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Росстат Федеральная служба государственной статистики Роскомстат

Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат

Росстат – федеральный орган исполнительной власти, формирующий официальные статистические данные о ключевых процессах, происходящих в России: социальных, экономических, демографических, экологических и других. Главной целью деятельности ведомство называет удовлетворение потребностей органов власти и управления, СМИ, граждан, научных и коммерческих организаций в разнообразной, объективной и полной статистической информации. 

 

СОБЫТИЯ


26.05.2026 Росстат заплатит полмиллиарда за обслуживание своих импортозамещенных систем

Системы на аутсорсинг Как выяснил CNews, Росстат передаст на аутсорс свои системы сопровождения информационно-вычислительной системы (
10.04.2026 Разработан инструмент для формирования тематических карт на основе данных Росстата

В КБ «Панорама» подготовлен программный модуль тематического картографирования по данным Росстата, позволяющий автоматически создавать наглядные карты социально-экономических показателей по субъектам России. Новый режим предназначен для работы с официальными сводными таблицами Р
30.01.2025 Сотни тысяч упакованных планшетов на российской ОС лежат без дела на складе. Их закупили для переписи населения

й аудита. В них также отмечено, что, имея в наличии огромное количество фактически новых планшетов, Росстат намерен провести дополнительную масштабную закупку электроники для проведения всеросс
22.10.2024 «БФТ-Холдинг» обеспечил организации Росстата централизованной системой управления имуществом

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) реализовала проект по созданию Системы управления ресурсами. Теперь все организации,
04.07.2024 Пришли к успеху. Выручка производителей российских ПК за год взлетела почти вдвое, а производство выросло в полтора раза

, а в сравнении с апрелем 2024 г. рост составил 9,6% При этом объем выпуска счетчиков газа в стране Росстат фиксирует не в миллиардах рублей, а в тысячах штук. В мае 2024 г. он составил 158 тыс
06.06.2024 Оборот российских производителей электроники вырос на 88% год к году

Отчет Росстата Росстат опубликовал на своем официальном сайте доклад «Социально-экономическое положение Росс
21.06.2023 ИТ и связь стали самым быстрорастущим сектором российской экономики

во (248 млрд руб., рост 60%) и обеспечение электроэнергией, газом и паром (прибыль – 685 млрд руб., Росстат указывает рост 50%). Фото: © Денис_Востриков / Фотобанк Фотодженика В числе прочего,

16.05.2023 Росстат разорвал контракт с богатеющей на госзаказах компанией. Она не поставила тысячи ПК и даже не заказала их у производителя

Срыв поставки Как выяснил CNews, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в одностороннем порядке разорвала контракт на поставку российских моноблоков на 138,
11.10.2022 Госпоставщик вдвое уронил цену на 5 тыс. ПК, сэкономив казне 190 миллионов

Триумф госзаказа Как выяснил CNews, Федеральной службе государственной статистики (Росстат) удалось сэкономить на закупке компьютерной техники 191,1 млн руб. При начальной макс
14.07.2022 Росстат перевел коммуникации на российскую ВКС-платформу Trueconf

бонентов SIP-телефонии Российского телефонного узла. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — один из крупнейших отечественных органов власти с разветвленной сетью территориаль
09.02.2022 В России построят «цифровое озеро» статистических данных за 1,8 миллиарда

т имеется в распоряжении CNews). Проект реализуется Федеральной службой государственной статистики (Росстат) при участии Минэкономразвития. Предполагается, что ЦАП обеспечит для всех категорий

12.01.2022 На «Ростелеком» подали в суд на сотни миллионов из-за российских планшетов

Росстат против «Ростелекома» Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подала в Арбитражный суд Москвы два иска к «Ростелекому» на общую сумму в 228,5 млн

23.11.2021 Данные переписи населения будут «чистить» с помощью специальных алгоритмов

ернет-ресурсам для переписчиков закрыт. «Ростелеком» потратил на закупку планшетов 7,2 млрд руб., а Росстат заплатил «Ростелекому», 8,95 млрд руб. за услуги по закупке планшетов, разработке ПО,
05.07.2021 «Билайн» поможет Росстату провести перепись населения страны

е подразделение «ВымпелКом») подписало соглашение с Федеральной службой государственной статистики (Росстат) о взаимодействии при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения. В рам
16.12.2020 В России началась первая цифровая перепись населения. Как «Ростелеком» потратит на нее 9 миллиардов

