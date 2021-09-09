Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Совбез РФ
Совет безопасности Российской федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 131
Совбез РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 19
|Никифоров Николай 1126 8
|Медведев Дмитрий 1434 8
|Патрушев Николай 15 5
|Вексельберг Виктор 97 5
|Золотов Виктор 7 5
|Бокова Людмила 80 4
|Дворкович Аркадий 169 4
|Жаров Александр 165 4
|Клишас Андрей 44 3
|Соколов Алексей 121 3
|Иванов Олег 124 3
|Скоч Андрей 7 2
|Сечин Игорь 27 2
|Ротенберг Игорь 35 2
|Керимов Сулейман 20 2
|Солдатов Алексей 77 2
|Усманов Алишер 241 2
|Кулешов Александр 15 2
|Сурков Владислав 59 2
|Костин Андрей 45 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Евтушенков Владимир 130 2
|Лугов Андрей 32 2
|Клименко Герман 31 2
|Волож Аркадий 181 2
|Миллер Алексей 13 2
|Шамалов Кирилл 2 2
|Алекперов Вагит 6 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Носков Константин 201 2
|Акимов Максим 167 2
|Шадаев Максут 384 1
|Рейман Леонид 413 1
|Липич Григорий 49 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Пак Олег 90 1
|Касперский Евгений 218 1
|Чемезов Сергей 121 1
|CNews Analytics 1991 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766393, в очереди разбора - 670078.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766393, в очереди разбора - 670078.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru