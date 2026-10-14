Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Саратовской области органы государственной власти
СОБЫТИЯ
Публикаций - 61, упоминаний - 67
Правительство Саратовской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Валяева Елизавета 72 8
|Лебедев Георгий 57 2
|Кричевский Андрей 20 2
|Колесник Андрей 24 2
|Серова Елена 321 2
|Никитин Алексей 39 2
|Столбов Андрей 22 2
|Торгашин Михаил 3 2
|Симаков Олег 113 2
|Ляпунов Игорь 135 2
|Гузаиров Айдар 64 1
|Тенишев Андрей 16 1
|Шапша Владислав 8 1
|Макаров Владимир 78 1
|Разумовский Дмитрий 125 1
|Тихомиров Сергей 19 1
|Бобылев Сергей 15 1
|Помбухчан Хачатур 52 1
|Константинов Михаил 6 1
|Козлов Олег 6 1
|Кондратьев Сергей 30 1
|Дубынин Дмитрий 20 1
|Войлуков Алексей 22 1
|Кузнецова Лариса 13 1
|Дубинин Вадим 27 1
|Суворов Сергей 14 1
|Филиппов Олег 14 1
|Толмачев Денис 1 1
|Аверкин Юрий 2 1
|Архипов Владимир 3 1
|Тихонова Анна 1 1
|Сташков Никита 5 1
|Романова Ирина 6 1
|Ларионов Роман 1 1
|Печатников Леонид 3 1
|Фаррахов Айрат 6 1
|Медведев Олег 3 1
|Семёнов Владимир 12 1
|Чернышкин Владимир 1 1
|Раскин Анатолий 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.