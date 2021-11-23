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Росстат
Федеральная служба государственной статистики
Роскомстат



23.11.2021 Данные переписи населения будут «чистить» с помощью специальных алгоритмов
05.07.2021 «Билайн» поможет Росстату провести перепись населения страны
16.12.2020 В России началась первая цифровая перепись населения. Как «Ростелеком» потратит на нее 9 миллиардов
07.12.2020 Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения
28.05.2020 Перепись россиян пройдет на ПК с Windows и зарубежными чипами за 550 миллионов
12.05.2020 «Ланит» поможет Росстату вести мониторинг цен в России
29.04.2019 Росстат потратил миллионы на свой портал за два года, ни разу его не обновив
13.11.2018 Росстат представил итоги пробной цифровой переписи населения 2018 года
01.06.2018 Власти просят сотовых операторов сообщить, в каких квартирах есть жильцы
31.05.2018 Перепись россиян впервые пройдет в интернете. Как это будет
22.03.2016 В России строят ЦОД для переписи крестьян и дачников
17.02.2016 «Такском» поможет сдать отчетность в Росстат в электронном формате
29.04.2015 Интервью с замруководителя Росстата Вячеславом Забелиным
06.06.2014 Росстат заказывает услуги сопровождения системы сбора и обработки информации за 120 млн руб.
05.06.2013 IBS создала единый интернет-портал государственной статистики
22.01.2013 Росстат модернизировал СЭД
11.07.2012 Росстат: Бегать должны данные, а не люди
19.07.2011 «АйТи» оснастила мультимедийным комплексом конференц-зал Росстата
25.05.2011 Средняя зарплата в Минкомсвязи - 39 тыс. руб., вакансии есть
25.05.2011 Росстат делает шаг к электронному обществу
25.01.2011 «АйТи» поставила печатную и полиграфическую технику для Росстата
12.11.2010 IBS модернизирует систему интернет-сайтов Росстата
14.10.2010 «АйТи» поставит печатную технику для Росстата на 165 млн руб.
11.10.2010 Росстат объявил конкурс на реализацию доработок АС проведения Всероссийской переписи населения 2010 г.
15.09.2010 Росстат отдал «Крок» контракт на внедрение АС для проведения Всероссийской переписи населения 2010 г.
16.07.2010 Росстат заказывает внедрение АС для проведения Всероссийской переписи населения 2010 г.
03.06.2010 Скоро в России появится единый портал госстатистики
18.01.2010 «Синтерра» за 8 дней построила VPN для Росстата
28.12.2009 Росстат внедрил Contour BI для публикации статистики в широком доступе
28.04.2009 IBS создаст для Росстата архив электронных версий статистической отчетности
03.03.2009 Depo Сomputers выиграла тендер на поставку компьютеров для Росстата
24.11.2008 Росстат закупает компьютерное оборудование на 156 млн руб.
16.05.2008 Росстат выбирает ИТ-подрядчиков
30.04.2008 Росстат купит рабочие станции
02.04.2008 Helios IT-Solutions модернизировал ИТ-инфраструктуру Росстата
18.03.2008 Росстат выбирает ИТ-подрядчика
07.03.2008 «Сервис Плюс» создала калькулятор персональной инфляции для Росстата
15.02.2008 Росстат заказывает внедрение АС для проведения Всероссийской переписи населения
09.01.2008 Росстат объявил открытый конкурс: выбор ИТ-подрядчика
21.12.2007 «РТКомм.РУ» предоставит телеком-услуги Росстату

Публикаций - 609, упоминаний - 1022

Росстат упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7763 75
Крок 1550 36
Microsoft Corporation 20979 33
IBM 8665 26
5013 23
Армада - РБК софт 661 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7465 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6189 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8513 20
Oracle Corporation 5804 19
Ланит ГК 1502 18
Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 434 16
Восход ФГБУ НИИ 422 16
Yandex - Яндекс 4550 15
Softline - Софтлайн 1732 15
Ростех - Ростехнологии 2298 15
ОМП - Открытая мобильная платформа 200 15
Инфосистемы Джет 833 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1103 14
АйТи 1066 13
SAP SE 4370 13
Dell EMC 4466 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 548 11
БайтЭрг 28 11
Intel Corporation 10784 11
IBS - ИБС ИТ Услуги 1326 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3738 10
VK - Mail.ru Group 2809 9
СКБ Контур 432 9
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 82 9
Астерос - Asteros 583 9
АТОЛ ГК 178 9
ЭОС - Электронные офисные системы 1199 8
Directum - Директум 804 8
ФОРС - Центр разработки 284 8
Google LLC 9409 8
HP Inc. 5098 8
ОТР 166 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2222 8
Барс груп 417 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4819 34
НСПК - Национальная система платежных карт 272 17
Почта России ПАО 1773 16
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 163 16
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 27 15
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 694 15
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 96 15
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 223 15
РЖД - Российские железные дороги 1322 14
Металлинвестбанк 41 14
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 840 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1895 13
Газпром ПАО 746 13
Лукойл-Информ 87 12
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 50 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1581 10
Metro Cash&Carry - Metro C&C 286 10
РСХБ-Страхование жизни 11 9
X5 Group 635 9
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 43 9
Росводоканал 47 9
X5 Group - Пятерочка 603 8
УЭК - Универсальная электронная карта 523 8
Auchan Holding - Ашан 168 8
Донстрой - Дон-Строй Инвест 15 8
Открытие ФК 566 7
Магнит - Сеть магазинов 296 7
Аэрофлот 614 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 766 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 249 6
Алеф-Банк 12 6
НС-Банк 6 6
Takeda Pharmaceutical 17 6
Wildberries 147 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 555 5
ВТБ24 621 5
Лента - Сеть розничной торговли 211 5
IKEA - ИКЕА 117 5
Интер РАО ПАО 264 5
Роснефть НК 418 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7325 168
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2011 128
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1097 95
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 79
Правительство РФ 2646 63
Федеральное казначейство России 862 60
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 54
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 53
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1478 52
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1135 51
Счётная палата РФ 554 46
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 806 43
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 43
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2734 42
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 42
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1153 38
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 924 30
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 928 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 29
Президент Российской Федерации 1717 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2342 28
