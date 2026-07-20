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Кибербезопасность Фишинг Phishing

Кибербезопасность - Фишинг - Phishing

 

Что такое фишинговые сайты и как их распознать

Фишинговые сайты — это фальшивые веб-страницы, которые замаскированы под официальные ресурсы, такие как сайт госуслуг, Федеральной налоговой службы и другие. С их помощью мошенники пытаются получить доступ к личным данным, например к логинам и паролям. Чтобы не стать жертвой обмана, прежде чем предпринимать какие-то действия:

  • проверьте адрес сайта: он должен начинаться с https:// и содержать правильное доменное имя, без ошибок и лишних символов;
  • ищите ошибки: грамматические и орфографические ошибки в текстах, размещенных на сайте, могут быть признаком фишинга;
  • обратите внимание на дизайн: на фальшивый сайт могут указывать картинки низкого качества, небольшое количество информации и страниц сайта, а также наличие только одного поля — для ввода персональных данных или данных банковских карт.

СОБЫТИЯ

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20.07.2026 F6 обнаружила мошеннические сайты с «трансляциями» матчей ЧМ-2026

ьзователь фактически сообщает им номер мобильного телефона; реквизиты банковской карты. Эти сведения впоследствии могут использоваться в других мошеннических схемах, включая телефонное мошенничество, фишинговые атаки и попытки компрометации банковских аккаунтов. «Если раньше злоумышленники чаще использовали в подобных схемах популярные фильмы и сериалы, то теперь они оперативно подстраивают
17.07.2026 «Кросстех»: фишинг и социальная инженерия остаются самой распространенной точкой входа

2026 г. на основе собственного проектного опыта и известных рыночных данных за обозначенный период. Фишинг и социальная инженерия остаются наиболее эффективной тактикой – получить доступ с их п
13.07.2026 UDV Group: мошенники начали маскировать фишинг под кнопку «Отписаться»

ности почтовых адресов. Такая схема пока не стала массовым трендом, но уже выглядит как новая волна фишинга, рассчитанная на привычное поведение пользователей. Об этом CNews сообщили представит
10.07.2026 Корпоративная почта под новой защитой: SEG-T и «Солар» создают барьер от хакеров и индустрии фишинга

инфраструктуре клиента. Снижение порога входа для атакующих корпоративные ресурсы и масштабируемые фишинговые кампании, собранные из готовых конвейеров для атак (административные панели, антиб
08.07.2026 Angara MTDR: зафиксирована новая фишинговая кампания на российские организации

ельно относиться ко всей приходящей корреспонденции, особенно от внешних адресатов, установить и регулярно обновлять антивирусы, использовать комплексную защиту корпоративной почты (включая защиту от фишинга) и комплексную защиту конечных устройств (решения класса EDR). Необходимо контролировать и по возможности ограничивать использование программ удалённого управления, включая AnyDesk, в к
29.06.2026 Мошенники создают поддельные сайты-радары атак БПЛА для имитации взлома личных кабинетов

еских ресурсов специалисты F6 обнаружили 22 июня 2026 г., через несколько часов после его создания. Поддельный сайт имитирует некую систему оповещения населения об «угрозе применения БПЛА» под

23.06.2026 F6 обнаружила фишинговые сайты под видом сетей АЗС

лачный пароль. Если Вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут ее регуляторам для блокировки.
18.06.2026 Более двух третей российских компаний за год пострадали от фишинга – опрос компании «Газинформсервис»

еспондента из различных секторов экономики. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». Фишинг остается главной входной дверью Лидерство фишинга не случайно: по оценкам экспертов, д
15.06.2026 «Солар»: ИИ, дипфейки и персонализированный фишинг: как мошенники атакуют абитуриентов

ы, увеличивается риск столкнуться с мошенниками. Харитон Никишкин, генеральный директор Secure-T (входит в ГК «Солар»), отметил самые популярные мошеннические схемы при поступлении в вузы в 2026 г. – Таргетированный фишинг на базе утечек: мошенники используют актуальные базы данных результатов ЕГЭ или олимпиад. Жертва получает персонализированное письмо с результатами экзаменов и предложени
11.06.2026 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую технику корпоративного фишинга с использованием ИИ-платформы для веб-разработки

одобных атак «Лаборатория Касперского» рекомендует организациям: проводить тренинги для сотрудников, чтобы снизить вероятность успешных атак с использованием методов социальной инженерии, в том числе фишинга; использовать решение, которое будет автоматически блокировать подозрительные письма, проверять запароленные архивы и использовать технологию CDR; защищать конечные устройства с помощью
20.05.2026 Злоумышленники все чаще используют легитимные веб-платформы для фишинга

тролировать ссылки на популярные веб-хостинги и платформы быстрого развертывания приложений, не блокируя их вслепую, но повышая уровень проверки. Технически важны строгие политики MFA с устойчивыми к фишингу методами, мониторинг подозрительных входов, ограничение сессий, запрет повторного использования паролей и быстрый процесс блокировки скомпрометированных учетных записей. Отдельный конту
07.05.2026 Похищение бравлеров: F6 обнаружила фишинговые схемы для кражи аккаунтов в Brawl Stars

третьим лицам. Если Вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут её регуляторам для блокировки.
06.05.2026 Мошенники создают фишинговые ресурсы по законами продуктовой аналитики

ники учитывают все проблемы, данные аналитики, чтобы повысить конверсию. Это означает рост рисков — мошеннические сайты становятся более удобными и убедительными. «Отдельно обращает на себя вни
06.05.2026 ГК «Солар» фиксирует фишинговые схемы, связанные с майскими праздниками

этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Выплаты ко Дню Победы Одна из самых опасных уловок — фишинговые сайты, обещающие от имени государственных платформ или фондов оформить выплату ко

27.04.2026 Cicada8 выявила и заблокировала мошеннические клоны сайта Фонда поддержки пострадавших от преступлений

зал содействие Фонду поддержки пострадавших от преступлений в выявлении и блокировке мошеннических ресурсов, которые действовали от имени организации. Специалисты обнаружили и инициировали блокировку мошеннических сайтов, собирающих персональные данные граждан. Об этом CNews сообщили представители Cicada8. Фонд поддержки пострадавших от преступлений — некоммерческая организация, которая на

20.04.2026 Троянец для кражи криптовалюты распространяется через фишинговые приложения в App Store

ышленникам распространять свое ПО на любое iOS-устройство — если конечный пользователь попадется на фишинг. Всегда нужно проверять, что скачанное приложение выпущено официальным разработчиком,

16.04.2026 Университет «Иннополис» представил платформу для защиты от фишинга

Центра информационной безопасности университета «Иннополис»: «Такой вид интернет-мошенничества как фишинг остается одной из ключевых киберугроз, которая использует как корпоративную почту, так
16.04.2026 Каждому второму пользователю сложно определить мошенническую рассылку в почте или мессенджере

езопасности Сбербанка: «Мы наблюдаем рост качества, числа и адресности фишинговых рассылок. Сегодня фишинг уже не массовые «холодные» рассылки, а точечные атаки с учетом особенностей и интересо
06.04.2026 BI.Zone: мошенники ищут новые платформы для обмана жертв

лохо настроенные сайты, чтобы красть их и размещать запрещенный контент. Вероятнее всего, это будут фишинговые сайты, онлайн-казино и другие игровые механики для кражи средств пользователей. Мы
24.03.2026 Стал известен новый способ корпоративного фишинга — через платформу бескодовой разработки Bubble

одобных атак «Лаборатория Касперского» рекомендует организациям: проводить тренинги для сотрудников, чтобы снизить вероятность успешных атак с использованием методов социальной инженерии, в том числе фишинга, например, с помощью онлайн-платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform; использовать решение, которое будет автоматически блокировать подозрительные письма, проверять зап
23.03.2026 Дороже, чем в кино: более 1200 мошеннических сайтов маскируются под онлайн-кинотеатры

