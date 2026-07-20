Кибербезопасность - Фишинг - Phishing

F6 обнаружила мошеннические сайты с «трансляциями» матчей ЧМ-2026 ьзователь фактически сообщает им номер мобильного телефона; реквизиты банковской карты. Эти сведения впоследствии могут использоваться в других мошеннических схемах, включая телефонное мошенничество, фишинговые атаки и попытки компрометации банковских аккаунтов. «Если раньше злоумышленники чаще использовали в подобных схемах популярные фильмы и сериалы, то теперь они оперативно подстраивают

«Кросстех»: фишинг и социальная инженерия остаются самой распространенной точкой входа 2026 г. на основе собственного проектного опыта и известных рыночных данных за обозначенный период. Фишинг и социальная инженерия остаются наиболее эффективной тактикой – получить доступ с их п

UDV Group: мошенники начали маскировать фишинг под кнопку «Отписаться» ности почтовых адресов. Такая схема пока не стала массовым трендом, но уже выглядит как новая волна фишинга, рассчитанная на привычное поведение пользователей. Об этом CNews сообщили представит

Корпоративная почта под новой защитой: SEG-T и «Солар» создают барьер от хакеров и индустрии фишинга инфраструктуре клиента. Снижение порога входа для атакующих корпоративные ресурсы и масштабируемые фишинговые кампании, собранные из готовых конвейеров для атак (административные панели, антиб

Angara MTDR: зафиксирована новая фишинговая кампания на российские организации ельно относиться ко всей приходящей корреспонденции, особенно от внешних адресатов, установить и регулярно обновлять антивирусы, использовать комплексную защиту корпоративной почты (включая защиту от фишинга) и комплексную защиту конечных устройств (решения класса EDR). Необходимо контролировать и по возможности ограничивать использование программ удалённого управления, включая AnyDesk, в к

Мошенники создают поддельные сайты-радары атак БПЛА для имитации взлома личных кабинетов еских ресурсов специалисты F6 обнаружили 22 июня 2026 г., через несколько часов после его создания. Поддельный сайт имитирует некую систему оповещения населения об «угрозе применения БПЛА» под

F6 обнаружила фишинговые сайты под видом сетей АЗС лачный пароль. Если Вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут ее регуляторам для блокировки.

Более двух третей российских компаний за год пострадали от фишинга – опрос компании «Газинформсервис» еспондента из различных секторов экономики. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». Фишинг остается главной входной дверью Лидерство фишинга не случайно: по оценкам экспертов, д

«Солар»: ИИ, дипфейки и персонализированный фишинг: как мошенники атакуют абитуриентов ы, увеличивается риск столкнуться с мошенниками. Харитон Никишкин, генеральный директор Secure-T (входит в ГК «Солар»), отметил самые популярные мошеннические схемы при поступлении в вузы в 2026 г. – Таргетированный фишинг на базе утечек: мошенники используют актуальные базы данных результатов ЕГЭ или олимпиад. Жертва получает персонализированное письмо с результатами экзаменов и предложени

«Лаборатория Касперского» обнаружила новую технику корпоративного фишинга с использованием ИИ-платформы для веб-разработки одобных атак «Лаборатория Касперского» рекомендует организациям: проводить тренинги для сотрудников, чтобы снизить вероятность успешных атак с использованием методов социальной инженерии, в том числе фишинга; использовать решение, которое будет автоматически блокировать подозрительные письма, проверять запароленные архивы и использовать технологию CDR; защищать конечные устройства с помощью

Злоумышленники все чаще используют легитимные веб-платформы для фишинга тролировать ссылки на популярные веб-хостинги и платформы быстрого развертывания приложений, не блокируя их вслепую, но повышая уровень проверки. Технически важны строгие политики MFA с устойчивыми к фишингу методами, мониторинг подозрительных входов, ограничение сессий, запрет повторного использования паролей и быстрый процесс блокировки скомпрометированных учетных записей. Отдельный конту

Похищение бравлеров: F6 обнаружила фишинговые схемы для кражи аккаунтов в Brawl Stars третьим лицам. Если Вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут её регуляторам для блокировки.

