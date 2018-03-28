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Mozilla Firefox OS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.03.2018 Полный конец операционной системы: Закрывается магазин приложений Firefox OS

Закрытие Firefox MarketplaceFirefox Marketplace — магазин приложений для мобильной Firefox OS — прекратит работу 30 марта 2018 г. Соответствующее объявление компания Mozilla ра
28.09.2016 Разработка Firefox OS полностью прекращена

Firefox OSВ июле 2016 г. Mozilla полностью прекратила коммерческую разработку операционной системы Firefox OS (кодовое имя B2G — Boot To Gecko). Об этом Ари Джакси (Ari Jaaksi), старший вице-п
15.12.2015 Firefox OS будет жить. Неизвестный стартап получил $100 млн на поддержку ОС

la продолжит жить Гонконгский стартап Acadine Technologies продолжит начатое компанией Mozilla дело по развитию альтернативной Linux-платформы для смартфонов: Acadine создала и развивает форк проекта Firefox OS, о закрытии которого Mozilla объявила недавно, сообщает CNet. Основатель и генеральный директор Acadine Ли Гун (Li Gong) заявил CNet, что они «работают с приличным количеством партне
09.12.2015 Mozilla закрыла проект Firefox OS

Закрытие проекта Mozilla объявила закрытии проекта Firefox OS — полном прекращении разработки мобильной операционной системы и сотрудничества с операторами с целью выпуска смартфонов на ее основе, сообщает TechCrunch. Заявление было сделано на 
07.10.2015 Главой разработки Firefox OS стал бывший топ-менеджер Nokia, HP и Intel

о члена правления Jolla.В Mozilla Яакси будет отвечать за разработку мобильной операционной системы Firefox OS, а также за расширение экосистемы Mozilla с целью охвата большего количества разно
13.07.2015 Создатель первых смартфонов на Firefox OS прекратил существование

Закрытие бизнеса Geeksphone Компания Geeksphone, испанский производитель смартфонов на платформе Firefox OS, ликвидирована. Об этом сообщается на сайте вендора. Один из основателей Geeksphon
25.05.2015 У Firefox OS будет новая стратегия. Идея со сверхдешевыми смартфонами провалилась

Компания Mozilla меняет стратегию разработки Firefox OS. Отныне она будет уделять основную часть времени и ресурсов функциональности и возможностям платформы, а не задаче сделать устройства на нее основе максимально дешевыми. Об этом сооб
25.02.2015 Panasonic представил новый интерфейс my Home Screen 2.0 на основе Firefox OS в телевизорах VIERA

Корпорация Panasonic и компания Mozilla представили новый пользовательский интерфейс на базе операционной системы Firefox OS в новой линейке телевизоров VIERA 2015 г. 4K Ultra HD LED-телевизоры Panasonic поддерживают множество новых функций и возможностей, в т.ч. my Home Screen 2.0 (Моя домашняя страница 2
19.02.2015 rollApp выпустил версии OpenOffice и LibreOffice для Firefox OS

зации, сделавший ранее десятки Windows- и Linux-приложений доступными на «хромбуках», планшетах Android и iPad, теперь предлагает эти приложения и на мобильных устройствах, работающих под управлением Firefox OS. Об этом CNews сообщили в rollApp. В частности, компания выпустила версии OpenOffice and LibreOffice — распространенных продуктов с открытым кодом, альтернативных Microsoft Office —

13.11.2014 В России начались продажи смартфонов на Firefox OS

ch Fire E, который, видимо, станет первым официально продаваемым в России смартфоном, работающим на Firefox OS. «Мегафон» предлагает покупать OneTouch Fire E в своем интернет-магазине и в розни
11.04.2014 Новая версия Firefox OS станет намного красивее

Во второй версии операционной системы Firefox OS ожидается появление множества новых возможностей, среди которых обновленный лончер
29.11.2013 Создатели смартфонов на Firefox OS пообещали «удивительный» аппарат по «привлекательной цене»

Небольшая испанская компания Geeksphone, выпустившая первые в мире смартфоны на платформе Firefox OS, объявила о намерении создать высокотехнологичный аппарат под названием Revolution
24.10.2013 Появился первый «полноценный» смартфон на Firefox OS. ВИДЕО

Компания LG объявила о выпуске, а оператор Vivo Brazil о начале продаж смартфона Fireweb (LG D300). Хотя Fireweb (LG D300) - не первый в истории смартфон, управляемый Firefox OS, он стал первым устройством на этой ОС, приближенным к требованиям рынка по потребительским свойствам. Он обладает HVGA-дисплеем с диагональю 4 дюйма и разрешением 480х320 точек (144
22.08.2013 LG раскрыла ближайшие планы: Планшет, «умные» часы и смартфон на Firefox OS

Компания LG Electronics планирует выпустить новый планшетофон, планшет, смартфон под управлением Firefox OS и «умные» часы». Все эти новинки будут представлены до конца 2013 г. либо в начале следующего года, сообщает Endgadget со ссылкой на Димитра Валева (Dimitar Valev), главу мобильного

21.08.2013 Смартфоны под управлением Ubuntu Touch и Firefox OS: дни "большой тройки" ОС сочтены?

