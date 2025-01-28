НТЦ ЦК АНО Национальный технологический центр цифровой криптографии
Автономная некоммерческая организация «Национальный технологический центр цифровой криптографии» (АНО «НТЦ ЦК») создана для обеспечения частно-государственного взаимодействия и развития технологий криптографии.
НТЦ ЦК АНО и организации, системы, технологии, персоны:
|Шойтов Александр 78 6
|Качалин Игорь 6 3
|Мишустин Михаил 678 2
|Аверин Александр 4 2
|Шадаев Максут 1011 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Шпак Василий 223 1
|Ивашко Андрей 5 1
|Щербаков Сергей 25 1
|Хасин Евгений 20 1
|Касперская Наталья 291 1
|Хачатуров Вартан 11 1
|Хуторцев Сергей 12 1
|Карпов Роман 60 1
|Виткова Лидия 3 1
|Пустарнаков Валерий 5 1
|Мелузов Антон 3 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Григорьев Максим 43 1
|Зубков Артем 1 1
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