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Индексная книга (каталог) CNews*
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СКМ ПКО Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация

СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 46 дел, на cумму 232 628 021 ₽*

Судебные дела (46) на сумму 232 628 021 ₽*
в качестве истца (17) на сумму 24 787 705 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 34 074 140 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.12.2024 ИТ-компания отсудила у коллекторов 2 миллиона, хотя требовала 32 8
13.09.2024 «Инфосистемы Джет» потеряли 32 миллиона в споре с коллекторами 18
20.02.2017 «Сентинел Кредит Менеджмент» построил систему ИБ за $1 млн 2
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
18.11.2016 Цифровая революция породила новые угрозы 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
20.09.2016 Тренды российских облаков: экономия не главное, уникальный сервис, рост финансовой ответственности провайдеров 2
05.09.2016 Ericsson, «Крок», «Русагро», «Инвитро», АББ, Touch Bank и многие другие участвуют в конференции «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
11.08.2016 Touch Bank, «Черкизово», Ericsson, «Крок», «Русагро» и другие примут участие в конференции CNews «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
27.07.2016 Конференция CNews. «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
01.07.2016 Почему российские компании боятся облаков 1
17.06.2016 Конференция CNews: Как уменьшить затраты на инфраструктуру? 1
01.12.2015 Softline защитила персональные данные «Сентинел Кредит Менеджмент» 2

Публикаций - 17, упоминаний - 44

СКМ ПКО и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16024 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 4
9679 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 4
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
ОТР ГК - ОТР 2000 228 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 234 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 408 3
HERE Technologies 113 3
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 3
Инвитро ИТ - Инвитро Информационные Технологии 6 2
IPT Group - ТелеТауэр - TeleTower - TT 7 2
SAP SE 5626 2
Western Digital Corporation - WDC 589 2
Commvault 188 2
IBM - International Business Machines Corp 9717 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1826 2
Крок - Croc 1969 2
Росплатформа - Р-Платформа 99 2
Tet - Lattelecom - Латтелеком 36 2
Palo Alto Networks 214 2
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 87 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 135 2
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 17 2
ITERBI - Айтерби 14 2
Телеком-защита 54 2
Forcepoint - Websense 140 1
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 19 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 47 1
Простые решения 1 1
К2Тех - K2Tech 367 1
Амикон 20 1
Финам ИК - Финам Технология 6 1
JET & YandexGPT Lab 5 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод - Петелинка - Куриное царство - Пава-Пава - Империя вкуса 140 6
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 6
Инвитро - Invitro 84 5
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 4
ГПБ - Газпромбанк 1286 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2987 4
Adidas - Адидас 170 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 163 4
Русагро Группа Компаний 387 4
ПСБ - Промсвязьбанк 972 4
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 4
Глобэкс банк 47 4
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 44 3
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 3
Rietumu Banka 19 3
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 3
РЖД - Российские железные дороги 2106 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 3
Unilever - Юнилевер Русь 172 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 185 3
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 3
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 49 3
Paulig Group - Паулиг РУС 25 3
Mascotte 22 3
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 2
Почта России ПАО 2388 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1162 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 302 2
En+ Group - Эн+ ГК 38 2
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Эволюция НПФ - Нефтегарант НПФ - Версия НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 10 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
InCity - Модный континент 14 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1808 1
Алмазэргиэнбанк АКБ 18 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 5
Федеральное казначейство России 1953 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1519 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3456 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 105 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 783 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13835 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5741 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5793 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1177 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6663 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 366 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 280 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Ассоциация облачно-ориентированных технологий - Ассоциация профессионалов индустрии облачно-ориентированных технологий - АОТ - RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 20 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24649 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18292 6
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1253 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13057 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3385 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7297 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26221 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9639 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12981 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35609 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1271 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13758 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33812 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7911 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13093 4
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1775 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12310 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5226 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2756 3
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 644 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6100 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23102 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26503 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3754 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23482 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2350 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6782 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8424 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7939 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1076 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3214 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18223 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3860 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12395 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5714 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1229 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13525 2
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 764 2
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 1
Код Безопасности - TrustAccess 20 1
Arbor Networks Pravail APS 1 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 371 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 88 1
One Identity IM - One Identity Manager - One Identity Safeguard 8 1
Инфосистемы Джет - Jet CyberCamp 17 1
Инфосистемы Джет - flxGATE - Флексигейт 5 1
Инфосистемы Джет - Jet Monitoring 3 1
Openstack KVM 6 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5820 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 506 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 64 1
Apple iPhone 6 4860 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 178 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 27 1
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 1
Commvault Data Platform 35 1
Федеральное казначейство России ЦОД 2 1
SAP Basis 16 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Salesforce - Informatica DDM - Informatica Dynamic Data Masking 3 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
Positive Technologies - XSpider - сканер уязвимостей 38 1
Пашенцев Виталий 11 11
Кадыков Роман 15 5
Журютин Михаил 9 5
Носов Николай 13 4
Мехришвили Александр 11 4
Мананников Дмитрий 7 4
Плешков Алексей 68 4
Бутенко Юрий 65 4
Скородумов Анатолий 65 4
Алексин Михаил 18 4
Хрусталев Александр 33 4
Сафронов Юрий 68 4
Алябьев Андрей 27 4
Яшин Леонид 21 4
Дюгаев Евгений 13 3
Пашнин Роман 10 3
Бугаев Леонид 13 3
Соловьев Игорь 53 3
Адмиральский Сергей 39 3
Макаренков Сергей 4 3
Кошкин Сергей 14 3
Вагнер Виктор 6 3
Чаркин Евгений 318 3
Бойко Елена 152 3
Михалев Евгений 98 3
Нестеров Алексей 178 3
Сабынин Андрей 37 3
Шушкин Дмитрий 95 3
Беляев Владислав 104 3
Евраев Михаил 266 3
Определенов Владимир 20 3
Рахтеенко Владимир 42 3
Гусев Дмитрий 92 3
Гузовский Денис 79 3
Меньшов Кирилл 142 3
Размахаев Сергей 49 3
Фридман Илья 42 3
Кастильо Игорь 24 3
Пярн Артур 13 3
Ходаков Сергей 42 3
Россия - РФ - Российская федерация 167809 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19702 3
Германия - Федеративная Республика 13286 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 37 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1253 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1306 1
Украина 7947 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6664 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27554 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8307 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8553 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16273 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8945 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6789 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2359 3
Черкизон - Черкизовский рынок 179 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11447 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1685 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 401 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6221 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6593 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6093 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3614 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1350 2
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 50 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2777 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 452 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1043 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5163 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18321 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5676 1
Энергетика - Energy - Energetically 5937 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7525 1
Аренда 2717 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2942 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1747 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 214 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1020 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1901 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1003 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1385 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 575 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 479 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11900 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
IDC - International Data Corporation 4998 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 3
Standish Group International - Standish Group 11 1
Gartner - Гартнер 3669 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 1
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1288 3
CNews AWARDS - награда 575 3
CNews APPWards 36 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
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