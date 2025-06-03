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Canonical Ubuntu Touch Linux

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.06.2025 Новые «дыры» в Linux позволяют красть хэши паролей из Ubuntu, Red Hat и Fedora 1
22.01.2025 Создан супермощный смартфон на Linux. Памяти в нем в четыре раза больше, чем в самом дорогом iPhone. Опрос 1
06.06.2024 Вышла спецверсия Ubuntu Core для интернета вещей 1
26.03.2024 Самый популярный в мире Linux вводит платные обновления 1
17.02.2023 Выпущен сверхзащищенный смартфон с большим аккумулятором, двумя ОС на выбор и без всякого Android. Цена. Видео 2
14.10.2022 Linux Ubuntu начала спамить рекламой прямо в командной строке. Пользователи в бешенстве 1
27.12.2021 Создана замена GNOME и KDE для Linux. Она сама подстраивается под устройство и работает на ПК, планшетах и смартфонах 1
09.12.2021 Вышел смартфон с открытой архитектурой и поддержкой 20 дистрибутивов Linux. Видео 1
16.08.2021 Производитель «ноутбуков для параноиков» выпустил самую мощную в мире электронную книгу. Она работает на KDE 1
02.02.2021 Создан прямой конкурент Android и iOS на базе Ubuntu. Он уже работает. Видео 1
05.10.2020 После 10 лет разработки появятся смартфоны на Fedora Linux 1
04.09.2020 HP представила рабочие станции серии Z для расширения возможностей создания креативного контента 1
18.05.2020 Создан планшет на Linux Ubuntu дешевле $100. Видео 1
03.04.2020 Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux Ubuntu. Видео 1
20.01.2020 Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux. ОС придется установить самостоятельно. Видео 1
12.07.2017 Intel представила серверные процессоры Intel Xeon Scalable для потребительских и бизнес-задач нового поколения 1
06.12.2016 Ubuntu начала отстрел неугодных клонов 2
05.02.2016 Выпущен первый в мире планшет на Linux Ubuntu 1
18.05.2015 Производитель знаменитых клонов iPhone выпустил смартфон на Ubuntu Linux 1
10.04.2015 Первый в мире смартфон на Ubuntu вышел на массовый рынок 1
10.03.2015 Открыт предзаказ на первый в мире революционный модульный планшет. ВИДЕО 1
24.02.2015 Samsung, HTC, Барселона: в ожидании MWC 2015 1
29.08.2014 IBM задействует глобальную сеть центров инноваций для развития Linux на базе Power Systems 1
29.04.2014 IBM анонсировала серверы для работы с большими данными 1
26.02.2014 Представлены первые смартфоны на Ubuntu. ВИДЕО 3
18.10.2013 Выпущена финальная Ubuntu Linux для смартфонов 1
16.10.2013 Samsung отказывается от Android? Обзор разрабатываемой мобильной ОС Tizen 1
21.08.2013 Смартфоны под управлением Ubuntu Touch и Firefox OS: дни "большой тройки" ОС сочтены? 3
11.07.2013 Спецслужбы США принимают участие в разработке Android 1
09.07.2013 Государственный сотовый оператор Китая поддержал Ubuntu Touch 1
25.04.2013 Выходит «самая быстрая и отполированная» версия Ubuntu 1
07.02.2013 Объявлена дата начала продаж Ubuntu-смартфонов 1
22.08.2007 Россия: Linux-альянс «освободит» ПО в школах 1

Публикаций - 35, упоминаний - 41

Canonical и организации, системы, технологии, персоны:

Canonical 221 15
Google LLC 12690 11
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 19 8
Microsoft Corporation 25775 8
Apple Inc 13156 7
Intel Corporation 12811 5
Samsung Electronics 11065 4
Mali 38 3
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
Huawei 4677 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Red Hat 1378 3
MediaTek - Ralink 595 3
Allwinner Technology 23 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 104 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 30 2
Nvidia Corp 4002 2
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 2
GeeksPhone 21 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Lenovo Group 2447 2
HP Inc. 5883 2
ZTE Corporation 800 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Telegram Group 2940 2
Sony 6739 2
Vodafone Group 1412 2
AT&T Inc 1726 1
Deutsche Telekom 954 1
Adobe Systems 1597 1
Corel Corporation 341 1
Gionee 22 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 1
Qualys 73 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 24
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 5
Наушники - Headphones 4479 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 4
Google Android - приложения и разработчики 736 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 4
Linux OS 11533 25
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 23
Google Android 15244 20
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 10
Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 18 9
Linux - Debian GNU 567 8
Apple iOS 8583 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Microsoft Windows 16882 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 7
Linux KDE Plasma 265 6
Mozilla Firefox - браузер 1951 5
Allwinner A - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 18 5
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 5
Pine64 - PinePhone UBports Community Edition - серия смартфонов 6 5
BQ Aquaris - серия планшетов 14 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 5
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 95 4
Purism Librem - серия смартфонов и ноутбуков 13 4
Mozilla Firefox OS 93 4
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 3
Geely Group - Meizu - Серия смартфонов 124 3
Linux GNU - Gentoo 47 3
Tuxedo Computers Manjaro 10 3
LG webOS - Linux LuneOS 6 3
Pine64 - PineTab 3 3
Canonical - Ubuntu Edge 7 3
Microsoft Windows 10 1938 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
SoftPedia - Каталог и архив программного обеспечения 48 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 2
Мобайл Информ - MIG S - MIG T - MIG LT - защищенный планшет 40 2
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 5
Новодворский Алексей 114 1
Аносов Сергей 16 1
Chen Jason - Чен Джейсон 20 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 1
Klaba Octave - Клаба Октав 2 1
Nottingham Jim - Ноттингем Джим 3 1
Zemlin Jim - Землин Джим 26 1
Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 1
Silber Jane - Сильбер Джейн 4 1
Galland Octavio - Голлэнд Октавио 1 1
Baker Mark - Бейкер Марк 3 1
Зайцев Михаил 345 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Испания - Королевство 3840 4
Европа 24964 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Южная Корея - Республика 7052 3
США - Вашингтон - Редмонд 238 2
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 126 2
Япония 13807 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Япония - Токио 1020 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
США - Техас - Остин 189 1
Испания - Каталония 33 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Индия - Bharat 5870 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Китай - Тайвань 4245 1
Индонезия - Республика 1058 1
Украина 7928 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 272 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 270 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 1
Металлы - Медь - Copper 862 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Liliputing 76 5
Neowin 217 1
The Independent 32 1
TNW - The Next Web 90 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Reddit 398 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
ZDnet 663 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CATR - China Academy of Telecommunication Research - China Academy of Telecommunications Technology - Китайская академия телекоммуникационных исследований 4 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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