Мошенники создают фишинговые ресурсы по законами продуктовой аналитики ники учитывают все проблемы, данные аналитики, чтобы повысить конверсию. Это означает рост рисков — мошеннические сайты становятся более удобными и убедительными. «Отдельно обращает на себя вни

ГК «Солар» фиксирует фишинговые схемы, связанные с майскими праздниками этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Выплаты ко Дню Победы Одна из самых опасных уловок — фишинговые сайты, обещающие от имени государственных платформ или фондов оформить выплату ко

Cicada8 выявила и заблокировала мошеннические клоны сайта Фонда поддержки пострадавших от преступлений зал содействие Фонду поддержки пострадавших от преступлений в выявлении и блокировке мошеннических ресурсов, которые действовали от имени организации. Специалисты обнаружили и инициировали блокировку мошеннических сайтов, собирающих персональные данные граждан. Об этом CNews сообщили представители Cicada8. Фонд поддержки пострадавших от преступлений — некоммерческая организация, которая на

Троянец для кражи криптовалюты распространяется через фишинговые приложения в App Store ышленникам распространять свое ПО на любое iOS-устройство — если конечный пользователь попадется на фишинг. Всегда нужно проверять, что скачанное приложение выпущено официальным разработчиком,

Университет «Иннополис» представил платформу для защиты от фишинга Центра информационной безопасности университета «Иннополис»: «Такой вид интернет-мошенничества как фишинг остается одной из ключевых киберугроз, которая использует как корпоративную почту, так

Каждому второму пользователю сложно определить мошенническую рассылку в почте или мессенджере езопасности Сбербанка: «Мы наблюдаем рост качества, числа и адресности фишинговых рассылок. Сегодня фишинг уже не массовые «холодные» рассылки, а точечные атаки с учетом особенностей и интересо

BI.Zone: мошенники ищут новые платформы для обмана жертв лохо настроенные сайты, чтобы красть их и размещать запрещенный контент. Вероятнее всего, это будут фишинговые сайты, онлайн-казино и другие игровые механики для кражи средств пользователей. Мы

Стал известен новый способ корпоративного фишинга — через платформу бескодовой разработки Bubble одобных атак «Лаборатория Касперского» рекомендует организациям: проводить тренинги для сотрудников, чтобы снизить вероятность успешных атак с использованием методов социальной инженерии, в том числе фишинга, например, с помощью онлайн-платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform; использовать решение, которое будет автоматически блокировать подозрительные письма, проверять зап

Дороже, чем в кино: более 1200 мошеннических сайтов маскируются под онлайн-кинотеатры сть месячной «подписки» на фиктивный пиратский ресурс обойдется пользователю примерно в 1,5 тыс. руб. – в несколько раз дороже, чем подписка на легальный онлайн-кинотеатр. «При оформлении подписки на мошеннический ресурс у пользователя возникают такие риски, как потеря денег и компрометация данных банковской карты. Кроме того, зная номер телефона пользователя и данные его банковской карты,

Фишинг стал главной угрозой для корпоративной почты в 2025 году манипуляции, срочные призывы к действию и аномалии в тексте, даже если письмо выглядит легитимно». Фишинг стал основной точкой входа для атак на компании из большинства отраслей. По данным BI.

ГК «Солар»: хакеры смогли обмануть сотрудника российского госучреждения с помощью фишинга 5 раз щаяся на шпионских операциях по всему миру и атакующая государственные учреждения разных стран по меньшей мере с 2014 г. Хакеры для первоначального проникновения в инфраструктуру заказчика используют фишинговые кампании с вредоносными вложениями в формате документов Microsoft Office. Первым этапом злоумышленники отправили потенциальной жертве на электронную почту документ «О сотрудничестве.

Т2 бесплатно защитит всех абонентов от фишинга Т2, российский оператор мобильной связи, объявил о завершении внедрения сервиса «Антифишинг». С помощью функции Т2 обеспечит абонентам круглосуточную безопасность при работе в интернете без дополнительных действий со стороны пользователей. Сервис станет еще одним элементом

Как организации выстроить защиту от фишинга льшой курс по киберграмотности: что делать нельзя, что можно, как определить фишинговое письмо и т.д. В конце курса ждет обязательный тест, без прохождения которого обучение не считается завершенным. Учебный фишинг. Ежемесячно случайные сотрудники получают сгенерированные ИБ-отделом фишинговые письма. С теми, кто попался, связывается специалист и записывает на курсы ИБ-грамотности. Курсы ИБ

Bi.Zone: мошенники стали реже создавать фишинговые сайты, но чаще распространять вредоносные приложения осные приложения, чтобы красть деньги и данные пользователей. Ключевой тренд 2025 г. — существенное снижение количества фишинговых ресурсов во всех доменных зонах. В 2024 г. эксперты Bi.Zone Di

FakeSteam: мошенники атакуют российских геймеров поддельными раздачами валюты и подарков х приватности. Если вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут ее регуляторам для блокировки.