В России начался первый этап переписи населения Росстат начал проведение переписи населения на труднодоступных территориях. Планируется переп
07.12.2020 Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения

Новая открытая платформа Росстата Росстат к 2023 г. планирует завершить разработку центральной аналитической платформы (ЦАП) «Н
28.05.2020 Перепись россиян пройдет на ПК с Windows и зарубежными чипами за 550 миллионов

нова достался «Аквариусу», но на этот раз конкуренцию ему попыталась составить компания «Крафтвэй». Росстат накануне переписи населения закупился компьютерами с ПО Microsoft Моноблоки также раз
12.05.2020 «Ланит» поможет Росстату вести мониторинг цен в России

ные, агрегировать их и передавать сводную информацию в смежные информационно-вычислительные системы Росстата. С помощью АПК РЦ рассчитывается индекс потребительских цен, а также формируются сре
29.04.2019 Росстат потратил миллионы на свой портал за два года, ни разу его не обновив

Интранет-портал Росстата Росстат не занимается системным сопровождением своего интранет-портала, хотя получил на это 5
13.11.2018 Росстат представил итоги пробной цифровой переписи населения 2018 года

ты, полагает он. В число пилотных районов ППН-2018 были включены труднодоступные регионы, в которых Росстат впервые в истории провел перепись в обычные сроки – в октябре. «Но это потребовало зн
01.06.2018 Власти просят сотовых операторов сообщить, в каких квартирах есть жильцы

К Пробной переписи населения подключат Big Data Федеральная служба государственной статистики (Росстат) ведет переговоры с сотовыми операторами относительно содействия в проведении Пробной
31.05.2018 Перепись россиян впервые пройдет в интернете. Как это будет

еред Всероссийской переписью населения, которая намечена на 2020 г. Проведением переписи занимается Росстат. В ходе Пробной переписи впервые появится возможность заполнить анкету через интернет
22.03.2016 В России строят ЦОД для переписи крестьян и дачников

Многомиллионный конкурс РосстатаФедеральная служба государственной статистики (Росстат) намерена создать ЦОД для проведения в 2016 г. всероссийской сельскохозяйственной пер
17.02.2016 «Такском» поможет сдать отчетность в Росстат в электронном формате

ом», специализирующаяся на разработке, внедрении и сопровождении систем электронного документооборота, предлагает предприятиям и ИП воспользоваться своими сервисами для оперативной сдачи отчетности в Росстат через интернет. Как известно, федеральный закон № 442-ФЗ, вступивший в силу 30 декабря 2015 г., направлен на повышение качества официальной статистической информации. В частности, закон
29.04.2015 Интервью с замруководителя Росстата Вячеславом Забелиным

ента детализируется до уровня конкретных мероприятий. Инициирует предложения по перечню мероприятий Росстат. Предложения Росстата рассматриваются на Межведомственном координационном совете по р
06.06.2014 Росстат заказывает услуги сопровождения системы сбора и обработки информации за 120 млн руб.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) проводит открытый конкурс на оказание услуг по системному сопровождению единой систе
05.06.2013 IBS создала единый интернет-портал государственной статистики

в промышленную эксплуатацию единого интернет-портала Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Теперь вся государственная статистика в России будет консолидирована и представлен
22.01.2013 Росстат модернизировал СЭД

и обучения пользователей заказчика. «Решение на платформе EMC было внедрено в Центральном аппарате Росстата еще в прошлом году. В этом же мы подключили к ней все 82 территориальных органа наше
11.07.2012 Росстат: Бегать должны данные, а не люди

система государственной статистики и кто формирует официальную статистическую информацию в России? Росстат? Вячеслав Забелин: Система государственной статистики состоит из информационных систе
19.07.2011 «АйТи» оснастила мультимедийным комплексом конференц-зал Росстата

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в честь своего 200-летия провела научно-практическую конференцию в новом конференц-з
25.05.2011 Средняя зарплата в Минкомсвязи - 39 тыс. руб., вакансии есть

кантные позиции в нем есть: министерство укомплектовано менее, чем на три четверти (72,5% по данным Росстата). В конце 2010 г. правительство постановило увеличить предельную численность Минкомс
25.05.2011 Росстат делает шаг к электронному обществу

иеся в Указаниях по заполнению форм федерального статистического наблюдения, утвержденных приказами Росстата. Нарушение респондентом при вводе данных любого из обязательных контролей диагностир
25.01.2011 «АйТи» поставила печатную и полиграфическую технику для Росстата

рафической техники Xerox и других производителей для Федеральной службы государственной статистики (Росстат) на сумму 165 млн руб. В сжатые сроки оборудование было поставлено в центральный аппа
12.11.2010 IBS модернизирует систему интернет-сайтов Росстата

изует проект по развитию системы интернет-сайтов для Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Проект предусматривает расширение возможностей основного сайта Росстата и сайтов те
14.10.2010 «АйТи» поставит печатную технику для Росстата на 165 млн руб.

