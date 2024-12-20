Курочка Алексей
Курочка Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Дрякин Евгений 4 4
|Жуков Олег 24 2
|Фомичев Андрей 71 2
|Галимова Альбина 2 2
|Крюков Евгений 3 2
|Алексеев Артем 3 1
|Пачикин Андрей 6 1
|Богачев Игорь 180 1
|Клименко Владимир 5 1
|Путин Владимир 3171 1
|Володин Вячеслав 83 1
|Голикова Татьяна 55 1
|Нилов Ярослав 15 1
|Корнилова Наталья 1 1
|Ефимов Артем 12 1
|Антонов Артем 1 1
|Лобас Аркадий 33 1
|Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 2
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