HP представила рабочие станции серии Z для расширения возможностей создания креативного контента

HP Inc. представила новые модели портфолио Z, ориентированные на специалистов творческих профессий и опытных пользователей, которым необходима высокая производительность, надежность, возможность расширения аппаратного обеспечения и гибкость для выполнения задач любой сложности.

Сегодня сотрудникам как никогда нужны технологии и инструменты для повышения продуктивности и реализации совместных проектов независимо от того, в каких условиях они работают. После отмены карантинных ограничений и открытия офисов 80% специалистов намерены перейти на полную или частичную удаленку , поэтому необходимо обеспечить им гибкость в выборе места для работы. Для 40% сотрудников важно не быть привязанным к одной точке в течение дня, что меняет представление о мобильности офиса. Компания HP адаптирует свои технологии, чтобы удовлетворять потребности мобильных сотрудников, и предлагает мощную производительность в компактных форм-факторах, а также нестандартные инновации для всех профессиональных пользователей «тяжелого» софта: от ИТ-руководителей до архитекторов, а также специалистов в области анализа больших данных и виртуальной реальности.

«Профессиональные «креаторы» и опытные пользователи нуждаются в тщательно продуманном функционале, который бы соответствовал их образу жизни и работе в новых условиях, – отмечает Джим Ноттингем (Jim Nottingham), генеральный директор и глобальный руководитель подразделения передовых решений (Advanced Compute and Solutions), HP Inc. – Наше портфолио Z предлагает мобильность, производительность и гибкость, необходимые сообществу профессионалов в сфере создания сложного контента. Такие инновационные решения, как ZCentral 4R, были разработаны специально, чтобы открыть пользователям доступ к передовым технологиям и решениям безопасности».





Компания HP представила ZCentral 4R, самую мощную в мире рабочую станцию в форм-факторе 1U для монтажа в стойку, предназначенную для использования в таких сферах, как: мультимедиа, развлечения, разработка продукции, анализ данных и здравоохранение. Решение ZCentral 4R использует вычислительную мощь рабочей станции Z4 и оснащена новейшими процессорами Intel Xeon W Processors (до 18 процессорных ядер) с возможностью установки графики вплоть до NVIDIA Quadro RTX 8000. Благодаря этому удаленные сотрудники получают производительность профессионального уровня с возможностью запуска крайне ресурсоемких, в том числе ISV-сертифицированных приложений. Кроме того, в решении ZCentral 4R реализована многоуровневая защита: закрываемая на ключ внешняя фронтальная панель, предустановлен программный пакет HP Security Suite, и все это – в дополнение к физически защищенному серверному шкафу.

HP ZCentral – это первое в мире решение удаленного доступа с любого устройства к вычислительной и графической мощи рабочей станции от единого поставщика, которое при использовании вместе с системой ZCentral 4R предлагает сотрудникам расширенные возможности для творчества и реализации совместных проектов, где бы они ни находились. Представленные обновления помогают решить две основные ИТ-задачи: одновременное управление сразу несколькими удаленными устройствами и минимизацию рисков кибератак из-за большого количества удаленных конечных устройств.

Самая мощная в мире рабочая станция форм-фактора 1U для монтажа в стойку вмещает в 4 раза больше модулей по сравнению с рабочей станцией Z4 аналогичной конфигурации. Это означает, что ИТ-менеджеры могут предложить еще большему числу удаленных пользователей доступ к высокопроизводительной рабочей станции практически с любого конечного устройства.

Решение ZCentral Connect обеспечивает ИТ-подразделениям гибкость при удаленной работе и позволяет с легкостью управлять подключениями пользователей, централизованно распределяя вычислительные ресурсы рабочей станции. Решение ZCentral Connect предлагает повышенный уровень безопасности для предотвращения неуправляемых подключений, отслеживания текущего состояния и исправности компонентов рабочей станции в режиме реального времени, а также для управления LED маяками, что экономит время ИТ-специалистов, занимающихся внедрением ZCentral.