т использования современных ИКТ-решений, говорится в сообщении «АйТи». Как отмечается, деятельность Росстата связана со сбором очень больших объемов различных данных, обеспечить обработку котор
11.10.2010 Росстат объявил конкурс на реализацию доработок АС проведения Всероссийской переписи населения 2010 г.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) объявила о проведении открытого конкурса на выполнение дополнительных технологических работ по теме: «Реализация комплексного проекта по разработке, внедрению и сопровождению автоматиз
15.09.2010 Росстат отдал «Крок» контракт на внедрение АС для проведения Всероссийской переписи населения 2010 г.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) объявила итоги открытого конкурса на выполнение работ в рамках комплексного проекта

16.07.2010 Росстат заказывает внедрение АС для проведения Всероссийской переписи населения 2010 г.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) объявила о проведении открытого конкурса на выполнение работ в рамках комплексного проекта по разработке, внедрению и сопровождению автоматизированной системы для подготовки, проведени
03.06.2010 Скоро в России появится единый портал госстатистики

ацию. Координируют эти работы входящее в структуру Минкомсвязи Федеральное агентство по ИТ (ФАИТ) и Росстат. Первое ведомство отвечает за техническую часть проекта (техсопровождение, информацио
18.01.2010 «Синтерра» за 8 дней построила VPN для Росстата

завершении строительства ведомственной VPN-сети для Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Федеральная сеть ведомства была построена «Синтеррой» в рамках реализации государс

