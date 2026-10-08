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Академия криптографии РФ Академия криптографии Российской Федерации АКРФ

Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ

СОБЫТИЯ

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08.10.2026 ИБ-Пророки обсудили будущее информационной безопасности на форуме GISDAYS 1
24.10.2025 Развитие рынка медданных в России требует особой модели регулирования – АБД 1
20.05.2025 ГК InfoWatch вступила в Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 1
19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
10.02.2025 «АйТи Бастион» присоединился к Консорциуму по исследованию технологий ИИ 1
28.01.2025 ГК Swordfish Security стала участником Консорциума исследований безопасности технологий искусственного интеллекта при Минцифры 1
25.11.2024 В UserGate назначен директор по работе с государственными структурами 2
06.11.2024 ГК «Солар» будет развивать информационную безопасность искусственного интеллекта 1
09.10.2024 «Газинформсервис» присоединился к консорциуму исследователей ИИ 1
07.03.2024 Как власти тратят 31 млрд рублей на информационную безопасность 1
09.02.2024 Как в России потратят 145 млрд рублей на развитие технологий искусственного интеллекта 1
29.12.2023 Александр Шойтов, замглавы Минцифры в интервью CNews: К 2025 году появятся российские стандарты постквантовой криптографии 2
22.11.2023 Новый облик департамента науки «Группы Астра» 1
15.03.2023 В России создан многомиллиардный центр криптографии. Его кураторами стали Минцифры, Минпромторг и ФСБ 1
27.12.2021 Государство потратит на кибербезопасность 35 млрд руб., но сэкономит на разработчиках ПО 1
19.07.2021 Умер основатель могущественной российской ИТ-спецслужбы 1
14.05.2021 Модель безопасности Astra Linux — основа для апробации новых ГОСТов 1
13.04.2021 Замглавы Минцифры по информационной безопасности назначен генерал-лейтенант с многолетним военным стажем 2
29.04.2020 Власти урезали расходы на кибербезопасность. Отечественные разработчики недополучат 10 миллиардов 1
20.03.2020 Как власти России распределят 30 миллиардов на кибербезопасность 1
04.03.2020 Astra Linux стала индустриальным партнером ИСП РАН 1
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 1
21.06.2018 Затраты на кибербезопасность в России урежут в 3,5 раза. Кто лишится денег 1
21.02.2017 Назначен новый руководитель концерна «Автоматика» 1
04.04.2012 В Нижнем Новгороде пройдет мини-симпозиум по современным тенденциям в криптографии 2
18.10.2010 Экс-главе ФАПСИ Александру Старовойтову исполнилось 70 лет 1
11.03.2008 Создан госкомитет по стандартизации «Криптографическая защита информации» 1
14.09.2006 25 октября откроется конференция по противодействию терроризму 1

