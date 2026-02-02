Разделы

ПО Бизнес ИТ в банках Техника
|

ВТБ требует у «Ситроникса» вернуть полмиллиарда за ПО Microsoft

ВТБ через суд пытается взыскать с российского поставщика ПО Microsoft свыше 584 млн руб. по договору, заключенному в 2022 г.

ВТБ требует полмиллиарда

Как выяснил CNews, банк ВТБ подал иск на 584,8 млн руб. к поставщику «Ситроникс АЙ ТИ». Третьим лицом по иску выступает Microsoft Ireland Operations Limited. Это следует из картотеки арбитражных судов Москвы.

Иск был подан 30 декабря 2025 г. Заседание назначено на начало апреля 2026 г.

Банк обратился в суд в связи с неисполнением «Ситроникс АЙ ТИ» своих обязательств по сублицензионному договору за 2022 г., рассказал CNews представитель ВТБ.

Microsoft Ireland Operations Limited — дочернее подразделение корпорации Microsoft, зарегистрированное в Ирландии, которое выступает правообладателем и основным поставщиком программного обеспечения, облачных услуг (Azure, Microsoft 365) и лицензий для клиентов в Европе, включая Россию.

Напомним, в марте 2022 г. Microsoft объявила о приостановке продаж своих продуктов в России. Техподдержка продуктов также прекратилась.

mic6.jpg

Angel Bena / Pexels
ВТБ намеревается через суд взыскать свыше 0,5 млрд за ПО Microsoft

Поэтому ВТБ пытается вернуть средства, оплаченные за ПО и техподдержку продуктов Microsoft, которые должна была поставить «Ситроникс АЙ ТИ».

Представители «Ситроникс АЙ ТИ» не ответили на запрос CNews.

Не первый спор

В 2023 г. ВТБ выиграл суд против интегратора «Энвижн», который был поглощен «Ситрониксом» (входит в АФК «Система»). «Энвижн» не смогла убедить суд в том, что банк ВТБ крупно ему задолжал за ПО Microsoft.

Как создать корпоративного ИИ-эксперта без утечек данных
Цифровизация

Как следует из судебных документов, интегратора и банк связывал договор от 23 декабря 2019 г., по которому «Энвижн» должен был предоставить ВТБ лицензии на ПО Microsoft на три года — 2020-2022 гг. Каждый договорной год обошелся заказчику в 767,6 млн руб.

Проблемы в отношениях партнеров возникли после того как 31 июля 2020 г. в России был принят федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ» (закон 265-ФЗ). В соответствии с ним, с 1 января 2021 г. бизнес-операции с программами, не включенными в реестр отечественного ПО при Минцифры, стали облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.

В понимании «Энвижна», возникшие у него в этой связи издержки должен был компенсировать ВТБ. Сумма этих издержек за второй договорной (2021 г.) год была арифметически определена на уровне 141,4 млн руб. (вышеупомянутый «основной долг» по иску).

В ВТБ рассказали CNews, что новый иск не связан с вопросами изменения договорной цены в связи с изменением налогового регулирования (обложение операций НДС).

Суды вокруг Microsoft

Российские компании активно судятся с ООО «Майкрософт Рус» из-за приостановки лицензий, обновлений и облачных сервисов (Azure, Office 365) с 2022-2025 гг.

В марте 2025 г. Microsoft столкнулась с резким ростом судебных исков отечественных компаний к своей российской «дочке», которую она не торопится закрывать. С начала 2025 г. компании подали против представительства Microsoft четыре иска на 110 млн руб. в сумме. Для сравнения, за весь 2023 г. сумма требований к американской корпорации была на уровне 170 млн руб., в 2022 г. — 34,7 млн руб., в 2024 г. — и вовсе 26,6 млн руб.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

В России впервые аннулировали кредит, оформленный по SMS кибермошенниками

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Михаил Россиев, «Кью-центр»: Цифровой суверенитет — это не замена софта, а управляемость и безопасность в любых условиях

Власти признали неэффективность маркировки звонков в борьбе с мошенниками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще