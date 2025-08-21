Российские Unix-сисадмины беднеют. Их зарплата выросла меньше, чем инфляция. Админам ОС Windows повезло больше
Зарплаты отечественных Unix-сисадминов показали крайне незначительный рост. Они стали получать больше примерно на 5-6% год к году в среднем, что ниже инфляции, которая в 2024 г. ощутимо превысила 9%. У джунов зарплата и вовсе не вырослаТребования к таким специалистам за год не изменились. В то же время рост зарплат администраторов Windows-систем оказался выше инфляции, и к ним тоже предъявляются прошлогодние требования.
Админу заплатите чеканной монетой
Российские специалисты, администрирующие Unix-системы, столкнулись с крайне низким ростом заработной платы. Как сообщили CNews представители портала по поиску работы SuperJob, они стали получать в среднем на 5-6% больше, чем годом ранее, и то далеко не все.
Например, зарплата джунов, то есть начинающих специалистов, в этой сфере вообще не выросла, притом даже в Москве. В июне 2024 г., CNews писал, что столичные джуны получают на должности Unix-сисадмина 90-120 тыс. руб. и ровно та же картина наблюдается в августе 2025 г.
В то же время официальная инфляция по итогам 2024 г. превысила 9%, по данным Росстата. Из этого следует, что даже с учетом роста зарплат Unix-администраторы стали беднее.
SuperJob раскрывает зарплаты только по 16 российским городам-миллионникам. Например, В Волгограде за ту же работу, что и в Москве, специалистам начального уровня заплатят 65-85 тыс. руб., и это самый низкий уровень дохода. К слову, он характерен сразу для нескольких городов – такие же деньги Unix-администратор получит в Омске, Уфе, Перми и Челябинске.
Отметим, что зарплата сварщиков, слесарей и представителей других рабочих специальностей в 2025 г. выросла на 20-30%
Где сисадмину жить хорошо
Нельзя исключать, что в менее крупных российских регионах зарплата системного администратора Unix, работа которого далеко не всегда предполагает удаленный формат, может быть еще ниже. Чтобы получать максимум денег за свои знания и время, специалист должен трудиться в Москве и Санкт-Петербурге и при этом иметь опыт работы, чтобы не считаться джуном.
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix, рублей в месяц
|Среднерыночная заработная плата
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
Москва
|
90000—120000
|
120000—150000
|
150000—240000
|
240000—400000
|
190 000
|
Санкт-Петербург
|
80000—100000
|
100000—130000
|
130000—200000
|
200000—350000
|
160 000
|
Волгоград
|
65000—85000
|
85000—110000
|
110000—170000
|
170000—290000
|
140 000
|
Воронеж
|
65000—85000
|
85000—110000
|
110000—170000
|
170000—290000
|
140 000
|
Екатеринбург
|
75000—100000
|
100000—120000
|
120000—200000
|
200000—330000
|
160 000
|
Казань
|
70000—90000
|
90000—110000
|
110000—180000
|
180000—300000
|
140 000
|
Краснодар
|
70000—95000
|
95000—120000
|
120000—190000
|
190000—320000
|
150 000
|
Красноярск
|
65000—85000
|
85000—110000
|
110000—170000
|
170000—290000
|
140 000
|
Нижний Новгород
|
65000—90000
|
90000—110000
|
110000—180000
|
180000—300000
|
140 000
|
Новосибирск
|
70000—90000
|
90000—110000
|
110000—180000
|
180000—300000
|
140 000
|
Омск
|
65000—85000
|
85000—110000
|
110000—170000
|
170000—290000
|
140 000
|
Пермь
|
65000—85000
|
85000—110000
|
110000—170000
|
170000—290000
|
140 000
|
Ростов-на-Дону
|
70000—95000
|
95000—120000
|
120000—190000
|
190000—320000
|
150 000
|
Самара
|
70000—90000
|
90000—110000
|
110000—180000
|
180000—300000
|
140 000
|
Уфа
|
65000—85000
|
85000—110000
|
110000—170000
|
170000—280000
|
130 000
|
Челябинск
|
65000—85000
|
85000—110000
|
110000—170000
|
170000—290000
|
140 000
Источник: SuperJob
Средняя зарплата Unix-администратора в Москве – 190 тыс. руб. против 180 тыс. руб. в июне 2024 г. В Санкт-Петербурге – 160 тыс. руб. против 150 тыс. руб. Опционально можно работать в Екатеринбурге – в этом городе средняя зарплата сопоставима с петербургской, но реальные цифры могут отличаться в меньшую сторону.
