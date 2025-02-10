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Городская управа города Калуги



10.02.2025 В Калуге реализовали проект Simetra по улучшению условий движения на Синих мостах 1
12.05.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2015 г. 2
20.01.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за декабрь 2014 г. 1
28.03.2014 «Алан-ИТ» разработала методологию управления ИТ-активами для госучреждений 1
17.01.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: декабрь 2011 года 2
10.03.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: февраль 2011 1
07.07.2006 В Калуге открылась летняя аэрокосмическая школа для детей 1
07.07.2006 В Калуге открылась летняя аэрокосмическая школа для детей 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Городская управа города Калуги и организации, системы, технологии, персоны:

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 100 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 339 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 1
Алан-ИТ 27 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 2
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 38 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 666 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 1
Щёлковский биокомбинат ФКП 2 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4983 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5941 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2753 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3285 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2510 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 2
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 155 2
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 38 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 206 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1162 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1859 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 425 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 832 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1379 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9792 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2141 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24524 3
Оповещение и уведомление - Notification 4642 3
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1725 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 646 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12562 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11653 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12785 2
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Стандартизация - Standardization 2135 2
Электронный документ - Electronic document 1455 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9337 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3760 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11410 1
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Оцифровка - Digitization 4561 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12573 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2964 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3825 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 250 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1314 1
УУС - Универсальные услуги связи 323 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27913 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 222 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11028 1
Транспорт - АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 37 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 276 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6415 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5903 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2491 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 541 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 819 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5212 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1425 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Алиса-СК АПК 15 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 53 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2759 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
Microsoft Office Word 776 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 153 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Правительство Москвы - Наш город 103 1
Правительство Москвы - ЕГАС СИОПР - Единая городская автоматизированная система информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка 5 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ЛесЕГАИС - ЕГАИС Лес - ЕГАИС учёта древесины - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 9 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 93 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 1
Беттгер Кристиан 15 1
Валяева Елизавета 72 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 530 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 5
Россия - РФ - Российская федерация 144930 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7468 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 2
Россия - ЮФО - Севастополь 541 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 909 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1672 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 889 2
Россия - ЦФО - Калужская область 985 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 521 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 548 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1199 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 813 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 854 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 571 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 822 2
Россия - СЗФО - Псковская область 630 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 608 2
Земля - планета Солнечной системы 10388 1
Казахстан - Республика 5545 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1231 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2914 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1231 1
Беларусь - Белоруссия 5684 1
Россия - УФО - Свердловская область 1504 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1662 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 750 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1887 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1775 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1292 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 870 1
Россия - УФО - Тюменская область 1153 1
Россия - СФО - Омская область 676 1
Россия - ПФО - Саратовская область 732 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 614 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 623 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 667 1
Россия - ПФО - Пензенская область 595 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6155 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18588 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9985 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5784 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4990 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1291 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 180 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2910 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1082 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1355 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7628 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16349 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4831 2
Энергетика - Energy - Energetically 5101 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8068 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1567 2
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 205 2
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6127 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8653 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3566 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 698 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 814 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 376 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 550 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6412 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 245 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2132 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3120 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 884 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 119 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1183 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 76 1
Ведомости 1013 1
Ставропольская правда 4 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
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