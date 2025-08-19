На завод за лучшей жизнью. В России гигантский рост зарплат токарей и сварщиков, о котором ИТ-шники лишь мечтают. Опрос

Российские токари и строгальщики всего за год стали получать почти на 40% больше, а слесари – почти на 30%. Многим ИТ-специалистам о таком лишь мечтать – часто рост их зарплат едва покрывает инфляцию, а то и вовсе не дотягивает до нее. К тому же порог входа в российскую ИТ-сферу как никогда высок.

Бросить код и уйти на завод

По итогам первой половины 2025 г. в России наблюдается бешеный спрос на рабочие специальности, сообщили CNews представители «Авито Работы». Это проявляется как в динамике числа вакансий, так и в суммах, которые компании готовы платить специалистам. Более того, если раньше, чтобы быть, к примеру, востребованным сварщиком с действительно достойной зарплатой, нужно было в обязательном порядке ехать в Москву, то теперь это в прошлом – ныне эпицентр спроса на таких специалистов сместился в регионы.

При этом зарплаты сварщиков, токарей и представителей других рабочих специальностей демонстрируют колоссальные темпы роста, в разы превышающие инфляцию. Даже в ИТ-сфере нет таких показателей.

Например, в июле 2025 г. CNews писал, что зарплата Windows-сисадминов выросла в России в среднем на 10% по сравнению с апрелем 2024 г. Тем временем в первом полугодии 2025 г. российские токари получали в среднем на 39% больше на фоне первой половины 2024 г.

Работать руками выгодно

По данным «Авито Работы», токари – рекордсмены по скорости роста зарплат. Сейчас они получают в среднем около 193 тыс. руб.

Max LaRochelle / Unsplash Рабочие специальности в России спустя десятилетия снова популярны

На втором месте – строгальщики (+37% за год, 117,5 тыс. руб. в среднем), на третьем – шлифовщики (рост 33%, 131,7 тыс. руб.). За ними следуют слесари (+28%, 121,4 тыс. руб.), горняки (+22%, 160 тыс. руб.) и сварщики (+20%, 123,2 тыс. руб.).

А вот фрезеровщики за год стали беднее. Их зарплата выросла на 6%, составив в среднем 153,6 тыс. руб., но при этом инфляция в стране по итогам 2024 г. была на уровне 9,52% (Росстат). Все перечисленное актуально для специалистов с опытом работы по специальности от трех лет.

Как дела в ИТ-отделе, программисты

Как сообщили CNews представители «Авито Работы», рост зарплат в российской ИТ-сфере всего лишь «умеренный». Действительно, к токарям в этом плане никто не приблизился.

Так, аналитики за год стали получать больше на 20%, но меньше, чем слесари – 120,7 тыс. руб. в среднем). А тестировщики не дотянули до строгальщиков по размеру средней зарплаты – они получают около 92,8 тыс. руб.

Что еще более примечательно, зарплата тестировщиков в первом полугодии 2025 г. выросла всего-навсего на 3% год к году. Напомним, что официальная инфляция в 2024 г. превысила 9,5%.

Нейросеть кузнечное дело не освоит

Пока представители многих ИТ-профессий, в том числе программисты, боятся, что их заменят искусственным интеллектом, адепты рабочих специальностей, напротив, купаются в предложениях о работе. В первой половине 2025 г. вакансий для кузнецов стало на 135% больше, чем дом ранее, а вакансий для отделочников – на 112%.

При этом переезд в Москву ради быстрого нахождения работы с хорошим окладом для представителей рабочих специальностей перестал быть обязательным. Как сообщили CNews представители «Авито Работы», эпицентр спроса на них «сместился в регионы, где реализуются масштабные инфраструктурные и производственные проекты».

В качестве примера они привели Республику Саха (Якутия), где число предложений для рабочих специалистов в за отчетный период показало 40-процентный рост. Сварщикам здесь платят в среднем 245 тыс. руб. в месяц

Наибольший спрос на кадры также наблюдается в Приморском крае (+32%): самые высокие зарплатные предложения были у электромонтажников – в среднем 173 тыс. руб. в месяц. В Костромской области (+23%) новым сотрудникам на позиции токаря в среднем предлагали 213 тыс. руб. в месяц.

Но без столичных регионов в рейтинге территорий с самым высоким спросом на представителей рабочих специальностей не обошлось. Москвы в нем нет, но есть Ленинградская область, где фрезеровщики в первом полугодии 2025 г. могли рассчитывать на зарплату в среднем 183 тыс. руб. в месяц.

В IT не войти

Рост спроса и зарплат в стане рабочих профессий сопровождается и увеличением желающих работать в соответствующих сферах. Так, среди соискателей с опытом работы за отчетный период выросло количество резюме водителей категории B (+121%), электрогазосварщиков (+119%), операторов производственной линии (+119%).

Но и тех, у кого есть желание трудиться по рабочей специальности, но нет опыта, тоже становится больше. Аналитики «Авито Работы» зафиксировали масштабный прирост количества резюме начинающих специалистов: 27% резюме рабочих принадлежало кандидатам без опыта. В частности, в 2,5 раза (+150%) увеличилось число резюме начинающих трактористов и сортировщиков.

Компании, видя этот тренд, начинают подстраиваться под него. В частности, они все чаще предлагают позиции с обучением на месте – в первой половине 2025 г. число таких предложений выросло на 36% год к году.

Готовность работодателей обучать работников резко снижает порог входа в рабочие специальности, а также «является эффективным инструментом решения кадрового вопроса», отметили представители «Авито Работы». «В большинстве случаев достаточно среднего специального образования – выпускники техникумов и колледжей могут достаточно быстро приступить к работе, получая при этом конкурентную заработную плату», – добавили они.

А вот в российской ИТ-сфере все в точности наоборот. Даже на начальные позиции, где зарплата далеко не самая высокая, от соискателей ожидают наличия конкретных технических навыков и, как правило, практического опыта реализации проектов.

У всего есть причина

По мнению директора категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрея Кучеренкова, рост спроса на рабочие профессии по всей России – это следствие целого ряда экономических факторов и технологических изменений. «Например, промышленный сектор остается ключевой опорой экономики России, его значение продолжает расти на фоне трансформации производственных процессов. Реализация крупных строительных, инфраструктурных проектов федерального и регионального масштаба, проекты по благоустройству, развитие промышленности требуют привлечения большого количества рабочих различных специальностей», – сказал он CNews.

До студентов пока не дошло

Если бизнес уже уловил новый тренд на популярность рабочих специальностей, то студенты – пока нет. согласно опросу «Авито Работы», самым популярным направлением, которое в 2025 г. рассматривали абитуриенты, были информационные технологии и программирование.

Это направление интересовало каждого шестого выпускника (17%). Второе место в этом рейтинге – медицина и фармацевтика (12%), третье – юриспруденция (11%).

Но все же рабочие специальности постепенно набирают очки популярности у абитуриентов. Количество желающих изучать машиностроение, металлообработку и сварочное дело в 2025 г. составило 7% против 3% годом ранее. Тех, кому интересны электромонтаж и энергетика, теперь 5% против 2%.

Возможно, все дело в стереотипах о «престижности» той или иной профессии. Она до сих пор важна для 20% абитуриентов. Немалую роль играют и деньги – для 18% важна доступность обучения, то есть чтобы оно стоило недорого, или чтобы были бюджетные места.

При этом в целом россияне при поиске работы обращают внимание на три ключевых фактора: уровень дохода (51%), возможность работать удаленно или по гибкому графику (42%) и надежность работодателя (35%).



