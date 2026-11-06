Индексная книга (каталог) CNews*
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ВСС Всероссийский союз страховщиков
СОБЫТИЯ
Публикаций - 49, упоминаний - 63
ВСС и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3489 5
|Новиков Александр 36 4
|Местер Николай 8 2
|Кондратьев Михаил 4 2
|Суховский Виталий 5 2
|Юргенс Игорь 5 2
|Рубанов Роман 4 2
|Воронцов Олег 2 2
|Дробышевская Алена 12 2
|Косарев Николай 4 2
|Кузнецов Анатолий 4 2
|Агапова Светлана 7 1
|Серова Елена 321 1
|Медведев Вячеслав 19 1
|Горшков Георгий 28 1
|Легезо Денис 40 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Курило Андрей 39 1
|Коваль Александр 4 1
|Мурычев Александр 5 1
|Борбачева Ксения 5 1
|Драздов Валентин 5 1
|Авакянц Владимир 1 1
|Долгополов Алексей 0 1
|Лаврентьев Дмитрий 11 1
|Климов Евгений 19 1
|Панкратов Александр 18 1
|Митрейкин Александр 20 1
|Головлев Павел 12 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Зурабов Михаил 9 1
|Стеценко Александр 4 1
|Паращенко Николай 3 1
|Тарасов Павел 2 1
|Решетников Роман 2 1
|Поихало Владимир 21 1
|Быков Максим 3 1
|Абламская Людмила 2 1
|Парамонов Андрей 4 1
|Подойницын Андрей 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484230, в очереди разбора - 722474.
Создано именных указателей - 203929.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484230, в очереди разбора - 722474.
Создано именных указателей - 203929.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.