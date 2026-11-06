Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203929
ИКТ 15862
Организации 11984
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3600
Системы 27064
Персоны 88865
География 3171
Статьи 1599
Пресса 1352
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2872
Мероприятия 896

ВСС Всероссийский союз страховщиков

СОБЫТИЯ


06.11.2026 Производители печатных плат хотят страховать поломки оборудования, в том числе от использования российских материалов 1
15.04.2024 Национальная страховая информационная система и HFLabs запустили проект по повышению качества данных 1
16.08.2022 Страховая компания «Пульс» цифровизует бизнес с помощью «Крок облачные сервисы» 1
03.08.2022 В Подмосковье горит огромный склад Ozon. Видео 1
17.03.2022 Программа «Индикатор 710-П» поможет страховщикам сдать отчетность с учетом всех принятых Банком России нововведений 1
31.01.2022 Число фотофиксаций ДТП через мобильные приложения выросло почти в три раза 1
01.12.2021 Страховые услуги хотят доверить роботам 1
01.11.2021 Digital Health: будущее в медицине может наступить уже сегодня 1
02.06.2021 Исследование: 83% россиян стали чаще пользоваться страховыми онлайн-сервисами на фоне пандемии 1
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1
08.12.2020 «Альфастрахование»: объем выручки страховых услуг онлайн за 5 лет вырос более чем в 20 раз 2
31.10.2019 Вячеслав Алексеев, R-Style Softlab -

Страховые компании выходят в дистанционные каналы

 2
09.07.2019 «АльфаСтрахование-Жизнь» запустила бота-помощника и онлайн-обучение 2
10.04.2019 Алексей Даньков -

Мы идем в сторону расширения ИБ-сервисов

 2
17.08.2018 Россиянам запретили ходить на культовый ресурс с бесплатными лекциями 1
06.08.2018 Путин распорядился создать в России ИС страхования жилья 1
02.07.2018 В России создана Ассоциация разработчиков и пользователей систем ИИ в медицине 2
29.05.2017 Российские компании рассказали об использовании платформы Naumen SMP 1
27.04.2017 Путина просят оформлять в России ДТП без полиции по данным ГЛОНАСС 1
21.12.2016 J’son & Partners Consulting: прогноз развития рынка подключенных автомобилей в России и в мире 1
28.04.2014 Круглый стол «ИКТ в страховании: потребности и решения» 2
01.10.2013 Минэк и Минкомсвязь рассказали о будущем СМЭВ 1
06.09.2013 Михаил Кондратьев - Электронный полис изменит ИТ-инфраструктуру страховых компаний 1
18.05.2011 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
28.11.2007 Страховому рынку представили информационные технологии 1
15.11.2007 22 ноября состоится конференция «Информационные технологии страхового рынка» 1
12.11.2007 22 ноября состоится конференция «Информационные технологии страхового рынка» 1
08.11.2007 22 ноября конференция «Информационные технологии страхового рынка» 1
24.10.2007 22 ноября откроется конференция «Информационные технологии страхового рынка» 1
28.11.2006 В Москве прошла конференция "Информационные технологии страхового рынка" 1
21.11.2006 23 ноября откроется конференция "Информационные технологии страхового рынка" 1
15.11.2005 24 ноября откроется конференция "Информационные технологии страхового рынка" 1
02.11.2005 24 ноября откроется конференция "Информационные технологии страхового рынка" 1
27.10.2005 24 ноября откроется конференция "Информационные технологии страхового рынка" 1
09.11.2004 18 ноября пройдет конференция "Информационные технологии страхового рынка" 1
02.11.2004 18 ноября состоится 2-я Международная конференция "Информационные технологии страхового рынка" 1
31.08.2004 18 ноября пройдёт конференция "Информационные технологии страхового рынка" 1
19.03.2003 27-28 марта в Москве пройдет Международный страховой форум 3
16.01.2003 4-5 февраля в Москве пройдет 5 Всероссийская конференция по информационной безопасности 1
30.09.2002 У "Всероссийского Союза страховщиков" появился свой портал 3

