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Росстат
Федеральная служба государственной статистики
Роскомстат
Росстат упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Малков Павел 40 35
|Путин Владимир 2437 28
|Паршин Максим 169 28
|Лысенко Эдуард 216 27
|Ципорин Павел 55 27
|Албычев Александр 76 25
|Никифоров Николай 1131 24
|Терещенко Денис 39 24
|Петрушин Андрей 64 24
|Семенов Алексей 70 23
|Кудрин Алексей 88 22
|Хайруллин Айрат 40 22
|Медведев Дмитрий 1582 21
|Рымар Максим 39 21
|Меджитов Тимур 58 21
|Власов Сергей 76 18
|Катамадзе Анна 72 17
|Горбатько Александр 92 17
|Рудзевич Мария 34 16
|Сычев Артем 50 15
|Цыганов Вячеслав 54 15
|Борисов Илья 26 15
|Остапенко Григорий 26 15
|Мусич Роман 18 15
|Калинкин Алексей 16 15
|Трояновский Владимир 40 15
|Панов Евгений 16 15
|Палей Лев 33 15
|Контемиров Юрий 29 15
|Кирюшин Сергей 66 15
|Осипов Владимир 20 14
|Нуйкин Андрей 30 14
|Демидов Сергей 53 14
|Суровец Дмитрий 44 14
|Гущин Александр 15 14
|Песчанских Георгий 38 14
|Мартынова Елена 25 13
|Носков Константин 205 13
|Курбатов Владимир 22 13
|Симаков Олег 107 13
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
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