Также важно отметить, что самые топовые специалисты (сеньоры и лиды) с большим багажом знаний и огромным опытом работы стали получать больше уровня официальной инфляции. Мидлам и джунам в большинстве городов-миллионников повезло меньше.
Все по-старому
Всех Unix-администраторов эксперты SuperJob, поделили на четыре категории по уровню имеющихся у них знаний и навыков. Чем выше категория, тем дороже стоит время, которое специалист тратит на работу.
В период и июня 2024 г. по август 2025 г. требования к таким работникам никак не поменялись. Как и в начале лета прошлого года, джуны могут устроиться на должность администратора Unix, имея при себе лишь незаконченное высшее образование (ИТ или техническое). Опыт работы не потребуется.
|Зарплатный диапазон
|Требования и пожелания к профессиональным навыкам
|
I
|
Неполное высшее образование (ИТ/техническое); Знание Unix-/Linux-систем на уровне администратора; Базовые знания в области защиты информации; Знание принципов организации сетей и сетевых протоколов; Знание серверного и сетевого оборудования; Знание английского языка на уровне чтения технической документации
|
II
|
Знание сетевых протоколов TCP/IP, IPsec, DNS; Базовые навыки программирования (Shell/Bash/Awk/Perl/Python/PHP); Опыт администрирования Unix-/Linux-систем; Опыт построения VPN-сетей; Опыт работы системным администратором/помощником системного администратора Unix от 1 года
|
III
|
Высшее образование (ИТ/техническое); Наличие профессиональных сертификатов; Уверенные знания в области защиты информации; Знание основных типов сетевых атак и методов противодействия им; Навыки программирования сложных скриптов; Опыт администрирования веб-серверов; Опыт поддержки облачной инфраструктуры; Опыт работы с системами резервного копирования; Опыт работы системным администратором Unix от 2 лет
|
IV
|
Опыт работы с высоконагруженными и отказоустойчивыми web- и mail-сервисами; Опыт работы с системами виртуализации; Опыт работы с системами распределенного мониторинга (Zabbix, Nagios, Icinga, Grafana, Prometheus); Опыт работы с сетевым оборудованием; Опыт администрирования серверного оборудования и серверного обеспечения в компаниях с численностью персонала от 500 человек; Опыт работы системным администратором Unix от 3 лет. Возможное пожелание: знание английского языка на разговорном или свободном уровне
К более опытным работникам предъявляются и более высокие требования, раз они хотят получать больше джунов. Например, мидлам все еще не нужно высшее образование, но нужен хотя бы один год опыта работы. В третью и тем более четвертую категорию без высшего образования уже не попасть. Требуемый опыт работы – минимум два и три года соответственно.
Омоложение администраторов
Если в июне 2024 г. средний возраст Unix-администратора был 37 лет, в августе 2025 г. он составляет 35 лет. Профессия как была почти полностью мужской, так и осталась, хотя женщин в ней все же стало немного больше. Сейчас мужчин среди соискателей на эту должность – 98%, а годом ранее их было 99%.
А вот «необразованных» соискателей стало намного больше. Год назад высшее образование было у 80%, теперь – у 61%. К переезду готовы 22% против 28% годом ранее. 35% кандидатов на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте у них составляет 4,9 года. Показатели июня 2024 г. – 32% и 5 лет соответственно.
Перейти на темную сторону
Тем времени «противоположный лагерь» в лице Windows-сисадминов на зарплату не жалуется. CNews писал о ней в июле 2025 г. и сравнивал с показателями апреля 2024 г.
В этом стане тоже не у всех зарплата выросла выше инфляции, но обедневшие специалисты все-таки в меньшинстве. При этом требования к ним более чем за год изменений не претерпели. С одной стороны, это хорошо – ряд администраторов теперь получают больше за прежние объемы знаний и умений. С другой же стороны, те администраторы, чей рост зарплат «съела» инфляция, должны знать и уметь столько, сколько и год назад, но получают теперь фактически меньше.