Российские Windows-сисадмины спасены от инфляции. Зарплаты стремительно растут, требования стоят на месте

В России за год существенно выросли зарплаты российских системных администраторов, курирующих Windows-системы. В некоторых городах прибавка оказалась даже выше официальной инфляции, но так повезло не всем. При этом платить им стали больше при тех же требованиях – за год они совершенно не изменились.

Цены выше, зарплата – тоже

Российские системные администраторы, работающие исключительно с Windows-системами, получили значительную прибавку к зарплате за последний год, сообщили CNews представители портала по поиску работы SuperJob. В исследовании приводится статистика исключительно по отечественным городам-миллионникам, коих в стране всего 16, так что нельзя исключать, что зарплаты Windows-сисадминов в менее крупных населенных пунктов не изменились или показали отрицательную динамику.

Платить Windows-администраторам из крупнейших российских городов стали больше приблизительно на 10%, чем в апреле 2024 г. Лишь в Москве и Санкт-Петербурге прибавка оказалась выше, так что нельзя сказать, что подавляющее большинство представителей этой профессии в России стали ощутимо богаче. По данным Росстата, официальная инфляция в стране по итогам 2024 г. достигла 9,52%. Она, к слову, тоже выросла – в 2023 г. инфляция была на уровне 7,42%.

Кто следит за Windows

За год очень сильно изменился портрет среднестатистического Windows-сисадмина. Если в апреле 2024 г. это был 39-летний человек, в 97% случаев мужского пола, имеющий средний срок работы на последнем месте 4,2 года, в 61% случаев располагавший высшим образованием и в 25% случаев готовый к переезду, то теперь речь идет уже среднем возрасте 43 года.

Фото: prostooleh / FreePik Зарплаты российских Windows-сисадминов не выросли, а получили компенсацию инфляции

Женщин в профессии за год стало меньше – 2% против 3% в апреле 2024 г. Средний срок работы на последнем месте вырос почти вдвое и составил 7,2 года, а специалистов с высшим образованием стало 76% против 61% годом ранее. Готовых к переезду тоже стало больше, но ненамного – 26% вместо 25%.

Хочешь денег – езжай в Москву

Столица России гарантирует Windows-сисадминам самый высокий заработок в России. Даже специалисты с минимальным набором знаний и умений может получать здесь 60-85 тыс. руб. (годом ранее было 60-80 тыс. руб.). Зарплата самых опытных работников в Москве достигает 350 тыс. руб. против 300 тыс. руб. в апреле 2025 г. Среднерыночная заработная плата выросла со 150 до 170 тыс. руб.

Во многих городах-миллионниках минимальная зарплата джуна в этой профессии не выросла – например, в Екатеринбурге она составила, как и годом ранее 50 тыс. руб. Впрочем, это все равно больше, чем в Волгограде с его 45 тыс. руб. (40 тыс. руб. год назад). К слову, это самый низкий показатель в рейтинге.

Заработная плата системных администраторов Windows, июнь 2025 года

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, рублей в месяц Среднерыночная заработная плата I II III IV Москва 60000—85000 85000—100000 100000—180000 180000—350000 170 000 Санкт-Петербург 50000—70000 70000—80000 80000—150000 150000—290000 140 000 Волгоград 45000—60000 60000—70000 70000—130000 130000—250000 120 000 Воронеж 45000—60000 60000—70000 70000—130000 130000—250000 120 000 Екатеринбург 50000—70000 70000—80000 80000—150000 150000—290000 140 000 Казань 45000—65000 65000—80000 80000—140000 140000—270000 130 000 Краснодар 45000—65000 65000—80000 80000—140000 140000—280000 130 000 Красноярск 45000—60000 60000—70000 70000—130000 130000—250000 120 000 Нижний Новгород 45000—65000 65000—70000 70000—130000 130000—260000 130 000 Новосибирск 45000—65000 65000—80000 80000—140000 140000—270000 130 000 Омск 45000—60000 60000—70000 70000—130000 130000—250000 120 000 Пермь 45000—60000 60000—70000 70000—130000 130000—250000 120 000 Ростов-на-Дону 45000—65000 65000—80000 80000—140000 140000—280000 130 000 Самара 45000—65000 65000—80000 80000—140000 140000—270000 130 000 Уфа 45000—60000 60000—70000 70000—130000 130000—250000 120 000 Челябинск 45000—60000 60000—70000 70000—130000 130000—250000 120 000

