Получите все материалы CNews по ключевому слову
Москалькова Татьяна
СОБЫТИЯ
Москалькова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Лемчик, Крупский и Партнеры 2 1
|EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 168 1
|USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 189 1
|Мишустин Михаил 756 2
|Нилов Ярослав 20 1
|Курочка Алексей 14 1
|Ковалев Сергей 29 1
|Голикова Татьяна 57 1
|Ефимов Артем 16 1
|Путин Владимир 3400 1
|Непомнящих Егор 7 1
|Миронов Олег 1 1
|Володин Вячеслав 101 1
|Дрякин Евгений 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424503, в очереди разбора - 726860.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.