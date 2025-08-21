Российские Unix-сисадмины беднеют. Их зарплата выросла меньше, чем инфляция. Админам ОС Windows повезло больше

Зарплаты отечественных Unix-сисадминов показали крайне незначительный рост. Они стали получать больше примерно на 5-6% год к году в среднем, что ниже инфляции, которая в 2024 г. ощутимо превысила 9%. У джунов зарплата и вовсе не вырослаТребования к таким специалистам за год не изменились. В то же время рост зарплат администраторов Windows-систем оказался выше инфляции, и к ним тоже предъявляются прошлогодние требования.

Админу заплатите чеканной монетой

Российские специалисты, администрирующие Unix-системы, столкнулись с крайне низким ростом заработной платы. Как сообщили CNews представители портала по поиску работы SuperJob, они стали получать в среднем на 5-6% больше, чем годом ранее, и то далеко не все.

Например, зарплата джунов, то есть начинающих специалистов, в этой сфере вообще не выросла, притом даже в Москве. В июне 2024 г., CNews писал, что столичные джуны получают на должности Unix-сисадмина 90-120 тыс. руб. и ровно та же картина наблюдается в августе 2025 г.

В то же время официальная инфляция по итогам 2024 г. превысила 9%, по данным Росстата. Из этого следует, что даже с учетом роста зарплат Unix-администраторы стали беднее.

SuperJob раскрывает зарплаты только по 16 российским городам-миллионникам. Например, В Волгограде за ту же работу, что и в Москве, специалистам начального уровня заплатят 65-85 тыс. руб., и это самый низкий уровень дохода. К слову, он характерен сразу для нескольких городов – такие же деньги Unix-администратор получит в Омске, Уфе, Перми и Челябинске.

© HayDmitriy / Фотобанк Фотодженика На российских заводах зарплаты растут быстрее, чем в ИТ-отделах

Отметим, что зарплата сварщиков, слесарей и представителей других рабочих специальностей в 2025 г. выросла на 20-30%

Где сисадмину жить хорошо

Нельзя исключать, что в менее крупных российских регионах зарплата системного администратора Unix, работа которого далеко не всегда предполагает удаленный формат, может быть еще ниже. Чтобы получать максимум денег за свои знания и время, специалист должен трудиться в Москве и Санкт-Петербурге и при этом иметь опыт работы, чтобы не считаться джуном.

Заработная плата системного администратора Unix в 2025 году

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, рублей в месяц Среднерыночная заработная плата I II III IV Москва 90000—120000 120000—150000 150000—240000 240000—400000 190 000 Санкт-Петербург 80000—100000 100000—130000 130000—200000 200000—350000 160 000 Волгоград 65000—85000 85000—110000 110000—170000 170000—290000 140 000 Воронеж 65000—85000 85000—110000 110000—170000 170000—290000 140 000 Екатеринбург 75000—100000 100000—120000 120000—200000 200000—330000 160 000 Казань 70000—90000 90000—110000 110000—180000 180000—300000 140 000 Краснодар 70000—95000 95000—120000 120000—190000 190000—320000 150 000 Красноярск 65000—85000 85000—110000 110000—170000 170000—290000 140 000 Нижний Новгород 65000—90000 90000—110000 110000—180000 180000—300000 140 000 Новосибирск 70000—90000 90000—110000 110000—180000 180000—300000 140 000 Омск 65000—85000 85000—110000 110000—170000 170000—290000 140 000 Пермь 65000—85000 85000—110000 110000—170000 170000—290000 140 000 Ростов-на-Дону 70000—95000 95000—120000 120000—190000 190000—320000 150 000 Самара 70000—90000 90000—110000 110000—180000 180000—300000 140 000 Уфа 65000—85000 85000—110000 110000—170000 170000—280000 130 000 Челябинск 65000—85000 85000—110000 110000—170000 170000—290000 140 000

Источник: SuperJob

Средняя зарплата Unix-администратора в Москве – 190 тыс. руб. против 180 тыс. руб. в июне 2024 г. В Санкт-Петербурге – 160 тыс. руб. против 150 тыс. руб. Опционально можно работать в Екатеринбурге – в этом городе средняя зарплата сопоставима с петербургской, но реальные цифры могут отличаться в меньшую сторону.

