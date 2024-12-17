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СКМ ПКО Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 46 дел, на cумму 232 628 021 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 17, упоминаний - 44
СКМ ПКО и организации, системы, технологии, персоны:
|Ассоциация облачно-ориентированных технологий - Ассоциация профессионалов индустрии облачно-ориентированных технологий - АОТ - RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 20 4
|Пашенцев Виталий 11 11
|Кадыков Роман 15 5
|Журютин Михаил 9 5
|Носов Николай 13 4
|Мехришвили Александр 11 4
|Мананников Дмитрий 7 4
|Плешков Алексей 68 4
|Бутенко Юрий 65 4
|Скородумов Анатолий 65 4
|Алексин Михаил 18 4
|Хрусталев Александр 33 4
|Сафронов Юрий 68 4
|Алябьев Андрей 27 4
|Яшин Леонид 21 4
|Дюгаев Евгений 13 3
|Пашнин Роман 10 3
|Бугаев Леонид 13 3
|Соловьев Игорь 53 3
|Адмиральский Сергей 39 3
|Макаренков Сергей 4 3
|Кошкин Сергей 14 3
|Вагнер Виктор 6 3
|Чаркин Евгений 318 3
|Бойко Елена 152 3
|Михалев Евгений 98 3
|Нестеров Алексей 178 3
|Сабынин Андрей 37 3
|Шушкин Дмитрий 95 3
|Беляев Владислав 104 3
|Евраев Михаил 266 3
|Определенов Владимир 20 3
|Рахтеенко Владимир 42 3
|Гусев Дмитрий 92 3
|Гузовский Денис 79 3
|Меньшов Кирилл 142 3
|Размахаев Сергей 49 3
|Фридман Илья 42 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Пярн Артур 13 3
|Ходаков Сергей 42 3
|IDC - International Data Corporation 4998 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 3
|Standish Group International - Standish Group 11 1
|Gartner - Гартнер 3669 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 1
|СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.