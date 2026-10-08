Индексная книга (каталог) CNews*
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Академия криптографии РФ Академия криптографии Российской Федерации АКРФ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 28, упоминаний - 32
Академия криптографии РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Качалин Игорь 8 5
|Касперская Наталья 321 4
|Шойтов Александр 118 4
|Девянин Петр 10 3
|Мишустин Михаил 801 2
|Шадаев Максут 1232 2
|Старовойтов Александр 13 2
|Ельцин Борис. 100 2
|Аветисян Арутюн 42 2
|Путин Владимир 3476 2
|Лугов Андрей 33 1
|Клишас Андрей 60 1
|Бокова Людмила 82 1
|Соколов Алексей 137 1
|Носков Константин 241 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Иванов Олег 159 1
|Никифоров Николай 1141 1
|Сахненко Сергей 91 1
|Беляев Владислав 104 1
|Иванов Андрей 63 1
|Ляпунов Игорь 134 1
|Шпак Василий 283 1
|Бочкин Александр 69 1
|Ивашко Андрей 5 1
|Чапчаев Андрей 56 1
|Свинцов Андрей 55 1
|Селиванов Максим 28 1
|Иванов Максим 18 1
|Пустарнаков Валерий 7 1
|Петренко Сергей 33 1
|Бочкарев Сергей 73 1
|Букашкин Сергей 2 1
|Куликов Сергей 37 1
|Еремеев Дмитрий 6 1
|Миронов Павел 6 1
|Сурова Надежда 35 1
|Ваньков Вадим 23 1
|Курашев Дмитрий 60 1
|Щербаков Сергей 32 1
|Forbes - Форбс 1019 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8680 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4079 2
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 268 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478151, в очереди разбора - 724586.
Создано именных указателей - 202524.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478151, в очереди разбора - 724586.
Создано именных указателей - 202524.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.