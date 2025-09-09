Получите все материалы CNews по ключевому слову
Доктрина информационной безопасности России
СОБЫТИЯ
Доктрина информационной безопасности России и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3356 15
|Чамара Денис 59 10
|Солодовников Денис 108 10
|Фишер Андрей 74 10
|Калина Роман 62 10
|Бутенко Юрий 65 10
|Катамадзе Анна 118 10
|Евстигнеев Сергей 21 10
|Таипов Расул 11 10
|Цариковский Федор 32 9
|Герасимюк Максим 20 9
|Стрельцов Андрей 61 9
|Гуревич Раиса 16 9
|Левин Леонид 132 8
|Бойко Елена 152 8
|Чернякова Елена 30 8
|Приданкин Андрей 30 8
|Песчанских Георгий 38 8
|Козырев Алексей 326 8
|Усманов Артур 25 8
|Власов Сергей 98 8
|Ляшенко Сергей 29 8
|Крюков Сергей 32 8
|Звягина Наталья 64 8
|Раков Ярослав 51 7
|Фомичев Олег 139 7
|Турчак Евгений 24 6
|Малышев Александр 37 6
|Финк Дмитрий 18 6
|Кошкин Андрей 21 5
|Смирнов Алексей 254 5
|Трушкин Константин 59 5
|Селиванов Дмитрий 51 5
|Бутин Вячеслав 11 4
|Медведев Дмитрий 1662 4
|Ковнир Евгений 75 4
|Аитов Тимур 197 4
|Рейман Леонид 1059 4
|Стрельцов Анатолий 11 3
|Иванов Алексей 152 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409018, в очереди разбора - 731626.
Создано именных указателей - 187753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.