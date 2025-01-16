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HTML HTML5 HyperText Markup Language, version 5

HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


16.01.2025 В мобильном приложении «Авито» появились динамические рекламные блоки

В мобильном приложении «Авито» появился новый рекламный формат — HTML5-баннеры. Это динамические изображения, в которые можно добавлять интерактивные элементы
28.01.2015 YouTube полностью перешел с Flash на HTML5. Пользователи раздражены

деохостинг YouTube, принадлежащий корпорации Google, отказался от использования Adobe Flash в качестве технологии для воспроизведения видео в веб-браузерах по умолчанию. Место Flash заняла технология HTML5, сообщил в блоге хостинга руководитель технических работ в YouTube Ричард Лейдер (Richard Leider). Google около пяти лет назад ввела в YouTube наряду с Flash поддержку HTML5. Однак
10.12.2014 Tibbo представила AggreGate 5.1 с новым веб-интерфейсом на основе HTML5

альными устройствами, объявила о выпуске новой версии платформы AggreGate. Как говорится в заявлении Tibbo, поступившем в редакцию CNews, главное отличие новой версии 5.1 — в веб-интерфейсе на основе HTML5 (AggreGate Web Desktop), который дополняет существующий интерфейс браузера на базе Java. Web Desktop не требует установки Java на компьютере пользователя, позволяя ежедневно работать на п
04.09.2014 Opera представила третье поколение HTML5-движка для устройств Smart TV

Первый коммерческий движок на базе Blink для устройств Smart TV получил масштабное обновление с выходом нового HTML5-движка с возможностью внедрения комплекта средств разработки Opera Devices SDK 4.2. Opera Devices SDK 4.2 теперь обладает целым рядом новых функций, в частности: поддержкой HbbTV 1.5, пос
04.06.2013 Вышла новая версия Oracle Secure Global Desktop с поддержкой HTML5

Desktop 5.0 и получать доступ ко всем приложениям и данным с использованием встроенного мобильного веб-браузера Safari на устройствах Apple iPad и iPad mini, без VPN-подключения. Применение стандарта HTML5 позволило реализовать функционально насыщенный пользовательский интерфейс на базе веб-браузера, который поддерживает управление жестами и простую, интуитивно понятную навигацию, а также р
18.03.2013 Вышла интегрированная среда разработки NetBeans IDE 7.3 с поддержкой HTML5

ия Oracle объявила о доступности новой версии интегрированной среды разработки NetBeans Integrated Development Environment (IDE) 7.3. Обновленная NetBeans IDE предлагает передовые средства разработки HTML5, JavaScript и CSS для более простого и быстрого создания функционально богатых мобильных и веб-приложений. В целом NetBeans IDE представляет собой свободно распространяемую, открытую инте
18.12.2012 W3C представил окончательные спецификации HTML5

тогда, когда будут повсеместно и корректно реализованы. С учетом того, что большинство спецификаций HTML5 уже поддерживается современными версиями браузеров и применяется в веб-разработке, окон
12.09.2012 Вышел Embarcadero HTML5 Builder — инструмент разработки мобильных приложений для различных платформ

Компания Embarcadero Technologies объявила о выходе HTML5 Builder — нового инструмента разработки мобильных приложений для различных платформ, которые можно будет размещать в как в магазинах приложений, так и на веб-серверах. «В данный момент мы
06.08.2012 Доступно Citrix CloudGateway 2 с поддержкой iOS, Android и HTML 5

2. По словам разработчиков, это позволяет предприятиям централизовать процесс управления, обеспечивать безопасность и осуществлять контроль над приложениями под операционными системами iOS, Android и HTML 5 более чем на 2 млрд мобильных устройств. Помимо этого, новая технология CloudGateway также интегрирована с решением Citrix ShareFile, позволяющим сотрудникам компании совместно работать

20.06.2012 Adobe выпустила Captivate 6 с поддержкой HTML5

решения по разработке материалов для электронного обучения: теперь с его помощью можно быстро создавать самый разнообразный контент для интерактивных электронных курсов и мобильного обучения на базе HTML5. Решение Captivate 6, спроектированное с учетом потребностей мобильного обучения, позволяет разработчикам обучающих материалов, корпоративным инструкторам, преподавателям и другим бизнес-
12.05.2012 20 лет Wolfenstein 3D празднуют с помощью HTML5

