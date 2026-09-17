CSS - Cascading Style Sheets - каскадные таблицы стилей

CSS (Cascading Style Sheets, с англ. каскадные таблицы стилей) представляет собой формальный язык, который используется для указания внешнего вида страницы, сформированной при помощи языка гиперразметки XML, XHTML или HTML.

Цели использования CSS

Самое главное предназначение CSS — указание внешнего вида страницы, ее содержания. Если страница будет реализована исключительно на «голом» HTML, то в таком документе будет определен не только каждый элемент, но и метод ее отображения конечному пользователю (конкретный шрифт, цвет, положение картинки и т. д.).

Если же помимо HTML использовать в документе еще и CSS (подключить каскадную таблицу стилей), то сам HTML будет указывать браузеру исключительно очередность отображения элементов на странице, а все их свойства и параметры будут выражены при помощи CSS.

В HTML-документе не нужно все время перечислять используемые стили CSS — достаточно указать их лишь один раз, чтобы подключить к документу.

Подобное решение позволяет решить следующие задачи и проблемы:

создавать веб-страницы относительно быстро и легко, так как единожды реализованное оформление можно использовать в документе многократно — для разных страниц;

делает редактирование максимально гибким и удобным, так как достаточно лишь раз поправить CSS, чтобы изменить внешний вид одновременно несколько страниц;

значительно упрощает код, уменьшая число повторений его различных элементов, такой код становится просто читать даже тем разработчикам, которые до этого его не видели;

ускоряет загрузку веб-страницы, что обусловлено кэшированием CSS при первом открытии сайта, а в будущем эти данные будут просто считываться, отображая лишь структуру документа;

расширяет список возможных графических элементов, которые можно использовать для представления содержимого веб-страницы;

позволяет быстро и легко менять стили на многих страницах (например, верстать адаптированную под мобильные устройства веб-страницу или включать в документ стили, помогающие слабозрячим).

Каскадные таблицы стилей CSS позволяют не только реализовывать на сайте все задумки веб-дизайнера, но и в значительной мере меняют подход к созданию сайтов на HTML, упрощают работу программистам, позволяя им использовать все доступные элементы с максимальной гибкостью и простотой.

Как подключить CSS к странице

Связывание CSS с HTML можно реализовать несколькими методами. Рассмотрим три наиболее распространенных и простых из них:

Используя внутреннюю часть тега и атрибут style. При таком решении необходимо дополнительно прописывать селектор (число, хранящееся в сегментном регистре). Добавляя в документ тег <style> и прописывая для него атрибут type=»text/css». Подключая к странице отдельную таблицу стилей, расположенную на сервере. Для этого используется код <link rel=»stylesheet» href=»ссылка на файл style.css» type=»text/css»/>.

Последний метод используется чаще всего и многие считают его классическим. Именно с помощью такого подхода можно получить максимум выгоды от использования CSS на веб-странице, разделяя содержимое и дополнительные элементы.

