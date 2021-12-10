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Pantone Validated
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|10.12.2021
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Команда Microsoft выпустила новую тему для Windows – Pantone Color of the Year for 2022
Команда Microsoft выпустила новую тему для Windows – Pantone Color of the Year for 2022, вдохновленную главным оттенком грядущего года – Periwinkle blue, объявленным накануне американским институтом цвета Pantone. Pantone 17-3938 Ve
|20.04.2018
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Uniteller подключила эквайринг российскому интернет-магазину Pantone
Uniteller объявила о подключении возможности проведения безналичных оплат на сайте бренда Pantone в России https://www.pantone.ru/, эксклюзивным дистрибутором которого является компания «Графитек». С сентября 2017 года Uniteller предоставляет клиентам интернет-магазина надежн
|13.08.2013
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Pantone спрогнозировала цвета 2014 года
Как сообщила дистрибуторская компания «Графитек», компания Pantone выпустила прогноз по цветам и оттенкам, которые будут актуальны весной-летом 2014 года. Такого рода прогноз компания Panton выпускает регулярно – его актуальность и корректность высоко
|31.07.2013
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Агенты цвета получили новый юбилейный суперкейс Pantone Cotton Swatch Case
Знаменитый бренд Pantone, эксклюзивно представленный на российском рынке дистрибуторской компанией «Графитек», продолжает праздновать 50-летие первого цветового веера, выпуская в связи с этим знаменательным соб
|01.07.2013
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Обзор МФУ и принтеров Lexmark: доверьте рутину профессионалам
Эти модели Lexmark объединяет общая черта, присущая ранее только стационарным типографским системам: подбор цветов по технологии PANTONE, а также другие интересные возможности. Для справки: PANTONE — одна из наиболее известных систем стандартизации цвета, разработанная в 50-х годах прошлого столетие американской к
|27.10.2010
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Новый принтер Epson обеспечивает 98-процентный охват цветовой гаммы Pantone
атный 17-дюймовый принтер Epson Stylus Pro 4900 для печати профессиональных фотографий и художественных изображений. Устройство предлагает единообразие цветов и может воспроизвести 98% цветовой гаммы Pantone. Точная цветопередача обеспечивается возможностями согласования цветов, а также 11-цветными чернилами Epson UltraChrome HDR и точным позиционированием чернильных капель благодаря печата
|26.02.2007
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Монитор NEC SpectraView 2190 — экстремально точное отображение цвета
его калибратора, используемого для настройки монитора, снизилась. Если парк мониторов велик, то цена одного калибратора (а больше и не нужно) вообще несопоставимо мала. Один из простейших и недорогих Pantone Eye One Display 2 стоит около $250 – его мы используем в редакции для настройки и тестирования мониторов. Программа для калибровки NEC SpectraView Profiler работает со всеми вариантами
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