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VK Mail.ru Одноклассники ТамТам TamTam ОК сообщения мессенджер

СОБЫТИЯ

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18.02.2026 Российского «убийцу» Telegram закрывают. Пользователям дали две недели на прощание и перенос данных. Опрос

Минус один мессенджер Российский холдинг VK официально подтвердил факт закрытия своего мессенджера «ТамТам». Как пишет портал VC, представители холдинга заявили, что теперь компания «сосредоточ
31.03.2020 Mail.ru Group зафиксировала рост числа аудио- и видеозвонков в своих мессенджерах и соцсетях

ли гораздо чаще совершать групповые звонки и отправлять сообщения во «Вконтакте», в «Одноклассниках», в ICQ и в бизнес-мессенджере Myteam. Групповые аудио и видеозвонки появились также в мессенджере «Тамтам». В компании отмечают рост нагрузки на свои сервисы и заявляют о готовности к его продолжению. Во «Вконтакте» число звонков, которые пользователи совершили за сутки, выросло на 20% по ср
08.04.2019 Минкомсвязи переехало из Telegram в его разрешенный клон

Минкомсвязи переехало на TamTam Минкомсвязи перенесло из Telegram в TamTam групповой рабочий чат, через который поддерживают оперативную связь сотрудники министерства и региональные руководители по ИТ и цифровом
29.12.2017 Мессенджер TamTam запустил звонки с компьютера и десктопное приложение

Мессенджер TamTam открыл возможность голосовых и видеозвонков с компьютера. Совершать звонки можно в веб
11.10.2017 Mail.Ru Group запустила десктопную версию мессенджера TamTam

Команда TamTam (входит в компанию Mail.Ru Group) запустила веб-версию мессенджера. Теперь все пользователи TamTam могут общаться с помощью браузера на настольном компьютере или ноутбуке: наприме
01.08.2017 В российском мессенджере TamTam появились публичные чаты

Российский мессенджер TamTam, проект холдинга Mail.Ru Group, выпустил публичные чаты, в которых могут одновременно

25.05.2017 Mail.Ru Group запустила мобильный мессенджер TamTam

Mail.Ru Group запустила мобильное приложение по обмену сообщениями TamTam. Новый сервис позволяет общаться с контактами из записной книги телефона и находить др

Публикаций - 66, упоминаний - 73

VK и организации, системы, технологии, персоны:

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ЦИАН - CIAN 192 2
AptekaMos.ru - АптекаМос 2 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
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