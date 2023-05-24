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Совбез РФ Совет безопасности Российской федерации
СОБЫТИЯ
|24.05.2023
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ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково?
Открытие конференции Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, председатель попечительского совета Фонда «Сколково
|26.05.2022
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В «Сколково» стартовала Х международная конференция Startup Village
быть устойчивыми и быстро реагировать на запросы рынка. Дмитрий Медведев, Заместитель Председателя Совета Безопасности России, Председатель Попечительского Совета Фонда «Сколково»: «За эти дес
|30.07.2021
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Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России
ии, имеющихся в распоряжении CNews. Поручение проработать этот вопрос было дано по итогам совещания Совета безопасности, подписанного Президентом России Владимиром Путиным. После этого Минцифры
|28.07.2020
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В ИТ и телекоме Белоруссии большая чистка: В тюрьме замглавы Совбеза, банкиры и чиновники. Россиян отпустили в зале суда
ял Службу безопасности. Затем занял пост заместителя Госсекретаря Совета безопасности Белоруссии. В Совете безопасности Втюрин, в частности, курировал МВД. В мае 2019 г. его задержали с поличны
|15.08.2019
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Российские операторы не получат нужных им частот для 5G. Их решено оставить военным
ераторам cвязи для развития сетей 5G стало известно 7 июня 2019 г. По информации РБК, тот факт, что Совбез не поддерживает данную инициативу, подтвердили два федеральных чиновника, тогда как пр
|04.07.2018
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Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности
ссии Олег Белавенцев и Игорь Холманских, бывшие полпреды в Северо-Кавказском и Уральском округах. О Совете Безопасности России Совет Безопасности (СБ) Российской Федерации – это конституционный
|16.08.2017
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Секретарь Совбеза: Зарубежные технологии и ПО угрожают органам власти России
ничения СовбезаЗаявление Патрушева прозвучало на фоне распространившихся в СМИ сообщений о том, что Совбез предлагает ограничить госзакупки телеком-оборудования по той же схеме, по которой огра
|07.11.2014
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ICANN создала «Совет безопасности ООН для интернета»
ется из-за кулис манипулировать межгосударственными переговорами по управлению всемирной паутиной. «Совет безопасности интернета», как и конференция NetMundial, состоявшаяся в апреле 2014 г., п
|21.04.2014
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В Москве пройдет федеральный конгресс по электронной демократии
С 15 по 16 мая 2014 г. в Москве, в Общественной палате РФ, при поддержке Временной комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации ФС РФ и Министерства
|24.01.2011
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ФСБ берет под контроль государственную связь
вязи для госорганов, армии и специальных служб. Об этом CNews сообщил источник, знакомый с решением Совбеза. «Президентский указ о создании комиссии должен выйти в самое ближайшее время, - гово
|22.10.2009
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Н.Патрушев: Россия должна быть готова к защите от ядерного оружия
представлена новая военная доктрина. Н.Патрушев напомнил, что это третий вариант документа, который Совбез готовит в современной России. В настоящее время действует военная доктрина, принятая в
|30.06.2009
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В Москве состоялась международная конференция BCR – Business Continuity Russia 2009
9-10 июня 2009 г. в Москве, Центре Международной Торговли при поддержке аппарата Совета Безопасности России и Росинформтехнологий прошла первая международная специализированн
|29.10.2007
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Совбез: иностранные производители софта создают угрозу безопасности России
зиции, которая стала известна из ответа на запрос депутата Госдумы Виктора Алксниса, придерживается Совет Безопасности Российской Федерации. В ответе, опубликованном в блоге депутата, также отм
|19.09.2007
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Леонид Рейман: новое назначение
убернаторы, руководители ИТ-компаний, депутаты Государственной Думы РФ. Комиссия создана по решению Совета Безопасности Российской Федерации по результатам одобрения проекта Стратегии развития
|22.03.2004
