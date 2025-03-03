Россия мстит за санкции. Microsoft коллективно топят под лавиной исков

Microsoft столкнулась в России с резким ростом судебных исков отечественных компаний к своей российской «дочке», которую она не торопится закрывать. Microsoft три года издевается над российским бизнесом, вводя новые санкции и отключая компании от сервисов. Теперь они требуют с нее сотни миллионов рублей.

Оружие австралийских аборигенов

Корпорация Microsoft ощутила на себе ответный удар российского бизнеса за все введенные ею антироссийские санкции. Как пишет РБК, против ее российской «дочки» начали массово подавать судебные иски – всего за два месяца 2025 г. суммарный размер требований превысил оные за весь 2023 г. Иски поданы к основной «дочке» Microsoft – компании ООО «Майкрософт Рус». В настоящее время у корпорации несколько дочерних компаний в России. CNews писал, что они продолжают приносить ей деньги. По всей видимости, она держит их, чтобы не лишиться выходов на российский рынок, хотя другие американские ИТ-компании давно избавились от представительств в России.

Простые решения могут быть опасны

Microsoft регулярно вводит против российских компаний новые ограничения, лишая их возможности обновлять купленное ПО, приобретать новые лицензии, пользоваться своими облачными сервисами и пр. Различные лимиты введены и для частных пользователей, но им гораздо проще ответить Microsoft – достаточно просто скачать и установить пиратскую Windows, тем самым лишив корпорацию частички прибыли. Как сообщал CNews, россияне охотно делают это.

Microsoft Количество исков к Microsoft будет лишь расти, уверены российские юристы

Бизнесу в этом плане сложнее – уголовную ответственность за пиратство ПО из недружественных стран Россия, в отличие от Белоруссии, пока не отменила. Поэтому российский бизнес действует иначе – с начала 2025 г. компании подали против представительства Microsoft четыре иска на 110 млн руб. в сумме. Для сравнения, за весь 2023 г. сумма требований к американской корпорации была на уровне 170 млн руб., в 2022 г. – 34,7 млн руб., в 2024 г. – и вовсе 26,6 млн руб. Очевидно, что российские компании в этом плане активизировались.

Кто топит Microsoft

Против западного софтверного гиганта в 2025 г. выступили очень крупные российские компании из самых разных секторов экономики. Это ритейлер «Лента», требующий с корпорации 16 млн руб., ГК «Медси (сумма требований – 2,1 млн руб.) и компания «Консист» (960 тыс. руб.). Опередил всех Газпромбанк – он намеревается отсудить у Microsoft 91 млн руб.

Ранее иски к Microsoft подавали «Мегафон», ВТБ, «Северсталь» и многие другие компании, известные не только в России, но и далеко за ее пределами. В их числе – «Ситроникс», «Уралкалий» и «Национальный расчетный депозитарий».

Одна претензия на всех

По информации издания, иски от всех компаний поданы по одной причине – в связи с невыполнением Microsoft своих обязательств по договорам после своего ухода из России. Как сообщал CNews, она сделала это в марте 2022 г., оказавшись в числе первых иностранных компаний, громогласно свернувших свои дела в России.

Microsoft остановила все операции, включая продажи ПО и услуг. Помимо этого, она перестала продлевать российскому подписки на облачный сервис 365 и отключила от своих облачных сервисов Visio Online, Project Online и Power BI несколько компаний из России. И лишь малая часть перечня всех антироссийских санкций Microsoft.

Microsoft, касса там

Вставать на сторону американского софтверного гиганта, неоднократно демонстрировавшего свое отношение к россиянам и в июне 2022 г. пообещавшего уничтожить на корню свой российский бизнес (это обещание до си пор не выполнено), российский суд пока не спешит. Как пишет РБК, по одному из исков уже вынесено решение, и оно – не в пользу Microsoft.

26 февраля 2025 г. суд обязал «Майкрософт Рус» выплатить «Ленте» указанные в ее иске 16 млн руб. По остальным новым делам слушания пока не завершены, уточняет издание.

У всего есть причина

Рост объемов денежных требований к Microsoft может быть следствием самых разных причин. Одна из них – истечение срока исковой давности, которое в России составляет три года, сообщила изданию ведущий юрист практики разрешения споров юридической компании ЭБР Альбина Галимова.

По ее словам, Microsoft перестала исполнять условия по заключенным договорам как раз три года назад, в начале весны 2022 г. «Когда кто-то перестает выполнять условия договора, начинается отсчет времени, в течение которого можно подать иск в суд. Если это время истечет, суд может отказать в удовлетворении требований», – сказала Альбина Галимова. Иными словами, компании пытаются успеть попытаться отсудить у Microsoft деньги.

По мнению Галимовой, суд встает на сторону клиентов Microsoft, потому что три года назад американская корпорация в одностороннем порядке прекратила оказывать российским компаниям услуги техподдержки по договорам, хотя получила предоплату. Она также добавила, что на фоне приближающегося истечения срока исковой давности количество исков будет лишь расти.