Фишинг не пройдет: «Ростелеком» и «Солар» усилили защиту абонентов от вредоносных сайтов щиту своих абонентов. За последний год количество вредоносных интернет-ресурсов увеличилось на 10%, фишинг входит в топ-3 среди схем, применяемых мошенниками в интернете. Поэтому защита в режим

Злоумышленники создают поддельные сайты с применением ИИ и добавляют в них вредоносные сборки легитимного ПО «Лаборатория Касперского» обнаружила новую вредоносную кампанию. Злоумышленники генерируют с применением ИИ поддельные сайты, чтобы распространять через них троянизированные сборки легитимного инструмента удалённого доступа Syncro. Если человек скачает такое ПО, атакующие получат полный доступ к его

Выявлены самые распространенные фишинговые схемы перед началом «Черной пятницы» сравнению с периодом с 1 по 15 октября 2025 г. Кроме того, эксперты выявили самые распространенные фишинговые схемы, которые активно используют мошенники в ноябре этого года. Для анализа были

Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты оссии. Билайн планирует расширять количество источников и повышать надежность защиты в своей сети. «Антифишинг» работает по умолчанию для всех клиентов оператора — им не нужно ничего дополнител

Госструктуры и крупный бизнес создадут консорциум для борьбы с интернет-мошенничеством в России ние консорциума Бизнес пытаются собрать в консорциум для борьбы с мошенничеством в интернете, пишут «Ведомости». Его участники запустят ИТ-платформу, где будут публиковаться детальные отчеты о схемах фишинга и ИТ-атаках и в первую очередь о схемах, в которых используются социальная инженерия и искусственный интеллект (ИИ). Консорциум получит название Центр аналитики социальной инженерии и И

Positive Technologies: фишинг — ключевой вектор атак APT-группировок на российские компании в 2025 году лы или скрипты. Участники PhantomCore также использовали фишинговые страницы с поддельной CAPTCHA. «Фишинг по электронной почте остается излюбленным инструментом злоумышленников, ведь пользоват

Отказ от доменов с названиями известных брендов и «фишинговые комбайны» – главные тренды в фишинге 2025 года ых сайтов, выявленных экспертами сервиса, выросло в 1,5 раза год к году. Для создания фейковых сайтов мошенники все чаще используют домены, не имеющие сходства с именем копируемого бренда, применяют «фишинговые комбайны» для массовой генерации фишинговых страниц и переадресовывают пользователя сразу на несколько страниц, чтобы скрыться от блокировок. По данным экспертов Solar Aura, большая

ГК Softline представила результаты исследования эффективности защиты от фишинга в браузерах м на инновации, провела исследование функционала браузеров на предмет выявления сайтов с признаками фишинга. В рамках тестирования эксперты оценили работу встроенных механизмов защиты — их спос

Хакеры нацелились на школьников и студентов: в топ-3 входят фишинг, онлайн-мошенничество и ресурсы для «посева» ВПО локированы на уровне контентной фильтрации. Это либо веб-ресурсы с вредоносным содержанием (вирусы, фишинг, признаки онлайн-мошенничества, экстремистский контент), либо ресурсы, содержание конт

RED Security SOC: объем фишинга с использованием ИИ вырос на 53% учетные записи не всегда оперативно блокируются. Это приводит к тому, что даже устаревшие данные, оказавшиеся в базах утечек, могут дать злоумышленнику первичный доступ в инфраструктуру организации. Фишинг (T1566 Phishing) занял второе место по популярности (30%), тогда как на протяжении предыдущих нескольких он оставался доминирующей техникой, используемой для первичного проникновения. Ча

ComicForm, начало: аналитики F6 изучили фишинговые кампании новой киберпреступной группы Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, проанализировала фишинговые атаки новой группы ComicForm, нацеленные на российские компании в сферах финансов,

Positive Technologies: APT-группировки стали чаще использовать фишинг даже в сложных атаках вели целевую кампанию, приуроченную к транспортно-логистическому форуму. Через специально созданные фишинговые сайты, якобы принадлежащие организаторам мероприятия, распространялось ВПО. «Мы си