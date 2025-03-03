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Галимова Альбина


03.03.2025 Россия мстит за санкции. Microsoft коллективно топят под лавиной исков 1
07.08.2024 У сотрудников российской «дочки» Oracle отбирают премии, полученные годы назад. Счет идет на десятки миллионов 1
22.07.2024 После бегства из России Oracle не хочет отдавать 1,5 миллиарда долга 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Галимова Альбина и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 291 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 2
ФОРС - Центр разработки 638 2
Oracle Corporation 6714 2
Yandex - Яндекс 7453 2
МегаФон 8974 2
Ростелеком 9770 1
ФОРС Дистрибуция 37 1
Омега Телеком Разработка - ОТР 3 1
Крок - Croc 1777 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
Google LLC 11840 1
Альфа-Банк 1779 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 2
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 8 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 997 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1136 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16213 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11468 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 1
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 28 1
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 1
Yandex Database - YDB 24 1
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Клименко Владимир 5 1
Дрякин Евгений 4 1
Крюков Евгений 3 1
Корнилова Наталья 1 1
Путинцева Арина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14158 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 2
Ирландия - Республика 1014 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17508 1
Украина 7637 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7673 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6753 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3223 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 545 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7545 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6966 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2346 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344257, в очереди разбора - 765904.
Создано именных указателей - 170018.
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