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Курочка Алексей



20.12.2024 В СУБД «Яндекса» реализована поддержка аналитической обработки данных 1
07.11.2024 Oracle заплатит долги своей российской «дочки», но только 60% от суммы 1
06.11.2024 Oracle выгнал на улицу сотни ИТ-шников - в основном из облачного подразделения 1
18.10.2024 «ФлексСофт» и Yandex Cloud будут развивать совместные решения для банков и финтех-компаний 1
19.09.2024 Бывшие сотрудники российской «дочки» Oracle вцепились в свои миллионные премии и не хотят их возвращать. На помощь позвали лично Путина 1
07.08.2024 У сотрудников российской «дочки» Oracle отбирают премии, полученные годы назад. Счет идет на десятки миллионов 1
22.07.2024 После бегства из России Oracle не хочет отдавать 1,5 миллиарда долга 1
19.06.2024 Экс-директор Oracle в России стал коммерческим директором СУБД «Яндекса» 2
18.06.2024 Коммерческим директором «Яндекс YDB» назначен Алексей Курочка 1
11.11.2021 Алексей Курочка, Oracle: Спрос на Exadata X9M начал расти еще до официального анонса 2
18.05.2020 Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая 1
12.05.2020 Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая 1
23.04.2020 «Магнит» перешел на обновленную Oracle Exadata для аналитической обработки больших данных 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Курочка Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6688 12
Yandex - Яндекс 7340 8
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 6
МегаФон 8805 4
ФОРС - Центр разработки 636 4
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 4
Омега Телеком Разработка - ОТР 3 3
Intel Corporation 12197 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Microsoft Corporation 24625 2
Крок - Croc 1777 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 2
ФОРС Дистрибуция 37 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 2
Nvidia Corp 3487 1
SAP SE 5277 1
Xerox 1139 1
Google LLC 11775 1
Ростелеком 9701 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
Альфа-Банк 1769 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 8 1
Лемчик, Крупский и Партнеры 2 1
Судебная власть - Judicial power 2310 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 509 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 176 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5030 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
Интерференция - Interference 53 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1078 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
DevOps - Development и Operations 865 1
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 5
Yandex Database - YDB 24 5
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 28 4
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 212 2
Яндекс.Маркет 937 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 2
Apache Hadoop 427 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
Oracle GoldenGate 21 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 66 1
Oracle ZDLRA - Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance 8 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 972 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
Яндекс.Практикум 53 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Дрякин Евгений 4 4
Жуков Олег 24 2
Фомичев Андрей 71 2
Галимова Альбина 2 2
Крюков Евгений 3 2
Алексеев Артем 3 1
Пачикин Андрей 6 1
Богачев Игорь 180 1
Клименко Владимир 5 1
Путин Владимир 3171 1
Володин Вячеслав 83 1
Голикова Татьяна 55 1
Нилов Ярослав 15 1
Корнилова Наталья 1 1
Ефимов Артем 12 1
Антонов Артем 1 1
Лобас Аркадий 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
Европа 21767 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Ирландия - Республика 1010 1
Украина 7608 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Индия - Bharat 5434 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Ближний Восток 2943 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 84 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 450 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1736 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 5
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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