. В честь юбилея разработчики выпустили бесплатную версию игры, написанную на HTML5, в которую можно поиграть по этой (http://wolfenstein.bethsoft.com/game_NA.php) или этой (http://www.phoboslab.org/crap/wolf3d/) ссылкам. Web-версия имеет косметические отличия от оригина
28.04.2012 Эксперт: Распространение HTML5 приведет к взрыву киберпреступности

Активно внедряемый язык разметки веб-страниц HTML5, несущий массу новых возможностей для веб-дизайнеров и пользователей, одновременно предоставит широкое поле для деятельности кибер-преступников. Об этом предупредил Роберт МакЭрдл (Robert
11.03.2012 Представлен первый онлайн-редактор документов на основе HTML5

не достигнут другими производителями в этом сегменте. Передовая технология в основе TeamLab Document Editor отличается от всех существующих аналогов тем, что в полной мере использует все возможности HTML5. Данный инновационный подход наделяет инструмент широким рядом конкурентных преимуществ и превращает его в достойную альтернативу десктопным текстовым редакторам с точки зрения многофункц
26.01.2012 Командуй и воюй в HTML5

Индийский программист Адитья Рави Шанкар воссоздал классическую стратегию в реальном времени Command and Conquer на HTML5. Всего программистом было написано 69 килобайт кода, составляющего ядро. Файлы графики и звукового сопровождения взяты из оригинальной версии. На данный момент игра протестирована в брауз
08.12.2011 Microsoft обсуждает открытые веб-технологии с российскими разработчиками

5 декабря 2011 г. в Санкт-Петербурге завершила свою работу конференция Html5 Camp. В серии международных конференций Microsoft, посвященных теме современных веб-ста
24.10.2011 Amazon готовит издателей к HTML5

компьютер Kindle Fire, но и вводит новый стандарт публикации книг - Kindle Format 8. Kindle Format 8 должен придти на смену формату Mobi 7. Главное преимущество Kindle Format 8 – поддержка синтаксиса HTML5, благодаря чему издатели смогут оформлять свои книги с использованием самых различных элементов – в том числе и интерактивных. Кроме того, Kindle Format 8 поддерживает форматированные таб
13.09.2011 Российский лидер Android Market решил переписать все свои игры

социальных сетей и мобильных платформ, объявила о начале работ по переводу своих приложений на язык HTML5. Компания собирается портировать 20 своих игр, годовые инвестиции в это направление сос
02.08.2011 Adobe выпустила новый инструмент для создания веб-анимации и интерактивного дизайна в HTML5

Компания Adobe Systems представила первую публичную предварительную версию программного обеспечения Adobe Edge — нового инструмента для создания веб-анимации и интерактивного дизайна в формате HTML5, позволяющего веб-дизайнерам создавать анимацию, подобную той, что создается в среде Flash Professional, для веб-сайтов, построенных на базе HTML, JavaScript и CSS. Учитывая стремительное
02.08.2011 Adobe выпустила предварительную версию нового инструмента для создания веб-анимации в формате HTML5

Компания Adobe Systems представила первую публичную предварительную версию программного обеспечения Adobe Edge — нового инструмента для создания веб-анимации и интерактивного дизайна в формате HTML5, позволяющего веб-дизайнерам создавать анимацию, подобную той, что создается в среде Flash Professional, для веб-сайтов, построенных на базе HTML, JavaScript и CSS. Решение Adobe Edge, вп
15.02.2011 17 февраля в Москве состоится конференция HTML5 Camp

17 февраля в Москве пройдет конференция HTML5 Camp, первая из серии международных конференций Microsoft, посвященных теме современных веб-стандартов и будущего веб. Мероприятие состоится в международном информационно-выставочном Цент
08.02.2011 17 февраля в Москве состоится конференция HTML5 Camp

17 февраля в Москве пройдет конференция HTML5 Camp, первая из серии международных конференций Microsoft, посвященных теме современных веб-стандартов и будущего веб. Мероприятие состоится в международном информационно-выставочном Цент
27.12.2010 Новые игры на HTML5 позволяют оценить производительность Internet Explorer 9

На сайте Internet Explorer Test Drive опубликованы два новых примера реализации поддержки HTML5 в браузере Internet Explorer 9 в виде аркадных игр и заставок. Они касаются возможности
23.12.2010 HTML5 Labs: Microsoft запускает альтернативу W3C

Корпорация Microsoft анонсировала запуск нового проекта под названием HTML5 Labs, который должен собрать различные разработки прототипов или неутвержденных версий спецификаций веб-стандартов. Проект является альтернативным по отношению к деятельности консорциума

21.12.2010 Создана первая игра на базе HTML5 для Internet Explorer 9

kinner в сотрудничестве с Microsoft представила первую казуальную игру Pirates Love Daisies на базе HTML5, рассчитанную на запуск в браузере Internet Explorer 9. Сюжет игры строится на классиче
17.12.2010 Поддержка HTML5 в IE9: на что способен браузер?

