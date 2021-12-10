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Команда Microsoft выпустила новую тему для Windows – Pantone Color of the Year for 2022

Команда Microsoft выпустила новую тему для Windows – Pantone Color of the Year for 2022, вдохновленную главным оттенком грядущего года – Periwinkle blue, объявленным накануне американским институтом цвета Pantone.

Pantone 17-3938 Very Peri – динамичный цвет с фиолетово-красным тоном, позаимствованным у цветка голубой барвинок (Periwinkle blue). По мнению команды Windows Design, этот цвет вдохновит пользователей на творчество и самовыражение. Одновременное сочетание доверительности и надежности, которое дарит голубой, и радостной игривости фиолетового – идеальный фон для креативного решения повседневных задач.

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