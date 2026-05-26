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Росстат Федеральная служба государственной статистики Роскомстат
Росстат – федеральный орган исполнительной власти, формирующий официальные статистические данные о ключевых процессах, происходящих в России: социальных, экономических, демографических, экологических и других. Главной целью деятельности ведомство называет удовлетворение потребностей органов власти и управления, СМИ, граждан, научных и коммерческих организаций в разнообразной, объективной и полной статистической информации.
СОБЫТИЯ
|26.05.2026
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Росстат заплатит полмиллиарда за обслуживание своих импортозамещенных систем
Системы на аутсорсинг Как выяснил CNews, Росстат передаст на аутсорс свои системы сопровождения информационно-вычислительной системы (
|10.04.2026
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Разработан инструмент для формирования тематических карт на основе данных Росстата
В КБ «Панорама» подготовлен программный модуль тематического картографирования по данным Росстата, позволяющий автоматически создавать наглядные карты социально-экономических показателей по субъектам России. Новый режим предназначен для работы с официальными сводными таблицами Р
|30.01.2025
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Сотни тысяч упакованных планшетов на российской ОС лежат без дела на складе. Их закупили для переписи населения
й аудита. В них также отмечено, что, имея в наличии огромное количество фактически новых планшетов, Росстат намерен провести дополнительную масштабную закупку электроники для проведения всеросс
|22.10.2024
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«БФТ-Холдинг» обеспечил организации Росстата централизованной системой управления имуществом
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) реализовала проект по созданию Системы управления ресурсами. Теперь все организации,
|04.07.2024
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Пришли к успеху. Выручка производителей российских ПК за год взлетела почти вдвое, а производство выросло в полтора раза
, а в сравнении с апрелем 2024 г. рост составил 9,6% При этом объем выпуска счетчиков газа в стране Росстат фиксирует не в миллиардах рублей, а в тысячах штук. В мае 2024 г. он составил 158 тыс
|06.06.2024
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Оборот российских производителей электроники вырос на 88% год к году
Отчет Росстата Росстат опубликовал на своем официальном сайте доклад «Социально-экономическое положение Росс
|21.06.2023
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ИТ и связь стали самым быстрорастущим сектором российской экономики
во (248 млрд руб., рост 60%) и обеспечение электроэнергией, газом и паром (прибыль – 685 млрд руб., Росстат указывает рост 50%). Фото: © Денис_Востриков / Фотобанк Фотодженика В числе прочего,
|16.05.2023
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Росстат разорвал контракт с богатеющей на госзаказах компанией. Она не поставила тысячи ПК и даже не заказала их у производителя
Срыв поставки Как выяснил CNews, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в одностороннем порядке разорвала контракт на поставку российских моноблоков на 138,
|11.10.2022
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Госпоставщик вдвое уронил цену на 5 тыс. ПК, сэкономив казне 190 миллионов
Триумф госзаказа Как выяснил CNews, Федеральной службе государственной статистики (Росстат) удалось сэкономить на закупке компьютерной техники 191,1 млн руб. При начальной макс
|14.07.2022
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Росстат перевел коммуникации на российскую ВКС-платформу Trueconf
бонентов SIP-телефонии Российского телефонного узла. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — один из крупнейших отечественных органов власти с разветвленной сетью территориаль
|09.02.2022
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В России построят «цифровое озеро» статистических данных за 1,8 миллиарда
т имеется в распоряжении CNews). Проект реализуется Федеральной службой государственной статистики (Росстат) при участии Минэкономразвития. Предполагается, что ЦАП обеспечит для всех категорий
|12.01.2022
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На «Ростелеком» подали в суд на сотни миллионов из-за российских планшетов
Росстат против «Ростелекома» Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подала в Арбитражный суд Москвы два иска к «Ростелекому» на общую сумму в 228,5 млн
|23.11.2021
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Данные переписи населения будут «чистить» с помощью специальных алгоритмов
ернет-ресурсам для переписчиков закрыт. «Ростелеком» потратил на закупку планшетов 7,2 млрд руб., а Росстат заплатил «Ростелекому», 8,95 млрд руб. за услуги по закупке планшетов, разработке ПО,
|05.07.2021
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«Билайн» поможет Росстату провести перепись населения страны
е подразделение «ВымпелКом») подписало соглашение с Федеральной службой государственной статистики (Росстат) о взаимодействии при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения. В рам
|16.12.2020
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В России началась первая цифровая перепись населения. Как «Ростелеком» потратит на нее 9 миллиардов
В России начался первый этап переписи населения Росстат начал проведение переписи населения на труднодоступных территориях. Планируется переп
|07.12.2020
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Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения
Новая открытая платформа Росстата Росстат к 2023 г. планирует завершить разработку центральной аналитической платформы (ЦАП) «Н
|28.05.2020
