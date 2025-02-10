Городская управа города Калуги
Городская управа города Калуги и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
|Беттгер Кристиан 15 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Ведомости 1013 1
|Ставропольская правда 4 1
|СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
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