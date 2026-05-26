Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат

Росстат заплатит полмиллиарда за обслуживание своих импортозамещенных систем Системы на аутсорсинг Как выяснил CNews, Росстат передаст на аутсорс свои системы сопровождения информационно-вычислительной системы (

Разработан инструмент для формирования тематических карт на основе данных Росстата В КБ «Панорама» подготовлен программный модуль тематического картографирования по данным Росстата, позволяющий автоматически создавать наглядные карты социально-экономических показателей по субъектам России. Новый режим предназначен для работы с официальными сводными таблицами Р

Сотни тысяч упакованных планшетов на российской ОС лежат без дела на складе. Их закупили для переписи населения й аудита. В них также отмечено, что, имея в наличии огромное количество фактически новых планшетов, Росстат намерен провести дополнительную масштабную закупку электроники для проведения всеросс

«БФТ-Холдинг» обеспечил организации Росстата централизованной системой управления имуществом Федеральная служба государственной статистики (Росстат) реализовала проект по созданию Системы управления ресурсами. Теперь все организации,

Пришли к успеху. Выручка производителей российских ПК за год взлетела почти вдвое, а производство выросло в полтора раза , а в сравнении с апрелем 2024 г. рост составил 9,6% При этом объем выпуска счетчиков газа в стране Росстат фиксирует не в миллиардах рублей, а в тысячах штук. В мае 2024 г. он составил 158 тыс

Оборот российских производителей электроники вырос на 88% год к году Отчет Росстата Росстат опубликовал на своем официальном сайте доклад «Социально-экономическое положение Росс

ИТ и связь стали самым быстрорастущим сектором российской экономики во (248 млрд руб., рост 60%) и обеспечение электроэнергией, газом и паром (прибыль – 685 млрд руб., Росстат указывает рост 50%). Фото: © Денис_Востриков / Фотобанк Фотодженика В числе прочего,

Росстат разорвал контракт с богатеющей на госзаказах компанией. Она не поставила тысячи ПК и даже не заказала их у производителя Срыв поставки Как выяснил CNews, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в одностороннем порядке разорвала контракт на поставку российских моноблоков на 138,

Госпоставщик вдвое уронил цену на 5 тыс. ПК, сэкономив казне 190 миллионов Триумф госзаказа Как выяснил CNews, Федеральной службе государственной статистики (Росстат) удалось сэкономить на закупке компьютерной техники 191,1 млн руб. При начальной макс

Росстат перевел коммуникации на российскую ВКС-платформу Trueconf бонентов SIP-телефонии Российского телефонного узла. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — один из крупнейших отечественных органов власти с разветвленной сетью территориаль

В России построят «цифровое озеро» статистических данных за 1,8 миллиарда т имеется в распоряжении CNews). Проект реализуется Федеральной службой государственной статистики (Росстат) при участии Минэкономразвития. Предполагается, что ЦАП обеспечит для всех категорий

На «Ростелеком» подали в суд на сотни миллионов из-за российских планшетов Росстат против «Ростелекома» Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подала в Арбитражный суд Москвы два иска к «Ростелекому» на общую сумму в 228,5 млн

Данные переписи населения будут «чистить» с помощью специальных алгоритмов ернет-ресурсам для переписчиков закрыт. «Ростелеком» потратил на закупку планшетов 7,2 млрд руб., а Росстат заплатил «Ростелекому», 8,95 млрд руб. за услуги по закупке планшетов, разработке ПО,

«Билайн» поможет Росстату провести перепись населения страны е подразделение «ВымпелКом») подписало соглашение с Федеральной службой государственной статистики (Росстат) о взаимодействии при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения. В рам

В России началась первая цифровая перепись населения. Как «Ростелеком» потратит на нее 9 миллиардов В России начался первый этап переписи населения Росстат начал проведение переписи населения на труднодоступных территориях. Планируется переп

Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения Новая открытая платформа Росстата Росстат к 2023 г. планирует завершить разработку центральной аналитической платформы (ЦАП) «Н

Перепись россиян пройдет на ПК с Windows и зарубежными чипами за 550 миллионов нова достался «Аквариусу», но на этот раз конкуренцию ему попыталась составить компания «Крафтвэй». Росстат накануне переписи населения закупился компьютерами с ПО Microsoft Моноблоки также раз

«Ланит» поможет Росстату вести мониторинг цен в России ные, агрегировать их и передавать сводную информацию в смежные информационно-вычислительные системы Росстата. С помощью АПК РЦ рассчитывается индекс потребительских цен, а также формируются сре

Росстат потратил миллионы на свой портал за два года, ни разу его не обновив Интранет-портал Росстата Росстат не занимается системным сопровождением своего интранет-портала, хотя получил на это 5

