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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176652
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Козлов Алексей


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 Власти хотят ввести уголовное наказание за мошенничество с использованием ИИ. Ожидаются сроки до 15 лет 1
10.10.2012 DataSpace: Сертифицированный Tier III ЦОД в Москве 1
01.11.2001 РБК принял участие в форуме Intel 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Козлов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Siebel Systems 512 1
AltaVista Search Engine 197 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
Microsoft Corporation 24874 1
Intel Corporation 12322 1
Schneider Electric 580 1
IBM - International Business Machines Corp 9474 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 71 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 2
Бизнес-инжиниринг - Business-engineering 3 1
Видеокамера - Camcorder 2293 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7521 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2677 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2097 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2238 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 549 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1873 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1476 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 95 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15125 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 614 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 586 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1597 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 902 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1961 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 419 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1115 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2546 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7092 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11439 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5965 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1319 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 728 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9881 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2959 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13848 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30661 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 420 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 40 1
3M Novec 12 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 268 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Письменский Олег 7 1
Мироненко Александр 9 1
Hamner David - Хэмнер Дэвид 8 1
Аверкиев Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 3
Европа Восточная 3109 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 2
Европа 24405 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1145 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52628 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7755 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 20 1
Земля - планета Солнечной системы 10476 1
Америка Латинская 1845 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5034 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 431 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4146 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11150 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19299 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1615 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2573 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16752 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5609 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 340 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 74 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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