достаточно для факта выбора, множество людей с великим энтузиазмом встретили новость о том, что в 2013 году операционных систем станет на две больше: к существующим вариантам добавятся Ubuntu Touch и Firefox OS.  Плюс два Названия Ubuntu и Firefox – не простой набор звуков для огромного количества пользователей персональных компьютеров.  Поклонников свободно распространяемой операционной си
13.08.2013 Первый в мире Firefox-смартфон становится доступен во всех странах

в Испании по цене 69 евро, из которых 30 евро поступали на счет абонента. Аппарат был анонсирован в начале июля и стал первым коммерческим устройством, работающим под управлением операционной системы Firefox OS от Mozilla. Согласно веб-сайту Mozilla, смартфоны на Firefox OS «предназначены тем, кто покупает свой первый смартфон». «Смартфоны на основе Firefox OS являются первыми
25.07.2013 Анонсирован новый бюджетный смартфон на базе Firefox OS

Испанский стартап Geeksphone представил первый коммерческий смартфон под управлением операционной системы Firefox OS - Peak+. Peak+ оснащен 4,3-дюймовым дисплеем формата qHD, 2-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon S4 8225 с частотой 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ встроенной флэш-памяти п
22.07.2013 Выпущено первое обновление Firefox OS

Владельцам первых двух смартфонов под управлением операционной системы Firefox OS - Keon и Peak - стало доступное первое обновление операционной системы - Firefox OS 1.1. Об этом сообщается на официальном форуме стартапа Geeksphone, который их выпустил. В <
01.07.2013 Представлен первый коммерческий смартфон на базе Firefox OS

мобильных телефонов ZTE объявили о запуске на потребительский рынок первого смартфона на платформе Firefox OS - ZTE Open. Устройство появится в продаже с завтрашнего дня, 2 июля, в Испании, по
21.06.2013 Сборщик iPhone нанимает тысячи рабочих для выпуска смартфонов на Firefox OS

разработчиков программного обеспечения с целью выпуска целого ряда моделей смартфонов на платформе Firefox OS, сообщает The Register. Соискатели должны обладать навыками программирования опера
28.05.2013 Смартфоны на базе Firefox OS будет выпускать сборщик iPhone

ак Foxconn Technology Group) согласилась стать партнером Mozilla и выпускать смартфоны на платформе Firefox OS, сообщает Engadget. Официально анонсировать сделку стороны планируют 3 июня в Тайб
23.04.2013 Первые смартфоны на базе Firefox OS распроданы за несколько часов

Первые смартфоны на базе Firefox OS, к продажам которых сегодня, 23 апреля 2013 г., приступил испанский стартап Geeksphone, были раскуплены за несколько часов, сообщает TechCrunch. В настоящее время в интернет-магазине
25.02.2013 «МегаФон» и «Билайн» будут продавать смартфоны на базе Firefox OS

Компания Mozilla назвала в своем официальном блоге 18 операторов, которые объявили о намерении продавать смартфоны на платформе Firefox OS. Среди них - российские «МегаФон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Однако не уточняется, идет ли в случае с «Вымпелкомом» речь о российском рынке, так как компания работает и во многи
22.01.2013 Представлены первые смартфоны на Firefox OS. ФОТО

Компания Mozilla представила на своем сайте первые два смартфона на платформе Firefox OS. Оба устройства играют роль демонстрационных экземпляров, с помощью которых произв
10.01.2013 ZTE готовит смартфоны на Firefox OS

Первые смартфоны на платформе Firefox OS могут появиться в продаже на европейском рынке до конца 2013 г., сообщает Bloomber
29.11.2012 Mozilla инвестировала в разработчика технологий для Firefox OS

жений другими компаниями. В Mozilla подчеркнули, что рады сотрудничать с Everything.me, так как их цели совпадают. В организации планируют использовать технологии Everything.me в операционной системе Firefox OS, выход которой запланирован на 2013 г.
09.07.2012 Показан первый смартфон на Firefox OS: «Он лучше и дешевле Android». ВИДЕО

Компания Telefonica продемонстрировала прототип смартфна под управлением операционной системы Firefox OS, базирующейся на веб-стандарте HTML5. В компании объяснили причины, по которым они

Публикаций - 93, упоминаний - 113

Mozilla Firefox OS и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 27
Samsung Electronics 11065 27
Mozilla Foundation 208 26
LG Electronics 3735 26
ZTE Corporation 800 26
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 22
Huawei 4677 21
GeeksPhone 21 20
Apple Inc 13156 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 15
Microsoft Corporation 25775 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 13
Meta Platforms - Facebook 4621 12
Intel Corporation 12811 12
МегаФон 10742 9
Sony 6739 9
Canonical 221 8
Qualcomm Technologies 1974 7
Deutsche Telekom 954 7
Xiaomi - Сяоми 2232 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
X Corp - Twitter 2938 5
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 5
Philips 2099 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 5
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 5
Silent Circle 8 4
Acadine Technologies 4 4
Lenovo Group 2447 4
HTC Corporation 1512 4
Lenovo Motorola 3566 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 4
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 3
Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company 21 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
eBay Inc 1640 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Vingroup JSC 2 1
Связной ГК 1401 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Kickstarter 136 1
Hyundai Motor Company 436 1
Volkswagen Group - VW 308 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Carl Zeiss AG 307 1
Walt Disney Company 647 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 78
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 65
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 34
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 23
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 21
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 19
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 16
Application store - магазин приложений 1463 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 10
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Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 9
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 8
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 8
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 8
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 8
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 7
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 457 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 6
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Ковтун Александр 1 1
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