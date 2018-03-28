Mozilla Firefox OS

Полный конец операционной системы: Закрывается магазин приложений Firefox OS Закрытие Firefox MarketplaceFirefox Marketplace — магазин приложений для мобильной Firefox OS — прекратит работу 30 марта 2018 г. Соответствующее объявление компания Mozilla ра

Разработка Firefox OS полностью прекращена Firefox OSВ июле 2016 г. Mozilla полностью прекратила коммерческую разработку операционной системы Firefox OS (кодовое имя B2G — Boot To Gecko). Об этом Ари Джакси (Ari Jaaksi), старший вице-п

Firefox OS будет жить. Неизвестный стартап получил $100 млн на поддержку ОС la продолжит жить Гонконгский стартап Acadine Technologies продолжит начатое компанией Mozilla дело по развитию альтернативной Linux-платформы для смартфонов: Acadine создала и развивает форк проекта Firefox OS, о закрытии которого Mozilla объявила недавно, сообщает CNet. Основатель и генеральный директор Acadine Ли Гун (Li Gong) заявил CNet, что они «работают с приличным количеством партне

Mozilla закрыла проект Firefox OS Закрытие проекта Mozilla объявила закрытии проекта Firefox OS — полном прекращении разработки мобильной операционной системы и сотрудничества с операторами с целью выпуска смартфонов на ее основе, сообщает TechCrunch. Заявление было сделано на

Главой разработки Firefox OS стал бывший топ-менеджер Nokia, HP и Intel о члена правления Jolla.В Mozilla Яакси будет отвечать за разработку мобильной операционной системы Firefox OS, а также за расширение экосистемы Mozilla с целью охвата большего количества разно

Создатель первых смартфонов на Firefox OS прекратил существование Закрытие бизнеса Geeksphone Компания Geeksphone, испанский производитель смартфонов на платформе Firefox OS, ликвидирована. Об этом сообщается на сайте вендора. Один из основателей Geeksphon

У Firefox OS будет новая стратегия. Идея со сверхдешевыми смартфонами провалилась Компания Mozilla меняет стратегию разработки Firefox OS. Отныне она будет уделять основную часть времени и ресурсов функциональности и возможностям платформы, а не задаче сделать устройства на нее основе максимально дешевыми. Об этом сооб

Panasonic представил новый интерфейс my Home Screen 2.0 на основе Firefox OS в телевизорах VIERA Корпорация Panasonic и компания Mozilla представили новый пользовательский интерфейс на базе операционной системы Firefox OS в новой линейке телевизоров VIERA 2015 г. 4K Ultra HD LED-телевизоры Panasonic поддерживают множество новых функций и возможностей, в т.ч. my Home Screen 2.0 (Моя домашняя страница 2

rollApp выпустил версии OpenOffice и LibreOffice для Firefox OS зации, сделавший ранее десятки Windows- и Linux-приложений доступными на «хромбуках», планшетах Android и iPad, теперь предлагает эти приложения и на мобильных устройствах, работающих под управлением Firefox OS. Об этом CNews сообщили в rollApp. В частности, компания выпустила версии OpenOffice and LibreOffice — распространенных продуктов с открытым кодом, альтернативных Microsoft Office —

В России начались продажи смартфонов на Firefox OS ch Fire E, который, видимо, станет первым официально продаваемым в России смартфоном, работающим на Firefox OS. «Мегафон» предлагает покупать OneTouch Fire E в своем интернет-магазине и в розни

Новая версия Firefox OS станет намного красивее Во второй версии операционной системы Firefox OS ожидается появление множества новых возможностей, среди которых обновленный лончер

Создатели смартфонов на Firefox OS пообещали «удивительный» аппарат по «привлекательной цене» Небольшая испанская компания Geeksphone, выпустившая первые в мире смартфоны на платформе Firefox OS, объявила о намерении создать высокотехнологичный аппарат под названием Revolution

Появился первый «полноценный» смартфон на Firefox OS. ВИДЕО Компания LG объявила о выпуске, а оператор Vivo Brazil о начале продаж смартфона Fireweb (LG D300). Хотя Fireweb (LG D300) - не первый в истории смартфон, управляемый Firefox OS, он стал первым устройством на этой ОС, приближенным к требованиям рынка по потребительским свойствам. Он обладает HVGA-дисплеем с диагональю 4 дюйма и разрешением 480х320 точек (144

