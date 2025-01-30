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Индексная книга (каталог) CNews*
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Галов Дмитрий



30.01.2025 Kaspersky GReAT: в популярных мессенджерах под видом приглашения на свадьбу распространяется новый троянец для кражи данных 1
06.11.2024 «Лаборатория Касперского»: троянец SteelFox крадёт данные российских пользователей и использует их устройства для майнинга криптовалюты 1
18.10.2024 Четверть россиян не уверены в безопасности созданных ими паролей 1
15.10.2024 Новый зловред используется для кибершпионажа за крупным бизнесом на Ближнем Востоке и в Африке 1
26.08.2024 Под видом YouTube для Windows злоумышленники распространяют майнер 1
22.08.2024 Мифы и легенды современности: «Лаборатория Касперского» изучила, как изменились цифровые суеверия россиян 1
29.07.2024 41% покупателей гаджетов на сайтах частных объявлений находили на подержанных устройствах данные предыдущих владельцев 1
27.06.2024 «Лаборатория Касперского» рассказала, почему может быть рискованно использовать USB-имитаторы компьютерной мыши 1
19.06.2024 «Лаборатория Касперского» назвала самые популярные уловки онлайн-мошенников во время сезона отпусков 1
05.06.2024 Apple отказалась выплатить «Касперскому» $1 млн в награду по программе поиска уязвимостей 1
16.05.2024 Эксперты «Лаборатории Касперского» назвали актуальные финансовые киберугрозы для владельцев Android-смартфонов 1
23.04.2024 «Лаборатория Касперского» рассказывает об актуальных киберугрозах для владельцев Android-устройств в России 1
20.02.2024 Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают рост числа и уровня сложности целевых атак программ-вымогателей 1
23.01.2024 В 2023 г. число атак на пользователей мобильных устройств в России выросло в полтора раза 1
17.01.2024 Больше четверти россиян интересуются онлайн-проверкой на совместимость 1
25.08.2023 Видят перспективы, но осознают риски: как россияне относятся к дипфейк-технологиям, умным чат-ботам и генераторам изображений 1
09.08.2023 Без отрыва от производства: почти половина россиян контролирует рабочие процессы во время отдыха 1
07.08.2023 Emotet вернулся, Lokibot по-прежнему активен — «Лаборатория Касперского» рассказывает об актуальных киберугрозах 1
13.07.2023 Трудно запомнить и неудобно слушать в общественном месте: что опрошенные россияне думают о голосовых сообщениях 1
22.06.2023 Теперь шифровальщик LockBit может атаковать macOS 1
19.06.2023 Каждый пятый россиянин пытался разыгрывать телефонных или онлайн-мошенников 1
18.05.2023 «Лаборатория Касперского»: почти каждый третий хранит фото своего паспорта на телефоне 1
18.04.2023 Каждый десятый геймер в России инвестирует крупную сумму денег в улучшение своего игрового процесса 1
07.04.2023 Почти каждый пятый геймер в России сталкивался со взломом игрового аккаунта 1
16.01.2023 «Лаборатория Касперского»: каждый десятый россиянин даёт имена своим гаджетам 1
13.09.2022 Количество атак на IoT-устройства в России выросло на 40% за первое полугодие 2022 года 1
26.07.2022 Инициатива No More Ransom помогла более 1,5 млн пользователей по всему миру восстановить данные 1
20.07.2022 Новое слово в индустрии шифровальщиков — зловреды, которые могут атаковать разные операционные системы 1
15.03.2022 Готовы ли пациенты получать медуслуги в цифровом виде 1
01.12.2021 Нелегальный «пробив» россиян в банках и государственных базах данных кратно подорожал. Кто в этом виноват? 1
22.11.2021 Ежегодная эксклюзивная конференция Veritas Solution Day пройдет 2 декабря 1
28.09.2021 «Лаборатория Касперского»: в даркнете продают троянца BloodyStealer, который ворует аккаунты в Steam, Origin и EGS 1
18.06.2021 «Лаборатория Касперского» усовершенствовала своё решение для управления паролями 1
04.03.2021 «Лаборатория Касперского»: одна доза вакцины от Covid-19 продается в даркнете в среднем за $500 1
10.12.2020 «Лаборатория Касперского»: в России более чем утроилось число атак через протокол для удаленного доступа 1
06.11.2020 «М.Видео-Эльдорадо» представила прогнозы по рынку бытовой техники и электроники 2020-2021 гг. 1
18.09.2020 Хакеры отчаялись продать банковский троян и сделали его бесплатным. Это больно ударит по России 1
13.05.2020 «Лаборатория Касперского»: 23% российских пользователей хотя бы раз проверяли, не утекали ли их пароли в Сеть 1
12.12.2019 «Лаборатория Касперского»: данные медицинских карт стоят дороже банковских 1
15.10.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила более 100 миллионов атак на умные устройства 1

