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НТЦ ЦК АНО Национальный технологический центр цифровой криптографии

НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии

Автономная некоммерческая организация «Национальный технологический центр цифровой криптографии» (АНО «НТЦ ЦК») создана для обеспечения частно-государственного взаимодействия и развития технологий криптографии


28.01.2025 ГК Swordfish Security стала участником Консорциума исследований безопасности технологий искусственного интеллекта при Минцифры 3
08.11.2024 «Ассоциация ФинТех» и АНО НТЦ ЦК договорились о сотрудничестве в области развития ИИ 3
06.11.2024 ГК «Солар» будет развивать информационную безопасность искусственного интеллекта 1
09.10.2024 «Газинформсервис» присоединился к консорциуму исследователей ИИ 1
14.03.2024 Сервер Java-приложений Libercat Certified получил сертификат ФСТЭК 1
08.02.2024 Завершен первый этап создания всероссийского супер-антивируса 1
29.12.2023 Александр Шойтов, замглавы Минцифры в интервью CNews: К 2025 году появятся российские стандарты постквантовой криптографии 1
09.11.2023 Представлена платформа цифрового доверия для подтверждения персональных данных 3
26.10.2023 Минцифры заявило о разработке всероссийского супер-антивируса 3
06.10.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2023 года 1
11.08.2023 Правительство выделило 3,3 млрд руб. на центр информационной безопасности 2
15.03.2023 В России создан многомиллиардный центр криптографии. Его кураторами стали Минцифры, Минпромторг и ФСБ 3
14.11.2022 Власти форсируют создание многомиллиардного центра криптографии из-за геополитики 2

Публикаций - 13, упоминаний - 25

НТЦ ЦК АНО и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4880 3
Alphabet 130 2
Dr.Web - Доктор Веб 1255 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 2
Код Безопасности 617 2
Google LLC 11786 2
Ростелеком 9709 1
Cisco Systems 5115 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 10 1
AVSoft Technologies - АВ Софт 8 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
ИКС 320 1
InfoWatch - Инфовотч 1015 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 139 1
IDX - Системы управления идентификацией 19 1
Интеграл НПП - Интеграл НПО 16 1
8227 1
Oracle Corporation 6693 1
Red Hat 1306 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Газинформсервис - ГИС 275 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 922 1
Открытые технологии 701 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7326 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 968 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2352 1
СПбМТСБ - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа 16 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
НСПК - Национальная система платежных карт 814 1
Газпром ПАО 1342 1
Альфа-Банк 1771 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11651 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3141 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2809 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4099 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1216 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5921 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4519 1
Федеральное казначейство России 1775 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 39 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2744 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 44 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 314 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27458 12
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5189 3
Google VirusTotal 80 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1053 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 427 2
FreePik 994 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4448 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 227 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 84 1
Oracle Java - язык программирования 3076 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 209 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 525 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 100 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 117 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 106 1
BellSoft - LiberCat 47 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 147 1
Oracle Java Development Kit - JDK 153 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 114 1
Шойтов Александр 78 6
Качалин Игорь 6 3
Мишустин Михаил 678 2
Аверин Александр 4 2
Шадаев Максут 1011 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Лукацкий Алексей 119 1
Шпак Василий 223 1
Ивашко Андрей 5 1
Щербаков Сергей 25 1
Хасин Евгений 20 1
Касперская Наталья 291 1
Хачатуров Вартан 11 1
Хуторцев Сергей 12 1
Карпов Роман 60 1
Виткова Лидия 3 1
Пустарнаков Валерий 5 1
Мелузов Антон 3 1
Ляпунов Игорь 121 1
Григорьев Максим 43 1
Зубков Артем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144452 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52134 3
Испания - Королевство 3709 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43212 1
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Индия - Bharat 5451 1
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Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Иран - Тегеран 157 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29077 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5774 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2903 4
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7605 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14346 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10948 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2309 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 883 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 353 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1086 1
Аудит - аудиторский услуги 2664 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9810 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2188 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3488 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8044 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1368 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 254 1
НКО - Некоммерческая организация 502 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 964 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 165 2
РАН - Российская академия наук 1875 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 597 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 224 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
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