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ГК «Солар» расширяет региональное сотрудничество в сфере информационной безопасности

ГК «Солар» планирует развивать технологические, научные и исследовательские инициативы в различных регионах России. Соответствующие соглашения о сотрудничестве и взаимодействии подписаны с Министерствами цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ростовской области и Республики Калмыкия, а также правительством Саратовской области.

«Мы регулярно говорим о комплексном подходе к кибербезопасности — о необходимости основательно и всесторонне подходить к построению ИБ-архитектуры, уделять внимание технологиям, процессам и людям, не упуская из вида ни один из этих компонентов. И это справедливо не только на уровне организации, но и на уровне страны. Поэтому нам важно работать на развитие ИБ-отрасли в разных регионах России, и в тандеме мы сможем реализовать по-настоящему масштабные и эффективные проекты. Со своей стороны «Солар» рад приложить к достижению этой цели свою экспертизу, а также компетенции центра исследования киберугроз Solar 4Rays. Наша крупнейшая база знаний об угрозах ежедневно пополняется данными телеметрии сервисов и автоматизированных сенсоров, и это поможет нам отбирать и оценивать технологические решения с точки зрения их актуальности и соответствия вызовам сегодняшнего дня», — сказал Игорь Ляпунов, вице-президент по информационной безопасности «Ростелекома», генеральный директор ГК «Солар».

Соглашение с правительством Саратовской области предусматривает усиление общего научно-технического и инновационного потенциала за счет обмена информацией и сотрудничества экспертов. Стороны будут совместно изучать и прогнозировать тренды кибербезопасности, передовые технологии и идеи, а также осуществлять отбор перспективных разработок ПО и оборудования. Различные формы сотрудничества, от проведения экспериментов до совместных конференций, направлены на повышение уровня зрелости ИБ российских компаний, достижение технологического суверенитета страны и соблюдение Доктрины информационной безопасности Российской Федерации.

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В рамках соглашения с Минцифры Ростовской области стороны договорились разрабатывать методологии тестирования и шаги по совершенствованию современных решений в области информационной безопасности органов государственной власти. Ряд совместных активностей направлен на развитие системы образования и повышение квалификации специалистов по информационной безопасности, в частности проведение киберучений с использованием платформы «Солар Кибермир».

Соглашение с Минцифры Республики Калмыкия подразумевает различные формы сотрудничества, от проведения исследований по применению передовых технологических решений и технологий до мероприятий по своевременному выявлению актуальных угроз безопасности информации, которые будут направлены на повышение уровня зрелости ИБ российских компаний, достижение технологического суверенитета страны и соблюдение национальных интересов Российской Федерации в области информационной безопасности.

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