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Кибербезопасность Фишинг Phishing

Кибербезопасность - Фишинг - Phishing


08.02.2023 MONT и «Антифишинг» помогут компаниям развивать цифровую грамотность сотрудников
22.12.2022 Корпоративный фишинг и спам в 2022 г.: все чаще атакуют HR-специалистов и бухгалтеров
05.12.2022 Positive Technologies: киберпреступники создают платформы для распространения наборов для фишинга
26.10.2022 OCS Distribution и «Антифишинг» заключили соглашение о сотрудничестве
26.09.2022 Windows запретит хозяину набрать пароль от нее где-либо еще
27.07.2022 «Ростелеком-Солар» помогает «Дау изолан» повышать киберграмотность сотрудников
15.06.2022 Пожаловаться на фишинговые сайты можно будет на портале Госуслуг
06.06.2022 В России запущена система автоматической борьбы с мошенническими сайтами
30.05.2022 У браузера Chrome уровень защиты от фишинга около нуля. Миллиарды пользователей под угрозой кражи денег и данных
17.05.2022 Group-IB: мошенники используют фишинг с маскировкой под сервисы Apple
18.03.2022 5 самых известных фишинговых атак
25.11.2021 У бизнеса появилась возможность бесплатно защитить своих клиентов и сотрудников от фишинга, спама и кибермошенников
12.07.2021 «Лаборатория Касперского» выяснила, как фишинг распространяется через мессенджеры
07.04.2021 Киберпреступники используют Telegram-ботов и Google-формы для автоматизации фишинга
19.11.2020 Group-IB вскрыла схему фишинга с использованием легальных доменов
21.10.2020 Check Point: в третьем квартале в каждой пятой фишинг-атаке с упоминанием бренда фигурировал Microsoft
18.08.2020 «Лаборатория Касперского» зафиксировала многократный рост фишинга в сегменте онлайн-продаж и доставки
15.04.2020 Group-IB зафиксировала бум на рынке фишинг-китов
20.02.2020 Премия «Лайк года 2020» награждает фишингом: зафиксирована новая схема мошенничества
10.02.2020 «Лаборатория Касперского»: в предновогодний период доля финансового фишинга по всему миру выросла на 9,5%
13.12.2019 Microsoft назвала самые необычные виды мошенничества в интернете
25.11.2019 Клиенты «Информзащиты» получат свой «Антифишинг»
02.09.2019 «Ростелеком-солар» обновил платформу для обучения пользователей правилам кибербезопасности
11.02.2019 Фальшивые сайты Пенсионного фонда грабят пенсионеров
25.10.2018 «Лаборатория Касперского» рассказала о фишинговых атаках на университеты
14.08.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост фишинговой активности в мессенджерах и соцсетях
15.02.2018 «Лаборатория Касперского»: мошеннические сайты стало еще тяжелее отличить от настоящих
22.02.2017 Цель каждой второй фишинговой атаки в 2016 году — деньги пользователей
15.07.2016 Softline Seed Fund вложился в систему защиты корпоративных пользователей от фишинга PhishMan
17.09.2015 «Яндекс.Браузер» обзавелся защитой от фишинга, вредоносных сайтов и кражи данных
15.07.2014 Объем фишинга в зонах .RU и .РФ снизился на 70%
11.02.2014 Новый троян рекламирует мошеннические сайты
16.07.2013 «Лига безопасного интернета» открыла горячую линию «Антифишинг»
28.04.2012 Банковский фишинг — самый доходный
13.12.2011 В Traffic Inspector добавлен новый антифишинговый модуль
09.06.2011 «Лаборатория Касперского» запатентовала новый способ борьбы с фишингом
04.03.2011 Пользователи «Живого журнала» столкнулись с новой фишинг-атакой
01.10.2010 В Сети появляется 57 тыс. фишерских сайтов в неделю
25.11.2008 Возлагать юридическую ответственность на банки за риски фишинга в корне неверно
27.12.2007 Исследована "мудрость толпы" в борьбе с фишингом

Публикаций - 1361, упоминаний - 1698

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4233 258
Microsoft Corporation 23628 157
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1111 120
Google LLC 11035 119
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 477 86
Антифишинг 76 73
Meta Platforms - Facebook 4348 66
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 63
PayPal 649 58
Apple Inc 11289 54
Aros SEQ - SEC Consult Services 1672 47
Yandex - Яндекс 5814 47
VK - Mail.ru Group 3222 45
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 732 43
Dr.Web - Доктор Веб 1213 40
Telegram Group 1120 37
Trend Micro 580 37
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6334 34
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10174 33
IBM - International Business Machines Corp 9220 33
Check Point Software Technologies 713 33
Cisco Systems 4899 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2769 32
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 494 31
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 603 28
Twitter 2737 27
InfoWatch - Инфовотч 933 25
Amazon Inc - Amazon.com 2821 25
Fortinet 346 25
Yahoo! 3690 23
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 62 23
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 22
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 46 19
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 216 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8115 18
Softline - Софтлайн 2128 18
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 132 17
Информзащита 683 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7066 16
Sophos - SophosLabs 403 14
eBay Inc 1600 50
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6256 39
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5936 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2443 19
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 139 15
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 12
Visa International 1878 11
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 11
LinkedIn 588 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 10
Bank of America - Банк Америки 221 10
Citi - Citibank - Ситибанк 303 9
Май - Майский чай - российская торговая компания 1030 8
Россети Ленэнерго 2366 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1212 8
ГПБ - Газпромбанк 950 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 447 8
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1872 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг 346 7
МКБ - Московский кредитный банк 435 6
Альфа-Банк 1611 6
Почта России ПАО 2020 5
Лента - Сеть розничной торговли 1733 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 159 5
Western Union - Вестерн Юнион 127 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 851 5
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 115 5
Barclays 98 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 907 5
