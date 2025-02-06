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RTM Group RTM Technologies РТМ Технологии

RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии


06.02.2025 RTM Group: более половины критически значимых организаций России не проводит обучение по ИБ 1
01.12.2023 Российские компании активно судятся с поставщиками ПО, бежавшими из страны 1
16.10.2023 Банки устроили мистификацию с импортозамещением. Под видом российской техники закупается китайская 1
31.07.2023 Власти не хотят следить за безопасностью цифрового рубля. Ответственность за защиту россиян от мошенников ляжет на банки 1
19.07.2023 RTM Group: сайты российских ИТ-компаний содержат уязвимости 1
26.06.2023 Создан первый российский аппаратный модуль для безопасных платежей на замену европейским аналогам 1
07.11.2022 RTM Group: причиной 93% инцидентов в компаниях являются ошибки управления служб ИТ и ИБ 1
10.10.2022 RTM Group: количество открытых уязвимых точек доступа в Москве снизилось втрое 1
23.09.2022 Исследование RTM Group: ИБ-отделы российских компаний страдают от недофинансирования 1
22.03.2022 Банки докатились до «Авито» и торрентов. Из-за санкций они закупают подержанное «железо» и качают пиратский софт 1
26.01.2022 Хакеры встроили в ПО «1С» вредоносный код, который ворует клиентские базы и данные о платежах компаний 1
02.12.2021 Клиенты Сбербанка перестали получать бонусы «Спасибо» 1
21.10.2021 Банки обратились к ЦБ с просьбой отложить выдачу кредитов по биометрии 1
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 1
25.06.2021 ФСБ объявила, как будет проверять безопасность персональных данных в банках 1
24.11.2017 В России отрегулируют работу экспертов по киберпреступлениям 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

RTM Group и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9720 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 2
Cisco Systems 5118 2
Oracle Corporation 6702 2
Microsoft Corporation 24649 2
InfoWatch - Инфовотч 1016 1
8246 1
Softline - Софтлайн 2832 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Код Безопасности 620 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
SAP SE 5280 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 1
SafeTech - СэйфТек 88 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 368 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 625 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Информзащита 762 1
InfoTeCS - СПБ - Системы практической безопасности 5 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
HP Inc. 5689 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Intel Corporation 12207 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
К2Тех 133 1
IBM - International Business Machines Corp 9444 1
Dell EMC 5033 1
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 24 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Magento Inc 37 1
Thales Group 124 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 439 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 1
Право.ру 14 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 833 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Unsplash 798 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11683 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5455 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2851 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4528 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2749 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3338 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4130 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2186 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 90 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4977 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
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Microsoft Teams - MS Teams 549 1
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Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 1
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Сбер - Центр управления кибербезопасностью - Центр киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 10 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 968 1
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Bloomberg 1294 1
Ведомости 1010 1
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