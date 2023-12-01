Российские компании активно судятся с поставщиками ПО, бежавшими из страны

По судебным делам, связанным с невыполнением обязательств по лицензионным договорам на ПО, в 2023 г. было вынесено больше тысячи судебных актов, что на 20% больше год к году. В основном иски предъявляются западным вендорам, ушедшим из России. Генеральные директора российских дочерних компаний тоже рискуют получить судебные претензии по взысканию долгов.



Количество исков растет

За 11 месяцев 2023 г. по делам, связанным с лицензионными и смешанными договорами на программное обеспечение, было вынесено 1,162 тыс. судебных актов, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2022 г. года (981 акт), сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование консалтинговой компании в области судебной экспертизы и ИТ-права RTM Group.

Споры касаются неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по лицензионным договорам на ПО и его технической поддержки.

Наиболее крупные исковые требования в этой категории истцы предъявляют к российским юрлицам иностранных вендоров, которые прекратили свою деятельность в России и перестали исполнять обязательства по заключенным договорам: Oracle, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Dell, Cisco, Microsoft и т. д.

Долги на миллионы и даже миллиарды

Зачастую российские заказчики приобретали инфраструктурное оборудование и ПО с сертификатами на техническую поддержку у западных вендоров минимум на год, но чаще всего договор был на три или пять лет, объяснил изданию руководитель направления ИT-инфраструктуры «К2тех» Алексей Зотов. Были и расширенные контракты, по которым заказчики могли получить «более оперативную реакцию» поставщика, это стоило дополнительных денег.

Так средняя сумма исков к Microsoft (ООО «Майкрософт рус»), как пишет «Коммерсант», равна 13,2 млн руб. Компания выступает сейчас ответчиком по 15 исковым заявлениям на сумму 200 млн руб.

Фото: standret на Freepik Растет количество претензий российских компаний к западным вендорам из-за невыполненных обязательств по лицензионным договорам на ПО.

Структура Hewlett Packard Enterprise (ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз») задолжала российским компаниям больше денег, чем Microsoft. К HP предъявлено восемь судебных претензий на 255,7 млн руб. Средний иск к ней составляет 31,9 млн руб.

К сентябрю 2023 г. российские дистрибуторы и интеграторы уже взыскали с ушедших из страны зарубежных ИT-вендоров более 4,7 млрд руб. по данным «Ведомостей».

Самым крупным из удовлетворенных исков стал иск дистрибутора компьютерной техники, телеком-оборудования, бытовой техники и электроники OCS Distribution к российской «дочке» Hewlett Packard Enterprise 1,44 млрд руб. Об этом писал CNews в июле 2023 г.

Банкротов станет больше

Число подобных судебных споров с иностранными вендорами может вырасти в 2024 г. еще на 30%, считают специалисты RTM Group.

Одним из последствий роста числа таких судебных решений будет увеличение количества банкротных процессов, сказал «Коммерсанту» управляющий партнер «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский.

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В RTM Group отмечают, что если ответчик не удовлетворяет требования истца, то суд, как правило, обращает взыскание на их имущество и активы, оставшиеся в России, даже в случае банкротства. Генеральные директора российских дочерних компаний также могут получить иски о взыскании долгов в порядке субсидиарной ответственности, считает Варшавский.

Но не все, к кому предъявлены иски, несут убытки и банкротятся. Microsoft, например, передумала закрывать свое представительство в России. При этом в самом офисе из почти 400 работников осталось двое. В 2022 г. выручка Microsoft в России сократилась всего-навсего на 6,6% год к году и составила 6,4 млрд руб. Компания не только удержала выручку, но и завершила год с чистой прибылью на уровне 160 млн руб.

За 2022 г. из-за ухода из России доходы ушедших с российского рынка иностранных производителей (Dell, HP Inc, SAP СНГ, Cisco, IBM, HPE, Oracle, Microsoft, Intel) упали втрое до 72,6 млрд руб., но составили почти 3% от всего ИT-бюджета страны, как писали «Ведомости» в сентябре 2023 г.