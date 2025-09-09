В России готовится новая Доктрина информационной безопасности. Предыдущей версии уже девять лет

В Совете Безопасности России подготовили проект новой редакции национальной Доктрины в области информационной безопасности. Предыдущая версия была подписана Президентом в 2016 г.



Новая редакция Доктрины

Совет безопасности (СБ) России разрабатывает новую Доктрину информационной безопасности страны, сообщил ТАСС.

Готовится заседание межведомственной комиссии СБ по информационной безопасности по вопросу «О подготовке новой редакции Доктрины информационной безопасности Российской Федерации».

По итогам совещания межведомственной рабочей группы рекомендовано направить проект новой редакции Доктрины на рассмотрение членам межведомственной комиссии СБ по информационной безопасности.

Предыдущие версии документа

Готовящаяся новая редакция — третья из версий, утвержденных при Президенте Владимире Путине. Первую Доктрину информационной безопасности глава государства подписал летом 2000 г., вскоре после вступления в президентскую должность. В настоящий момент действует документ, подписанный Президентом в декабре 2016 г.

В нем было указано, что в Доктрине развиваются положения Стратегии национальной безопасности России, утвержденной указом Президента от 31 декабря 2015 г. М 683, а также других документов стратегического планирования в рассматриваемой сфере.

Как следует из документа, Доктрина представляет собой «систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности страны в информационной сфере».

Под информационной сферой подразумевается совокупность информации, объектов информатизации, информсистем, сайтов в интернете, сетей связи, информационных технологий (ИТ), субъектов, деятельность которых связана с обработкой информации, развитием и использованием указанных технологий, обеспечением информбезопасности, а также совокупность механизмов регулирования соответствующих общественных отношений.



В Доктрине 2016 г. «на основе анализа основных информационных угроз и оценки состояния информационной безопасности определены стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопасности с учетом стратегических национальных приоритетов».



Угрозы в политической и экономической сфере

В качестве основных угроз называются «наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях», усиливающаяся разведывательная деятельность «в отношении российских государственных органов, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса».

Далее в документе отмечается расширение масштабов использования «спецслужбами отдельных государств» средств оказания информационно-психологического воздействия с целью дестабилизации внутриполитической и социальной ситуации в различных регионах мир, приводящей к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности.

Авторы доктрины также отмечают тенденцию к увеличению в зарубежных СМИ объема материалов, содержащих предвзятую оценку государственной политики России.

Кроме того, в Доктрине описаны угрозы, связанные с использованием ИТ террористическими и экстремистскими организациями, а также киберпреступниками — в кредитно-финансовой сфере и в области, касающейся неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны.

К угрозам в экономической сфере, как указано на официальном сайте СБ, документ относит недостаточный уровень развития конкурентоспособных ИТ и их использования для производства продукции и оказания услуг, высокий уровень «зависимости отечественной промышленности от зарубежных ИТ в части, касающейся электронной компонентной базы, программного обеспечения, вычислительной техники и средств связи, что обусловливает зависимость социально-экономического развития Российской Федерации от геополитических интересов зарубежных стран».