Публикаций - 49, упоминаний - 63

ВСС и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12903 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 11
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 10
Oracle Corporation 7127 9
Microsoft Corporation 25919 8
HP Inc. 5914 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 7
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 651 7
ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 56 6
Ортикон групп 16 6
IBM - International Business Machines Corp 9723 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 6
Diasoft - Диасофт 1190 6
ФОРС - Центр разработки 716 6
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 5
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 69 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16326 5
9790 5
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 4
Квазар-Микро - КМ 166 4
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9600 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 457 3
Google LLC 12853 2
HP 3Com 681 2
3i Infotech - ICICI Infotech 6 2
СтартМастер - SM Group - СиТиГруп 5 2
Ростелеком 11101 2
Apple Inc 13348 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 377 2
ИЦ Телеком-Сервис - Телеком-сервис Информационный центр - Телеком-Сервис ИТ - Телеком-Сервис Центр Информационных Tехнологий 28 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 2
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 7 1
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 182 1
Meta System 4 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 750 1
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 51 1
headtechnology - хедтекнолоджи 12 1
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 29 1
Meta Platforms 188 1
Kempinski - Кемпински 34 12
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 443 6
Ингосстрах СПАО 487 5
Лаборатория Страхования 10 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3176 4
Газпром ПАО 1499 4
Альфа-Банк 1997 4
Северсталь ПАО - Severstal 644 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 278 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 529 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 649 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 2
Благосостояние НПФ 52 2
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 2
АльфаСтрахование СГ 408 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 251 2
Русский стандарт Банк 512 2
ВТБ Страхование 61 2
Капитал Лайф Страхование Жизни 15 1
Газпром трансгаз 158 1
СОГАЗ Мед Страховая компания 16 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 80 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот - ФосАгро Транс - ФосАгро Маркетинг 219 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 510 1
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ 27 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Beth Israel Medical Center - Бет-Изрейел Медицинский Центр 7 1
Русский Страховой Центр 9 1
Совкомбанк Страхование - CiV Life - СиВ Лайф - Совкомбанк Страхование Жизни - страховая компания 8 1
Панацея МСО - Панацея СК 3 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк - Юнимилк Лоджистик 174 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 1
Спасские Ворота СГ - Межрегионгарант 14 1
ИПАР - Институт Профессиональных Аудиторов СРО 2 1
ИБП России - Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 12 1
Русский Стандарт Страхование 11 1
КапиталЪ Страхование 19 1
НСГ СОАО - Национальная страховая группа Страховое открытое акционерное общество 11 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5817 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5496 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2909 7
Минфин РФ - Росстрахнадзор - ФССН - Федеральная служба страхового надзора 20 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6743 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3634 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5010 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1554 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 465 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3716 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 346 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3378 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6045 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14151 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5923 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3234 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития 1644 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1220 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2162 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 2
Федеральное казначейство России 1966 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 131 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 649 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р - ГУЭБиПК МВД - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 221 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 75 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1089 1
Минэкономразвития РФ - Департамент корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли РФ 22 1
Администрация города Иваново 7 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3108 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 133 19
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 269 11
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 48 5
АУВЕР - Ассоциация Участников Вексельного Рынка 2 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 2
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
МБС - Московский банковский союз 1 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат - Консорциум производителей печатных плат 24 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
Ассоциация Заслуженных врачей России 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55325 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37123 18
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13930 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24569 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26704 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24972 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36423 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27305 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13895 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14295 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23352 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14193 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4675 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6786 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1775 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5394 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18506 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4418 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6767 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5365 3
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 505 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9830 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6511 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13754 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 785 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 437 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16957 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1502 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10117 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5482 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13417 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2937 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12582 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5594 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10420 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8852 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5781 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 136 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 812 2
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 73 6
Microsoft Windows 2000 8675 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1122 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6355 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3007 2
Red Hat OpenShift 171 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1070 2
IBM Digital Business Automation 5 1
Apache Camel 74 1
Cinimex Integration Framework 3 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 360 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5286 1
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 24 1
Naumen ITSM365 50 1
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города - УВЭОС - устройства вызова экстренных оперативных служб 19 1
МИК - Московский акселератор 36 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS 23 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 1
Синтегс - Индикатор 710-П 5 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1875 1
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 16 1
Microsoft GSP - Microsoft Government Security Program 13 1
Atlassian - Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 44 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 166 1
Rakuten Viber 672 1
Microsoft Windows 17088 1
Microsoft Azure 1535 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 570 1
Apple iPhone 6 4859 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 138 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 192 1
Apple ID - Система аутентификации 142 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 567 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 37 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 276 1
Red Hat Ceph Storage 129 1
Путин Владимир 3489 5
Новиков Александр 36 4
Местер Николай 8 2
Кондратьев Михаил 4 2
Суховский Виталий 5 2
Юргенс Игорь 5 2
Рубанов Роман 4 2
Воронцов Олег 2 2
Дробышевская Алена 12 2
Косарев Николай 4 2
Кузнецов Анатолий 4 2
Агапова Светлана 7 1
Серова Елена 321 1
Медведев Вячеслав 19 1
Горшков Георгий 28 1
Легезо Денис 40 1
Емельянников Михаил 40 1
Курило Андрей 39 1
Коваль Александр 4 1
Мурычев Александр 5 1
Борбачева Ксения 5 1
Драздов Валентин 5 1
Авакянц Владимир 1 1
Долгополов Алексей 0 1
Лаврентьев Дмитрий 11 1
Климов Евгений 19 1
Панкратов Александр 18 1
Митрейкин Александр 20 1
Головлев Павел 12 1
Алешкин Сергей 65 1
Зурабов Михаил 9 1
Стеценко Александр 4 1
Паращенко Николай 3 1
Тарасов Павел 2 1
Решетников Роман 2 1
Поихало Владимир 21 1
Быков Максим 3 1
Абламская Людмила 2 1
Парамонов Андрей 4 1
Подойницын Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169631 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48360 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55232 3
Европа 25064 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14899 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19488 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4252 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1490 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13892 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8734 1
Европа Восточная 3141 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3404 1
США - Нью-Йорк 3201 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2630 1
Украина 7985 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 690 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1238 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1169 1
Австрия - Австрийская Республика 1362 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 607 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 354 1
Африка Северная 263 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6664 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54456 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58828 17
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 457 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5875 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8608 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18527 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11580 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6225 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34550 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5750 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8952 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6737 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 970 4
Транспорт - ДТП - Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 61 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2331 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11046 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6769 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5906 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3852 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1795 3
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 251 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1335 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Экономика данных и цифровая трансформация государства - Инфраструктура кибербезопасности - Информационная безопасность 46 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 862 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5195 2
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9047 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7638 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6935 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3273 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2608 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 396 2
Образование в России 3054 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6925 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4700 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22208 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27840 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5712 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 519 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6277 2
Атлас страхования 14 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11623 4
Mash - telegram-канал 26 1
РИА Новости 1049 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2526 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8698 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 866 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 55 1
Gartner - Гартнер 3680 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1090 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 158 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 619 3
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 2
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
УрГЮУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный юридический университет - Свердловский юридический институт 7 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
TED Talks 36 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 3
ComNews Awards 10 1
ITMF - IT Management Forum 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 751 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
Всероссийский консилиум заслуженных врачей России 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484230, в очереди разбора - 722474.
Создано именных указателей - 203929.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще