Угрозы Microsoft оказались пустыми. Из России она не уходит, офис не закрывает, деньги текут рекой

Microsoft передумала закрывать свое представительство в России, хотя летом 2022 г. утверждала, что не оставит на его месте камня на камне. Представительство работает, Microsoft будет следить за изменениями в существующих ограничениях. При этом в самом офисе из почти 400 работников осталось лишь двое. В 2022 г. российский офис Microsoft получил более 6 млрд руб. выручки.

Microsoft верна России

Корпорация Microsoft внезапно передумала закрывать свой российский офис, хотя еще в июне 2022 г. клялась, что не оставит от своего бизнеса в России камня на камне. Об этом тогда заявил лично президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) в прямом эфире, но, как выяснилось теперь, это были просто слова.

Как пишет TAdviser на основании финансового отчета российского офиса компании, на март 2023 г. решение о закрытии офиса Microsoft в России и юрлица «Майкрософт рус» не рассматривалось. Американская софтверная корпорация, поспешившая раньше других объявить о собственных санкциях против России, заняла выжидательную позицию.

Чего конкретно ждет Microsoft, на момент публикации издания известно не было. Она «будет продолжать следить за изменениями в существующих ограничениях и принимать решения о деятельности в России, исходя из дальнейшего развития ситуации», говорится в финансовом отчете российского юрлица корпорации.

При этом желание компании посмотреть, как будет меняться ситуация, никоим образом не касается персонала ее российского офиса. К концу 2022 г. в нем числилось всего лишь два человека. К началу 2022 г. в российском представительстве Microsoft работало 376 человек, то есть 374 из них теперь трудятся где-то еще.

Финансовая магия

Microsoft сообщила о своем уходе из России в первых числах марта 2022 г. Потом, правда, неоднократно появлялись признаки того, что работа Microsoft в России продолжается, что, по всей вероятности, и позволило ей снизить падение выручки.

Так, в 2022 г. выручка Microsoft в России сократилась всего-навсего на 6,6% год к году. Российский офис корпорации заработал 6,4 млрд руб.

Что еще важнее, знака минус в графе «чистая прибыль» в финотчете «Майкрософт рус» за 2022 г. нет. Компания ухитрилась не только удержать выручку, но и завершить год с чистой прибылью на уровне 160 млн руб. При этом, напомним, она наотрез отказалась вести дела в России в самом начале весны 2022 г.

Чем Microsoft занимается в России

Российский офис Microsoft не занимался прямыми продажами продуктов Microsoft в России. В числе прочего компания «Майкрософт рус» оказывала так называемые «маркетинговые услуги» для материнской корпорации – она рекламировала ее продукцию, проводила исследование рынков ПО и компьютеров, организовывала различные мероприятия и пр. Наряду с этим компания также занималась тестированием новых версий софта Microsoft и их локализацией.

Заказчиком всех этих работ была, по большей части, лишь одна компания – «дочка» Microsoft в Ирландии, Microsoft Ireland Operations Limited. Этот «клиент» по итогам 2022 г. обеспечил «Майкрософт рус» около 93% оборота.

Еще 7% оборота – это услуги премьер-поддержки предприятий (Premier Support Services), использующих ПО Microsoft, пишет TAdviser. в техподдержке Microsoft нуждались, помимо прочих: «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «ИК Сибинтек», «Лаборатория Касперского», «Ростелеком», «Софтлайн трейд» и «Тандер» (бренд «Магнит»). Эти компании перечислены в финотчетности «Майкрософт рус».

Еще больше тайн

В России у Microsoft есть не только официальное представительство, но и свой центр разработки – «Майкрософт девелопмент центр рус». Как и «Майкрософт рус», у него тоже все хорошо с финансами, и даже лучше.

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Чистая прибыль центра по итогам 2022 г. – 20,8 млн руб. На фоне 160 млн руб. у основного российского юрлица это совсем немного, но, с другой стороны, его выручка за отчетный период выросла на 9% год к году, составив почти 425 млн руб.

Согласно финансовому отчету, «Майкрософт девелопмент центр рус» занимается разработкой ПО ERP-систем, а именно – Microsoft Dynamics ERP: Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations и Microsoft Dynamics 365 Business Central. Также он оказывает услуги по их модификации и адаптации, но в 2022 г. российских клиентов у центра не было. Все деньги он заработал, выполняя заказы ирландской компании Microsoft Ireland Research.

К началу 2023 г. кадровый состав центра сократился с 76 человек до всего лишь одного специалиста. При этом угрозы закрытия центра пока нет – Microsoft решила сохранить и его.

Microsoft можно не платить

За неполные 14 месяцев, что Microsoft не ведет дела в России, обычные россияне успели натерпеться от нее всякого. В течение всего этого периода она вводила против них одни санкции за другими и к моменту выхода материала продолжала это делать.

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Несмотря на это, россияне по-прежнему продолжают пользоваться ее ПО, в особенности Windows и Office. Windows, к примеру, в марте 2023 г. занимала почти 79% российского рынка настольных ОС против 12% у Apple macOS и 2% у всех существующих версий Linux, в том числе отечественных (данные StatCounter).

За минувший год частные российские пользователи оценили всю выгоду пиратских версий Windows. За них не нужно платить корпорации, которая постоянно усложняет жизнь россиянам, они находятся в относительно свободном доступе и по стабильности работы не уступают лицензионным сборкам. Их популярность взлетела настолько сильно, что к концу 2022 г. поставки в Россию ноутбуков с предустановленной Windows рухнули почти на треть.

Бизнес-пользователям в этом плане сложнее. В России, в отличие от Белоруссии, пока еще нет механизма принудительного лицензирования ПО из недружественных стран, и установка пиратской Windows, как и любого другого ПО, грозит им преследованием со стороны властей.