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Перепись россиян пройдет на ПК с Windows и зарубежными чипами за 550 миллионов
нова достался «Аквариусу», но на этот раз конкуренцию ему попыталась составить компания «Крафтвэй». Росстат накануне переписи населения закупился компьютерами с ПО Microsoft Моноблоки также раз
|12.05.2020
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«Ланит» поможет Росстату вести мониторинг цен в России
ные, агрегировать их и передавать сводную информацию в смежные информационно-вычислительные системы Росстата. С помощью АПК РЦ рассчитывается индекс потребительских цен, а также формируются сре
|29.04.2019
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Росстат потратил миллионы на свой портал за два года, ни разу его не обновив
Интранет-портал Росстата Росстат не занимается системным сопровождением своего интранет-портала, хотя получил на это 5
|13.11.2018
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Росстат представил итоги пробной цифровой переписи населения 2018 года
ты, полагает он. В число пилотных районов ППН-2018 были включены труднодоступные регионы, в которых Росстат впервые в истории провел перепись в обычные сроки – в октябре. «Но это потребовало зн
|01.06.2018
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Власти просят сотовых операторов сообщить, в каких квартирах есть жильцы
К Пробной переписи населения подключат Big Data Федеральная служба государственной статистики (Росстат) ведет переговоры с сотовыми операторами относительно содействия в проведении Пробной
|31.05.2018
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Перепись россиян впервые пройдет в интернете. Как это будет
еред Всероссийской переписью населения, которая намечена на 2020 г. Проведением переписи занимается Росстат. В ходе Пробной переписи впервые появится возможность заполнить анкету через интернет
|22.03.2016
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В России строят ЦОД для переписи крестьян и дачников
Многомиллионный конкурс РосстатаФедеральная служба государственной статистики (Росстат) намерена создать ЦОД для проведения в 2016 г. всероссийской сельскохозяйственной пер
|17.02.2016
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«Такском» поможет сдать отчетность в Росстат в электронном формате
ом», специализирующаяся на разработке, внедрении и сопровождении систем электронного документооборота, предлагает предприятиям и ИП воспользоваться своими сервисами для оперативной сдачи отчетности в Росстат через интернет. Как известно, федеральный закон № 442-ФЗ, вступивший в силу 30 декабря 2015 г., направлен на повышение качества официальной статистической информации. В частности, закон
|29.04.2015
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Интервью с замруководителя Росстата Вячеславом Забелиным
ента детализируется до уровня конкретных мероприятий. Инициирует предложения по перечню мероприятий Росстат. Предложения Росстата рассматриваются на Межведомственном координационном совете по р
|06.06.2014
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Росстат заказывает услуги сопровождения системы сбора и обработки информации за 120 млн руб.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) проводит открытый конкурс на оказание услуг по системному сопровождению единой систе
|05.06.2013
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IBS создала единый интернет-портал государственной статистики
в промышленную эксплуатацию единого интернет-портала Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Теперь вся государственная статистика в России будет консолидирована и представлен
|22.01.2013
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Росстат модернизировал СЭД
и обучения пользователей заказчика. «Решение на платформе EMC было внедрено в Центральном аппарате Росстата еще в прошлом году. В этом же мы подключили к ней все 82 территориальных органа наше
|11.07.2012
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Росстат: Бегать должны данные, а не люди
система государственной статистики и кто формирует официальную статистическую информацию в России? Росстат? Вячеслав Забелин: Система государственной статистики состоит из информационных систе
|19.07.2011
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«АйТи» оснастила мультимедийным комплексом конференц-зал Росстата
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в честь своего 200-летия провела научно-практическую конференцию в новом конференц-з
|25.05.2011
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Средняя зарплата в Минкомсвязи - 39 тыс. руб., вакансии есть
кантные позиции в нем есть: министерство укомплектовано менее, чем на три четверти (72,5% по данным Росстата). В конце 2010 г. правительство постановило увеличить предельную численность Минкомс
|25.05.2011
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Росстат делает шаг к электронному обществу
иеся в Указаниях по заполнению форм федерального статистического наблюдения, утвержденных приказами Росстата. Нарушение респондентом при вводе данных любого из обязательных контролей диагностир
|25.01.2011
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«АйТи» поставила печатную и полиграфическую технику для Росстата
рафической техники Xerox и других производителей для Федеральной службы государственной статистики (Росстат) на сумму 165 млн руб. В сжатые сроки оборудование было поставлено в центральный аппа
|12.11.2010
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IBS модернизирует систему интернет-сайтов Росстата
изует проект по развитию системы интернет-сайтов для Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Проект предусматривает расширение возможностей основного сайта Росстата и сайтов те
|14.10.2010
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«АйТи» поставит печатную технику для Росстата на 165 млн руб.
