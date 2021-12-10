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Pantone Validated

СОБЫТИЯ

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10.12.2021 Команда Microsoft выпустила новую тему для Windows – Pantone Color of the Year for 2022

Команда Microsoft выпустила новую тему для Windows – Pantone Color of the Year for 2022, вдохновленную главным оттенком грядущего года – Periwinkle blue, объявленным накануне американским институтом цвета Pantone. Pantone 17-3938 Ve
20.04.2018 Uniteller подключила эквайринг российскому интернет-магазину Pantone

Uniteller объявила о подключении возможности проведения безналичных оплат на сайте бренда Pantone в России https://www.pantone.ru/, эксклюзивным дистрибутором которого является компания «Графитек». С сентября 2017 года Uniteller предоставляет клиентам интернет-магазина надежн
13.08.2013 Pantone спрогнозировала цвета 2014 года

Как сообщила дистрибуторская компания «Графитек», компания Pantone выпустила прогноз по цветам и оттенкам, которые будут актуальны весной-летом 2014 года. Такого рода прогноз компания Panton выпускает регулярно – его актуальность и корректность высоко

31.07.2013 Агенты цвета получили новый юбилейный суперкейс Pantone Cotton Swatch Case

Знаменитый бренд Pantone, эксклюзивно представленный на российском рынке дистрибуторской компанией «Графитек», продолжает праздновать 50-летие первого цветового веера, выпуская в связи с этим знаменательным соб
01.07.2013 Обзор МФУ и принтеров Lexmark: доверьте рутину профессионалам

Эти модели Lexmark объединяет общая черта, присущая ранее только стационарным типографским системам: подбор цветов по технологии PANTONE, а также другие интересные возможности. Для справки: PANTONE — одна из наиболее известных систем стандартизации цвета, разработанная в 50-х годах прошлого столетие американской к
27.10.2010 Новый принтер Epson обеспечивает 98-процентный охват цветовой гаммы Pantone

атный 17-дюймовый принтер Epson Stylus Pro 4900 для печати профессиональных фотографий и художественных изображений. Устройство предлагает единообразие цветов и может воспроизвести 98% цветовой гаммы Pantone. Точная цветопередача обеспечивается возможностями согласования цветов, а также 11-цветными чернилами Epson UltraChrome HDR и точным позиционированием чернильных капель благодаря печата
26.02.2007 Монитор NEC SpectraView 2190 — экстремально точное отображение цвета

его калибратора, используемого для настройки монитора, снизилась. Если парк мониторов велик, то цена одного калибратора (а больше и не нужно) вообще несопоставимо мала. Один из простейших и недорогих Pantone Eye One Display 2 стоит около $250 – его мы используем в редакции для настройки и тестирования мониторов. Программа для калибровки NEC SpectraView Profiler работает со всеми вариантами


Публикаций - 80, упоминаний - 88

Pantone Validated и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 27
Intel Corporation 12811 16
Acer Group - Acer Inc 2776 16
Xerox - The Haloid Company 1168 12
Adobe Systems 1597 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
Grafitec - Графитек 98 9
HP Inc. 5883 8
Apple Inc 13154 7
Lenovo Group 2446 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 6
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 4
Dell EMC 5180 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 4
ViewSonic 325 4
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 54 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 3
Терем 67 3
Eizo 28 3
Microsoft Corporation 25775 3
Xerox - Lexmark Int 303 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 3
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 2
Seiko Epson Corporation 908 2
EFI - Electronics for Imaging 46 2
Nikon 646 2
LaCie 75 2
Quark 23 2
Xiaomi - Сяоми 2231 2
Canon 1439 2
ICC AOKpass 46 2
Apacer Technology Inc 71 1
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 91 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 1
Wacom 143 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 1
Bang&Olufsen - B&O 148 1
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
TÜV Rheinland Group 181 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Swatch Group 31 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Магнолия - сеть супермаркетов 20 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
BMW Designworks Group 15 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
Heidelberg 11 1
Саянская фольга 1 1
BMW Group 482 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 36
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 33
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 29
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 28
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 27
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 26
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 525 24
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 22
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 22
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 22
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 22
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 22
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 18
Контрастность 3042 18
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 17
Delta E - dE - степень изменения визуального восприятия двух цветов 68 17
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 15
DDR - Double data rate 3083 15
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 15
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 15
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 14
DCI-P3 - Охват цветового пространства 341 13
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 13
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 12
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 11
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 11
Принтер - скорость печати 590 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 11
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 11
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 10
VESA DisplayHDR 105 10
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 10
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 18
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 17
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 15
Intel Core - Семейство процессоров 1251 14
Acer ConceptD 34 14
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 14
Nvidia GeForce GTX 525 11
Nvidia Quadro GPU 279 10
Microsoft Windows 16882 10
Microsoft Windows 10 1938 8
Nvidia G-Sync 175 8
Pantone Eye One Display - калибратор 25 7
Intel Core i - Cерия процессоров 534 7
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 6
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 6
Apple iPhone 6 4861 6
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 6
PassMark MonitorTest 21 5
Linux OS 11533 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 5
Adobe Photoshop 804 5
Dolby Vision 282 5
Nvidia GPU Turing 41 4
Asus ROG - Republic of Gamers 32 4
Nvidia Optimus 198 4
Acer Ezel Aero Hinge 12 4
Wacom EMR 15 4
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 4
Adobe PostScript 117 4
Pantone Matching System 6 4
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 4
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 65 4
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 4
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 102 4
Nvidia G-Sync Ultimate 10 3
HP DesignJet - Серия принтеров 48 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
ESS Sabre 6 3
Бровкин Дмитрий 55 7
Агарков Алексей 11 2
Nottingham Jim - Ноттингем Джим 3 2
Кулешов Алексей 32 1
Орешкин Алексей 2 1
Карелин Андрей 3 1
Ванькевич Андрей 2 1
Sanmartín Guayente - Санмартин Гайент 4 1
Yu Eric - Ю Эрик 3 1
Сергеев Иван 74 1
Algstam Joakim - Альгстэм Йоаким 1 1
Галиуллин Айдар 1 1
Garcia Xavier - Гарсия Хавьер 7 1
Colbert Philip - Колберт Филип 1 1
Рожок Виктория 1 1
Gupte Sandeep - Гупте Сандип 4 1
Липенко Игорь 1 1
Sbranti Jennifer - Сбранти Дженнифер 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 7
Европа 24964 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
США - Калифорния 4829 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Япония 13807 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 56 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Америка - Американский регион 2206 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Ergonomics - Эргономика 1755 8
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 2
Литий - Lithium - химический элемент 663 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 120 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Fashion industry - Индустрия моды 364 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Английский язык 7030 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 394 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Мобильные системы 118 1
CNews Мишень 186 1
Sapio Research 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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