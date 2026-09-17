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CSS Cascading Style Sheets каскадные таблицы стилей
CSS (Cascading Style Sheets, с англ. каскадные таблицы стилей) представляет собой формальный язык, который используется для указания внешнего вида страницы, сформированной при помощи языка гиперразметки XML, XHTML или HTML.
Цели использования CSS
Самое главное предназначение CSS — указание внешнего вида страницы, ее содержания. Если страница будет реализована исключительно на «голом» HTML, то в таком документе будет определен не только каждый элемент, но и метод ее отображения конечному пользователю (конкретный шрифт, цвет, положение картинки и т. д.).
Если же помимо HTML использовать в документе еще и CSS (подключить каскадную таблицу стилей), то сам HTML будет указывать браузеру исключительно очередность отображения элементов на странице, а все их свойства и параметры будут выражены при помощи CSS.
В HTML-документе не нужно все время перечислять используемые стили CSS — достаточно указать их лишь один раз, чтобы подключить к документу.
Подобное решение позволяет решить следующие задачи и проблемы:
- создавать веб-страницы относительно быстро и легко, так как единожды реализованное оформление можно использовать в документе многократно — для разных страниц;
- делает редактирование максимально гибким и удобным, так как достаточно лишь раз поправить CSS, чтобы изменить внешний вид одновременно несколько страниц;
значительно упрощает код, уменьшая число повторений его различных элементов, такой код становится просто читать даже тем разработчикам, которые до этого его не видели;
- ускоряет загрузку веб-страницы, что обусловлено кэшированием CSS при первом открытии сайта, а в будущем эти данные будут просто считываться, отображая лишь структуру документа;
- расширяет список возможных графических элементов, которые можно использовать для представления содержимого веб-страницы;
позволяет быстро и легко менять стили на многих страницах (например, верстать адаптированную под мобильные устройства веб-страницу или включать в документ стили, помогающие слабозрячим).
Каскадные таблицы стилей CSS позволяют не только реализовывать на сайте все задумки веб-дизайнера, но и в значительной мере меняют подход к созданию сайтов на HTML, упрощают работу программистам, позволяя им использовать все доступные элементы с максимальной гибкостью и простотой.
Как подключить CSS к странице
Связывание CSS с HTML можно реализовать несколькими методами. Рассмотрим три наиболее распространенных и простых из них:
- Используя внутреннюю часть тега и атрибут style. При таком решении необходимо дополнительно прописывать селектор (число, хранящееся в сегментном регистре).
- Добавляя в документ тег <style> и прописывая для него атрибут type=»text/css».
- Подключая к странице отдельную таблицу стилей, расположенную на сервере. Для этого используется код <link rel=»stylesheet» href=»ссылка на файл style.css» type=»text/css»/>.
Последний метод используется чаще всего и многие считают его классическим. Именно с помощью такого подхода можно получить максимум выгоды от использования CSS на веб-странице, разделяя содержимое и дополнительные элементы.
СОБЫТИЯ
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