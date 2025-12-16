Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187491
ИКТ 14515
Организации 11257
Ведомства 1493
Ассоциации 1073
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 81030
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Дрякин Евгений


СОБЫТИЯ


16.12.2025 «РТК-Сервис» и «Омега Телеком Разработка» усилят защиту телефонной связи в России 1
07.11.2024 Oracle заплатит долги своей российской «дочки», но только 60% от суммы 1
06.11.2024 Oracle выгнал на улицу сотни ИТ-шников - в основном из облачного подразделения 1
19.09.2024 Бывшие сотрудники российской «дочки» Oracle вцепились в свои миллионные премии и не хотят их возвращать. На помощь позвали лично Путина 2
07.08.2024 У сотрудников российской «дочки» Oracle отбирают премии, полученные годы назад. Счет идет на десятки миллионов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Дрякин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6873 4
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 258 4
ФОРС - Центр разработки 680 3
Yandex - Яндекс 8451 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 338 3
МегаФон 9922 3
Омега Телеком Разработка - ОТР 4 3
Крок - Croc 1815 2
ФОРС Дистрибуция 44 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 532 1
Intel Corporation 12545 1
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы 33 1
Google LLC 12268 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 876 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1218 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8189 3
Альфа-Банк 1871 3
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 1
Лемчик, Крупский и Партнеры 2 1
Судебная власть - Judicial power 2412 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1079 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3122 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3061 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12391 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1091 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 1
DevOps - Development и Operations 1068 1
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 35 4
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 228 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 1
Google Cloud Platform - GCP 345 1
Yandex Database - YDB 44 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1143 1
Непомнящих Егор 7 4
Курочка Алексей 14 4
Крюков Евгений 4 2
Ефимов Артем 16 1
Галимова Альбина 3 1
Москалькова Татьяна 3 1
Антонов Артем 1 1
Путин Владимир 3353 1
Володин Вячеслав 97 1
Голикова Татьяна 56 1
Нилов Ярослав 19 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53475 4
Россия - РФ - Российская федерация 157085 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Индия - Bharat 5702 1
Европа 24645 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 85 1
Ближний Восток 3033 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1322 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 601 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15146 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1814 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 501 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 4
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407948, в очереди разбора - 732432.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще