Разделы

Безопасность Новости поставщиков Искусственный интеллект
|

«Газинформсервис» присоединился к консорциуму исследователей ИИ

Состоялось подписание договора о присоединении к Консорциуму для исследований безопасности технологий искусственного интеллекта. Компания «Газинформсервис» стала первой из отечественных ИБ-компаний, вступившей в консорциум. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис»

Подписи под договорами о присоединении к консорциуму поставили Валерий Пустарнаков, учредитель ООО «Газинформсервис», и Артем Зубков, директор Фонда содействия развитию безопасных информационных технологий. От имени учредителей консорциума документы подписал Игорь Качалин, руководитель АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии» (НТЦ ЦК).

Крупный застройщик внедрил виртуального помощника для экономии ресурсов
Цифровизация

«Наша компания всегда внимательно следит за трендами в информационной безопасности и всеми окружающими ее процессами, и, конечно, развитие и исследования ИИ сегодня являются важной частью процессов в инфобезе. Уверена, что Консорциум будет работать с большой пользой не только для отрасли ИБ, но и для государства в целом. Мы всегда готовы делиться своими наработками и экспертизой, трудиться сообща с другими представителями бизнеса. Ждем новых участников для еще более эффективной работы», — сказала к.т.н., начальник аналитического центра кибербезопасности «Газинформсервиса» Лидия Виткова.

Церемонию подписания открывал Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Он напомнил, что Консорциум для исследований безопасности технологий искусственного интеллекта был создан 21 мая 2024 г. по инициативе НТЦ ЦК, Академии криптографии России и Института системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук при поддержке и активном участии Минцифры России. На базе этого объединения планируется организовать полноценное взаимодействие государства в лице учредителей, компаний из сферы информационной безопасности и компаний-разработчиков искусственного интеллекта, а также ведущих вузов страны. Планируется, что в октябре 2024 г. в Консорциум войдет еще целый ряд компаний.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На Android из-за самодурства Google больше недоступно ПО «Касперского». Что делать пользователям

После запрета в США «Касперский» самоудалился с ПК и заменил себя неизвестным антивирусом. Цена подписки осталась той же

Хакеры на несколько дней отключили обновление антивируса DrWeb

Конференции

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: