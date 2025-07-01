Российские Windows-сисадмины спасены от инфляции. Зарплаты стремительно растут, требования стоят на месте
В России за год существенно выросли зарплаты российских системных администраторов, курирующих Windows-системы. В некоторых городах прибавка оказалась даже выше официальной инфляции, но так повезло не всем. При этом платить им стали больше при тех же требованиях – за год они совершенно не изменились.
Цены выше, зарплата – тоже
Российские системные администраторы, работающие исключительно с Windows-системами, получили значительную прибавку к зарплате за последний год, сообщили CNews представители портала по поиску работы SuperJob. В исследовании приводится статистика исключительно по отечественным городам-миллионникам, коих в стране всего 16, так что нельзя исключать, что зарплаты Windows-сисадминов в менее крупных населенных пунктов не изменились или показали отрицательную динамику.
Платить Windows-администраторам из крупнейших российских городов стали больше приблизительно на 10%, чем в апреле 2024 г. Лишь в Москве и Санкт-Петербурге прибавка оказалась выше, так что нельзя сказать, что подавляющее большинство представителей этой профессии в России стали ощутимо богаче. По данным Росстата, официальная инфляция в стране по итогам 2024 г. достигла 9,52%. Она, к слову, тоже выросла – в 2023 г. инфляция была на уровне 7,42%.
Кто следит за Windows
За год очень сильно изменился портрет среднестатистического Windows-сисадмина. Если в апреле 2024 г. это был 39-летний человек, в 97% случаев мужского пола, имеющий средний срок работы на последнем месте 4,2 года, в 61% случаев располагавший высшим образованием и в 25% случаев готовый к переезду, то теперь речь идет уже среднем возрасте 43 года.
Женщин в профессии за год стало меньше – 2% против 3% в апреле 2024 г. Средний срок работы на последнем месте вырос почти вдвое и составил 7,2 года, а специалистов с высшим образованием стало 76% против 61% годом ранее. Готовых к переезду тоже стало больше, но ненамного – 26% вместо 25%.
Хочешь денег – езжай в Москву
Столица России гарантирует Windows-сисадминам самый высокий заработок в России. Даже специалисты с минимальным набором знаний и умений может получать здесь 60-85 тыс. руб. (годом ранее было 60-80 тыс. руб.). Зарплата самых опытных работников в Москве достигает 350 тыс. руб. против 300 тыс. руб. в апреле 2025 г. Среднерыночная заработная плата выросла со 150 до 170 тыс. руб.
Во многих городах-миллионниках минимальная зарплата джуна в этой профессии не выросла – например, в Екатеринбурге она составила, как и годом ранее 50 тыс. руб. Впрочем, это все равно больше, чем в Волгограде с его 45 тыс. руб. (40 тыс. руб. год назад). К слову, это самый низкий показатель в рейтинге.
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix, рублей в месяц
|Среднерыночная заработная плата
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
Москва
|
60000—85000
|
85000—100000
|
100000—180000
|
180000—350000
|
170 000
|
Санкт-Петербург
|
50000—70000
|
70000—80000
|
80000—150000
|
150000—290000
|
140 000
|
Волгоград
|
45000—60000
|
60000—70000
|
70000—130000
|
130000—250000
|
120 000
|
Воронеж
|
45000—60000
|
60000—70000
|
70000—130000
|
130000—250000
|
120 000
|
Екатеринбург
|
50000—70000
|
70000—80000
|
80000—150000
|
150000—290000
|
140 000
|
Казань
|
45000—65000
|
65000—80000
|
80000—140000
|
140000—270000
|
130 000
|
Краснодар
|
45000—65000
|
65000—80000
|
80000—140000
|
140000—280000
|
130 000
|
Красноярск
|
45000—60000
|
60000—70000
|
70000—130000
|
130000—250000
|
120 000
|
Нижний Новгород
|
45000—65000
|
65000—70000
|
70000—130000
|
130000—260000
|
130 000
|
Новосибирск
|
45000—65000
|
65000—80000
|
80000—140000
|
140000—270000
|
130 000
|
Омск
|
45000—60000
|
60000—70000
|
70000—130000
|
130000—250000
|
120 000
|
Пермь
|
45000—60000
|
60000—70000
|
70000—130000
|
130000—250000
|
120 000
|
Ростов-на-Дону
|
45000—65000
|
65000—80000
|
80000—140000
|
140000—280000
|
130 000
|
Самара
|
45000—65000
|
65000—80000
|
80000—140000
|
140000—270000
|
130 000
|
Уфа
|
45000—60000
|
60000—70000
|
70000—130000
|
130000—250000
|
120 000
|
Челябинск
|
45000—60000
|
60000—70000
|
70000—130000
|
130000—250000
|
120 000
Источник: SuperJob
С повышением зарплат опытные специалисты из большинства миллионников теперь получают больше, чем в Санкт-Петербурге год назад. Впрочем, в нынешнем рейтинге им до него далеко – здесь предельная зарплата сисадмина на Windows увеличилась с 250 до 290 тыс. руб., и это уверенное второе место после Москвы.
