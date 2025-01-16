HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5

В мобильном приложении «Авито» появились динамические рекламные блоки В мобильном приложении «Авито» появился новый рекламный формат — HTML5-баннеры. Это динамические изображения, в которые можно добавлять интерактивные элементы

YouTube полностью перешел с Flash на HTML5. Пользователи раздражены деохостинг YouTube, принадлежащий корпорации Google, отказался от использования Adobe Flash в качестве технологии для воспроизведения видео в веб-браузерах по умолчанию. Место Flash заняла технология HTML5, сообщил в блоге хостинга руководитель технических работ в YouTube Ричард Лейдер (Richard Leider). Google около пяти лет назад ввела в YouTube наряду с Flash поддержку HTML5. Однак

Tibbo представила AggreGate 5.1 с новым веб-интерфейсом на основе HTML5 альными устройствами, объявила о выпуске новой версии платформы AggreGate. Как говорится в заявлении Tibbo, поступившем в редакцию CNews, главное отличие новой версии 5.1 — в веб-интерфейсе на основе HTML5 (AggreGate Web Desktop), который дополняет существующий интерфейс браузера на базе Java. Web Desktop не требует установки Java на компьютере пользователя, позволяя ежедневно работать на п

Opera представила третье поколение HTML5-движка для устройств Smart TV Первый коммерческий движок на базе Blink для устройств Smart TV получил масштабное обновление с выходом нового HTML5-движка с возможностью внедрения комплекта средств разработки Opera Devices SDK 4.2. Opera Devices SDK 4.2 теперь обладает целым рядом новых функций, в частности: поддержкой HbbTV 1.5, пос

Вышла новая версия Oracle Secure Global Desktop с поддержкой HTML5 Desktop 5.0 и получать доступ ко всем приложениям и данным с использованием встроенного мобильного веб-браузера Safari на устройствах Apple iPad и iPad mini, без VPN-подключения. Применение стандарта HTML5 позволило реализовать функционально насыщенный пользовательский интерфейс на базе веб-браузера, который поддерживает управление жестами и простую, интуитивно понятную навигацию, а также р

Вышла интегрированная среда разработки NetBeans IDE 7.3 с поддержкой HTML5 ия Oracle объявила о доступности новой версии интегрированной среды разработки NetBeans Integrated Development Environment (IDE) 7.3. Обновленная NetBeans IDE предлагает передовые средства разработки HTML5, JavaScript и CSS для более простого и быстрого создания функционально богатых мобильных и веб-приложений. В целом NetBeans IDE представляет собой свободно распространяемую, открытую инте

W3C представил окончательные спецификации HTML5 тогда, когда будут повсеместно и корректно реализованы. С учетом того, что большинство спецификаций HTML5 уже поддерживается современными версиями браузеров и применяется в веб-разработке, окон

Вышел Embarcadero HTML5 Builder — инструмент разработки мобильных приложений для различных платформ Компания Embarcadero Technologies объявила о выходе HTML5 Builder — нового инструмента разработки мобильных приложений для различных платформ, которые можно будет размещать в как в магазинах приложений, так и на веб-серверах. «В данный момент мы

Доступно Citrix CloudGateway 2 с поддержкой iOS, Android и HTML 5 2. По словам разработчиков, это позволяет предприятиям централизовать процесс управления, обеспечивать безопасность и осуществлять контроль над приложениями под операционными системами iOS, Android и HTML 5 более чем на 2 млрд мобильных устройств. Помимо этого, новая технология CloudGateway также интегрирована с решением Citrix ShareFile, позволяющим сотрудникам компании совместно работать

Adobe выпустила Captivate 6 с поддержкой HTML5 решения по разработке материалов для электронного обучения: теперь с его помощью можно быстро создавать самый разнообразный контент для интерактивных электронных курсов и мобильного обучения на базе HTML5. Решение Captivate 6, спроектированное с учетом потребностей мобильного обучения, позволяет разработчикам обучающих материалов, корпоративным инструкторам, преподавателям и другим бизнес-

20 лет Wolfenstein 3D празднуют с помощью HTML5 . В честь юбилея разработчики выпустили бесплатную версию игры, написанную на HTML5, в которую можно поиграть по этой (http://wolfenstein.bethsoft.com/game_NA.php) или этой (http://www.phoboslab.org/crap/wolf3d/) ссылкам. Web-версия имеет косметические отличия от оригина

Эксперт: Распространение HTML5 приведет к взрыву киберпреступности Активно внедряемый язык разметки веб-страниц HTML5, несущий массу новых возможностей для веб-дизайнеров и пользователей, одновременно предоставит широкое поле для деятельности кибер-преступников. Об этом предупредил Роберт МакЭрдл (Robert

Представлен первый онлайн-редактор документов на основе HTML5 не достигнут другими производителями в этом сегменте. Передовая технология в основе TeamLab Document Editor отличается от всех существующих аналогов тем, что в полной мере использует все возможности HTML5. Данный инновационный подход наделяет инструмент широким рядом конкурентных преимуществ и превращает его в достойную альтернативу десктопным текстовым редакторам с точки зрения многофункц

Командуй и воюй в HTML5 Индийский программист Адитья Рави Шанкар воссоздал классическую стратегию в реальном времени Command and Conquer на HTML5. Всего программистом было написано 69 килобайт кода, составляющего ядро. Файлы графики и звукового сопровождения взяты из оригинальной версии. На данный момент игра протестирована в брауз

