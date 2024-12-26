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Сбер BI.Zone Brand Protection


Платформа BI.ZONE Brand Protection выявляет угрозы, связанные с неправомерным использованием брендов, например фишинг, мошеннические домены и утечки данных в даркнете. Инструменты BI.ZONE Brand Protection также позволяют оперативно мониторить инфополе.


26.12.2024 Bi.Zone Brand Protection: более чем в 1,5 раза увеличилось количество фишинга в 2024 году 1
09.08.2024 Обновленная BI.Zone Brand Protection помогает еще эффективнее находить мошеннические ресурсы 1
18.06.2024 BI.Zone: злоумышленники обещают прохождение оценки квалификации и крадут персональные данные 1
05.04.2024 Число фишинговых доменов для кражи телеграм-аккаунтов выросло на 414% в I квартале 2024 года 1
14.03.2024 Компания Bi.Zone выяснила, что мошенники подделывают сайты почти 90% крупных российских компаний 1
20.02.2024 Bi.Zone: данные корпоративной почты утекают у каждого 19-го сотрудника российских компаний 1
01.02.2024 Bi.Zone: мошенники крадут данные и деньги, подделывая сайты государственных лотерей 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
27.12.2023 Bi.Zone: число мошеннических сайтов в 2023 году выросло на 86% 1
25.12.2023 Bi.Zone выявила 398 поддельных доменов для просмотра сериала «Слово пацана» 1
14.12.2023 Решения Bi.Zone вошли в дистрибьюторский портфель RRC Security 1
12.10.2023 Bi.Zone: резко выросло число мошеннических сайтов с «розыгрышами призов» 1
29.08.2023 Сеть Fix Price защитилась от более чем 6 тыс. сайтов-подделок 1
23.06.2023 BI.Zone: число мошеннических сайтов для «быстрого заработка» на Tesla X резко выросло 1
01.06.2023 Мошенники похитили более 560 доменов и замаскировали их под фишинговые сайты  1
15.12.2022 Bi.zone и «Сравни» продлили сотрудничество 1
04.08.2022 Обновленная платформа BI.ZONE Brand Protection поможет защитить бизнес от киберугроз 1
08.06.2022 Количество мошеннических сайтов в первом квартале 2022 года выросло в три раза по сравнению с 2021 годом 1
25.11.2021 У бизнеса появилась возможность бесплатно защитить своих клиентов и сотрудников от фишинга, спама и кибермошенников 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 19
GitHub 814 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
GoDaddy - Регистратор доменных имен 52 1
МегаФон 8805 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Cisco Systems 5114 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Fortinet 387 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Palo Alto Networks 146 1
Scaly Wolf - Хакерская группировка 4 1
Telegram Group 1983 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 1
Tesla Motors 396 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 45 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
НОПРИЗ - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 18
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 15
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 12
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 12
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 10
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 5
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 58 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 2
Website URL - Uniform Resource Locator 876 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 968 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1092 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 535 1
Trigger - Триггер - триггерная система 271 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 22 2
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention 10 2
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 13 2
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 26 2
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 30 2
Pastebin 36 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 31 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Positive Technologies - PT Sandbox 71 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 121 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 1
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 12 1
Kaspersky Sandbox 7 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 23 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 154 1
Kaspersky Fraud Prevention 21 1
МегаФон Антивзлом Бизнес 8 1
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 7 1
Kaspersky Web Traffic Security 4 1
Волошин Евгений 63 10
Кирюшкин Дмитрий 7 6
Быковский Евгений 1 1
Лексин Олег 18 1
Левин Константин 35 1
Захаренко Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 12
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Казахстан - Республика 5525 1
Польша - Республика 1959 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 10
Энергетика - Energy - Energetically 5083 10
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
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GQ 21 1
SimilarWeb 50 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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