LG раскрыла ближайшие планы: Планшет, «умные» часы и смартфон на Firefox OS Компания LG Electronics планирует выпустить новый планшетофон, планшет, смартфон под управлением Firefox OS и «умные» часы». Все эти новинки будут представлены до конца 2013 г. либо в начале следующего года, сообщает Endgadget со ссылкой на Димитра Валева (Dimitar Valev), главу мобильного

Смартфоны под управлением Ubuntu Touch и Firefox OS: дни "большой тройки" ОС сочтены? достаточно для факта выбора, множество людей с великим энтузиазмом встретили новость о том, что в 2013 году операционных систем станет на две больше: к существующим вариантам добавятся Ubuntu Touch и Firefox OS. Плюс два Названия Ubuntu и Firefox – не простой набор звуков для огромного количества пользователей персональных компьютеров. Поклонников свободно распространяемой операционной си

Первый в мире Firefox-смартфон становится доступен во всех странах в Испании по цене 69 евро, из которых 30 евро поступали на счет абонента. Аппарат был анонсирован в начале июля и стал первым коммерческим устройством, работающим под управлением операционной системы Firefox OS от Mozilla. Согласно веб-сайту Mozilla, смартфоны на Firefox OS «предназначены тем, кто покупает свой первый смартфон». «Смартфоны на основе Firefox OS являются первыми

Анонсирован новый бюджетный смартфон на базе Firefox OS Испанский стартап Geeksphone представил первый коммерческий смартфон под управлением операционной системы Firefox OS - Peak+. Peak+ оснащен 4,3-дюймовым дисплеем формата qHD, 2-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon S4 8225 с частотой 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ встроенной флэш-памяти п

Выпущено первое обновление Firefox OS Владельцам первых двух смартфонов под управлением операционной системы Firefox OS - Keon и Peak - стало доступное первое обновление операционной системы - Firefox OS 1.1. Об этом сообщается на официальном форуме стартапа Geeksphone, который их выпустил. В <

Представлен первый коммерческий смартфон на базе Firefox OS мобильных телефонов ZTE объявили о запуске на потребительский рынок первого смартфона на платформе Firefox OS - ZTE Open. Устройство появится в продаже с завтрашнего дня, 2 июля, в Испании, по

Сборщик iPhone нанимает тысячи рабочих для выпуска смартфонов на Firefox OS разработчиков программного обеспечения с целью выпуска целого ряда моделей смартфонов на платформе Firefox OS, сообщает The Register. Соискатели должны обладать навыками программирования опера

Смартфоны на базе Firefox OS будет выпускать сборщик iPhone ак Foxconn Technology Group) согласилась стать партнером Mozilla и выпускать смартфоны на платформе Firefox OS, сообщает Engadget. Официально анонсировать сделку стороны планируют 3 июня в Тайб

Первые смартфоны на базе Firefox OS распроданы за несколько часов Первые смартфоны на базе Firefox OS, к продажам которых сегодня, 23 апреля 2013 г., приступил испанский стартап Geeksphone, были раскуплены за несколько часов, сообщает TechCrunch. В настоящее время в интернет-магазине

«МегаФон» и «Билайн» будут продавать смартфоны на базе Firefox OS Компания Mozilla назвала в своем официальном блоге 18 операторов, которые объявили о намерении продавать смартфоны на платформе Firefox OS. Среди них - российские «МегаФон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Однако не уточняется, идет ли в случае с «Вымпелкомом» речь о российском рынке, так как компания работает и во многи

Представлены первые смартфоны на Firefox OS. ФОТО Компания Mozilla представила на своем сайте первые два смартфона на платформе Firefox OS. Оба устройства играют роль демонстрационных экземпляров, с помощью которых произв

ZTE готовит смартфоны на Firefox OS Первые смартфоны на платформе Firefox OS могут появиться в продаже на европейском рынке до конца 2013 г., сообщает Bloomber

Mozilla инвестировала в разработчика технологий для Firefox OS жений другими компаниями. В Mozilla подчеркнули, что рады сотрудничать с Everything.me, так как их цели совпадают. В организации планируют использовать технологии Everything.me в операционной системе Firefox OS, выход которой запланирован на 2013 г.