сть месячной «подписки» на фиктивный пиратский ресурс обойдется пользователю примерно в 1,5 тыс. руб. – в несколько раз дороже, чем подписка на легальный онлайн-кинотеатр. «При оформлении подписки на мошеннический ресурс у пользователя возникают такие риски, как потеря денег и компрометация данных банковской карты. Кроме того, зная номер телефона пользователя и данные его банковской карты,

12.03.2026 Фишинг стал главной угрозой для корпоративной почты в 2025 году

манипуляции, срочные призывы к действию и аномалии в тексте, даже если письмо выглядит легитимно». Фишинг стал основной точкой входа для атак на компании из большинства отраслей. По данным BI.
19.02.2026 ГК «Солар»: хакеры смогли обмануть сотрудника российского госучреждения с помощью фишинга 5 раз

щаяся на шпионских операциях по всему миру и атакующая государственные учреждения разных стран по меньшей мере с 2014 г. Хакеры для первоначального проникновения в инфраструктуру заказчика используют фишинговые кампании с вредоносными вложениями в формате документов Microsoft Office. Первым этапом злоумышленники отправили потенциальной жертве на электронную почту документ «О сотрудничестве.
14.01.2026 Т2 бесплатно защитит всех абонентов от фишинга

Т2, российский оператор мобильной связи, объявил о завершении внедрения сервиса «Антифишинг». С помощью функции Т2 обеспечит абонентам круглосуточную безопасность при работе в интернете без дополнительных действий со стороны пользователей. Сервис станет еще одним элементом

14.01.2026 Как организации выстроить защиту от фишинга

льшой курс по киберграмотности: что делать нельзя, что можно, как определить фишинговое письмо и т.д. В конце курса ждет обязательный тест, без прохождения которого обучение не считается завершенным. Учебный фишинг. Ежемесячно случайные сотрудники получают сгенерированные ИБ-отделом фишинговые письма. С теми, кто попался, связывается специалист и записывает на курсы ИБ-грамотности. Курсы ИБ
23.12.2025 Bi.Zone: мошенники стали реже создавать фишинговые сайты, но чаще распространять вредоносные приложения

осные приложения, чтобы красть деньги и данные пользователей. Ключевой тренд 2025 г. — существенное снижение количества фишинговых ресурсов во всех доменных зонах. В 2024 г. эксперты Bi.Zone Di
15.12.2025 FakeSteam: мошенники атакуют российских геймеров поддельными раздачами валюты и подарков

х приватности. Если вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут ее регуляторам для блокировки.
08.12.2025 Фишинг не пройдет: «Ростелеком» и «Солар» усилили защиту абонентов от вредоносных сайтов

щиту своих абонентов. За последний год количество вредоносных интернет-ресурсов увеличилось на 10%, фишинг входит в топ-3 среди схем, применяемых мошенниками в интернете. Поэтому защита в режим
25.11.2025 Злоумышленники создают поддельные сайты с применением ИИ и добавляют в них вредоносные сборки легитимного ПО

«Лаборатория Касперского» обнаружила новую вредоносную кампанию. Злоумышленники генерируют с применением ИИ поддельные сайты, чтобы распространять через них троянизированные сборки легитимного инструмента удалённого доступа Syncro. Если человек скачает такое ПО, атакующие получат полный доступ к его

24.11.2025 Выявлены самые распространенные фишинговые схемы перед началом «Черной пятницы»

сравнению с периодом с 1 по 15 октября 2025 г. Кроме того, эксперты выявили самые распространенные фишинговые схемы, которые активно используют мошенники в ноябре этого года. Для анализа были