ZCentral Remote Boost предлагает расширенные инструменты для цифрового рисования с предварительным просмотром улучшенного дисплея и планшета Wacom. Это позволяет художникам, дизайнерам и инженерам использовать рукописный ввод тогда, когда это необходимо.

Решение ZCentral в сочетании с предложением HP Device as a Service («Устройство как услуга») предоставляет еще больше настраиваемых параметров пользовательских конфигураций и выбора сервисных опций. Благодаря аналитике графического процессора с помощью HP TechPulse решение предоставляет ценные данные об оборудовании, программном обеспечении и безопасности. Все это помогает ИТ-подразделениям принимать более эффективные решения по управлению своим парком оборудования, а также обеспечивает гибкие, индивидуальные предложения с упрощенными процессами закупки, внедрения и развертывания.

Новое портфолио настольных ПК начального уровня HP Z создано для современных дизайнеров, которые формируют мир вокруг нас. Мощные рабочие станции HP Z2 Mini G5, HP Z2 Small Form Factor G5 и HP Z2 Tower G5 отличаются доступной ценой. Устройства выводят современную вычислительную мощность на новый уровень, предлагая пользователям производительность, которая ранее была доступна только на настольных рабочих станциях высокого класса. Новая линейка Z2 оснащена блоками питания большей мощности для повышения производительности, максимальной гибкости конфигурации и лучших на рынке возможностей расширения. Новые решения позволяют с легкостью создать идеальный, эргономичный и удобный домашний офис, созданный с учетом потребностей пользователей.

HP Z2 Mini – самая мощная в мире миниатюрная рабочая станция для профессионалов, использующих в своей работе Adobe Creative Suite , а также самая производительная миниатюрная рабочая станция в мире для запуска приложений SolidWorks и Autodesk . Z2 Mini была полностью переработана и получила новую систему теплоотвода с использованием меди, что позволило увеличить производительность центрального процессора в 1,4 раза и производительность графического процессора в 3 раза по сравнению с предшествующей моделью. Представители творческих профессий теперь могут уверенно решать сложные рабочие задачи, например, выполнять рендеринг фотореалистичных 3D-моделей с максимальной производительностью и при минимальном уровне шума. Модель Z2 Mini в сочетании с дисплеем Z имеет оптимальное соотношение цены и качества по сравнению с сопоставимыми коммерческими решениями и представляет собой полноценную рабочую станцию для организации домашнего офиса с возможностью совместной работы при установке Z2 Mini в стойку или за счет обеспечения совместного удаленного доступа к вычислительным ресурсам станции через ZCentral Remote Boost.

Мощная рабочая станция Z2 Mini отличается хорошей эргономичностью, оптимизирована для работы и игр, обладает компактным и привлекательным дизайном. Устройство крепится за дисплеем или вертикально на подставке, что позволяет еще лучше и эффективнее обустроить рабочее пространство пользователя.

Модели Z2 Small Form Factor и Z2 Tower предлагают высокопроизводительные вычислительные возможности и повышенную расширяемость при еще более компактном корпусе. Модель Z2 Small Form Factor оснащается процессорами вплоть до Intel Xeon W и графикой NVIDIA Quadro 3000, что позволяет получить выдающуюся производительность и функциональность, включая ускоренную трассировку лучей и алгоритмы искусственного интеллекта в корпусе, который на 19% меньше по сравнению с предыдущим поколением. Модель Z2 Tower считается эталоном мощности рабочих станций начального уровня для профессионалов. С Z2 Tower пользователи могут запускать многопоточные приложения, одновременно выполняя несколько задач за счет графики NVIDIA Quadro RTX 6000 и процессора Intel Xeon. Тонкий и изящный корпус на 15% компактнее по сравнению с предыдущим поколением.

