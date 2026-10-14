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Правительство Саратовской области органы государственной власти

Правительство Саратовской области - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


14.10.2026 «Ростелеком» предложил строить в России «ЦОДы судного дня» 1
14.10.2026 Украинские БПЛА атаковали ЦОД Сбербанка рядом с гигантской АЭС 1
19.06.2025 «МегаФон» ускорит цифровизацию Саратовской области 2
01.04.2025 Саратовская область присоединилась к сети РЦИС.РФ 1
14.01.2025 РЦИС и Саратовская область заключили соглашение о сотрудничестве 2
11.09.2024 Innostage поможет Саратовской области укрепить кибербезопасность 2
11.09.2024 NtechLab развернет технологии «безопасного города» в Саратовской области 2
07.06.2024 ГК «Солар» и правительство Калужской области будут вместе выявлять угрозы в сфере ИБ 1
24.05.2024 ГК «Солар» расширяет региональное сотрудничество в сфере информационной безопасности 1
17.05.2024 Саратовская область перешла на облачные решения beeline cloud 1
01.12.2023 Грандиозная идея электронных паспортов упростилась до мобильного приложения. Страна возвращается к QR-кодам 1
14.09.2022 «Транстелеком» организовал видеонаблюдение на выборах в Саратовской области 1
04.02.2022 Российской ИТ-чиновнице за взятку дали 10 лет строгого режима 1
18.01.2022 Саратовская область снова выбирает AlterOffice 1
07.09.2021 Сбербанк строит самый большой ЦОД в России 1
10.11.2020 ТТК предоставил каналы связи Минздраву Саратовской области 1
09.08.2019 Власти оштрафовали «Ростелеком» за повышение «неизменных» тарифов 1
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 1
04.12.2018 Минобразования, «Ростелеком» и «Дневник.ру» пойманы на сговоре при внедрении информационной системы 1
14.06.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2018 г. 1
03.04.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2018 г. 1
11.01.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2017 года 1
31.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2017 г. 1
25.11.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2016 года 2
13.09.2016 «Транстелеком» предоставил новый канал связи правительству Саратовской области 1
04.04.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за март 2016 года 1
04.11.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за октябрь 2015 г. 1
01.09.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2015 г. 1
02.07.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июнь 2015 г. 1
01.06.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за май 2015 г. 1
12.05.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2015 г. 1
02.04.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за март 2015 г. 1
06.02.2015 «Билайн Бизнес» окажет услуги связи аппарату Правительства Саратовской области, полицейским и судьям 1
01.10.2014 Законодательство в ИКТ: новое в сентябре 2014 1
27.09.2013 В «Газпромбанке» внедрены «Главная книга» и автоматизированная система обогащения данных для отчетности 2
29.07.2013 «Электронщики» из «Ростехнологий» подозреваются в присвоении 71 млн рублей 1
25.06.2013 Сергей Бобылев - В 2013 г. электронная медкарта должна появиться по всех ЛПУ 1
04.06.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: май 2013 1
07.03.2013 МТС оборудовала бесплатным Wi-Fi родильные дома Саратова 1
21.12.2012 МТС обеспечит бесплатным Wi-Fi детские больницы Саратовской области 1

Публикаций - 61, упоминаний - 67

Правительство Саратовской области и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11062 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16186 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2156 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 2
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 386 2
Microsoft Corporation 25886 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1263 2
9729 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9581 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 509 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 367 2
InterSystems - ИнтерСистемз 137 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
InnoSTage - Инностейдж 224 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
РПК - Русская промышленная компания 21 1
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара - Самара-Транстелеком, СТТК - Спринттелеком 41 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 1
Комсофт 3 1
ЦБ РФ - НСИС - Национальная страховая информационная система 52 1
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 1
Минпромнауки РФ - Компас НТЦ Оборонного Комплекса ФГУП - ВНИИ межотраслевой информации 1 1
ФТ-Центр ФГУП - Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий 5 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1851 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3391 1
МегаФон 10986 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3484 1
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 1
Xerox - The Haloid Company 1169 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 498 1
Docsvision - ДоксВижн 1062 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 11
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 41 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9096 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3168 3
ГПБ - Газпромбанк 1296 3
Силовые машины 166 2
Разгуляй 40 2
АвтоВАЗ - Лада Ижевск - Lada Ижевск - ИжАвто - Ижевский автомобильный завод 12 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1392 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 537 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 528 2
Мосэнерго ПАО 132 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 2
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 47 2
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Славнефть-Мегионнефтегаз - СН-МНГ - Красноярскнефтегаз 59 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 93 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Социальные гарантии 42 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Институт развития образования 17 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Ростех - КРЭТ - Авиаприбор-холдинг 3 1
Диагностический центр Алтайского края КГБУЗ 2 1
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 8 1
Фармация 17 1
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС - Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 26 1
Мастер-Банк 35 1
Тяжмаш - Сызранский завод тяжелого машиностроения 15 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Горэлектротранс СПб ГУП - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта 9 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
Уралхим ВМУ - Воскресенские минеральные удобрения 3 1
Ростех - КРЭТ - КБПА - Конструкторское бюро промышленной автоматики 2 1
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МЭДО - межведомственный электронный документооборот 322 4
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ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1272 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2561 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6414 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3740 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 277 5
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 5
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 149 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1117 3
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 337 3
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк Дата-центр - Сбербанк МегаЦОД 113 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 484 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 121 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 356 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 181 2
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 2
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургский ИВЦ СП ГВЦ - Электронный Екатеринбург - Муниципальная программа 8 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 313 2
Microsoft Windows 17038 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 66 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 461 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2998 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5874 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 565 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 79 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 564 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 925 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 267 2
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 2
ALMI AlterOS 118 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 127 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 1
ГСНТИ - Государственная система научно-технической информации 1 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 61 1
Правительство Москвы - ЕГАС ОДОПМ - Единая городская автоматизированная система обеспечения поддержки деятельности Открытого правительства города Москвы 2 1
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 1
ЕФРТ - Единый Федеральный реестр туроператоров 4 1
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