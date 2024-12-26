Сбер BI.Zone Brand Protection
Платформа BI.ZONE Brand Protection выявляет угрозы, связанные с неправомерным использованием брендов, например фишинг, мошеннические домены и утечки данных в даркнете. Инструменты BI.ZONE Brand Protection также позволяют оперативно мониторить инфополе.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
|НОПРИЗ - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 1 1
|Волошин Евгений 63 10
|Кирюшкин Дмитрий 7 6
|Быковский Евгений 1 1
|Лексин Олег 18 1
|Левин Константин 35 1
|Захаренко Дмитрий 2 1
|SimilarWeb 50 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.