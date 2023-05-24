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Совбез РФ Совет безопасности Российской федерации

Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации

СОБЫТИЯ


24.05.2023 ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково?

Открытие конференции Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, председатель попечительского совета Фонда «Сколково
26.05.2022 В «Сколково» стартовала Х международная конференция Startup Village

быть устойчивыми и быстро реагировать на запросы рынка. Дмитрий Медведев, Заместитель Председателя Совета Безопасности России, Председатель Попечительского Совета Фонда «Сколково»: «За эти дес
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России

ии, имеющихся в распоряжении CNews. Поручение проработать этот вопрос было дано по итогам совещания Совета безопасности, подписанного Президентом России Владимиром Путиным. После этого Минцифры
28.07.2020 В ИТ и телекоме Белоруссии большая чистка: В тюрьме замглавы Совбеза, банкиры и чиновники. Россиян отпустили в зале суда

ял Службу безопасности. Затем занял пост заместителя Госсекретаря Совета безопасности Белоруссии. В Совете безопасности Втюрин, в частности, курировал МВД. В мае 2019 г. его задержали с поличны
15.08.2019 Российские операторы не получат нужных им частот для 5G. Их решено оставить военным

ераторам cвязи для развития сетей 5G стало известно 7 июня 2019 г. По информации РБК, тот факт, что Совбез не поддерживает данную инициативу, подтвердили два федеральных чиновника, тогда как пр
04.07.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности

ссии Олег Белавенцев и Игорь Холманских, бывшие полпреды в Северо-Кавказском и Уральском округах. О Совете Безопасности России Совет Безопасности (СБ) Российской Федерации – это конституционный
16.08.2017 Секретарь Совбеза: Зарубежные технологии и ПО угрожают органам власти России

ничения СовбезаЗаявление Патрушева прозвучало на фоне распространившихся в СМИ сообщений о том, что Совбез предлагает ограничить госзакупки телеком-оборудования по той же схеме, по которой огра
07.11.2014 ICANN создала «Совет безопасности ООН для интернета»

ется из-за кулис манипулировать межгосударственными переговорами по управлению всемирной паутиной. «Совет безопасности интернета», как и конференция NetMundial, состоявшаяся в апреле 2014 г., п
21.04.2014 В Москве пройдет федеральный конгресс по электронной демократии

С 15 по 16 мая 2014 г. в Москве, в Общественной палате РФ, при поддержке Временной комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации ФС РФ и Министерства
24.01.2011 ФСБ берет под контроль государственную связь

вязи для госорганов, армии и специальных служб. Об этом CNews сообщил источник, знакомый с решением Совбеза. «Президентский указ о создании комиссии должен выйти в самое ближайшее время, - гово
22.10.2009 Н.Патрушев: Россия должна быть готова к защите от ядерного оружия

представлена новая военная доктрина. Н.Патрушев напомнил, что это третий вариант документа, который Совбез готовит в современной России. В настоящее время действует военная доктрина, принятая в
30.06.2009 В Москве состоялась международная конференция BCR – Business Continuity Russia 2009

9-10 июня 2009 г. в Москве, Центре Международной Торговли при поддержке аппарата Совета Безопасности России и Росинформтехнологий прошла первая международная специализированн
29.10.2007 Совбез: иностранные производители софта создают угрозу безопасности России

зиции, которая стала известна из ответа на запрос депутата Госдумы Виктора Алксниса, придерживается Совет Безопасности Российской Федерации. В ответе, опубликованном в блоге депутата, также отм
19.09.2007 Леонид Рейман: новое назначение

убернаторы, руководители ИТ-компаний, депутаты Государственной Думы РФ. Комиссия создана по решению Совета Безопасности Российской Федерации по результатам одобрения проекта Стратегии развития

22.03.2004 Назначен руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи

ы РФ (заместитель, первый заместитель, начальник управления). С 1997 г. – государственный инспектор Совета безопасности РФ, советник Управления экономической безопасности Совета безопасности
07.10.2003 МВД: в месяц мы регистрируем 1000 киберпреступлений

, считает Виктор Сергеевич Кузьмин, начальник отдела Управления проблем информационной безопасности аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, который в своем выступлении отметил, что,

03.09.2003 Минсвязи РФ проведет форум в рамках выставки "ИнфоКом-2003"

муникаций» состоится 10 сентября с 13.00 до 17.00 с участием представителей ФСБ России, МВД России, Совета Безопасности Российской Федерации, Гостехкомиссии России, ОАО «Газпром», ВНИИПВТИ, МОО
27.05.2003 9 июня пройдет конференция по информационной безопасности России