Росстат представил итоги пробной цифровой переписи населения 2018 года ты, полагает он. В число пилотных районов ППН-2018 были включены труднодоступные регионы, в которых Росстат впервые в истории провел перепись в обычные сроки – в октябре. «Но это потребовало зн

Власти просят сотовых операторов сообщить, в каких квартирах есть жильцы К Пробной переписи населения подключат Big Data Федеральная служба государственной статистики (Росстат) ведет переговоры с сотовыми операторами относительно содействия в проведении Пробной

Перепись россиян впервые пройдет в интернете. Как это будет еред Всероссийской переписью населения, которая намечена на 2020 г. Проведением переписи занимается Росстат. В ходе Пробной переписи впервые появится возможность заполнить анкету через интернет

В России строят ЦОД для переписи крестьян и дачников Многомиллионный конкурс РосстатаФедеральная служба государственной статистики (Росстат) намерена создать ЦОД для проведения в 2016 г. всероссийской сельскохозяйственной пер

«Такском» поможет сдать отчетность в Росстат в электронном формате ом», специализирующаяся на разработке, внедрении и сопровождении систем электронного документооборота, предлагает предприятиям и ИП воспользоваться своими сервисами для оперативной сдачи отчетности в Росстат через интернет. Как известно, федеральный закон № 442-ФЗ, вступивший в силу 30 декабря 2015 г., направлен на повышение качества официальной статистической информации. В частности, закон

Интервью с замруководителя Росстата Вячеславом Забелиным ента детализируется до уровня конкретных мероприятий. Инициирует предложения по перечню мероприятий Росстат. Предложения Росстата рассматриваются на Межведомственном координационном совете по р

Росстат заказывает услуги сопровождения системы сбора и обработки информации за 120 млн руб. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) проводит открытый конкурс на оказание услуг по системному сопровождению единой систе

IBS создала единый интернет-портал государственной статистики в промышленную эксплуатацию единого интернет-портала Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Теперь вся государственная статистика в России будет консолидирована и представлен

Росстат модернизировал СЭД и обучения пользователей заказчика. «Решение на платформе EMC было внедрено в Центральном аппарате Росстата еще в прошлом году. В этом же мы подключили к ней все 82 территориальных органа наше

Росстат: Бегать должны данные, а не люди система государственной статистики и кто формирует официальную статистическую информацию в России? Росстат? Вячеслав Забелин: Система государственной статистики состоит из информационных систе

«АйТи» оснастила мультимедийным комплексом конференц-зал Росстата Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в честь своего 200-летия провела научно-практическую конференцию в новом конференц-з

Средняя зарплата в Минкомсвязи - 39 тыс. руб., вакансии есть кантные позиции в нем есть: министерство укомплектовано менее, чем на три четверти (72,5% по данным Росстата). В конце 2010 г. правительство постановило увеличить предельную численность Минкомс

Росстат делает шаг к электронному обществу иеся в Указаниях по заполнению форм федерального статистического наблюдения, утвержденных приказами Росстата. Нарушение респондентом при вводе данных любого из обязательных контролей диагностир

«АйТи» поставила печатную и полиграфическую технику для Росстата рафической техники Xerox и других производителей для Федеральной службы государственной статистики (Росстат) на сумму 165 млн руб. В сжатые сроки оборудование было поставлено в центральный аппа

IBS модернизирует систему интернет-сайтов Росстата изует проект по развитию системы интернет-сайтов для Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Проект предусматривает расширение возможностей основного сайта Росстата и сайтов те

«АйТи» поставит печатную технику для Росстата на 165 млн руб. т использования современных ИКТ-решений, говорится в сообщении «АйТи». Как отмечается, деятельность Росстата связана со сбором очень больших объемов различных данных, обеспечить обработку котор

Росстат объявил конкурс на реализацию доработок АС проведения Всероссийской переписи населения 2010 г. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) объявила о проведении открытого конкурса на выполнение дополнительных технологических работ по теме: «Реализация комплексного проекта по разработке, внедрению и сопровождению автоматиз

Росстат отдал «Крок» контракт на внедрение АС для проведения Всероссийской переписи населения 2010 г. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) объявила итоги открытого конкурса на выполнение работ в рамках комплексного проекта

Росстат заказывает внедрение АС для проведения Всероссийской переписи населения 2010 г. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) объявила о проведении открытого конкурса на выполнение работ в рамках комплексного проекта по разработке, внедрению и сопровождению автоматизированной системы для подготовки, проведени

Скоро в России появится единый портал госстатистики ацию. Координируют эти работы входящее в структуру Минкомсвязи Федеральное агентство по ИТ (ФАИТ) и Росстат. Первое ведомство отвечает за техническую часть проекта (техсопровождение, информацио