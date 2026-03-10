Администрация города Иваново

Разделы

10.03.2026 Администрация города Иванова перешла с Microsoft Exchange на отечественную почтовую систему RuPost 1
20.12.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2016 года 1
06.09.2013 Михаил Кондратьев - Электронный полис изменит ИТ-инфраструктуру страховых компаний 1
06.06.2013 СК «Цюрих» построила единую корпоративную мультисервисную сеть передачи данных 1
17.01.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: декабрь 2011 года 1
27.09.2011 Cognitive Technologies автоматизирует закупки в Иваново 2
29.05.2006 Стратегия развития ИТ в электроэнергетике. Опыт ОГК-2 1

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1089 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1007 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 144 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 357 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Юнипро ПАО - Березовская ГРЭС 13 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 51 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 200 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
УЦ Профи 4 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС 56 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Юнипро ПАО - Сургутская ГРЭС 2 8 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6371 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2981 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2771 2
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 2
Городская управа города Калуги 8 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5116 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 139 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3588 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5295 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 444 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 922 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1282 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 120 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 248 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 83 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 261 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 95 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 308 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 96 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 18 1
Мэрии муниципального образования города Черкесска 1 1
Администрация Норильска - Норильский горсовет 8 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 61 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74403 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34281 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12483 2
Оцифровка - Digitization 4958 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4177 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8495 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9854 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9000 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13118 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12413 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2552 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10086 2
Электронный документ - Electronic document 1539 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9534 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3947 2
Оповещение и уведомление - Notification 5449 2
InsurTech - Бонус-малус - Bonus-Malus System - система тарифных коэффициентов 12 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4996 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11574 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58069 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13449 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3156 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2100 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3221 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32142 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7407 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8885 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3495 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1398 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 344 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 422 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4342 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3437 1
InsurTech - E-полис - Электронная страховка - Электронный страховой полис 30 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6110 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6011 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13170 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1051 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 758 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1041 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1549 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1793 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3455 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 68 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 330 1
Ускова Ольга 170 1
Макаров Владимир 76 1
Солдатов Андрей 31 1
Кондратьев Михаил 4 1
Ровных Евгений 3 1
Шутов Аркадий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159338 6
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 340 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 1023 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Кузнецк 22 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46285 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1193 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18895 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8271 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2547 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2733 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1943 1
Евразия - Евразийский континент 633 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1039 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 565 1
Россия - УФО - Тюменская область 1302 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 797 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 603 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1337 1
Швейцария - Цюрих 278 1
Россия - ПФО - Пензенская область 624 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 940 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 550 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 622 1
Россия - СЗФО - Псковская область 680 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 559 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 277 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 374 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 352 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 84 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55389 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51605 3
Энергетика - Energy - Energetically 5560 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6727 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 433 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4441 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20545 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3426 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5361 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8576 2
Информатика - computer science - informatique 1145 2
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 674 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3057 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6321 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3821 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 885 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 915 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4786 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9784 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2084 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26189 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2282 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 212 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5931 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6288 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 89 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15347 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 236 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10581 1
Земельный кадастр - кадастровый инженер - землемер 53 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 277 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7635 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 101 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5764 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32182 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17530 1
Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants 56 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1756 1
Ведомости 1322 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