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 91 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 400 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 390 4
Пробизнесбанк АКБ 134 4
ВТБ - ВТБ24 660 4
Wells Fargo 75 4
101Hotels.com 712 4
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 109 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 332 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18262 75
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4622 64
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3786 50
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9321 37
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2957 27
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1080 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2739 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3081 18
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 211 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10493 14
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 87 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2378 13
Президент Российской Федерации 3766 11
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 155 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2463 10
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1188 9
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 359 9
Европол - Полицейская служба Европейского союза 69 8
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1437 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 436 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 503 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1685 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1335 6
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 338 6
Судебная власть - Judicial power 2119 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2850 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3023 6
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 335 5
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 134 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 663 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1894 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 968 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 987 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2445 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2038 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 27
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 18
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 7
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2587 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 3
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1368 2
Демократическая политическая партия США 118 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 2
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 1
International Association of Privacy Professionals - Международная ассоциация профессионалов Конфиденциальность - МАПП 1 1
Ассоциация менеджеров 97 1
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 256 1
4CIO 717 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 8 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 8 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
АЮР - Ассоциация юристов России 30 1
АРБ - Ассоциация российских банков 208 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20394 1082
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11423 811
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79836 711
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4066 446
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3544 408
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7017 366
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54214 335
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11752 315
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 863 306
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26174 277
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2836 251
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5105 249
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9301 225
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8322 207
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4154 198
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5417 197
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5907 193
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3519 192
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2586 192
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39820 186
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9070 183
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17563 166
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2035 166
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22232 149
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15172 138
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7613 135
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11069 131
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21623 122
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13678 118
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2467 116
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22483 104
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13384 103
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 4769 95
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26328 89
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3653 89
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17674 88
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17474 86
Website URL - Uniform Resource Locator 780 86
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9312 80
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10132 78
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3341 193
Microsoft Windows 14561 143
Google Android 12707 105
Microsoft Edge - браузер 1941 57
Linux OS 8369 55
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 462 55
Mozilla Firefox - браузер 1801 52
Apple iOS 6902 45
Google Play - Google Store - Android Market 2975 41
Kaspersky Internet Security 421 39
Google Chrome - браузер 1411 39
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1082 38
Apple iPhone 6 6224 36
Microsoft Office 3476 30
Apple Mac - Apple Macintosh 2879 30
Apple iPhone - серия смартфонов 6670 30
JavaScript - JS - язык программирования 1040 29