а РФ в Центральном федеральном округе) и Анатолий Стрельцов (Управление информационной безопасности Совета Безопасности РФ) проведут круглый стол «Проблемы информационной безопасности в Московс
09.04.2003 Итоги конференции по безопасности ИТ

иссия России, Б.Н. Мирошников - МВД России, С.В. Орлов - Московская городская Дума, В.Н. Багрянов - Совет безопасности Российской Федерации, В.Н. Пожарский - Минпромнауки России. На втором плен
02.04.2003 ГТК вводит новые ГОСТы по защите информации

епенно заменяли старые, и проходили, таким образом, апробацию. Как сообщил Игорь Калайда, 26 марта, Совет Безопасности России принял решение об их признании. После этого решения, на следующий д
27.01.2003 4-5 февраля состоится конференция по информационной безопасности России в условиях глобального информационного общества

а “Инфофоруме-5”. В конференции также принимают участие: Шерстюк В.П. (первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ); Матюхин В.Г. (генеральный директор ФАПСИ); Григоров С.И. (председате
03.06.2002 24 июня пройдет конференция по информационной безопасности России

нция 24 июня 2002г. Москва | здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36 Организаторы: Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации; Комитет Государственной Думы Российской Федерации п
30.05.2002 24 июня пройдет конференция по информационной безопасности России

нция 24 июня 2002г. Москва | здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36 Организаторы: Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации; Комитет Государственной Думы Российской Федерации п
07.03.2002 Сеть и Безопасность: Суздальские диалоги о защите информации

е значение этому вопросу придается в условиях предстоящего вступления России в ВТО. Описание работы Совбеза в этом направлении ограничилось одной фразой в выступлении докладчика: "Число сильных
23.01.2001 Всероссийская Конференция "Информационная безопасность России в условиях глобального информационного общества" пройдет в Москве 5 февраля 2000 года

ми конференции выступили Комитет по безопасности Государственной Думы Российской Федерации, Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации, Ассоциация российских банков, Журнал "Бизнес и безо

Публикаций - 344, упоминаний - 554

Совбез РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 41
Microsoft Corporation 25775 27
МегаФон 10742 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 15
Информзащита 941 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 14
Cisco Systems 5372 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 13
Восход ФГБУ НИИ 721 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Ростелеком - Связьинвест 1719 11
Yandex - Яндекс 9216 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 10
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 8
Oracle Corporation 7074 8
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 8
ДиалогНаука 271 8
InfoWatch - Инфовотч 1185 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 7
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 7
Google LLC 12688 6
Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ 27 5
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 53 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Telegram Group 2940 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 5
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Андэк 39 5
Samsung Electronics 11064 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 4
Газпром ПАО 1493 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
McDonald’s - Макдоналдс 220 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Walt Disney Company 647 4
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 4
Почта России ПАО 2370 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Альфа-Банк 1979 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Транснефть 335 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Starbucks 91 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Merrill Lynch 454 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
Рапид Био 102 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Boeing 1031 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Газпром нефть 725 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 115
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 112
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 107
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 89
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 88
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 86
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 80
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 62
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 58
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 51
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 45
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 44
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 43
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 40
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 36
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 34
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 34
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 34
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 34
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 33
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 32
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 20
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 16
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 14
Федеральное собрание Российской Федерации 318 14
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 13
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 13
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 12
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 12
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
Совет при президенте Российской Федерации 205 10
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 23
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 14
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 13
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 9
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 4
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
Digital Signage OVAB Europe 3 3
ОАР НП - Объединение Автопроизводителей России ГП 3 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Лига содействия оборонным предприятиям 9 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 124
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 105
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 92
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 47
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 43
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 27
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 24
Стандартизация - Standardization 2339 24
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 21
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 20
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 20
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 19
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 17
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 14
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 13
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 13
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 12
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 11
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ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 9
FreePik 1841 7
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Apple iPhone 6 4861 5
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VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 3
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Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 3
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 25 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 3
Путин Владимир 3454 64
Медведев Дмитрий 1665 39
Рейман Леонид 1065 14
Щеголев Игорь 699 13
Никифоров Николай 1138 12
Патрушев Николай 30 12
Стрельцов Анатолий 11 11
Мирошников Борис 63 9
Шадаев Максут 1210 7
Шерстюк Владислав 8 7
Клишас Андрей 60 6
Чернышенко Дмитрий 581 6
Греф Герман 485 6
Вексельберг Виктор 155 6
Касперская Наталья 319 5
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Дроздов Игорь 45 5
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Гаттаров Руслан 144 5
Лаврухин Юрий 7 5
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Жаров Александр 183 4
Иванов Олег 153 4
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Ельцин Борис. 99 4
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Грызлов Борис 32 4
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Соколов Алексей 137 3
Носков Константин 241 3
Мишустин Михаил 787 3
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