т использования современных ИКТ-решений, говорится в сообщении «АйТи». Как отмечается, деятельность Росстата связана со сбором очень больших объемов различных данных, обеспечить обработку котор
|11.10.2010
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Росстат объявил конкурс на реализацию доработок АС проведения Всероссийской переписи населения 2010 г.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) объявила о проведении открытого конкурса на выполнение дополнительных технологических работ по теме: «Реализация комплексного проекта по разработке, внедрению и сопровождению автоматиз
|15.09.2010
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Росстат отдал «Крок» контракт на внедрение АС для проведения Всероссийской переписи населения 2010 г.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) объявила итоги открытого конкурса на выполнение работ в рамках комплексного проекта
|16.07.2010
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Росстат заказывает внедрение АС для проведения Всероссийской переписи населения 2010 г.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) объявила о проведении открытого конкурса на выполнение работ в рамках комплексного проекта по разработке, внедрению и сопровождению автоматизированной системы для подготовки, проведени
|03.06.2010
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Скоро в России появится единый портал госстатистики
ацию. Координируют эти работы входящее в структуру Минкомсвязи Федеральное агентство по ИТ (ФАИТ) и Росстат. Первое ведомство отвечает за техническую часть проекта (техсопровождение, информацио
|18.01.2010
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«Синтерра» за 8 дней построила VPN для Росстата
завершении строительства ведомственной VPN-сети для Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Федеральная сеть ведомства была построена «Синтеррой» в рамках реализации государс
Росстат и организации, системы, технологии, персоны:
|Малков Павел 51 43
|Путин Владимир 3454 41
|Паршин Максим 323 38
|Албычев Александр 168 37
|Лысенко Эдуард 317 35
|Ципорин Павел 103 35
|Терещенко Денис 95 32
|Петрушин Андрей 110 31
|Шадаев Максут 1210 30
|Хайруллин Айрат 108 29
|Кудрин Алексей 125 27
|Чернышенко Дмитрий 581 26
|Меджитов Тимур 85 26
|Власов Сергей 101 25
|Никифоров Николай 1138 24
|Медведев Дмитрий 1665 22
|Рымар Максим 50 21
|Мартынова Елена 90 20
|Шпак Василий 279 19
|Разумовский Дмитрий 125 19
|Мишустин Михаил 787 18
|Катамадзе Анна 133 17
|Сапельников Сергей 109 17
|Горбатько Александр 105 17
|Остапенко Григорий 28 16
|Сычев Артем 79 16
|Рудзевич Мария 36 16
|Сорокин Даниил 33 16
|Цыганов Вячеслав 79 15
|Борисов Илья 27 15
|Мусич Роман 28 15
|Курбатов Владимир 35 15
|Трояновский Владимир 63 15
|Калинкин Алексей 16 15
|Контемиров Юрий 32 15
|Кирюшин Сергей 91 15
|Федулов Владислав 86 15
|Дюбанов Анатолий 95 15
|Панов Евгений 16 15
|Херсонцев Алексей 93 15
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