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 930 26
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 26
МИД РФ - Министерство иностранных дел 292 25
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 25
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 23
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 22
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 469 19
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 49 19
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 190 18
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 95 17
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 17
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 163 15
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 15
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 26 15
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 14
ПФР Департамент информационных технологий 129 14
Росархив - Федеральное архивное агентство 100 14
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 424 14
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 18
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 8
Руссофт - Russoft 342 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 2
4CIO 15 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
ТПП РФ МАК - Морская арбитражная комиссия 1 1
Союз машиностроителей России 26 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
ASF - Apache Software Foundation 78 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 42 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 160 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12262 132
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4018 35
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 502 34
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 33
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1915 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2509 23
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 798 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1403 17
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 343 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2434 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10073 13
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 112 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 166 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1267 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1452 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 12
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4196 11
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USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9092 8
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 724 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1133 42
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 29
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 355 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 539 15
СКБ Контур - Контур.Фокус 304 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 184 10
Linux OS 7172 10
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 125 9
Google Android 11637 9
Microsoft Windows 10 10093 9
Microsoft Office 2992 9
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 85 8
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 157 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 7
Apple iPad 3537 7
Microsoft SQL Server 1240 7
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 38 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 356 6
Microsoft Skype 1879 6
OpenText Documentum 342 6
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 6
Apple iOS 6203 6
СКБ Контур - Контур.Экстерн 52 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 165 6
Java - Язык программирования 2389 6
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 148 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 905 5
Oracle E-Business Suite - OEBS 474 5
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 60 5
HTC Desire - серия смартфонов 109 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 133 5
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 269 5
Infotecs - ViPNet VPN-решение 165 5
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 172 5
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 42 4
Microsoft Dynamics 240 4
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 65 4
Microsoft Office Excel 718 4
C++ - Язык программирования 425 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 534 4
Малков Павел 40 35
Путин Владимир 2437 28
Паршин Максим 169 28
Лысенко Эдуард 216 27
Ципорин Павел 55 27
Албычев Александр 76 25
Никифоров Николай 1131 24
Терещенко Денис 39 24
Петрушин Андрей 64 24
Семенов Алексей 70 23
Кудрин Алексей 88 22
Хайруллин Айрат 40 22
Медведев Дмитрий 1582 21
Рымар Максим 39 21
Меджитов Тимур 58 21
Власов Сергей 76 18
Катамадзе Анна 72 17
Горбатько Александр 92 17
Рудзевич Мария 34 16
Сычев Артем 50 15
Цыганов Вячеслав 54 15
Борисов Илья 26 15
Остапенко Григорий 26 15
Мусич Роман 18 15
Калинкин Алексей 16 15
Трояновский Владимир 40 15
Панов Евгений 16 15
Палей Лев 33 15
Контемиров Юрий 29 15
Кирюшин Сергей 66 15
Осипов Владимир 20 14
Нуйкин Андрей 30 14
Демидов Сергей 53 14
Суровец Дмитрий 44 14
Гущин Александр 15 14
Песчанских Георгий 38 14
Мартынова Елена 25 13
Носков Константин 205 13
Курбатов Владимир 22 13
Симаков Олег 107 13
Россия - Российская федерация - РФ 82186 457
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26599 155
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11534 74
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1983 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12032 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33952 41
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 801 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11590 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10861 25
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 531 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3771 23
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1062 23
Россия - ЦФО - Калужская область 725 21
Россия - ЦФО - Тульская область 924 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9494 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2130 17
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 16
Россия - ЮФО - Республика Крым 675 15
Россия - СЗФО - Калининградская область 811 13
Россия - УФО - Челябинская область 843 13
Россия - ДФО - Сахалинская область 607 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2885 12
Россия - СФО - Республика Алтай 878 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1213 12
Россия - ЦФО - Тамбовская область 394 12
Россия - УФО - Тюменская область 746 11
Европа 7250 11
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 541 11
Россия - СФО - Новосибирск 2909 10
Германия - Федеративная Республика 7777 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 841 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1726 10
Казахстан - Республика 4125 10