Публикаций - 42, упоминаний - 42

Галов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4887 40
Telegram Group 2002 3
ESET - ESET Software 1133 2
GitHub 822 2
Samsung Electronics 10269 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1404 1
LG Electronics 3616 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
Toluna 5 1
Epic Games 154 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1183 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Amazon Inc - Amazon.com 3000 1
X Corp - Twitter 2847 1
Fortinet 388 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 1
T.Hunter 36 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
PayPal 654 1
Цифровые активы 119 1
Dyn - DNS-провайдер 18 1
Айтеко РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики - РАССЭ-Инновации 16 1
Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2897 1
Darkside - Хакерская группировка 27 1
BlackMatter - Хакерская группировка 12 1
Conti - Хакерская группировка 37 1
Google LLC 11788 1
Apple Inc 12109 1
HackerOne 32 1
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 78 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7330 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2356 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
Ренессанс Страхование 160 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 86 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 1
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 9 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Unsplash 783 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 818 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5448 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 152 1
Ассоциация менеджеров 91 1
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27497 37
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12635 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10992 16
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6974 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24185 11
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3057 10
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2941 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6129 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4996 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10522 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7586 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7593 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17083 7
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 770 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8471 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6673 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1909 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8570 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7425 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24496 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29735 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12765 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2149 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13817 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2234 4
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 278 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3101 3
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 777 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25393 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7393 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12544 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5359 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2194 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11633 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1613 3
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 134 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4452 7
Kaspersky GReAT TinyCheck 29 5
Google Android 14013 4
Kaspersky Password Manager - Kaspersky Password Checker 25 3
Microsoft Windows 15680 3
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 37 3
Kaspersky Internet Security 457 2
No More Ransom 14 2
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 54 2
Apple iOS 7817 2
Samsung The Sero 6 1
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
LG ThinQ 33 1
Kaspersky Security Cloud 29 1
Google Android Package Kit - APK 181 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 156 1
LG Nanocell 29 1
Kaspersky Total Security 40 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
EA Origin 178 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 388 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 46 1
Samsung Bespoke - серия холодильников 14 1
Epic Games Store 8 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 639 1
Linux OS 9967 1
Apache Logging Project - Log4j 26 1
Kaspersky OS 125 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1566 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 1
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 1
BBK vivo V - Серия смартфонов 41 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 23 1
Инкордмед - АИСТ_СМАРТ - сервис мобильных уведомлений для пациентов и врачей 3 1
Kaspersky Embedded Systems Security 11 1
Калинин Дмитрий 22 3
Кирюхин Дмитрий 86 1
Муравьев Олег 28 1
Уваров Сергей 33 1
Третьяков Александр 6 1
Починок Николай 12 1
Степченков Максим 65 1
Табулин Сергей 7 1
Соловьев Вадим 6 1
Казем Алексей 3 1
Бедеров Игорь 54 1
Zak Igal - Зак Игал 16 1
Лебедева Ольга 17 1
Артемьев Виталий 2 1
Суворов Андрей 45 1
Геращенко Алена 2 1
Столярова Светлана 2 1
Киселёв Алексей 60 1
Образцов Алексей 12 1
Анкудинов Николай 16 1
Гнеушев Сергей 6 1
Ковалев Евгений 9 1
Шарова Дарья 7 1
Нестеров Иван 4 1
Зеленский Андрей 5 1
Рахматуллина Гульназ 1 1
Проскура Денис 1 1
Гордеева Ольга 3 1
Чотчаев Шамиль 1 1
Тушканов Владислав 9 1
Шевяков Александр 3 1
Бурцева Жанна 4 1
Кокорева Ксения 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17055 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52139 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 4
Европа 21779 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 2
Бразилия - Федеративная Республика 2364 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 2
Нидерланды 3520 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 676 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
Германия - Федеративная Республика 12688 1
Франция - Французская Республика 7852 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1777 1
Америка Латинская 1814 1
Польша - Республика 1960 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14122 1
Турция - Турецкая республика 2356 1
Украина 7615 1
Грузия 1242 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1880 1
Китай - Тайвань 3990 1
Индия - Bharat 5455 1
Азия - Азиатский регион 5537 1
Южная Корея - Республика 6654 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 852 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 350 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Ближний Восток 2944 1
Африка - Африканский регион 3480 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48080 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6074 7
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 418 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9818 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3657 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8674 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51120 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7847 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29107 2
Английский язык 6639 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10965 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16317 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5532 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5738 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5007 2
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 103 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 205 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24124 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7612 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13532 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 787 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2350 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4822 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10952 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 805 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6980 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4368 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2130 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1226 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 490 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 701 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2655 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1947 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1253 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5776 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1868 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 650 1
Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 4 1
The Washington Post 333 1
RTVi - Russian Television International 10 1
Kaspersky - New Kaspersky 9 6
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 15 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
B2B International 50 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 842 2
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
Kaspersky NEXT 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2008 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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