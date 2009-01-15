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AJAX Asynchronous Javascript and XML подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений

AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.01.2009 Вышла новая версия СЭД PayDox

Dox, обеспечивающую простое и эффективное управление бизнес-процессами предприятия с использованием AJAX-технологии. Визуальный редактор бизнес-процессов PayDox AJAX-BPM позволяет эффект
22.03.2007 Microsoft вошла в альянс открытого AJAX

Microsoft сообщила о своём решении войти в альянс разработчиков языка AJAX с открытым кодом, OpenAjax Alliance. Помимо крупнейшей софтверной компании, альянс попол
24.01.2007 Microsoft выпустила ASP.NET AJAX 1.0

Microsoft объявила о досрочном выпуске инструментария разработки веб-приложений ASP.NET 2.0 AJAX 1.0. По заявлению компании, ввиду важности технологии было принято решение не ждать появ
26.12.2006 Показам Yahoo помешал AJAX

х колледжей — довольно большая аудитория, это почти 15 млн человек. Из-за внедрения технологии AJAX, позволяющей обновлять данные на страницах без их перезагрузки, сайты Yahoo не смогли за
14.11.2006 Microsoft выпустила вторую бета-версию ASP.NET AJAX 1.0

Microsoft выпустила вторую бета-версию инструментария разработки ASP.NET AJAX Extensions 1.0, ранее известного как Atlas. Пакет состоит из трёх частей: ASP.NET AJA
10.10.2006 WebSideStory представила новый AJAX-инструментарий

Компания WebSideStory представила приложение на языке AJAX, Active Browsing, для онлайновых магазинов. Продукт позиционируется как средство улучшен
06.10.2006 Google представил Google Ajax Search API 1.0

Google представил бета-версию Google Ajax Search API 1.0 — набора библиотек на языке AJAX для поисковых веб-приложений
15.09.2006 Yahoo выпустил AJAX-клиент для почтового сервиса

Yahoo представил новую версию клиента для почтового веб-сервиса, выполненную по технологии AJAX. Клиент похож на Microsoft Outlook и интегрирован с сервисами географических карт, погод
13.09.2006 Microsoft выпустит Atlas к концу года

Microsoft анонсировала выпуск коммерческой версии среды разработки AJAX-приложений Atlas к концу года. Продукт уже несколько месяцев существует в форме предвари
13.07.2006 Mail.Ru тестирует почтовый интерфейс с AJAX

 запуске в тестовую эксплуатацию почтового интерфейса нового поколения, построенного на технологиях AJAX (Asynchronous Javascript and XML). Функционал нового интерфейса приближен к почтовым кли
13.06.2006 Nigma.ru тестирует AJAX-интерфейс для поиска

ma.ru, разрабатываемая студентами и аспирантами МГУ им. М. В. Ломоносова, начинает тестировать свой AJAX-интерфейс для отображения результатов кластеризации. AJAX (Asynchronous JavaScrip
18.05.2006 Oracle отдаст интерфейс AJAX сообществу открытого кода

Oracle пообещала передать свою технологию пользовательского интерфейса AJAX сообществу открытого кода. Представитель компании сделал это заявление на конференции Ja
18.05.2006 Google выпустила средство разработки на AJAX

Google выпустила набор инструментов для упрощения разработки сайтов с использованием технологии AJAX. Google Web Toolkit позволяет брать приложения AJAX на Java и компилировать их в JavaScript и HTML. «У AJAX есть возможность сделать ваш сайт более разнообразным и динамическ
15.05.2006 Консорциум Open AJAX определит свое будущее

Open AJAX Group, консорциум по продвижению технологии AJAX (асинхронный JavaScript и XML),

15.05.2006 Ajax13 готовит Linux-ответ на софтверные сервисы Microsoft

льный плеер и редактор для совмещения музыки, видео и фотографий. Это только первая волна сервисов. Ajax, сокращение от Asynchronous JavaScript and XML («асинхронный JavaScript и  XML») —

21.04.2006 Началось бета-тестирование СУБД Sybase SQL Anywhere v.10

ня предприятия. В данную версию включены новые возможности продукта. Добавлена поддержка технологии Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) и мобильных веб-сервисов. SQL Anywhere v.10 будет соде
31.03.2006 Mail.Ru анонсирует новый почтовый интерфейс

свои планы по созданию почтового интерфейса нового поколения, полностью построенного на технологиях AJAX (Asynchronous Javascript and XML). По внешнему виду и функционалу новый интерфейс будет

03.02.2006 ИТ-гиганты продвигают Open Ajax

ди которых IBM, Mozilla, Google, Novell, BEA, Borland, анонсировала планы по продвижению технологии AJAX в сообществе открытого кода — инициативу Open Ajax. AJAX — Асинх

Публикаций - 195, упоминаний - 253

AJAX и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 39
Google LLC 12690 37
Oracle Corporation 7074 15
Adobe Systems 1597 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Apple Inc 13156 12
Yandex - Яндекс 9216 11
Yahoo! 3726 11
Meta Platforms - Facebook 4621 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 6
X Corp - Twitter 2938 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Paybot - Пэйбот 68 4
SAP SE 5601 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Microsoft Corporation - GitHub 1075 4
Directum - Директум 1268 4
Red Hat 1378 4
1С-Битрикс - Bitrix 675 4
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 4
Otello Corporation - Opera Software 340 4
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Broadcom - VMware 2610 3
Softline - Софтлайн 3743 3
HP Inc. 5883 3
9594 3
HTC Corporation 1512 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
АйТи 1519 3
OpenText - Micro Focus - Novell 880 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Zimbra - LiquidSys 44 3
Adobe Macromedia 219 3
Ecwid - Эквид 35 3
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 2
Forcepoint - Websense 140 2
eBay Inc 1640 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 2
UPS 216 2
Runa Capital 158 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Студия Артемия Лебедева 101 2
Accel Partners 49 1
ЭФКО ГК 31 1
Sapphire Ventures - SAP Ventures 15 1
Israel Venture Capital 2 1
Walden Israel Venture Capital 1 1
Greylock Partners 38 1
Etsy - Blackbird Technologies 23 1
SprintNet - Спринтнет - терминальная сеть 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Ehrmann - Эрманн 5 1
MGH - Massachusetts General Hospital - Массачусетская больница общего профиля 7 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
Saxo Bank 9 1
Netcare - Network Healthcare Holdings - GHG - General Healthcare Group 1 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗИК, ЗиК - Машиностроительный завод имени М. И. Калинина 3 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
Robert Half Technology 5 1
Redpoint Ventures 18 1
Tiffany & Co 10 1
Target Corporation 7 1
Ленэкспо - выставочный комплекс 28 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Почта России ПАО 2370 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Правительство Австралии - Министерство обороны Австралии - Royal Australian Navy - Королевский австралийский военно-морской флот - Королевские австралийские ВМС 5 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 32 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - УПЧ ФГИС - Федеральная государственная информационная система уполномоченных по правам человека 3 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Apache Software Foundation - ASF 231 3
Eclipse Foundation 26 2
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 2
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
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НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 64
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