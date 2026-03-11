Разделы

Москалькова Татьяна


СОБЫТИЯ


11.03.2026 Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора 1
19.09.2024 Бывшие сотрудники российской «дочки» Oracle вцепились в свои миллионные премии и не хотят их возвращать. На помощь позвали лично Путина 1
05.09.2024 ИТ-система для защиты прав человека и мониторинга соцсетей обойдется властям в полмиллиарда 1
16.06.2022 В России началось создание информсистемы для защиты прав человека на отечественном ПО 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Москалькова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8687 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 262 1
Oracle Corporation 6915 1
Ростелеком 10471 1
Омега Телеком Разработка - ОТР 4 1
БАРС Груп 563 1
Лемчик, Крупский и Партнеры 2 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 168 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 189 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5296 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 2
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - УПЧ ФГИС - Федеральная государственная информационная система уполномоченных по правам человека 3 2
Судебная власть - Judicial power 2421 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4846 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 165 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13110 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 839 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13179 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58095 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2553 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 543 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7093 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12418 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1178 1
CSS - Cascading Style Sheets - каскадные таблицы стилей 115 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 191 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10201 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1139 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1862 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2838 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3122 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13108 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4174 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32153 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 701 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3222 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1922 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5341 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11395 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13453 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34302 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6757 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3595 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3455 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 312 1
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 44 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5974 1
JavaScript - JS - язык программирования 1353 1
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 1
Мишустин Михаил 756 2
Нилов Ярослав 20 1
Курочка Алексей 14 1
Ковалев Сергей 29 1
Голикова Татьяна 57 1
Ефимов Артем 16 1
Путин Владимир 3400 1
Непомнящих Егор 7 1
Миронов Олег 1 1
Володин Вячеслав 101 1
Дрякин Евгений 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 159398 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53681 2
СССР - РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 19 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55405 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4284 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32194 2
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 364 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1833 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2283 1
Конституция Российской Федерации 60 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5327 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8578 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1756 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8432 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7639 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2843 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10618 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 631 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11460 1
РИА Новости 1005 1
