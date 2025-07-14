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Bi.Zone Brand Protection: за полгода мошенники создали более 20 тыс. ресурсов для кражи телеграм-аккаунтов

В I полугодии специалисты Bi.Zone Brand Protection обнаружили более 55 тыс. фишинговых доменов, 20 тыс. из которых нацелены на кражу телеграмм-аккаунтов. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Злоумышленники активнее всего использовали следующие уловки.

Схемы, связанные с праздниками и сезонностью. К ним относятся продажа ответов на экзамены, специальные распродажи, фейковые сервисы для просмотра новых популярных сериалов, мошенничество с летним транспортом.

Фишинг в Telegram. Мошенники все чаще пишут пользователям мессенджера с целью украсть аккаунт или провести сделку с фальшивой криптовалютой. Так, злоумышленники предлагают жертве купить ее редкий цифровой подарок в Telegram и расплачиваются за него поддельными токенами.

Обычно мошенники маскируют фишинговые ресурсы под визуальный стиль известных компаний, которым доверяют потенциальные жертвы. Для организаций, чей бренд используют, это грозит серьезными репутационными рисками.

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Цифровизация

На репутацию брендов также влияет тональность информационного поля. В первой половине 2025 г. специалисты обнаружили более 3,8 тыс. негативных сообщений, которые отрицательно влияют на репутацию компаний. Это активность, связанная с дезинформацией в соцсетях, мессенджерах и СМИ, например фейковые новости.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Brand Protection: «Управление репутацией компании выходит за рамки маркетинговых стратегий и работы с клиентскими отзывами. Организациям необходимо регулярно анализировать информационное поле и выявлять случаи нелегитимного использования бренда. Для этого следует регистрировать свои торговые марки и доменные имена, а также использовать современные средства защиты, которые предотвращают фишинговые атаки».

Платформа Bi.Zone Brand Protection ежедневно сканирует информационное поле и проверяет более 180 млн ссылок в поисках нелегитимных ресурсов. Кроме того, с января по июнь 2025 г. она выявила утечки свыше девяти млрд строк и проанализировала более трех млн сообщений на теневых форумах.

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