Доктрина информационной безопасности России


СОБЫТИЯ


19.05.2026 Сетевая безопасность 2026 1
09.09.2025 В России готовится новая Доктрина информационной безопасности. Предыдущей версии уже девять лет 2
24.05.2024 ГК «Солар» расширяет региональное сотрудничество в сфере информационной безопасности 2
12.12.2023 В «Гостех» отправят региональные и внутренние ИС ведомств 1
01.06.2023 Банкам придется ходить в Центробанк за разрешением мигрировать на российское ПО и «железо» 1
30.06.2022 В России наведут структурный порядок в сегменте операторов связи 1
18.01.2021 Минцифры на год ускорит перевод критической инфраструктуры на российское «железо» и ПО 1
21.12.2020 Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть 1
30.11.2018 Андрей Голов -

Мир оказался в условиях цифровой колонизации

 1
10.04.2018 ИКТ в госсекторе 2018 1
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
04.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
01.12.2017 Технические комитеты РФ по стандартизации расширили сотрудничество в рамках «цифровой экономики» 1
22.11.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.09.2017 Рост выручки поставщиков ИТ в госсектор замедлился 1
27.09.2017 Что ждет рынок ИТ в госсекторе в ближайшие годы 1
11.04.2017 Управление доступом по-русски: современные функции и доступная поддержка 1
09.01.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2016 года 2
27.12.2016 Важнейшие события 2016 г. в отечественной ИКТ-отрасли. Опрос 2
06.12.2016 Путин подписал доктрину безопасности интернета 1
24.05.2016 Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются 1
21.03.2016 СУБД «Линтер Бастион» рекомендована для применения с ОС «Роса» 1
15.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Кто и как пытался взять под контроль Рунет 1
10.10.2015 Россия готовится к гонке вооружений в информационном пространстве 1
28.11.2013 Совфед: Нужна система обнаружения атак и ужесточение ответственности за киберпреступления 1
19.10.2011 Борьба с киберпреступностью: полицейские всех стран, объединяйтесь 1
05.03.2009 Письмо о «Русской Windows» ушло к президенту 1
17.11.2008 Сертификация антивирусных решений: правда и мифы 1
04.07.2008 Эффективность ИБ: смогут ли бизнес и власть договориться? 1
26.03.2007 Куда пойти специалисту по ИБ? 1
29.08.2006 ФТС приняла концепцию информационной безопасности 2

