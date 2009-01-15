Получите все материалы CNews по ключевому слову
AJAX Asynchronous Javascript and XML подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|15.01.2009
|
Вышла новая версия СЭД PayDox
Dox, обеспечивающую простое и эффективное управление бизнес-процессами предприятия с использованием AJAX-технологии. Визуальный редактор бизнес-процессов PayDox AJAX-BPM позволяет эффект
|22.03.2007
|
Microsoft вошла в альянс открытого AJAX
Microsoft сообщила о своём решении войти в альянс разработчиков языка AJAX с открытым кодом, OpenAjax Alliance. Помимо крупнейшей софтверной компании, альянс попол
|24.01.2007
|
Microsoft выпустила ASP.NET AJAX 1.0
Microsoft объявила о досрочном выпуске инструментария разработки веб-приложений ASP.NET 2.0 AJAX 1.0. По заявлению компании, ввиду важности технологии было принято решение не ждать появ
|26.12.2006
|
Показам Yahoo помешал AJAX
х колледжей — довольно большая аудитория, это почти 15 млн человек. Из-за внедрения технологии AJAX, позволяющей обновлять данные на страницах без их перезагрузки, сайты Yahoo не смогли за
|14.11.2006
|
Microsoft выпустила вторую бета-версию ASP.NET AJAX 1.0
Microsoft выпустила вторую бета-версию инструментария разработки ASP.NET AJAX Extensions 1.0, ранее известного как Atlas. Пакет состоит из трёх частей: ASP.NET AJA
|10.10.2006
|
WebSideStory представила новый AJAX-инструментарий
Компания WebSideStory представила приложение на языке AJAX, Active Browsing, для онлайновых магазинов. Продукт позиционируется как средство улучшен
|06.10.2006
|
Google представил Google Ajax Search API 1.0
Google представил бета-версию Google Ajax Search API 1.0 — набора библиотек на языке AJAX для поисковых веб-приложений
|15.09.2006
|
Yahoo выпустил AJAX-клиент для почтового сервиса
Yahoo представил новую версию клиента для почтового веб-сервиса, выполненную по технологии AJAX. Клиент похож на Microsoft Outlook и интегрирован с сервисами географических карт, погод
|13.09.2006
|
Microsoft выпустит Atlas к концу года
Microsoft анонсировала выпуск коммерческой версии среды разработки AJAX-приложений Atlas к концу года. Продукт уже несколько месяцев существует в форме предвари
|13.07.2006
|
Mail.Ru тестирует почтовый интерфейс с AJAX
запуске в тестовую эксплуатацию почтового интерфейса нового поколения, построенного на технологиях AJAX (Asynchronous Javascript and XML). Функционал нового интерфейса приближен к почтовым кли
|13.06.2006
|
Nigma.ru тестирует AJAX-интерфейс для поиска
ma.ru, разрабатываемая студентами и аспирантами МГУ им. М. В. Ломоносова, начинает тестировать свой AJAX-интерфейс для отображения результатов кластеризации. AJAX (Asynchronous JavaScrip
|18.05.2006
|
Oracle отдаст интерфейс AJAX сообществу открытого кода
Oracle пообещала передать свою технологию пользовательского интерфейса AJAX сообществу открытого кода. Представитель компании сделал это заявление на конференции Ja
|18.05.2006
|
Google выпустила средство разработки на AJAX
Google выпустила набор инструментов для упрощения разработки сайтов с использованием технологии AJAX. Google Web Toolkit позволяет брать приложения AJAX на Java и компилировать их в JavaScript и HTML. «У AJAX есть возможность сделать ваш сайт более разнообразным и динамическ
|15.05.2006
|
Консорциум Open AJAX определит свое будущее
Open AJAX Group, консорциум по продвижению технологии AJAX (асинхронный JavaScript и XML),
|15.05.2006
|
Ajax13 готовит Linux-ответ на софтверные сервисы Microsoft
льный плеер и редактор для совмещения музыки, видео и фотографий. Это только первая волна сервисов. Ajax, сокращение от Asynchronous JavaScript and XML («асинхронный JavaScript и XML») —
|21.04.2006
|
Началось бета-тестирование СУБД Sybase SQL Anywhere v.10
ня предприятия. В данную версию включены новые возможности продукта. Добавлена поддержка технологии Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) и мобильных веб-сервисов. SQL Anywhere v.10 будет соде
|31.03.2006
|
Mail.Ru анонсирует новый почтовый интерфейс
свои планы по созданию почтового интерфейса нового поколения, полностью построенного на технологиях AJAX (Asynchronous Javascript and XML). По внешнему виду и функционалу новый интерфейс будет
|03.02.2006
|
ИТ-гиганты продвигают Open Ajax
ди которых IBM, Mozilla, Google, Novell, BEA, Borland, анонсировала планы по продвижению технологии AJAX в сообществе открытого кода — инициативу Open Ajax. AJAX — Асинх
AJAX и организации, системы, технологии, персоны:
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
|Sullivan Jay - Джей Салливан 9 3
|Farrell Ted - Фаррел Тед 8 3
|Демидов Михаил 134 2
|Якимчук Сергей 30 2
|Фазлыев Руслан 7 2
|Taylor Bret - Тейлор Брет 11 2
|Мельникова Анастасия 440 2
|Кучик Евгений 19 2
|Рыжиков Сергей 112 2
|Попов Александр 55 2
|Лебедев Артемий 110 2
|Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 26 1
|Cerf Vint - Серф Винт 36 1
|Червяков Евгений 7 1
|Гусев Алексей 19 1
|Ложечкин Александр 34 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Носик Антон 106 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Валькович Владимир 15 1
|Галимов Максим 33 1
|Чихачев Дмитрий 29 1
|Андреев Валерий 25 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Захаров Артем 6 1
|Дронов Илья 18 1
|Лавренко Виктор 18 1
|Исаев Владимир 15 1
|Суров Никита 10 1
|Карелина Марина 12 1
|Деверилин Павел 34 1
|Рахманов Виктор 7 1
|Суханов Сергей 5 1
|Павлов Никита 146 1
|Ясиновский Виктор 3 1
|Резниченко Алексей 2 1
|Конурбаев Ренат 3 1
|Novak Rob - Новак Роб 1 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
|РАН - Российская академия наук 2122 1
|VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.