Публикаций - 28, упоминаний - 32

Академия криптографии РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 56 7
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 151 5
Ростелеком 11053 5
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3478 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3202 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 624 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 194 3
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 2
InfoWatch - Инфовотч 1202 2
Газинформсервис - ГИС 518 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1851 2
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 975 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3387 1
AltEll - АльтЭль 27 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5728 1
Yandex - Яндекс 9387 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16158 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1257 1
Directum - Директум 1292 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 497 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 535 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 637 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 722 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 507 1
Код Безопасности 825 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 1
ММК Информсервис 69 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 283 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 387 1
Infomaximum - Инфомаксимум 76 1
АйТи Бастион - IT Bastion 162 1
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 1
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 20 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 15 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 309 1
Интеграл НПП - Интеграл НПО 17 1
АТОЛЛис 6 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 281 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9079 6
РВК - Российская венчурная компания 572 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1159 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 273 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 507 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1833 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 1
Газпром ПАО 1498 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 439 1
НСПК - Национальная система платежных карт 963 1
Русагро Группа Компаний 393 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 278 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Академия инженерных наук им. А. М. Прохорова 1 1
Татспиртпром - Алкоторг 15 1
РЖД - Российские железные дороги 2108 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13911 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3694 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5840 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6016 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3088 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5475 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 345 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4038 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1564 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3467 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1450 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 406 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 211 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 104 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 389 3
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 59 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3606 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5777 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 295 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4989 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1580 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 364 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 393 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 775 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 248 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6703 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 596 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1200 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1616 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2905 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 368 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 17 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 147 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Международная академия информатизации 14 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35927 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23938 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26434 12
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5274 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54875 9
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1612 9
Стандартизация - Standardization 2359 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14441 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14185 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2840 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23216 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26966 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36820 6
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2146 6
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1002 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4102 6
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2873 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7977 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8052 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9700 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13634 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7768 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1670 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8498 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6719 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5277 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3787 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10065 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1210 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13129 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28595 3
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7879 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13148 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1856 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7615 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13313 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6529 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18371 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4394 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 313 6
Linux OS 11671 5
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 107 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5867 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 749 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 380 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 370 1
Google - Gmail 1029 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 633 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1387 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 349 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 155 1
Google VirusTotal 110 1
Adata Swordfish SSD 33 1
Сбер - AutoML - LightAutoML 9 1
Infomaximum - Proceset Process mining 65 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 1
Реестр добросовестных экспортеров 218 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 62 1
ИТМО - Fedot - фреймворк моделирования процессов 4 1
Open Library - Открытая библиотека 16 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
SAP HANA Big Data Intelligence - SAP Data Intelligence 11 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 85 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud LAMA 6 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 372 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 335 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 503 1
АТОЛЛис - ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 355 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 235 1
OpenAI - ChatGPT 773 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 157 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 419 1
AutoFAQ - Xplain 15 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic - DevOps-платформа 225 1
AIRI - FusionBrain 32 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 257 1
Качалин Игорь 8 5
Касперская Наталья 321 4
Шойтов Александр 118 4
Девянин Петр 10 3
Мишустин Михаил 801 2
Шадаев Максут 1232 2
Старовойтов Александр 13 2
Ельцин Борис. 100 2
Аветисян Арутюн 42 2
Путин Владимир 3476 2
Лугов Андрей 33 1
Клишас Андрей 60 1
Бокова Людмила 82 1
Соколов Алексей 137 1
Носков Константин 241 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Иванов Олег 159 1
Никифоров Николай 1141 1
Сахненко Сергей 91 1
Беляев Владислав 104 1
Иванов Андрей 63 1
Ляпунов Игорь 134 1
Шпак Василий 283 1
Бочкин Александр 69 1
Ивашко Андрей 5 1
Чапчаев Андрей 56 1
Свинцов Андрей 55 1
Селиванов Максим 28 1
Иванов Максим 18 1
Пустарнаков Валерий 7 1
Петренко Сергей 33 1
Бочкарев Сергей 73 1
Букашкин Сергей 2 1
Куликов Сергей 37 1
Еремеев Дмитрий 6 1
Миронов Павел 6 1
Сурова Надежда 35 1
Ваньков Вадим 23 1
Курашев Дмитрий 60 1
Щербаков Сергей 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 168616 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48120 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55099 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19381 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13874 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3164 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19789 1
Индия - Bharat 5917 1
Канада 5096 1
Израиль 2872 1
США - Нью-Йорк 3195 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2621 1
Бельгия - Королевство 1202 1
Германия - Федеративная Республика 13300 1
Африка - Африканский регион 3650 1
Ближний Восток 3171 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 698 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3633 1
Великобритания - Лондон 2437 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14867 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2344 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1496 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1947 1
Иран - Исламская Республика Иран 1161 1
Греция - Греческая Республика 1019 1
Великобритания - Кембридж 264 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 798 1
Иран - Тегеран 162 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 69 1
США - Нью-Йорк штат 254 1
Европа 25033 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58513 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34342 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4473 10
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2360 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54141 10
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2371 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6876 8
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3032 8
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 252 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22055 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8916 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12006 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10997 4
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 385 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2868 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11503 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12443 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3966 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10563 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1010 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1244 3
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8989 3
Образование в России 2979 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 63 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1191 2
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Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2328 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11774 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6836 2
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Льготы - Льготные кредиты 172 2
Информатика - computer science - informatique 1213 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2184 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 724 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4619 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 472 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3819 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8167 1
Forbes - Форбс 1019 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8680 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4079 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 268 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 12
РАН - Российская академия наук 2144 9
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1546 2
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 2
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1262 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 504 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 760 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 97 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 284 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 259 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 183 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 9 1
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НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 36 1
РШУ - Русская школа управления 50 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
Heinrich Heine University Dusseldorf in Germany - HHU - Heinrich Heine University Düsseldorf - Дюссельдорфский университет имени Генриха Гейне 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатория - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 62 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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