Публикаций - 55, упоминаний - 61

Доктрина информационной безопасности России и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 7
Ростелеком - РТЛабс 182 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 200 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 793 5
Microsoft Corporation 25253 5
Intel Corporation 12545 5
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 16 4
Программный продукт ГК 78 4
Ростелеком 10325 4
Крок - Croc 1815 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 3
Yandex - Яндекс 8471 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 3
Softline - Софтлайн 3278 3
9018 3
Oracle Corporation 6875 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 172 3
Google LLC 12276 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 318 2
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 61 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1077 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 448 2
Broadcom - VMware 2495 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 2
IBM - International Business Machines Corp 9553 2
Информзащита 858 2
ФОРС - Центр разработки 680 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 167 2
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 62 2
HPE - Juniper Networks 438 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 64 1
Микротест 280 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 1
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 17 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 315 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8206 3
НСПК - Национальная система платежных карт 901 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 261 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Резонанс НПП 389 1
Мастер-Банк 35 1
101Hotels.com 456 1
DBS Group Holdings - DBS Bank - The Development Bank of Singapore - Банк развития Сингапура 4 1
RAND Corporation 33 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
ФЭП - Фонд эффективной политики 20 1
Avantix - Авантикс - Бюро Путешествий 15 1
РЖД - Российские железные дороги 2007 1
eBay Inc 1632 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 451 1
Совкомбанк ПАО 286 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 110 1
Superjob - Суперджоб 709 1
Ford 424 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 153 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12880 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4800 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3535 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4917 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 12
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 11
Федеральное казначейство России 1879 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 11
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3371 11
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2083 10
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 10
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 9
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 9
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 9
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 752 9
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 157 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 8
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 8
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2931 7
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 5
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1136 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5251 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 5
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 313 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 3
Лига содействия оборонным предприятиям 5 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 44 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73405 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31819 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 29
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2477 18
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 17
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13362 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4563 7
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 894 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 5
Стандартизация - Standardization 2243 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6161 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5396 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2632 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4787 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7299 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4494 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 3
Microsoft Windows 2000 8663 20
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5851 4
Linux OS 10931 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1123 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 284 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1532 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 2
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 79 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 133 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 100 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 253 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 32 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 1
Microsoft Office Online 31 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
Eastwind - EW SMS Center - EW SMSC - EW SMS Gateway 16 1
Paycash - Пейкэш - Алкор Пэйкэш - российская электронная платёжная система 92 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 150 1
Visa VisaNet 10 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
НТЦ ИТ Роса - Никель - Linux 4 1
CBOSS mis 1 1
CBOSS tmn 3 1
CBOSS prepaid - система предоплаченных услуг 3 1
FreePik 1453 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-3М 10 1
Аскон Компас-строитель - Аскон Компас-СПДС - Аскон Системы проектной документации для строительства 13 1
ИКС - Yadro - Raidix HPC 6 1
ФГИС ТП - Федеральная государственная информационная система территориального планирования 6 1
Путин Владимир 3356 15
Чамара Денис 59 10
Солодовников Денис 108 10
Фишер Андрей 74 10
Калина Роман 62 10
Бутенко Юрий 65 10
Катамадзе Анна 118 10
Евстигнеев Сергей 21 10
Таипов Расул 11 10
Цариковский Федор 32 9
Герасимюк Максим 20 9
Стрельцов Андрей 61 9
Гуревич Раиса 16 9
Левин Леонид 132 8
Бойко Елена 152 8
Чернякова Елена 30 8
Приданкин Андрей 30 8
Песчанских Георгий 38 8
Козырев Алексей 326 8
Усманов Артур 25 8
Власов Сергей 98 8
Ляшенко Сергей 29 8
Крюков Сергей 32 8
Звягина Наталья 64 8
Раков Ярослав 51 7
Фомичев Олег 139 7
Турчак Евгений 24 6
Малышев Александр 37 6
Финк Дмитрий 18 6
Кошкин Андрей 21 5
Смирнов Алексей 254 5
Трушкин Константин 59 5
Селиванов Дмитрий 51 5
Бутин Вячеслав 11 4
Медведев Дмитрий 1662 4
Ковнир Евгений 75 4
Аитов Тимур 197 4
Рейман Леонид 1059 4
Стрельцов Анатолий 11 3
Иванов Алексей 152 3
Россия - РФ - Российская федерация 157221 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45804 12
Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 11
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1348 11
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1427 9
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 8
Россия - УФО - Тюменская область 1258 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53488 8
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 7
Европа 24649 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18250 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 4
Азия - Азиатский регион 5753 3
Германия - Федеративная Республика 12945 3
Украина 7799 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1673 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2666 2
Россия - УФО - Челябинская область 1393 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 2
Южная Корея - Республика 6866 2
Япония 13556 2
Беларусь - Белоруссия 6039 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 2
Швеция - Королевство 3716 2
Америка - Американский регион 2188 2
Ближний Восток 3034 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 439 2
Бразилия - Федеративная Республика 2453 2
Америка Латинская 1886 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1696 2
Иран - Исламская Республика Иран 1118 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1336 2
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 79 1
Палестина 91 1
США - Коннектикут 172 1
Мозамбик - Республика 51 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 342 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 49
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 26
Энергетика - Energy - Energetically 5531 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 16
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3147 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 11
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 6
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 6
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 6
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1726 4
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15163 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11413 12
Будущее России. Национальные проекты 22 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 2
Известия ИД 709 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 114 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 197 1
USA Today 152 1
WikiLeaks 120 1
TAdviser - Центр выбора технологий 427 1
Ведомости 1249 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 32 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1077 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 123 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 5
Gartner - Гартнер 3613 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 562 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 145 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
РАН - Российская академия наук 2016 4
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
Микротест УЦ - Учебный центр 13 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 122 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 440 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 2
Infosecurity - выставка 63 1
CNews AWARDS - награда 556 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409018, в очереди разбора - 731626.
Создано именных указателей - 187753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

