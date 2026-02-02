Разделы

Microsoft Ireland Operations Limited MIOL


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


02.02.2026 ВТБ требует у «Ситроникса» вернуть полмиллиарда за ПО Microsoft 1
23.09.2025 Началась процедура банкротства российской «дочки» Microsoft. Она задолжала кредиторам полтора миллиарда 1
24.04.2023 Угрозы Microsoft оказались пустыми. Из России она не уходит, офис не закрывает, деньги текут рекой 2
14.12.2021 В России резко подорожает ПО Microsoft 1
24.03.2021 «СберСервис» стал авторизованным партнером Microsoft 2
03.02.2021 Merlion лишился партнерства с Microsoft, и Сбербанк разорвал с ним контракт на 360 миллионов 1
15.11.2019 Microsoft рассказала CNews о новой стратегии в России 2
05.08.2019 Прибыль российской структуры Microsoft рухнула вдвое 2
08.07.2019 SoftwareONE получила авторизацию Microsoft Open Value 2
15.03.2019 Microsoft резко изменила правила лицензирования ПО в России 2
27.11.2012 Microsoft Dynamics CRM Online доступна в России 1
04.07.2012 Microsoft расширяет доступ к Windows Azure в России 1
30.11.2011 Бесплатная пробная версия Office 365 доступна в России 1
18.01.2011 Microsoft исполнила давнюю мечту российских партнеров 1
29.10.2010 Российскую «дочку» Diebold заподозрили во взятках чиновникам 2
13.09.2010 ФНС: «Ланит» с помощью подставной фирмы недоплатил налогов на 2 млрд рублей 2
17.06.2004 Microsoft Business Solutions прекращает расчеты в России 1

Microsoft Corporation 25318 17
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 6
Softline - Софтлайн 3317 5
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 292 2
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 158 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5313 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 913 2
HP - Hewlett-Packard 3644 2
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 103 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1383 2
SoftwareONE Group 105 2
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 1
Softkey - Софткей 212 1
Ланит Консалтинг 13 1
Microsoft Russia - Майкрософт Девелопмент Центр Рус 13 1
Ланит - ЭДС-Ланит 6 1
HP - Hewlett-Packard - Peregrine Systems 12 1
Merlion - Хаскел 4 1
Ростелеком 10393 1
МегаФон 10053 1
Amazon Inc - Amazon.com 3156 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14518 1
Accenture plc 695 1
HP Inc. 5767 1
9090 1
Oracle Corporation 6896 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 884 1
Корус Консалтинг ГК 1363 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
Крок - Croc 1816 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 1
Red Hat 1346 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1844 1
EY - Ernst & Young Global 382 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 691 1
NVision Group - Энвижн Груп 686 1
MONT - МОНТ 166 1
Bright Box - Брайт бокс 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8283 3
Норд Финанс МКК - NORD Finance 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3021 2
H&M 22 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1518 1
Добронравов и Партнеры 1 1
ГПБ - Газпромбанк 1184 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 151 1
Северсталь ПАО - Severstal 569 1
Лента - Сеть розничной торговли 2285 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Walt Disney Company 638 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
Citi - Citibank - Ситибанк 320 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12999 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3139 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1094 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 743 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 604 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17178 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73675 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 3
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 105 3
Оповещение и уведомление - Notification 5385 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 518 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3073 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13380 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7331 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4370 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 543 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 1
Фотобанк - Photobank 201 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 398 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1168 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18569 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6925 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12403 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3976 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1176 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14994 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 959 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4389 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 258 1
Microsoft Azure 1471 5
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 188 5
Microsoft Office 365 988 4
Linux OS 10994 2
Microsoft Office 3984 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 349 2
Microsoft Windows 16415 2
Microsoft Dynamics 365 138 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 2
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 1
Microsoft Exchange Online 112 1
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 13 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 128 1
Microsoft Windows Server 2022 25 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1162 1
Google Android 14802 1
Apple iOS 8308 1
Apple macOS 2276 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3058 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 947 1
Oracle Java - язык программирования 3345 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1728 1
Microsoft Teams - MS Teams 628 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 827 1
WordPress Foundation - WordPress 244 1
StatCounter 457 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1234 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1888 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 310 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 209 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 1
SUSE openSUSE 99 1
Microsoft Dynamics CRM 546 1
Stafory - робот Вера 355 1
Тихонова Кристина 47 2
Агаев Сергей 24 2
Прянишников Николай 311 2
Алгазин Виктор 20 1
Левин Борис 57 1
Симоненко Вячеслав 43 1
Карчев Олег 36 1
Ермолов Алексей 3 1
Ложечкин Александр 34 1
Пономаренко Александр 3 1
Мантугов Владислав 2 1
Воронин Евгений 15 1
Москалев Дмитрий 6 1
Дуюнов Андрей 3 1
Клюев Сергей 2 1
Добронравов Юрий 1 1
Козырев Вадим 1 1
Степанюк Михаил 77 1
Салов Антон 38 1
Евтушенко Алексей 41 1
Smith Brad - Смит Брэд 100 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Кулашова Анна 61 1
Благоразумов Андрей 19 1
Черномордиков Михаил 20 1
Слиньков Дмитрий 16 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Лобанова Анна 7 1
Абрамов Алексей 50 1
Татаринов Кирилл 43 1
Мучник Феликс 68 1
Россия - РФ - Российская федерация 158076 15
Европа 24672 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53554 5
Ирландия - Республика 1028 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46035 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18338 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4110 1
Япония 13564 1
Беларусь - Белоруссия 6070 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8206 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 1
Африка - Африканский регион 3578 1
Ближний Восток 3049 1
Бразилия - Федеративная Республика 2459 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14534 1
Кипр - Республика 621 1
Ирландия - Дублин 162 1
Европа Центральная 276 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2301 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7801 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5894 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 229 1
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 24 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 663 1
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 48 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 397 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 500 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Налогообложение - Налог на прибыль 215 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10405 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 378 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11436 1
TAdviser - Центр выбора технологий 432 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 1
РИА Новости 1000 1
IDC - International Data Corporation 4943 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
Microsoft Dynamics ERP Index 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416393, в очереди разбора - 727164.
Создано именных указателей - 189950.
