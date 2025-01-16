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Индексная книга (каталог) CNews*
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HackerOne



16.01.2025 Positive Technologies: в 2024 г. на платформе Standoff Bug Bounty доля отчетов о наиболее опасных уязвимостях в два раза превысила показатель мировых платформ 1
05.06.2024 Apple отказалась выплатить «Касперскому» $1 млн в награду по программе поиска уязвимостей 1
16.04.2024 VK выплатила порядка 240 млн руб. исследователям безопасности 1
14.03.2024 Хакеров в России приравняют к террористам. Власти хотят радикально ужесточить кару за взлом – от 10 лет тюрьмы до пожизненного 1
08.02.2024 Бюрократия побеждает. Обслуживающие правительство ИТ-шники погрязнут в бумагах и вместо работы будут заполнять отчеты 1
12.12.2023 Россияне начали вербовать «белых хакеров» за границей 1
29.11.2023 Легализация «белых» хакеров в России откладывается. Силовики резко против. Под угрозой программы Bug Bounty 1
23.11.2023 Выплаты за багбаунти в России сопоставимы с вознаграждением на мировых платформах 1
12.05.2023 Инженер, инсценировавший взлом своей компании, сел на 6 лет 1
03.01.2023 Минцифры заплатит «белым» хакерам за обнаружение уязвимостей в госинформсистемах 1
26.10.2022 Positive Technologies: госсектор и организации критической инфраструктуры России заинтересованы в этичных хакерах 1
20.09.2022 «Яндекс» озолотит «белых хакеров». Выплаты увеличены в 10 раз, награда измеряется миллионами 1
04.07.2022 Сотрудник HackerOne воровал у сервиса отчеты об уязвимостях и продавал их запуганным клиентам 1
31.03.2022 Власти собрались обрушить на «белых» хакеров заботу и финансирование 1
30.03.2022 В России запускаются «суверенные» аналоги знаменитого сервиса, ограбившего российских хакеров 1
17.03.2022 Знаменитый сервис «белых» хакеров отключил пользователей из России и Белоруссии и «зажал» их премии 1
26.11.2021 В России строят отечественный сервис по покупке хакерских услуг взамен заграничных 1
09.10.2020 Microsoft выплатила $374 300 экспертам в рамках исследования кибербезопасности Azure Sphere 1
25.09.2020 Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 1
14.08.2020 «Азбука вкуса» запустила программу вознаграждений за поиск уязвимостей 1
06.12.2019 Известная ИБ-компания случайно распахнула хакерам дверь к собственной ИТ-инфраструктуре 1
30.08.2019 Google заплатит за уязвимости, найденные в Facebook, Instagram и WhatsApp 1
22.08.2019 Создатели Dota 2 и Counter-Strike забанили россиянина, сообщившего им об уязвимости 1
08.01.2019 Чиновники Европы заплатят хакерам за выявление ошибок в VLC, Notepad++ и 7-zip 1
14.11.2018 Разработчик Half-Life, Counter-Strike, Dota 2 проморгал дыру. Из-за нее все игры стали бесплатными 1
10.08.2018 Баг в Kaspersky VPN мог привести к деанонимизации миллиона пользователей 1
08.08.2018 В интернет утек исходный код соцсети, которую копирует Facebook 1
29.05.2017 «Вконтакте» выплатила хакерам $148 тысяч 1
28.04.2017 ВВС США попросили хакеров взломать свои сайты 1
14.04.2017 «Лаборатория Касперского» увеличила награду за обнаружение уязвимостей в своих решениях 1
20.08.2015 Совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group по итогам 1 полугодия 2015 г. выросла на 6,9% 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

HackerOne и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
VK - Mail.ru Group 3455 5
X Corp - Twitter 2845 4
Microsoft Corporation 24624 4
Meta Platforms - Facebook 4438 4
Google LLC 11775 4
Ростелеком 9700 4
Yandex - Яндекс 7339 3
Apple Inc 12100 3
Snapchat 129 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 2
Telegram Group 1983 2
Valve Software 207 2
Dropbox 498 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 2
Broadcom - VMware 2359 1
Alibaba Group 422 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
GitHub 814 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
ESET - ESET Software 1133 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Bitdefender 156 1
Trellix - FireEye 58 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 1
Cisco Talos 42 1
Snap Inc 96 1
Shopify 21 1
Cisco Systems 5114 1
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 33 1
Adobe Systems 1549 1
Райс - Rise Company 24 1
Код Безопасности 616 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Unsplash 762 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Uber 330 1
PornHub 26 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Colonial Pipeline 32 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 122 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
ГосИнформСистемы 126 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 26
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 23
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 213 21
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 7
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 114 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 27
Microsoft Windows 15656 6
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 5
Google Android 13994 4
Apple iOS 7809 4
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 47 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
Google Play - Google Store - Android Market 3291 3
WhatsApp Messenger 1081 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 3
VK - Mail.Ru Почта 349 3
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 72 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Kaspersky Internet Security 457 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 2
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 125 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 2
Yandex Bug Bounty - Яндекс Охота за ошибками 19 2
FreePik 980 2
Microsoft Windows 7 1979 1
ByteDance - TikTok 256 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Linux OS 9936 1
Apple macOS 2059 1
Rakuten Viber 627 1
Microsoft Office 3734 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Apple iCloud 269 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Discord 116 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Microsoft Outlook 1390 1
Google Gmail 946 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
Tinder 48 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 1
Microsoft Azure Sphere 17 1
Бабин Ярослав 11 3
Московский Артем 3 2
Михайлова Анна 10 2
Иванов Анатолий 13 2
Галушкин Олег 182 1
Водясов Алексей 222 1
Reda Julia - Реда Джулия 6 1
Кравец Василий 1 1
Andersson Max - Андерссон Макс 2 1
Murphy Bobby - Мерфи Бобби 3 1
Чижиков Михаил 21 1
Кузеванов Дмитрий 17 1
Шилак Ксения 28 1
Гришин Дмитрий 208 1
Швецов Никита 21 1
Ветколь Александр 1 1
Горелкин Антон 93 1
Путин Владимир 3171 1
Сергеев Михаил 108 1
Найденов Андрей 4 1
Гилев Сергей 14 1
Шадаев Максут 1008 1
Гостев Александр 82 1
Дбар Федор 35 1
Батранков Денис 8 1
Mickos Marten - Микос Мартен 23 1
Бершадский Андрей 4 1
Сафонов Лука 15 1
Spiegel Evan - Шпигель Эван 4 1
Хинштейн Александр 142 1
Бенгин Владимир 34 1
Алборов Алексей 1 1
Данчина Юлия 6 1
Комарды Константин 1 1
Свинцов Андрей 45 1
Галов Дмитрий 41 1
Прохоров Григорий 3 1
Biden Joseph - Джозеф Байден 58 1
Дандамаев Марсель 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 11
Беларусь - Белоруссия 5638 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Европа 21767 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 2
Ближний Восток 2943 2
Саудовская Аравия - Королевство 583 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Канада 4881 1
Новая Зеландия 719 1
Америка - Американский регион 2160 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Южная Корея - Республика 6646 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Индия - Bharat 5432 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Марокко - Королевство 208 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 134 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 165 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 2
Английский язык 6634 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 2
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
OpenSource software - FOSSA - Free and Open Source Software Audit - Аудит свободного и открытого программного обеспечения 5 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 149 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 1
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