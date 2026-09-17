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CSS Cascading Style Sheets каскадные таблицы стилей

CSS - Cascading Style Sheets - каскадные таблицы стилей

CSS (Cascading Style Sheets, с англ. каскадные таблицы стилей) представляет собой формальный язык, который используется для указания внешнего вида страницы, сформированной при помощи языка гиперразметки XML, XHTML или HTML.

Цели использования CSS

Самое главное предназначение CSS — указание внешнего вида страницы, ее содержания. Если страница будет реализована исключительно на «голом» HTML, то в таком документе будет определен не только каждый элемент, но и метод ее отображения конечному пользователю (конкретный шрифт, цвет, положение картинки и т. д.).

Если же помимо HTML использовать в документе еще и CSS (подключить каскадную таблицу стилей), то сам HTML будет указывать браузеру исключительно очередность отображения элементов на странице, а все их свойства и параметры будут выражены при помощи CSS.

В HTML-документе не нужно все время перечислять используемые стили CSS — достаточно указать их лишь один раз, чтобы подключить к документу.

Подобное решение позволяет решить следующие задачи и проблемы:

  • создавать веб-страницы относительно быстро и легко, так как единожды реализованное оформление можно использовать в документе многократно — для разных страниц;
  • делает редактирование максимально гибким и удобным, так как достаточно лишь раз поправить CSS, чтобы изменить внешний вид одновременно несколько страниц;
    значительно упрощает код, уменьшая число повторений его различных элементов, такой код становится просто читать даже тем разработчикам, которые до этого его не видели;
  • ускоряет загрузку веб-страницы, что обусловлено кэшированием CSS при первом открытии сайта, а в будущем эти данные будут просто считываться, отображая лишь структуру документа;
  • расширяет список возможных графических элементов, которые можно использовать для представления содержимого веб-страницы;
    позволяет быстро и легко менять стили на многих страницах (например, верстать адаптированную под мобильные устройства веб-страницу или включать в документ стили, помогающие слабозрячим).

Каскадные таблицы стилей CSS позволяют не только реализовывать на сайте все задумки веб-дизайнера, но и в значительной мере меняют подход к созданию сайтов на HTML, упрощают работу программистам, позволяя им использовать все доступные элементы с максимальной гибкостью и простотой.

Как подключить CSS к странице

Связывание CSS с HTML можно реализовать несколькими методами. Рассмотрим три наиболее распространенных и простых из них:

  1. Используя внутреннюю часть тега и атрибут style. При таком решении необходимо дополнительно прописывать селектор (число, хранящееся в сегментном регистре).
  2. Добавляя в документ тег <style> и прописывая для него атрибут type=»text/css».
  3. Подключая к странице отдельную таблицу стилей, расположенную на сервере. Для этого используется код <link rel=»stylesheet» href=»ссылка на файл style.css» type=»text/css»/>.

 

Последний метод используется чаще всего и многие считают его классическим. Именно с помощью такого подхода можно получить максимум выгоды от использования CSS на веб-странице, разделяя содержимое и дополнительные элементы.
 

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Публикаций - 116, упоминаний - 130

CSS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25842 35
Google LLC 12764 15
Adobe Systems 1603 13
Mozilla Foundation 208 10
Apple Inc 13253 9
Otello Corporation - Opera Software 340 9
Netscape Communications Corporation 426 8
Oracle Corporation 7099 7
Meta Platforms - Facebook 4631 6
Yandex - Яндекс 9324 5
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AOL Inc - America Online 1883 5
X Corp - Twitter 2942 4
1С-Битрикс - Bitrix 678 4
Adobe Macromedia 220 4
Samsung Electronics 11121 3
IBM - International Business Machines Corp 9717 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5821 3
Yahoo! 3729 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 254 3
Access Co. 7 2
Amazon Inc - Amazon.com 3298 2
VK - Mail.ru Group 3613 2
Red Hat 1380 2
Software AG 203 2
HP - Hewlett-Packard 3667 2
Qualys 73 2
Системы и Проекты ГК 41 1
TurboLinux - Pacific HiTech 98 1
Nullsoft - Llama Group - Radionomy Group 6 1
IBM - Bowstreet 5 1
Visioneer - Primax Electronics - JFL Peripherals 22 1
Devexpress - Developer Express 8 1
Inguru - Фингуру 2 1
DigiCert - GeoTrust 8 1
Abbyy Europe 17 1
Abbyy USA 18 1
Abbyy UK 11 1
Telefonica - O2 Germany - VIAG Interkom 55 1
Altova 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1154 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1283 3
Ehrmann - Эрманн 5 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗИК, ЗиК - Машиностроительный завод имени М. И. Калинина 3 1
Автоцентр сити 2 1
Dresdner Bank AG - Дрезднер банк - Дрезденский банк 22 1
Deutsche Bahn AG 26 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 435 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Kickstarter 138 1
Ингосстрах СПАО 482 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 352 1
АльфаСтрахование СГ 399 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1740 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 227 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 335 1
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Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 223 1
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Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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