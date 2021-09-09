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Совбез РФ
Совет безопасности Российской федерации


09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов 1
27.08.2021 В США специалистов по ИБ заманивают на госслужбу окладами в четверть миллиона долларов 1
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 2
13.04.2021 Путин подписал госполитику информбезопасности. Главные угрозы России: использование ИТ для экстремизма и подрыва суверенитета 1
02.02.2021 Государство передумало субсидировать экспорт российских ИБ-решений 1
01.02.2021 Дмитрий Медведев: Россию могут отключить от интернета 2
16.09.2020 Минцифры хочет вдвое срезать бюджет на защиту государства от киберугроз 1
02.09.2020 У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг 1
28.07.2020 В ИТ и телекоме Белоруссии большая чистка: В тюрьме замглавы Совбеза, банкиры и чиновники. Россиян отпустили в зале суда 1
23.07.2020 Росгвардия потратит 540 миллионов на электронную слежку за оружием россиян 2
02.07.2020 Дмитрий Медведев встретится с руководителями стартапов «Сколково» 1
29.06.2020 Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ 1
04.06.2020 Медведев избран главой попечительского совета фонда «Сколково». Выручка за год превысила 100 миллиардов 1
28.05.2020 Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления 2
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 1
29.04.2020 Власти урезали расходы на кибербезопасность. Отечественные разработчики недополучат 10 миллиардов 3
20.03.2020 Как власти России распределят 30 миллиардов на кибербезопасность 3
11.02.2020 Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление 1
10.01.2020 Основатель российской киберполиции против новых ИТ-статей в Уголовном кодексе 1
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 14
25.12.2019 Росгвардия создает базу данных по всем владельцам гражданского оружия 1
19.12.2019 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского» участвуют в учениях «суверенного Рунета» 1
01.11.2019 Власти хотят запретить заграничные ПО и «железо» в банках, медицине, транспорте, промышленности и науке 1
31.10.2019 ИТ-проектам Росгвардии в девять раз урезали финансирование 1
21.10.2019 ФСО и ФСБ получат 1,8 миллиарда на цифровую поддержку Путина и Медведева 1
23.09.2019 Росгвардия получит 6 млрд руб. на ИТ-платформу контроля оборота оружия 1
11.09.2019 Росгвардия получит 2,3 млрд руб. на отечественный софт 3
06.09.2019 «Ростелеком» заплатил 250 миллионов за 5G-частоты в Санкт-Петербурге 1
05.09.2019 Регионам выдадут 5 миллиардов на систему защиты от компьютерных атак, созданную ФСБ 3
15.08.2019 Российские операторы не получат нужных им частот для 5G. Их решено оставить военным 6
10.07.2019 Сотовым операторам предложат бесплатные частоты для 5G взамен на покупку российского «железа» 1
04.06.2019 МВД, Росгвардия и МЧС получат миллиарды на закупку устройств для новой сети связи (не 5G) 1
14.05.2019 Роскомнадзор потратит 5 миллиардов на «суверенный Рунет» и «белые списки» в интернете 4
02.04.2019 МТС купила заповедный участок в Серебряном Бору рядом с дачей своего хозяина 1
04.02.2019 Власти со скрипом дали частоты на спутниковый интернет в Арктике 1
09.01.2019 Как власти пытались отрегулировать критическую инфраструктуру интернета 1
21.09.2018 США разрешили себе превентивные кибератаки против России, Китая и собственных союзников 1
04.07.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности 13
18.05.2018 Госдума передумала запрещать в России иностранное «железо» и ПО 1
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group 1