Россия - ЦФО - Костромская область 289 10
Россия - ЮФО - Волгоградская область 515 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 859 9
Россия - ЮФО - Севастополь 454 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 969 9
Арктика 327 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1467 56
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4079 53
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5022 47
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 40
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3625 37
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1086 32
Всероссийская перепись населения 41 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2741 22
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 619 19
Информационное общество - Государственная программа 301 18
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1202 18
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 933 16
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 11
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 11 9
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 8
Федеральное законодательство 355 8
Образование в России 551 7
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 6
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 33 6
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 183 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 130 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 5
ЕСН - Единый социальный налог 97 5
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 61 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 373 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 277 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 157 4
Региональное законодательство 45 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 206 4
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 4
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10416 46
Коммерсантъ - Издательский дом 787 10
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 549 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 6
TAdviser - Центр выбора технологий 227 5
РИА Новости 716 4
Российская газета 219 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 3
НТВ - Телекомпания 276 3
Ведомости 272 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 2
За Телеком - telegram-канал 37 2
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Госрасходы - портал 6 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
Вечерняя Москва - газета 5 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Пятница - Телеканал 21 1
Муз ТВ - Телеканал 15 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Радио России - радиостанция 45 1
Юность - радиостанция 25 1
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СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 1
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Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2649 67
IDC - International Data Corporation 4518 19
Gartner 3179 16
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 7
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 7
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 3
CNews SaaS рейтинг 22 3
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 13 2
BCG - Boston Consulting Group 76 2
Forrester Research 783 2
GfK Rus - ГФК-Русь 172 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 2
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Nielsen Holdings 288 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 26 2
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Technavio 23 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 33 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 1
TNS Kantar 3 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
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Gartner Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement 1 1
comScore 304 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 69 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 36 1
Mordor Intelligence 14 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 5 1
CNews Мишень ОФД 4 1
CNews Fast рейтинг 35 1
Frost & Sullivan 176 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
Microsoft Research 123 1
ABI Research 230 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 19 1
Juniper Research 419 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 493 12
Сириус - Образовательный центр 108 6
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 15 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 4
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 271 3
РАН - Российская академия наук 935 3
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ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 38 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 152 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 29 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
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МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 2
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ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 31 1
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 4 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 10 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 6 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 14 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 10 1
Открытое образование 6 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 1 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 52 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 46 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 220 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 545 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 77 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 150 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 96 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 1
МПГУ - Московский педагогический университет 18 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 49 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 58
CNews FORUM Информационные технологии завтра 713 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 4
Олимпийские игры - Olympic Games 473 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 71 2
Docflow 104 1
Проф-ИТ Всероссийский конкурс 1 1
Best Office Awards 2 1
Zerde Digital Bridge Awards 2 1
Effie Awards 3 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 24 1
Час кода - международное движение 11 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 8 1
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
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CNews AWARDS - награда 331 1
CNews FORUM Кейсы 45 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 162 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 51 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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Создано именных указателей - 57620.
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