10.11.2025 Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты

оссии. Билайн планирует расширять количество источников и повышать надежность защиты в своей сети. «Антифишинг» работает по умолчанию для всех клиентов оператора — им не нужно ничего дополнител
07.11.2025 Госструктуры и крупный бизнес создадут консорциум для борьбы с интернет-мошенничеством в России

ние консорциума Бизнес пытаются собрать в консорциум для борьбы с мошенничеством в интернете, пишут «Ведомости». Его участники запустят ИТ-платформу, где будут публиковаться детальные отчеты о схемах фишинга и ИТ-атаках и в первую очередь о схемах, в которых используются социальная инженерия и искусственный интеллект (ИИ). Консорциум получит название Центр аналитики социальной инженерии и И
29.10.2025 Positive Technologies: фишинг — ключевой вектор атак APT-группировок на российские компании в 2025 году

лы или скрипты. Участники PhantomCore также использовали фишинговые страницы с поддельной CAPTCHA. «Фишинг по электронной почте остается излюбленным инструментом злоумышленников, ведь пользоват
15.10.2025 Отказ от доменов с названиями известных брендов и «фишинговые комбайны» – главные тренды в фишинге 2025 года

ых сайтов, выявленных экспертами сервиса, выросло в 1,5 раза год к году. Для создания фейковых сайтов мошенники все чаще используют домены, не имеющие сходства с именем копируемого бренда, применяют «фишинговые комбайны» для массовой генерации фишинговых страниц и переадресовывают пользователя сразу на несколько страниц, чтобы скрыться от блокировок. По данным экспертов Solar Aura, большая

10.10.2025 ГК Softline представила результаты исследования эффективности защиты от фишинга в браузерах

м на инновации, провела исследование функционала браузеров на предмет выявления сайтов с признаками фишинга. В рамках тестирования эксперты оценили работу встроенных механизмов защиты — их спос
29.09.2025 Хакеры нацелились на школьников и студентов: в топ-3 входят фишинг, онлайн-мошенничество и ресурсы для «посева» ВПО

локированы на уровне контентной фильтрации. Это либо веб-ресурсы с вредоносным содержанием (вирусы, фишинг, признаки онлайн-мошенничества, экстремистский контент), либо ресурсы, содержание конт
19.09.2025 RED Security SOC: объем фишинга с использованием ИИ вырос на 53%

учетные записи не всегда оперативно блокируются. Это приводит к тому, что даже устаревшие данные, оказавшиеся в базах утечек, могут дать злоумышленнику первичный доступ в инфраструктуру организации. Фишинг (T1566 Phishing) занял второе место по популярности (30%), тогда как на протяжении предыдущих нескольких он оставался доминирующей техникой, используемой для первичного проникновения. Ча
17.09.2025 ComicForm, начало: аналитики F6 изучили фишинговые кампании новой киберпреступной группы

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, проанализировала фишинговые атаки новой группы ComicForm, нацеленные на российские компании в сферах финансов,
13.08.2025 Positive Technologies: APT-группировки стали чаще использовать фишинг даже в сложных атаках

вели целевую кампанию, приуроченную к транспортно-логистическому форуму. Через специально созданные фишинговые сайты, якобы принадлежащие организаторам мероприятия, распространялось ВПО. «Мы си
04.08.2025 Хакеры создали целый поддельный сайт PyPI для атак на программистов на Python

едите логин и пароль, ничего страшного в этом нет Неизвестные злоумышленники активно пытаются заманить пользователей ключевого для разработчиков на языке Python ресурса PyPI (Python Package Index) на поддельный сайт. Основной целью злоумышленников, судя по всему, является сбор реквизитов доступа к репозиториям на PyPI. Сайт pypi.org представляет собой централизованную платформу для разработ

