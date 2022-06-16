В России началось создание информсистемы для защиты прав человека на отечественном ПО

Аппарат уполномоченного по правам человека в России дал старт проекту по созданию своей ФГИС, которая признана упростить взаимодействие граждан с уполномоченными различных уровней. По условиям объявленного на проектирование системы тендера, ФГИС будет построена с преимущественным использованием российского ПО.

Создание новой ФГИС

Как выяснил CNews, в России стартовал проект по созданию федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека (ФГИС УПЧ). Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.

В частности, Аппарат уполномоченного по правам человека в российской федерации 10 июня 2022 г. объявил тендер на проектирование ПО для данной ФГИС в формате открытого конкурса. Начальная цена контракта выставлена на уровне 54,3 млн руб.

Заявки от претендентов принимаются до 27 июня 2022 г. Подведение итогов намечено на 5 июля. Победителю тендера предстоит выполнить все работы в течение 110 календарных дней с даты заключения госконтракта.

Фронт работ подразумевает формирование проекта технического задания на создание ФГИС УПЧ, технический проект ФГИС УПЧ, а также создание прототипа системы, работающего на аппаратном стенде заказчика.

В России создается ФГИС уполномоченных по правам человека

CNews ожидает от Аппарата УПЧ в РФ комментариев относительно возможных сроков всего проекта (с учетом не только проектирования, но и создания ФГИС) и его общего бюджета.

Подоплека проекта

Как отмечает заказчик в ТЗ рассматриваемого тендера, в настоящее время текущий уровень автоматизации процессов деятельности уполномоченных по правам человека не в полной мере соответствует современным требованиям автоматизации процессов и не позволяет эффективно решать задачи в условиях развития цифрового общества в России.

«Развитие новых информационных способов и инструментов взаимодействия УПЧ между собой, а также с государственными органами и иными организациями, зарубежными омбудсменами, заявителями, а также гражданами в рамках создания единой цифровой экосистемы позволит значительно снизить издержки и риски государства, а также повысить качество комплексной защиты и уровень удовлетворенности граждан, в первую очередь, в части восстановления нарушенных прав, оказания своевременной правовой помощи пострадавшим», — говорится в документе.

Предполагается, что развитие партнерства с государственными органами и иными организациями, зарубежными омбудсменами, заявителями в рамках единой цифровой экосистемы «позволит значительно снизить любые издержки и риски государства, а также повысит качество обслуживания и уровень удовлетворенности граждан в реализации своих прав».

Предыстория создания ФГИС

Идея создания ФГИС УПЧ, по всей видимости, принадлежит уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой. В интервью «Интерфаксу», опубликованному 13 апреля 2021 г. она выразила уверенность в том, что важным резервом роста результативности работы УПЧ является формирование их единого цифрового профиля. «Ведется работа по созданию государственной информационной системы УПС, — сказала она тогда. — Это поможет унифицировать информационно-цифровые системы омбудсменов федерального и регионального уровня, перейти на новый уровень открытости и прозрачности. Я обсуждала эту идею с премьер-министром Михаилом Мишустиным, он в тот же день дал поручение Минцифры рассмотреть вопрос о включении нас в нацпроект “Цифровая экономика” с выделением соответствующих средств».

Упоминала она новую систему и во время своего выступления 22 апреля 2022 г. на экспертном совете по вопросам защиты прав человека в административном процессе и в местах принудительного содержания, который работает при МВД.

«В этом году мы по-прежнему ставим себе задачу расширения возможностей доступа граждан к институту уполномоченного по правам человека в РФ, — сообщила она. — И получив поддержку Правительства и положительное решение о создании информационной федеральной системы УПЧ, мы сможем выйти на создание единой своей платформы, которая объединит нас, уполномоченных, и даст возможность людям легче обращаться к нам и быстрее получать от нас ответы, надеюсь, и более качественные».

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Омбудсмен тогда сообщила, что в 2021 г. Аппарат УПЧ рассмотрел 2253 обращения от граждан, были восстановлены права более чем 11 тыс. россиян, выплачены заработные платы на сумму более 38 млн руб. работникам 21 организаций, оказано содействие 4856 гражданам по 180 жалобам жилищных вопросов.

Назначение системы

Как следует из ТЗ тендера, предметом автоматизации в рамках проекта заявлена деятельность УПЧ, связанная с восстановлением нарушенных прав граждан путем рассмотрения их жалоб по поводу действий должностных лиц органов публичной власти, с совершенствованием законодательства России о правах человека и приведением его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права.

Также подлежит автоматизации деятельность УПЧ по осуществлению правового просвещения по вопросам прав и свобод человека, по развитию международного сотрудничества в этой области.

Некоторые технические подробности

В тендерной документации сообщается, что ФГИС УПЧ должна представлять собой многопользовательский программный комплекс с различным уровнем доступа пользователей к обрабатываемой информации, получаемой в рамках выполнения участниками своих функций.

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Проектируемая система должна иметь трехуровневую архитектуру, включающую уровни хранения данных, серверов приложений и клиентских рабочих мест. ФГИС должна иметь централизованное хранилище данных с предоставлением доступа для заинтересованных участников.

ФГИС будет иметь ряд подсистем: «Единый информационный портал УПЧ», «Регистрация обращений и электронного документооборота», «Автоматизация процессов обработки обращений», «Онлайн-консультант», «Нормативно-справочная информация», «Аналитическая подсистема», «Ситуационный центр», «Электронное взаимодействие» (с внешними информсистемами), «Администрирование», «Система управления информационной безопасностью», «Хранилище данных».

С прицелом на российское ПО

По требованию госзаказчика, ФГИС УПЧ должна функционировать на преимущественном использовании отечественного ПО.

Рабочее пространство пользователей ФГИС УПЧ и личные кабинеты пользователей портала должны быть рассчитаны на использование браузеров с поддержкой HTML 5.0, CSS Level 2 и выше, JavaScript 1.1. и выше, режима асинхронного взаимодействия JavaScript/XML (XMLHttpRequest).

«Ни один модуль не должен накладывать ограничений на программное обеспечение клиентской части за исключением вышеприведенных требований к браузерам, — говорится в ТЗ. — Дополнительные требования к программному обеспечению будут определены во время технического проектирования ФГИС».