Источник: SuperJob

С повышением зарплат опытные специалисты из большинства миллионников теперь получают больше, чем в Санкт-Петербурге год назад. Впрочем, в нынешнем рейтинге им до него далеко – здесь предельная зарплата сисадмина на Windows увеличилась с 250 до 290 тыс. руб., и это уверенное второе место после Москвы.

А кому платить

Всех Windows-администраторов эксперты SuperJob, как и раньше, делят на четыре категории по уровню имеющихся у них знаний и навыков. Чем выше категория, тем дороже стоит время, которое специалист тратит на работу.

Требования работодателей к системным администраторам Windows, июнь 2025 года

Зарплатный диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам I среднее профессиональное/неполное высшее образование (ИТ/техническое); знание Windows (нескольких версий) на уровне администратора; знание систем резервного копирования данных; знание английского языка на уровне чтения технической документации; хорошее знание компьютерных комплектующих, периферийного оборудования II знание DNS, DHCP, SMTP, VLAN, VPN, Ipsec; навыки обслуживания сетевых протоколов TCP/IP; навыки администрирования локальной сети; навыки настройки и администрирования систем антивирусной защиты; опыт работы системным администратором/специалистом технической поддержки от 1 года III высшее образование (ИТ/техническое); знание принципов построения и функционирования современных вычислительных систем и компьютерных сетей, методов защиты информации; навыки администрирования MS Active Directory, MS Exchange; опыт администрирования баз данных; опыт построения локальной сети; опыт работы с системами мониторинга и диагностики серверных систем (Zabbix); опыт работы системным администратором от 2 лет. Возможные пожелания: навыки администрирования «1С»; опыт настройки мобильных устройств на iOS и Android IV знание продуктов Unix/Linux и опыт работы с ними; наличие профессиональных сертификатов; опыт работы с системами виртуализации; опыт работы в компаниях с численностью персонала от 500 человек и развитой компьютерной сетью; опыт работы системным администратором от 3 лет.возможные пожелания: базовые знания одного или нескольких языков программирования; знание английского языка на разговорном или свободном уровне; навыки руководящей работы

За минувший год требования к таким работникам совершенно не изменились. Как и раньше, начинающим работникам не нужны ни опыт работы по специальности, ни даже высшее образование, то есть можно сэкономить пять лет жизни и все еще рассчитывать на довольно высокую по меркам многих миллионников зарплату во второй категории.

Однако, в третью и тем более четвертую категорию без высшего образования уже не попасть. Впрочем, в некоторых случаях работодателю вполне может быть более важен опыт работника, а не наличие у него красного или синего свидетельства его присутствия на парах и защите диплома.

Сисадмин должен

По данным SuperJob, должностные обязанности системного администратора Windows сохранились на уровне апреля 2024 г. Их не стало ни больше, ни меньше.

Такие специалисты обязаны заниматься конфигурацией, настройкой и администрированием серверов, персональных компьютеров и периферийных устройств, чтобы все это корректно работало под Windows. Также в их ведении работа локальной (LAN), глобальной (WAN) и телефонной сетей, установка и настройка ПО.

В некоторых компаниях им придется взять на себя еще и обязанности специалиста по информационной безопасности. От них могут потребовать установить и настроить антивирусное ПО, реализовать систему резервного копирования, а также обеспечить общую информационную безопасность системы.

В дополнение к перечисленному от системного администратора Windows будет требоваться: участие в закупке оборудования, комплектующих и программного обеспечения; консультирование пользователей; ведение технической документации.