В прошлом создателям контента приходилось выбирать между производительностью и мобильностью. Сегодняшние опытные пользователи нуждаются в тонких и легких моделях, отличающихся высокой производительностью и надежностью, которые будут прочными и простыми в использовании «на ходу», и обеспечат длительное время автономной работы. С появлением ZBook Fury и ZBook Power, «креаторы» и специалисты по обработке данных получают необходимую производительность и полную расширяемость в портативном размере.

Модель ZBook Fury обеспечивает бескомпромиссную производительность, характерную для настольных систем , что позволяет развернуть домашний офис даже на кухонном столе. Рабочая станция ZBook Fury 15 стала на 12% меньше по сравнению с моделями предыдущего поколения, а ZBook Fury 17 в этом году стала меньше по размеру на 29%, что делает ее самой компактной в мире 17-дюймовой мобильной рабочей станцией, оснащенной графикой RTX 5000 . С профессиональной графикой от NVIDIA – вплоть до Quadro RTX 5000 или AMD Radeon RX – рабочая станция ZBook Fury предлагает самую высокую производительность в отрасли для любых задач визуализации. Это позволяет использовать устройство с полной поддержкой многозадачности как для анализа данных и машинного обучения, так и для осуществления 3D-рендеринга.

Благодаря системе охлаждения Z VaporForce пользователи могут одновременно задействовать ресурсы центрального процессора и графики для получения пиковой производительности. Эта новая возможность в ZBook Fury важна для множества рабочих процессов, предполагающих обработку фото или видео, а также в тех случаях, когда инженеры, архитекторы, дизайнеры и другие специалисты творческой сферы используют сразу несколько приложений. Для рабочих процессов, критичных к цветопередаче, технология Dream Color следующего поколения позволяет точно выводить контент на экране с заводской калибровкой, что упрощает работу и позволяет получать результат сразу после установки. Дисплеи PANTONE Validated соответствуют требованиям к точности цветопередачи31 при моделировании всего диапазона реальных цветов PANTONE, благодаря чему пользователи могут быть уверены в своих проектах.

Модель ZBook Power, самая бюджетная мобильная рабочая станция в линейке HP, делает возможности ZBook более доступными для студентов, изучающих научно-технические дисциплины. Мобильная рабочая станция отличается высокой производительностью и улучшенными тепловыми характеристиками, что позволяет интегрировать графику NVIDIA Quadro T2000 и процессоры Intel Xeon или Core i9 в корпус, который теперь на 19% меньше, на 11% тоньше и почти на 10% легче, чем предыдущее поколение.

Программное обеспечение для обработки и анализа данных: ускорение прогностического моделирования

Отдельные продукты серии Z от HP будут поставляться с заводскими установками Canonical Ubuntu Linux, а также предустановленными инструментами и приложениями для обработки и анализа данных. Благодаря этим опциям студенты и специалисты в сфере обработки данных смогут сразу же приступать к работе без необходимости установки дополнительного программного обеспечения.

HP c гордостью представляет свое самое экологичное в мире портфолио персональных компьютеров . HP использует только возобновляемые ресурсы при финальной сборке 67% своих ПК и мониторов по всему миру. Устройства в линейке HP Z также отличаются высокой экологической безопасностью: для их производства компания использует океанический пластик и переработанные материалы.

Рабочая станция HP ZCentral 4R будет доступна к заказу в России в сентябре 2020 года. Рабочая станция HP Z2 Mini G5 будет доступна к заказу в России в сентябре 2020 года. Рабочая станция HP Z2 Small Form Factor G5 будет доступна к заказу в России в сентябре 2020 года. Рабочая станция HP Z2 Tower G5 будет доступна к заказу в России в сентябре 2020 года. Рабочие станции HP ZBook Fury 15 и ZBook Fury 17 будут доступны к заказу в России в сентябре 2020 года. Рабочая станция HP ZBook Power будет доступна к заказу в России в сентябре 2020 года.