А кому платить
Всех Windows-администраторов эксперты SuperJob, как и раньше, делят на четыре категории по уровню имеющихся у них знаний и навыков. Чем выше категория, тем дороже стоит время, которое специалист тратит на работу.
|Зарплатный диапазон
|Требования и пожелания к профессиональным навыкам
|
I
|
среднее профессиональное/неполное высшее образование (ИТ/техническое); знание Windows (нескольких версий) на уровне администратора; знание систем резервного копирования данных; знание английского языка на уровне чтения технической документации; хорошее знание компьютерных комплектующих, периферийного оборудования
|
II
|
знание DNS, DHCP, SMTP, VLAN, VPN, Ipsec; навыки обслуживания сетевых протоколов TCP/IP; навыки администрирования локальной сети; навыки настройки и администрирования систем антивирусной защиты; опыт работы системным администратором/специалистом технической поддержки от 1 года
|
III
|
высшее образование (ИТ/техническое); знание принципов построения и функционирования современных вычислительных систем и компьютерных сетей, методов защиты информации; навыки администрирования MS Active Directory, MS Exchange; опыт администрирования баз данных; опыт построения локальной сети; опыт работы с системами мониторинга и диагностики серверных систем (Zabbix); опыт работы системным администратором от 2 лет. Возможные пожелания: навыки администрирования «1С»; опыт настройки мобильных устройств на iOS и Android
|
IV
|
знание продуктов Unix/Linux и опыт работы с ними; наличие профессиональных сертификатов; опыт работы с системами виртуализации; опыт работы в компаниях с численностью персонала от 500 человек и развитой компьютерной сетью; опыт работы системным администратором от 3 лет.возможные пожелания: базовые знания одного или нескольких языков программирования; знание английского языка на разговорном или свободном уровне; навыки руководящей работы
За минувший год требования к таким работникам совершенно не изменились. Как и раньше, начинающим работникам не нужны ни опыт работы по специальности, ни даже высшее образование, то есть можно сэкономить пять лет жизни и все еще рассчитывать на довольно высокую по меркам многих миллионников зарплату во второй категории.
Однако, в третью и тем более четвертую категорию без высшего образования уже не попасть. Впрочем, в некоторых случаях работодателю вполне может быть более важен опыт работника, а не наличие у него красного или синего свидетельства его присутствия на парах и защите диплома.
Сисадмин должен
По данным SuperJob, должностные обязанности системного администратора Windows сохранились на уровне апреля 2024 г. Их не стало ни больше, ни меньше.
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Такие специалисты обязаны заниматься конфигурацией, настройкой и администрированием серверов, персональных компьютеров и периферийных устройств, чтобы все это корректно работало под Windows. Также в их ведении работа локальной (LAN), глобальной (WAN) и телефонной сетей, установка и настройка ПО.
В некоторых компаниях им придется взять на себя еще и обязанности специалиста по информационной безопасности. От них могут потребовать установить и настроить антивирусное ПО, реализовать систему резервного копирования, а также обеспечить общую информационную безопасность системы.
В дополнение к перечисленному от системного администратора Windows будет требоваться: участие в закупке оборудования, комплектующих и программного обеспечения; консультирование пользователей; ведение технической документации.