Публикаций - 977, упоминаний - 1292

Росстат и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 110
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 50
Microsoft Corporation 25775 48
Крок - Croc 1964 45
9594 45
Softline - Софтлайн 3743 38
МегаФон 10742 36
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 31
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 30
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 30
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 27
Yandex - Яндекс 9216 26
Oracle Corporation 7074 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 24
SAP SE 5601 23
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 21
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 20
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 20
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 18
Восход ФГБУ НИИ 721 18
Dell EMC 5180 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
ФОРС - Центр разработки 703 16
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 15
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 15
АйТи 1519 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 15
Intel Corporation 12811 15
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 14
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 14
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 14
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 13
VK - Mail.ru Group 3602 12
Эвотор - Evotor 231 12
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 12
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 61
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 28
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
Почта России ПАО 2370 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
Газпром ПАО 1493 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
НСПК - Национальная система платежных карт 948 19
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 18
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 18
Superjob - Суперджоб 858 17
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 17
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 16
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 15
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 15
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 11
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 11
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
Донстрой - Дон-Строй Инвест 38 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Алеф-Банк 16 6
НС-Банк 11 6
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 273
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 187
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 144
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 134
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 120
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 114
Федеральное казначейство России 1949 91
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 82
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 78
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 75
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 73
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 63
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 62
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 60
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 60
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 59
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 59
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 56
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 54
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 51
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 50
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 48
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 47
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 43
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 35
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 34
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 32
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 27
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 27
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 27
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 25
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 25
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 23
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 23
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 22
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 22
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 21
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 23
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 13
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
ГосИнформСистемы 160 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 345
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 269
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 257
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 213
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 173
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 140
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 131
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 119
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 109
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 108
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 104
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 101
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 97
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 93
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 90
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 85
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 81
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 80
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 76
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 73
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 72
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 70
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 64
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 63
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 62
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 60
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 60
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 59
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 56
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 56
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 54
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 54
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 54
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 51
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 51
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 50
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 50
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 49
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 49
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 48
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 167
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 72
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 39
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 30
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 28
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 27
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 22
FreePik 1841 21
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 20
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 29 19
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 16
Linux OS 11533 16
Microsoft Windows 16882 15
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 14
Microsoft Office 4170 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 13
Google Android 15243 13
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 12
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 12
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 12
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 12
Новые облачные технологии - МойОфис 958 12
Oracle Java - язык программирования 3469 11
Apple iPhone 6 4861 11
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 11
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 25 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 10
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 10
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 9
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 9
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 9
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 9
СКБ Контур - Контур.Экстерн 93 9
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 9
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 9
Росстат ИВС - Информационно- вычислительная система - АС ВПН - Автоматизированная система подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи населения 9 9
Малков Павел 51 43
Путин Владимир 3454 41
Паршин Максим 323 38
Албычев Александр 168 37
Лысенко Эдуард 317 35
Ципорин Павел 103 35
Терещенко Денис 95 32
Петрушин Андрей 110 31
Шадаев Максут 1210 30
Хайруллин Айрат 108 29
Кудрин Алексей 125 27
Чернышенко Дмитрий 581 26
Меджитов Тимур 85 26
Власов Сергей 101 25
Никифоров Николай 1138 24
Медведев Дмитрий 1665 22
Рымар Максим 50 21
Мартынова Елена 90 20
Шпак Василий 279 19
Разумовский Дмитрий 125 19
Мишустин Михаил 787 18
Катамадзе Анна 133 17
Сапельников Сергей 109 17
Горбатько Александр 105 17
Остапенко Григорий 28 16
Сычев Артем 79 16
Рудзевич Мария 36 16
Сорокин Даниил 33 16
Цыганов Вячеслав 79 15
Борисов Илья 27 15
Мусич Роман 28 15
Курбатов Владимир 35 15
Трояновский Владимир 63 15
Калинкин Алексей 16 15
Контемиров Юрий 32 15
Кирюшин Сергей 91 15
Федулов Владислав 86 15
Дюбанов Анатолий 95 15
Панов Евгений 16 15
Херсонцев Алексей 93 15
Россия - РФ - Российская федерация 166167 851
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 286
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 133
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 99
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 84
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 73
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 69
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 60
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 57
Европа 24964 44
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 36
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 35
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 33
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 33
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 32
Россия - УФО - Тюменская область 1365 29
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 26
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 25
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 25
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 24
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 23
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 23
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 21
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 21
Германия - Федеративная Республика 13221 21
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 20
Россия - УФО - Челябинская область 1512 19
Земля - планета Солнечной системы 10865 19
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 18
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 18
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 18
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 17
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 17
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 17
Азия - Азиатский регион 5920 17
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 16
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 16
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 591
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 267
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 212
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 167
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 164
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 137
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 135
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 118
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 118
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 109
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 85
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 82
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 81
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 79
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 79
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 74
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 69
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 69
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 69
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 68
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 65
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 62
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 57
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 57
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 57
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 57
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 57
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 55
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 52
Всероссийская перепись населения 189 51
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 49
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 46
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 45
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 45
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 44
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 44
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 43
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 43
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 42
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 41
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 74
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 31
Ведомости 1466 21
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 17
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 15
TAdviser - Центр выбора технологий 468 7
РИА Новости 1033 6
Forbes - Форбс 1002 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
Российская газета 290 3
Госрасходы - портал 70 3
АиФ - Аргументы и факты 52 3
Bloomberg 1627 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
N+1 - Издание 188 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
За Телеком - telegram-канал 42 2
Известия ИД 770 2
Румедиа - Business FM 6 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
ZDnet 663 1
Tom’s Hardware 600 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
23ABC News 183 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Crunchbase 74 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 172
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 60
IDC - International Data Corporation 4975 29
Gartner - Гартнер 3658 20
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 11
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 8
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 8
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 7
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 5
CNews Рынок ИТ-услуг 171 5
INFOLine-Аналитика 78 5
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 4
CNews SaaS рейтинг 28 4
CNews Мишень ОФД 6 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
BCG - Boston Consulting Group 117 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 2
ABI Research 236 2
Forrester Research 834 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
CNews Инновация года - награда 155 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 2
comScore 379 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Microsoft Research 144 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 53
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 12
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
РАН - Российская академия наук 2122 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 3
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
Ростелеком - Азбука интернета 34 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 2
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 2
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 2
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 2
РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 17 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 21
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 20
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 10
CNews FORUM Кейсы 313 5
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Единый день голосования 143 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
Effie Awards 11 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
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ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Час кода - международное движение 11 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
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Best Office Awards 3 1
Проф-ИТ Всероссийский конкурс 1 1
Docflow 148 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
ЭОС Осенний документооборот 35 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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