Публикаций - 2630, упоминаний - 3498

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 503
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 263
Microsoft Corporation 25775 238
Telegram Group 2940 193
Google LLC 12688 184
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 139
ESET - ESET Software 1161 136
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 126
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 116
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 111
Yandex - Яндекс 9215 96
Apple Inc 13154 88
Meta Platforms - Facebook 4621 87
Информзащита 941 81
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 74
Ростелеком 10948 70
PayPal 671 67
VK - Mail.ru Group 3602 65
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 65
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 60
Check Point Software Technologies 829 56
Dr.Web - Доктор Веб 1294 52
Trend Micro 651 51
Cisco Systems 5372 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 44
МегаФон 10742 41
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 41
Softline - Софтлайн 3743 41
IBM - International Business Machines Corp 9699 39
Microsoft Corporation - GitHub 1075 39
X Corp - Twitter 2938 37
Fortinet 452 36
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 86 35
Amazon Inc - Amazon.com 3277 35
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 34
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 34
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 32
InfoWatch - Инфовотч 1185 31
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 31
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 29
eBay Inc 1640 55
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 47
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 32
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 27
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 25
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 21
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 20
Почта России ПАО 2370 19
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 18
Альфа-Банк 1979 15
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 14
Microsoft - LinkedIn 699 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 13
Visa International 1993 12
Bank of America - Банк Америки 271 12
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
Кибердом 43 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 10
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 8
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 8
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 8
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 7
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 7
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 7
Citi - Citibank 158 7
Резонанс НПП 407 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
МКБ - Московский кредитный банк 657 7
NanduQ - Qiwi 1013 6
Русагро Группа Компаний 379 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 151
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 109
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 85
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 75
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 59
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 56
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 50
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 48
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 36
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 35
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 22
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 22
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 11
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 11
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 10
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 10
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 10
Судебная власть - Judicial power 2500 10
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 9
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 8
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 8
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 50
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 19
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 12
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 8
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 6
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 3
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ЛДПР 116 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Демократическая политическая партия США 122 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 2263
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 1540
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 958
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 852
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 617
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 547
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 543
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 518
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 512
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 500
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 497
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 493
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 467
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 460
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 428
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 375
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 375
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 370
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 351
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 305
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 303
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 294
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 289
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 276
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 271
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 263
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 245
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 235
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 227
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 219
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 211
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 209
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 198
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 198
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 197
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 950 195
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 188
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 181
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 175
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 174
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 415
Microsoft Windows 16882 246
Google Android 15243 184
Linux OS 11533 111
Apple iOS 8583 83
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 80
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 78
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 72
Mozilla Firefox - браузер 1951 71
Kaspersky Internet Security 497 66
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 64
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 62
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 60
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 60
Google Chrome - браузер 1701 60
Microsoft Office 4170 60
Apple macOS 2419 57
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 54
Google YouTube - Видеохостинг 3002 53
FreePik 1841 51
JavaScript - JS - язык программирования 1425 50
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 50
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 49
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 47
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 43
Google - Gmail 1021 40
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 40