Публикаций - 69, упоминаний - 131

Совбез РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 7
Восход ФГБУ НИИ 366 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 5
Telegram Group 702 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 4
НУЦ - Национальный удостоверяющий центр 14 3
Академия криптографии РФ 4 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
Yandex - Яндекс 4101 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 209 3
СМАРТС Компания 207 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
АФК Система ПАО 996 2
Центр мониторинга сетей связи 5 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 2
Google LLC 7161 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
Microsoft Corporation 11127 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 2
Бизон 8 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 1
Biocad - Биокад 38 1
Т8 НТЦ 58 1
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 1
Ситроникс - Sitronics 563 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Беркут НПФ 16 1
МФИ Софт 103 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Ростелеком Связьинвест 702 1
O3b Networks 4 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 28 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Неоспринт 4 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
РВК - Российская венчурная компания 476 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Роснефть НК 367 2
Россети ПАО 168 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 2
Газпром ПАО 524 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
Зарубежнефть 27 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 6 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Бизнес-Недвижимость 9 1
Бинбанк 184 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Ренова Лаб 3 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 7 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 11 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
РТС - Фондовая биржа 168 1
Assist - Ассист 125 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 6 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Альфа-Групп 324 1
Boeing 98 1
Северсталь ПАО 204 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Аэрофлот 493 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 35
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 20
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 14
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 10
Президент Российской Федерации 1441 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 8
Администрация Президента РФ 269 7
Правительство РФ 2207 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 4
Управление делами президента Российской Федерации 38 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 15 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
Implant - Имплант 8 1
Website - Вебсайт 117 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
ЕРМ - Единое рабочее место 1 1
Diameter 12 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 25 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 288 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 5
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 5
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
WhatsApp Messenger 654 3
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 2
АИСПД - АИС ПУ - Автоматизированная информационная система проектной деятельности - Автоматизированная информационная система проектного управления 2 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 8 2
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 5 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
ФГИС Единый реестр проверок 8 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Honeywell APC - Honeywell Advanced Process Control 1 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
Microsoft Windows Live Hotmail 96 1
ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 5 1
ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 15 1
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 5 1
Spamdot.biz 4 1
Crutop 8 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
Cialis - Сиалис - Средство лечения эректильной дисфункции 2 1
VideoMost IM 3 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2089 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 2 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
TeleMD Botkin.AI 10 1
Путин Владимир 1828 19
Никифоров Николай 1126 8
Медведев Дмитрий 1434 8
Патрушев Николай 15 5
Вексельберг Виктор 97 5
Золотов Виктор 7 5
Бокова Людмила 80 4
Дворкович Аркадий 169 4
Жаров Александр 165 4
Клишас Андрей 44 3
Соколов Алексей 121 3
Иванов Олег 124 3
Скоч Андрей 7 2
Сечин Игорь 27 2
Ротенберг Игорь 35 2
Керимов Сулейман 20 2
Солдатов Алексей 77 2
Усманов Алишер 241 2
Кулешов Александр 15 2
Сурков Владислав 59 2
Костин Андрей 45 2
Дерипаска Олег 19 2
Духовницкий Олег 91 2
Евтушенков Владимир 130 2
Лугов Андрей 32 2
Клименко Герман 31 2
Волож Аркадий 181 2
Миллер Алексей 13 2
Шамалов Кирилл 2 2
Алекперов Вагит 6 2
Щеголев Игорь 676 2
Носков Константин 201 2
Акимов Максим 167 2
Шадаев Максут 384 1
Рейман Леонид 413 1
Липич Григорий 49 1
Мишустин Михаил 302 1
Пак Олег 90 1
Касперский Евгений 218 1
Чемезов Сергей 121 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Бразилия - Федеративная Республика 1128 3
Индия - Республика 2175 3
Украина 3378 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - Тульская область 753 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Россия - Псковская область 306 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Россия - Тверская область 248 1
Россия - Владимирская область 368 1
Россия - Ярославская область 333 1
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Россия - Белгородская область 369 1
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Россия - Воронежская область 398 1
Беларусь - Минск 328 1
Россия - Липецкая область 292 1
Россия - Саров 92 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Смоленская область 229 1
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Россия - Костромская область 230 1
Северный полярный круг 25 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Россия - Брянская область 86 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 20
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 8
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Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
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Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
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