Черновик спецификаций к стандарту HTML5 был готов еще в 2008 году. Однако финальная версия стандарта должна быть согласована и

14.09.2010 Adobe добавляет поддержку HTML5 в Illustrator CS5

Компания Adobe Systems Incorporated сообщила о доступности расширения Adobe HTML5 Pack для Adobe Illustrator CS5, программного обеспечения для работы с векторной графикой, активно используемого разработчиками контента для мобильных устройств и интернета. Новый пакет об
28.06.2010 Mozilla отдает предпочтение HTML5 перед Flash

евшей технологией, порождающей массу проблем. До недавнего времени позиция Mozilla по вопросу Flash/HTML5 оставалась неозвученной, однако теперь ясно, что Google придется продвигать свое видени
07.06.2010 Apple iPad заставит вебмастеров отказаться от Flash

Половина существующих вебсайтов в мире в ближайшее время будет адаптирована для работы с планшетом Apple iPad и будет отвечать требованиям спецификации HTML5. Об этом говорится в выводах к исследованию, проведенного компанией Streaming Media. Согласно ему, из 1147 опрошенных специалистов в области веб-дизайна и веб-разработки, 49% ответили, чт
21.05.2010 Adobe оснастила Dreamweaver CS5 поддержкой HTML5

Компания Adobe Systems сегодня представила новое решение для работы с HTML5, которое уже доступно для веб-дизайнеров и разработчиков. Пакет Adobe HTML5 Pack — это расширение для Adobe Dreamweaver CS5, новейшей версии программы для работы с HTML и профессио
01.04.2010 Поддержка Flash устройствам Apple больше не нужна

Компания Brightcove со штаб-квартирами в Кембридже, штат Массачусетс, и Токио анонсировала платформу Brightcove Experience for HTML5, предназначенную для отображения высококачественного H.264-видео в браузерах устройств, поддерживающих стандарт HTML5. Новая платформа позволяет снабжать видео рекламой и добавлять
16.02.2010 Adobe обвинили в саботировании HTML 5

Сотрудник Google Ян Хиксон (Ian Hickson), принимающий участие в разработке HTML 5, обвинил Adobe Systems в блокировании этого стандарта. По его словам, на людях Adobe г

Публикаций - 549, упоминаний - 594

HTML и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 129
Google LLC 12688 117
Apple Inc 13154 96
Adobe Systems 1597 72
Meta Platforms - Facebook 4621 44
Samsung Electronics 11064 41
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 28
X Corp - Twitter 2938 26
Oracle Corporation 7074 26
Intel Corporation 12811 21
VK - Mail.ru Group 3602 21
Amazon Inc - Amazon.com 3277 20
Mozilla Foundation 208 20
Adobe Macromedia 219 20
Broadcom - VMware 2610 19
Yandex - Яндекс 9216 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
LG Electronics 3735 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
Otello Corporation - Opera Software 340 17
9594 16
Nvidia Corp 4002 16
Dell EMC 5180 15
ZTE Corporation 800 15
Lenovo Motorola 3566 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
SAP SE 5601 13
Sony 6739 13
HTC Corporation 1512 13
Citrix Systems 868 12
Yahoo! 3726 12
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 12
МегаФон 10742 11
Huawei 4676 11
Qualcomm Technologies 1974 11
1С-Битрикс - Bitrix 675 11
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 10
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 9
Acer Group - Acer Inc 2776 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 3
Visa International 1993 3
Евросеть 1421 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Tata Motors - Jaguar Cars 126 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
Резонанс НПП 407 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ИнфоПространство - Международный информационно-выставочный центр 12 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
eBay Inc 1640 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Связной ГК 1401 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Renault Groupe 166 2
Лента - Утконос 180 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 32 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - УПЧ ФГИС - Федеральная государственная информационная система уполномоченных по правам человека 3 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Дороги России ФКУ 9 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 7
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
Apache Software Foundation - ASF 231 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
OIPF - Open IPTV Forum 5 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ГосИнформСистемы 160 1
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 259
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 170
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 141
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 118
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 100
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 98
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 91
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 83
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 74
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 69
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 69
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 69
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 62
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 54
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 53
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 51
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 49
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 47
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CSS - Cascading Style Sheets - каскадные таблицы стилей 115 41
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 41
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 37
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