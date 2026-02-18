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СОБЫТИЯ
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|18.02.2026
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Российского «убийцу» Telegram закрывают. Пользователям дали две недели на прощание и перенос данных. Опрос
Минус один мессенджер Российский холдинг VK официально подтвердил факт закрытия своего мессенджера «ТамТам». Как пишет портал VC, представители холдинга заявили, что теперь компания «сосредоточ
|31.03.2020
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Mail.ru Group зафиксировала рост числа аудио- и видеозвонков в своих мессенджерах и соцсетях
ли гораздо чаще совершать групповые звонки и отправлять сообщения во «Вконтакте», в «Одноклассниках», в ICQ и в бизнес-мессенджере Myteam. Групповые аудио и видеозвонки появились также в мессенджере «Тамтам». В компании отмечают рост нагрузки на свои сервисы и заявляют о готовности к его продолжению. Во «Вконтакте» число звонков, которые пользователи совершили за сутки, выросло на 20% по ср
|08.04.2019
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Минкомсвязи переехало из Telegram в его разрешенный клон
Минкомсвязи переехало на TamTam Минкомсвязи перенесло из Telegram в TamTam групповой рабочий чат, через который поддерживают оперативную связь сотрудники министерства и региональные руководители по ИТ и цифровом
|29.12.2017
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Мессенджер TamTam запустил звонки с компьютера и десктопное приложение
Мессенджер TamTam открыл возможность голосовых и видеозвонков с компьютера. Совершать звонки можно в веб
|11.10.2017
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Mail.Ru Group запустила десктопную версию мессенджера TamTam
Команда TamTam (входит в компанию Mail.Ru Group) запустила веб-версию мессенджера. Теперь все пользователи TamTam могут общаться с помощью браузера на настольном компьютере или ноутбуке: наприме
|01.08.2017
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В российском мессенджере TamTam появились публичные чаты
Российский мессенджер TamTam, проект холдинга Mail.Ru Group, выпустил публичные чаты, в которых могут одновременно
|25.05.2017
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Mail.Ru Group запустила мобильный мессенджер TamTam
Mail.Ru Group запустила мобильное приложение по обмену сообщениями TamTam. Новый сервис позволяет общаться с контактами из записной книги телефона и находить др
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|Дуров Павел 329 5
|Решетин Олег 49 5
|Шадаев Максут 1210 4
|Вольфсон Влад 59 4
|Кочетков Владимир 11 3
|Путин Владимир 3454 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Чесаков Георгий 19 2
|Кириенко Сергей 149 2
|Ющенко Александр 29 2
|Зыков Владимир 13 2
|Жуковский Антон 13 2
|Гагарина Полина 13 2
|Кириенко Владимир 148 2
|Мантуров Денис 126 1
|Либин Сергей 24 1
|Кузнецов Андрей 115 1
|Фридман Михаил 146 1
|Фетисов Александр 33 1
|Чинкова Мария 29 1
|Павлов Владимир 21 1
|Гусков Антон 5 1
|Горный Александр 44 1
|Комаров Алексей 15 1
|Патока Андрей 110 1
|Сергеев Михаил 115 1
|Мильнер Юрий 137 1
|Авен Петр 67 1
|Щеглов Петр 85 1
|Вахонин Сергей 24 1
|Куликов Сергей 37 1
|Василевская Светлана 1 1
|Чижиков Михаил 21 1
|Бурмистров Михаил 45 1
|Цирулик Нина 16 1
|Зыбина Мария 4 1
|Перов Евгений 97 1
|Выборный Анатолий 5 1
|Гольдштейн Ростислав 3 1
|Осеевский Михаил 350 1
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