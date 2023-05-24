Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации

ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково? Открытие конференции Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, председатель попечительского совета Фонда «Сколково

В «Сколково» стартовала Х международная конференция Startup Village быть устойчивыми и быстро реагировать на запросы рынка. Дмитрий Медведев, Заместитель Председателя Совета Безопасности России, Председатель Попечительского Совета Фонда «Сколково»: «За эти дес

Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России ии, имеющихся в распоряжении CNews. Поручение проработать этот вопрос было дано по итогам совещания Совета безопасности, подписанного Президентом России Владимиром Путиным. После этого Минцифры

В ИТ и телекоме Белоруссии большая чистка: В тюрьме замглавы Совбеза, банкиры и чиновники. Россиян отпустили в зале суда ял Службу безопасности. Затем занял пост заместителя Госсекретаря Совета безопасности Белоруссии. В Совете безопасности Втюрин, в частности, курировал МВД. В мае 2019 г. его задержали с поличны

Российские операторы не получат нужных им частот для 5G. Их решено оставить военным ераторам cвязи для развития сетей 5G стало известно 7 июня 2019 г. По информации РБК, тот факт, что Совбез не поддерживает данную инициативу, подтвердили два федеральных чиновника, тогда как пр

Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности ссии Олег Белавенцев и Игорь Холманских, бывшие полпреды в Северо-Кавказском и Уральском округах. О Совете Безопасности России Совет Безопасности (СБ) Российской Федерации – это конституционный

Секретарь Совбеза: Зарубежные технологии и ПО угрожают органам власти России ничения СовбезаЗаявление Патрушева прозвучало на фоне распространившихся в СМИ сообщений о том, что Совбез предлагает ограничить госзакупки телеком-оборудования по той же схеме, по которой огра

ICANN создала «Совет безопасности ООН для интернета» ется из-за кулис манипулировать межгосударственными переговорами по управлению всемирной паутиной. «Совет безопасности интернета», как и конференция NetMundial, состоявшаяся в апреле 2014 г., п

В Москве пройдет федеральный конгресс по электронной демократии С 15 по 16 мая 2014 г. в Москве, в Общественной палате РФ, при поддержке Временной комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации ФС РФ и Министерства

ФСБ берет под контроль государственную связь вязи для госорганов, армии и специальных служб. Об этом CNews сообщил источник, знакомый с решением Совбеза. «Президентский указ о создании комиссии должен выйти в самое ближайшее время, - гово

Н.Патрушев: Россия должна быть готова к защите от ядерного оружия представлена новая военная доктрина. Н.Патрушев напомнил, что это третий вариант документа, который Совбез готовит в современной России. В настоящее время действует военная доктрина, принятая в

В Москве состоялась международная конференция BCR – Business Continuity Russia 2009 9-10 июня 2009 г. в Москве, Центре Международной Торговли при поддержке аппарата Совета Безопасности России и Росинформтехнологий прошла первая международная специализированн

Совбез: иностранные производители софта создают угрозу безопасности России зиции, которая стала известна из ответа на запрос депутата Госдумы Виктора Алксниса, придерживается Совет Безопасности Российской Федерации. В ответе, опубликованном в блоге депутата, также отм

Леонид Рейман: новое назначение убернаторы, руководители ИТ-компаний, депутаты Государственной Думы РФ. Комиссия создана по решению Совета Безопасности Российской Федерации по результатам одобрения проекта Стратегии развития

Назначен руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи ы РФ (заместитель, первый заместитель, начальник управления). С 1997 г. – государственный инспектор Совета безопасности РФ, советник Управления экономической безопасности Совета безопасности

МВД: в месяц мы регистрируем 1000 киберпреступлений , считает Виктор Сергеевич Кузьмин, начальник отдела Управления проблем информационной безопасности аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, который в своем выступлении отметил, что,

Минсвязи РФ проведет форум в рамках выставки "ИнфоКом-2003" муникаций» состоится 10 сентября с 13.00 до 17.00 с участием представителей ФСБ России, МВД России, Совета Безопасности Российской Федерации, Гостехкомиссии России, ОАО «Газпром», ВНИИПВТИ, МОО

9 июня пройдет конференция по информационной безопасности России а РФ в Центральном федеральном округе) и Анатолий Стрельцов (Управление информационной безопасности Совета Безопасности РФ) проведут круглый стол «Проблемы информационной безопасности в Московс

Итоги конференции по безопасности ИТ иссия России, Б.Н. Мирошников - МВД России, С.В. Орлов - Московская городская Дума, В.Н. Багрянов - Совет безопасности Российской Федерации, В.Н. Пожарский - Минпромнауки России. На втором плен

ГТК вводит новые ГОСТы по защите информации епенно заменяли старые, и проходили, таким образом, апробацию. Как сообщил Игорь Калайда, 26 марта, Совет Безопасности России принял решение об их признании. После этого решения, на следующий д

4-5 февраля состоится конференция по информационной безопасности России в условиях глобального информационного общества а “Инфофоруме-5”. В конференции также принимают участие: Шерстюк В.П. (первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ); Матюхин В.Г. (генеральный директор ФАПСИ); Григоров С.И. (председате

24 июня пройдет конференция по информационной безопасности России нция 24 июня 2002г. Москва | здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36 Организаторы: Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации; Комитет Государственной Думы Российской Федерации п

24 июня пройдет конференция по информационной безопасности России нция 24 июня 2002г. Москва | здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36 Организаторы: Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации; Комитет Государственной Думы Российской Федерации п

Сеть и Безопасность: Суздальские диалоги о защите информации е значение этому вопросу придается в условиях предстоящего вступления России в ВТО. Описание работы Совбеза в этом направлении ограничилось одной фразой в выступлении докладчика: "Число сильных