Microsoft обсуждает открытые веб-технологии с российскими разработчиками 5 декабря 2011 г. в Санкт-Петербурге завершила свою работу конференция Html5 Camp. В серии международных конференций Microsoft, посвященных теме современных веб-ста

Amazon готовит издателей к HTML5 компьютер Kindle Fire, но и вводит новый стандарт публикации книг - Kindle Format 8. Kindle Format 8 должен придти на смену формату Mobi 7. Главное преимущество Kindle Format 8 – поддержка синтаксиса HTML5, благодаря чему издатели смогут оформлять свои книги с использованием самых различных элементов – в том числе и интерактивных. Кроме того, Kindle Format 8 поддерживает форматированные таб

Российский лидер Android Market решил переписать все свои игры социальных сетей и мобильных платформ, объявила о начале работ по переводу своих приложений на язык HTML5. Компания собирается портировать 20 своих игр, годовые инвестиции в это направление сос

Adobe выпустила новый инструмент для создания веб-анимации и интерактивного дизайна в HTML5 Компания Adobe Systems представила первую публичную предварительную версию программного обеспечения Adobe Edge — нового инструмента для создания веб-анимации и интерактивного дизайна в формате HTML5, позволяющего веб-дизайнерам создавать анимацию, подобную той, что создается в среде Flash Professional, для веб-сайтов, построенных на базе HTML, JavaScript и CSS. Учитывая стремительное

Adobe выпустила предварительную версию нового инструмента для создания веб-анимации в формате HTML5 Компания Adobe Systems представила первую публичную предварительную версию программного обеспечения Adobe Edge — нового инструмента для создания веб-анимации и интерактивного дизайна в формате HTML5, позволяющего веб-дизайнерам создавать анимацию, подобную той, что создается в среде Flash Professional, для веб-сайтов, построенных на базе HTML, JavaScript и CSS. Решение Adobe Edge, вп

17 февраля в Москве состоится конференция HTML5 Camp 17 февраля в Москве пройдет конференция HTML5 Camp, первая из серии международных конференций Microsoft, посвященных теме современных веб-стандартов и будущего веб. Мероприятие состоится в международном информационно-выставочном Цент

17 февраля в Москве состоится конференция HTML5 Camp 17 февраля в Москве пройдет конференция HTML5 Camp, первая из серии международных конференций Microsoft, посвященных теме современных веб-стандартов и будущего веб. Мероприятие состоится в международном информационно-выставочном Цент

Новые игры на HTML5 позволяют оценить производительность Internet Explorer 9 На сайте Internet Explorer Test Drive опубликованы два новых примера реализации поддержки HTML5 в браузере Internet Explorer 9 в виде аркадных игр и заставок. Они касаются возможности

HTML5 Labs: Microsoft запускает альтернативу W3C Корпорация Microsoft анонсировала запуск нового проекта под названием HTML5 Labs, который должен собрать различные разработки прототипов или неутвержденных версий спецификаций веб-стандартов. Проект является альтернативным по отношению к деятельности консорциума

Создана первая игра на базе HTML5 для Internet Explorer 9 kinner в сотрудничестве с Microsoft представила первую казуальную игру Pirates Love Daisies на базе HTML5, рассчитанную на запуск в браузере Internet Explorer 9. Сюжет игры строится на классиче

Поддержка HTML5 в IE9: на что способен браузер? Черновик спецификаций к стандарту HTML5 был готов еще в 2008 году. Однако финальная версия стандарта должна быть согласована и

Adobe добавляет поддержку HTML5 в Illustrator CS5 Компания Adobe Systems Incorporated сообщила о доступности расширения Adobe HTML5 Pack для Adobe Illustrator CS5, программного обеспечения для работы с векторной графикой, активно используемого разработчиками контента для мобильных устройств и интернета. Новый пакет об

Mozilla отдает предпочтение HTML5 перед Flash евшей технологией, порождающей массу проблем. До недавнего времени позиция Mozilla по вопросу Flash/HTML5 оставалась неозвученной, однако теперь ясно, что Google придется продвигать свое видени

Apple iPad заставит вебмастеров отказаться от Flash Половина существующих вебсайтов в мире в ближайшее время будет адаптирована для работы с планшетом Apple iPad и будет отвечать требованиям спецификации HTML5. Об этом говорится в выводах к исследованию, проведенного компанией Streaming Media. Согласно ему, из 1147 опрошенных специалистов в области веб-дизайна и веб-разработки, 49% ответили, чт

Adobe оснастила Dreamweaver CS5 поддержкой HTML5 Компания Adobe Systems сегодня представила новое решение для работы с HTML5, которое уже доступно для веб-дизайнеров и разработчиков. Пакет Adobe HTML5 Pack — это расширение для Adobe Dreamweaver CS5, новейшей версии программы для работы с HTML и профессио

Поддержка Flash устройствам Apple больше не нужна Компания Brightcove со штаб-квартирами в Кембридже, штат Массачусетс, и Токио анонсировала платформу Brightcove Experience for HTML5, предназначенную для отображения высококачественного H.264-видео в браузерах устройств, поддерживающих стандарт HTML5. Новая платформа позволяет снабжать видео рекламой и добавлять