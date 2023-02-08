Индексная книга CNews*
Кибербезопасность Фишинг Phishing
Публикаций - 1361, упоминаний - 1698
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельникова Анастасия 257 13
|Дягилев Василий 84 10
|Волков Дмитрий 53 10
|Сачков Илья 111 10
|Зайцев Михаил 190 10
|Дрюков Владимир 35 9
|Демидова Надежда 11 9
|Дуров Павел 253 8
|Бусаргин Андрей 26 8
|Родионов Михаил 46 8
|Земков Сергей 157 8
|Corrons Luis - Корронс Луис 106 8
|Наместников Юрий 40 8
|Колесников Андрей 84 7
|Gates William Henry - Гейтс Билл 902 7
|Артамонова Анна 183 7
|Воробьев Андрей 154 7
|Галушкин Олег 178 7
|Каргалев Ярослав 13 7
|Голованов Сергей 44 7
|Плешков Алексей 54 7
|Ляпунов Игорь 87 7
|Ульянов Владимир 160 6
|Кирюхин Дмитрий 86 6
|Волошин Евгений 36 6
|Гостев Александр 82 6
|Сидорина Татьяна 11 6
|Сергеев Михаил 101 5
|Власова Анна 22 5
|Арсентьев Андрей 63 5
|Наместникова Мария 21 5
|Соболь Галина 7 5
|Путин Владимир 2765 5
|Крылов Павел 23 5
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 5
|Демидов Сергей 82 5
|Скородумов Анатолий 65 5
|Калинин Александр 138 5
|Гвоздев Дмитрий 107 5
|Панков Александр 69 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227693, в очереди разбора - 870009.
Создано именных указателей - 114910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227693, в очереди разбора - 870009.
Создано именных указателей - 114910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.