Также важно отметить, что самые топовые специалисты (сеньоры и лиды) с большим багажом знаний и огромным опытом работы стали получать больше уровня официальной инфляции. Мидлам и джунам в большинстве городов-миллионников повезло меньше.

Все по-старому

Всех Unix-администраторов эксперты SuperJob, поделили на четыре категории по уровню имеющихся у них знаний и навыков. Чем выше категория, тем дороже стоит время, которое специалист тратит на работу.

В период и июня 2024 г. по август 2025 г. требования к таким работникам никак не поменялись. Как и в начале лета прошлого года, джуны могут устроиться на должность администратора Unix, имея при себе лишь незаконченное высшее образование (ИТ или техническое). Опыт работы не потребуется.

Требования работодателей к системным администраторам Unix в 2025 году

Зарплатный диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам I Неполное высшее образование (ИТ/техническое); Знание Unix-/Linux-систем на уровне администратора; Базовые знания в области защиты информации; Знание принципов организации сетей и сетевых протоколов; Знание серверного и сетевого оборудования; Знание английского языка на уровне чтения технической документации II Знание сетевых протоколов TCP/IP, IPsec, DNS; Базовые навыки программирования (Shell/Bash/Awk/Perl/Python/PHP); Опыт администрирования Unix -/Linux-систем; Опыт построения VPN-сетей; Опыт работы системным администратором/помощником системного администратора Unix от 1 года III Высшее образование (ИТ/техническое); Наличие профессиональных сертификатов; Уверенные знания в области защиты информации; Знание основных типов сетевых атак и методов противодействия им; Навыки программирования сложных скриптов; Опыт администрирования веб-серверов; Опыт поддержки облачной инфраструктуры; Опыт работы с системами резервного копирования; Опыт работы системным администратором Unix от 2 лет IV Опыт работы с высоконагруженными и отказоустойчивыми web- и mail-сервисами; Опыт работы с системами виртуализации; Опыт работы с системами распределенного мониторинга (Zabbix, Nagios, Icinga, Grafana, Prometheus); Опыт работы с сетевым оборудованием; Опыт администрирования серверного оборудования и серверного обеспечения в компаниях с численностью персонала от 500 человек; Опыт работы системным администратором Unix от 3 лет. Возможное пожелание: знание английского языка на разговорном или свободном уровне

К более опытным работникам предъявляются и более высокие требования, раз они хотят получать больше джунов. Например, мидлам все еще не нужно высшее образование, но нужен хотя бы один год опыта работы. В третью и тем более четвертую категорию без высшего образования уже не попасть. Требуемый опыт работы – минимум два и три года соответственно.

Омоложение администраторов

Если в июне 2024 г. средний возраст Unix-администратора был 37 лет, в августе 2025 г. он составляет 35 лет. Профессия как была почти полностью мужской, так и осталась, хотя женщин в ней все же стало немного больше. Сейчас мужчин среди соискателей на эту должность – 98%, а годом ранее их было 99%.

А вот «необразованных» соискателей стало намного больше. Год назад высшее образование было у 80%, теперь – у 61%. К переезду готовы 22% против 28% годом ранее. 35% кандидатов на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте у них составляет 4,9 года. Показатели июня 2024 г. – 32% и 5 лет соответственно.

Перейти на темную сторону

Тем времени «противоположный лагерь» в лице Windows-сисадминов на зарплату не жалуется. CNews писал о ней в июле 2025 г. и сравнивал с показателями апреля 2024 г.

В этом стане тоже не у всех зарплата выросла выше инфляции, но обедневшие специалисты все-таки в меньшинстве. При этом требования к ним более чем за год изменений не претерпели. С одной стороны, это хорошо – ряд администраторов теперь получают больше за прежние объемы знаний и умений. С другой же стороны, те администраторы, чей рост зарплат «съела» инфляция, должны знать и уметь столько, сколько и год назад, но получают теперь фактически меньше.