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 94 39
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 131 37
F6 - F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - F.A.C.C.T. URP - F.A.C.C.T. Unified Risk Platform 70 36
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 36
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 35
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 93 35
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 34
Apple - App Store 3109 34
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 186 33
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 32
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 31
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 31
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 106 31
Зайцев Михаил 345 31
Кирюшкин Дмитрий 48 31
Мельникова Анастасия 440 28
Скулкин Олег 80 26
Егоров Евгений 40 24
Баулин Валерий 55 23
Гончаров Станислав 37 23
Вураско Александр 48 21
Деденок Роман 27 19
Воробьев Андрей 199 18
Голованов Сергей 77 15
Свистунова Ольга 28 14
Царев Дмитрий 52 14
Дягилев Василий 84 13
Сачков Илья 126 13
Дрюков Владимир 51 13
Верестникова Дарья 43 13
Волков Дмитрий 69 13
Хренов Сергей 47 13
Волдохин Сергей 12 12
Бедеров Игорь 103 12
Павлов Никита 146 12
Коваленко Павел 70 12
Оганесян Ашот 152 11
Галов Дмитрий 66 11
Песковский Анатолий 43 11
Путин Владимир 3454 11
Кузнецов Станислав 162 10
Ляпунов Игорь 132 10
Киселёв Алексей 90 10
Каргалев Ярослав 22 10
Дуров Павел 329 9
Демидова Надежда 11 9
Купреев Олег 18 9
Кувшинов Денис 27 9
Тутон Екатерина 10 9
Хвещеник Анастасия 29 9
Синицына Мария 22 9
Родионов Михаил 47 8
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 8
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1459
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 379
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 153
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 147
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 143
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 120
Европа 24963 104
Германия - Федеративная Республика 13221 93
Беларусь - Белоруссия 6289 79
Украина 7928 75
Индия - Bharat 5869 70
Азия - Азиатский регион 5920 69
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 63
Франция - Французская Республика 8177 56
Япония 13807 52
Бразилия - Федеративная Республика 2520 48
Казахстан - Республика 6047 45
Южная Корея - Республика 7051 44
Турция - Турецкая республика 2620 41
Ближний Восток 3154 41
Испания - Королевство 3839 40
Италия - Итальянская Республика 4508 39
Канада 5081 38
Нидерланды 3745 35
Африка - Африканский регион 3640 34
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 31
Израиль 2856 31
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 30
Европа Восточная 3138 29
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 28
Польша - Республика 2030 28
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 26
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 23
Румыния 753 22
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 21
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 21
Саудовская Аравия - Королевство 666 20
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 20
Китай - Тайвань 4245 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 991
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 548
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 408
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 386
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 324
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 219
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 188
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 186
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 184
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 175
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 147
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 136
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 132
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 125
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 123
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 115
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 105
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 105
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 104
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 104
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 103
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 102
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 101
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 101
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 95
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 94
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 94
Английский язык 7030 94
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 92
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 91
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 89
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 82
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 77
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 76
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 72
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 69
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 68
Энергетика - Energy - Energetically 5855 68
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 64
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 61
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 36
BleepingComputer - Издание 458 31
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 24
The Register - The Register Hardware 1784 20
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 16
Ведомости 1466 15
РИА Новости 1033 12
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 11
Известия ИД 770 10
Computer Weekly 376 10
The Verge - Издание 619 10
TAdviser - Центр выбора технологий 468 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
Bloomberg 1627 6
Forbes - Форбс 1002 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
The Guardian - Британская газета 406 5
Securelist 30 5
Hacker News 92 5
DarkReading.com 105 5
Reddit 398 5
ZDnet 663 4
Wired - Издание 276 4
The Washington Post 350 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
AP - Associated Press 2007 4
InformationWeek 241 4
heise online - heise security 122 4
CyberNews 12 4
Wikipedia - Википедия 650 4
FT - Financial Times 1295 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
KrebsOnSecurity 18 3
Vnunet 224 3
NewsFactor 127 3
IDG - CSO 36 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
Gartner - Гартнер 3658 44
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 37
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 36
IDC - International Data Corporation 4975 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 20
CNews Мишень 186 15
B2B International 50 12
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 11
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 11
Forrester Research 834 8
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
Microsoft Security Intelligence Report 14 4
Cybersecurity Ventures 11 4
AV-Comparatives 28 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 4
Fortune Global 500 295 4
Markets&Markets Research 113 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 3
AV-Test Institute 41 3
MalwareHunterTeam 14 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 3
Arlington Research 8 3
Juniper Research 131 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
SimilarWeb 62 2
Frost & Sullivan 207 2
Cisco CISO Benchmark Study - Cisco CISO Benchmark Report 3 2
Dimensional Research 16 2
Harris Interactive 81 2
Javelin Strategy & Research 10 2
Net Applications 127 2
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 20 2
Kaspersky - New Kaspersky 9 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 92
РАН - Российская академия наук 2122 6
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
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