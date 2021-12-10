Pantone Validated

Команда Microsoft выпустила новую тему для Windows – Pantone Color of the Year for 2022 Команда Microsoft выпустила новую тему для Windows – Pantone Color of the Year for 2022, вдохновленную главным оттенком грядущего года – Periwinkle blue, объявленным накануне американским институтом цвета Pantone. Pantone 17-3938 Ve

Uniteller подключила эквайринг российскому интернет-магазину Pantone Uniteller объявила о подключении возможности проведения безналичных оплат на сайте бренда Pantone в России https://www.pantone.ru/, эксклюзивным дистрибутором которого является компания «Графитек». С сентября 2017 года Uniteller предоставляет клиентам интернет-магазина надежн

Pantone спрогнозировала цвета 2014 года Как сообщила дистрибуторская компания «Графитек», компания Pantone выпустила прогноз по цветам и оттенкам, которые будут актуальны весной-летом 2014 года. Такого рода прогноз компания Panton выпускает регулярно – его актуальность и корректность высоко

Агенты цвета получили новый юбилейный суперкейс Pantone Cotton Swatch Case Знаменитый бренд Pantone, эксклюзивно представленный на российском рынке дистрибуторской компанией «Графитек», продолжает праздновать 50-летие первого цветового веера, выпуская в связи с этим знаменательным соб

Обзор МФУ и принтеров Lexmark: доверьте рутину профессионалам Эти модели Lexmark объединяет общая черта, присущая ранее только стационарным типографским системам: подбор цветов по технологии PANTONE, а также другие интересные возможности. Для справки: PANTONE — одна из наиболее известных систем стандартизации цвета, разработанная в 50-х годах прошлого столетие американской к

Новый принтер Epson обеспечивает 98-процентный охват цветовой гаммы Pantone атный 17-дюймовый принтер Epson Stylus Pro 4900 для печати профессиональных фотографий и художественных изображений. Устройство предлагает единообразие цветов и может воспроизвести 98% цветовой гаммы Pantone. Точная цветопередача обеспечивается возможностями согласования цветов, а также 11-цветными чернилами Epson UltraChrome HDR и точным позиционированием чернильных капель благодаря печата