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 263 29
Apple macOS 1745 25
Apple macOS X - Rhapsody 1508 24
Microsoft Office 365 868 24
Opera Browser - Браузер 975 24
Microsoft Windows XP 2366 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4196 23
Google YouTube - Видеохостинг 2458 22
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 131 22
Microsoft Windows 2000 12745 21
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1781 21
Microsoft Windows Vista Longhorn 1590 21
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 157 21
Apple Safari - браузер 801 20
Microsoft Exchange 1343 20
WhatsApp Messenger 879 20
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 547 19
Google Gmail 841 19
ESET NOD32 Mobile Security 46 18
Microsoft Outlook 1298 17
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 86 16
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 740 16
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP 79 15
Мельникова Анастасия 257 13
Дягилев Василий 84 10
Волков Дмитрий 53 10
Сачков Илья 111 10
Зайцев Михаил 190 10
Дрюков Владимир 35 9
Демидова Надежда 11 9
Дуров Павел 253 8
Бусаргин Андрей 26 8
Родионов Михаил 46 8
Земков Сергей 157 8
Corrons Luis - Корронс Луис 106 8
Наместников Юрий 40 8
Колесников Андрей 84 7
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 7
Артамонова Анна 183 7
Воробьев Андрей 154 7
Галушкин Олег 178 7
Каргалев Ярослав 13 7
Голованов Сергей 44 7
Плешков Алексей 54 7
Ляпунов Игорь 87 7
Ульянов Владимир 160 6
Кирюхин Дмитрий 86 6
Волошин Евгений 36 6
Гостев Александр 82 6
Сидорина Татьяна 11 6
Сергеев Михаил 101 5
Власова Анна 22 5
Арсентьев Андрей 63 5
Наместникова Мария 21 5
Соболь Галина 7 5
Путин Владимир 2765 5
Крылов Павел 23 5
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 5
Демидов Сергей 82 5
Скородумов Анатолий 65 5
Калинин Александр 138 5
Гвоздев Дмитрий 107 5
Панков Александр 69 5
Россия - РФ - Российская федерация 124573 606
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50410 276
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13020 111
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15259 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39752 81
Европа 21441 67
Германия - Федеративная Республика 12129 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13258 61
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17200 59
Индия - Республика 5107 50
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Франция - Французская Республика 7104 36
Южная Корея - Республика 6316 35
Бразилия - Федеративная Республика 2245 35
Испания - Королевство 3615 32
Беларусь - Белоруссия 4373 29
Канада 4718 28
Италия - Итальянская Республика 4237 28
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3434 28
Нидерланды 3326 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15287 26
Польша - Республика 1857 24
Казахстан - Республика 4935 23
Турция - Турецкая республика 2098 22
Европа Восточная 3004 21
Америка Латинская 1699 19
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 861 19
Израиль 2619 18
Ближний Восток 2669 17
Румыния 714 17
Китай - Тайвань 3778 14
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1627 12
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 604 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 12
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24564 98
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10660 80
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3266 76
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10104 70
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3112 65
Кредитование - Сrediting - Заём 5928 58
Английский язык 6203 56
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8412 52
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HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1464 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15308 28
The Register 1417 16
BleepingComputer - Издание 214 14
Thomson Reuters - Рейтер 5782 14
91Mobiles 1717 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11025 13
Коммерсантъ - Издательский дом 1283 13
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 8
Computer Weekly 373 8
The Verge - Издание 506 5
DarkReading.com 91 5
TAdviser - Центр выбора технологий 309 5
AP - Associated Press 1994 4
heise online - heise security 122 4
РИА Новости 809 4
ZDnet 596 4
The Washington Post 309 4
InformationWeek 234 4
FT - Financial Times 1174 3
Vnunet 226 3
NewsFactor 128 3
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 680 3
Securelist 13 3
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The Guardian - Британская газета 342 2
Wired - Издание 225 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 72 2
Virus Bulletin 33 2
ITnews 34 2
Bloomberg 1121 2
Ars Technica 385 2
IDG - International Data Group 99 2
Silicon 511 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 2
BetaNews 49 2
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Forbes - Форбс 643 2
Silicon.com 364 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 811 2
Gartner - Гартнер 3487 37
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7507 26
IDC - International Data Corporation 4856 18
CNews Мишень 160 10
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IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel 31 10
B2B International 50 8
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 268 6
Forrester Research 812 6
Juniper Research 505 4
Microsoft Security Intelligence Report 14 4
IBM Managed Security Services 8 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 534 3
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Cybersecurity Ventures 7 3
Fortune Global 500 283 3
AV-Test Institute 38 2
Dimensional Research 12 2
Harris Interactive 83 2
Markets&Markets Research 105 2
AV-Comparatives 23 2
SimilarWeb 34 2
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Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 1
Check Point Security Report 4 1
Fortune Global 1000 50 1
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Cisco Security Capabilities Benchmark 1 1
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Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
comScore 394 1
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Frost & Sullivan 201 1
Avast Threat Labs 10 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 328 1
IBM Research 107 1
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