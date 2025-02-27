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Бабин Ярослав
Бабин Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:
|Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 674 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
|Михайлова Анна 10 2
|Авезова Яна 16 1
|Килюшева Екатерина 10 1
|Дмитриев Владимир 37 1
|Помзов Михаил 5 1
|Ветколь Александр 1 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Бенгин Владимир 34 1
|Гилев Сергей 14 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Волков Алексей 50 1
|Дбар Федор 36 1
|Бершадский Андрей 4 1
|Сафонов Лука 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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