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Назначен руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи
ы РФ (заместитель, первый заместитель, начальник управления). С 1997 г. – государственный инспектор Совета безопасности РФ, советник Управления экономической безопасности Совета безопасности
|07.10.2003
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МВД: в месяц мы регистрируем 1000 киберпреступлений
, считает Виктор Сергеевич Кузьмин, начальник отдела Управления проблем информационной безопасности аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, который в своем выступлении отметил, что,
|03.09.2003
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Минсвязи РФ проведет форум в рамках выставки "ИнфоКом-2003"
муникаций» состоится 10 сентября с 13.00 до 17.00 с участием представителей ФСБ России, МВД России, Совета Безопасности Российской Федерации, Гостехкомиссии России, ОАО «Газпром», ВНИИПВТИ, МОО
|27.05.2003
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9 июня пройдет конференция по информационной безопасности России
а РФ в Центральном федеральном округе) и Анатолий Стрельцов (Управление информационной безопасности Совета Безопасности РФ) проведут круглый стол «Проблемы информационной безопасности в Московс
|09.04.2003
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Итоги конференции по безопасности ИТ
иссия России, Б.Н. Мирошников - МВД России, С.В. Орлов - Московская городская Дума, В.Н. Багрянов - Совет безопасности Российской Федерации, В.Н. Пожарский - Минпромнауки России. На втором плен
|02.04.2003
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ГТК вводит новые ГОСТы по защите информации
епенно заменяли старые, и проходили, таким образом, апробацию. Как сообщил Игорь Калайда, 26 марта, Совет Безопасности России принял решение об их признании. После этого решения, на следующий д
|27.01.2003
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4-5 февраля состоится конференция по информационной безопасности России в условиях глобального информационного общества
а “Инфофоруме-5”. В конференции также принимают участие: Шерстюк В.П. (первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ); Матюхин В.Г. (генеральный директор ФАПСИ); Григоров С.И. (председате
|03.06.2002
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24 июня пройдет конференция по информационной безопасности России
нция 24 июня 2002г. Москва | здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36 Организаторы: Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации; Комитет Государственной Думы Российской Федерации п
|30.05.2002
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24 июня пройдет конференция по информационной безопасности России
нция 24 июня 2002г. Москва | здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36 Организаторы: Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации; Комитет Государственной Думы Российской Федерации п
|07.03.2002
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Сеть и Безопасность: Суздальские диалоги о защите информации
е значение этому вопросу придается в условиях предстоящего вступления России в ВТО. Описание работы Совбеза в этом направлении ограничилось одной фразой в выступлении докладчика: "Число сильных
|23.01.2001
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Всероссийская Конференция "Информационная безопасность России в условиях глобального информационного общества" пройдет в Москве 5 февраля 2000 года
ми конференции выступили Комитет по безопасности Государственной Думы Российской Федерации, Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации, Ассоциация российских банков, Журнал "Бизнес и безо
Совбез РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 64
|Медведев Дмитрий 1665 39
|Рейман Леонид 1065 14
|Щеголев Игорь 699 13
|Никифоров Николай 1138 12
|Патрушев Николай 30 12
|Стрельцов Анатолий 11 11
|Мирошников Борис 63 9
|Шадаев Максут 1210 7
|Шерстюк Владислав 8 7
|Клишас Андрей 60 6
|Чернышенко Дмитрий 581 6
|Греф Герман 485 6
|Вексельберг Виктор 155 6
|Касперская Наталья 319 5
|Дворкович Аркадий 216 5
|Иванов Сергей 405 5
|Дроздов Игорь 45 5
|Золотов Виктор 9 5
|Матюхин Владимир 61 5
|Емельянников Михаил 40 5
|Гаттаров Руслан 144 5
|Лаврухин Юрий 7 5
|Бокова Людмила 82 4
|Жаров Александр 183 4
|Иванов Олег 153 4
|Новикова Елена 105 4
|Кулешов Александр 29 4
|Кузьмин Алексей 38 4
|Фурсенко Андрей 128 4
|Фрадков Михаил 161 4
|Селин Владимир 14 4
|Ельцин Борис. 99 4
|Бугаенко Валерий 32 4
|Грызлов Борис 32 4
|ElBaradei Mohamed - Эль-Барадеи Мохаммед 21 4
|Соколов Алексей 137 3
|Носков Константин 241 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Усманов Алишер 311 3
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