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Бабин Ярослав



27.02.2025 Автопентесты с PT Dephaze: Positive Technologies анонсировала выход коммерческой версии продукта 1
27.02.2025 Positive Technologies: более половины российских компаний подверглись атакам за последний год 1
11.10.2024 Контролируемый автоматический пентест с PT Dephaze: Positive Technologies выходит на рынок продуктов для симуляции атак 1
03.04.2024 Positive Technologies анонсировала сервис PT Knockin для проверки защищенности корпоративной электронной почты 1
01.11.2022 Белые хакеры на защите страны: десятая кибербитва Standoff пройдет в Москве 22–24 ноября 1
26.10.2022 Positive Technologies: госсектор и организации критической инфраструктуры России заинтересованы в этичных хакерах 1
08.08.2022 VK присоединилась к платформе по поиску уязвимостей The Standoff 365 Bug Bounty 1
30.03.2022 В России запускаются «суверенные» аналоги знаменитого сервиса, ограбившего российских хакеров 1
26.11.2021 В России строят отечественный сервис по покупке хакерских услуг взамен заграничных 1
15.11.2021 Positive Technologies представила онлайн-платформу The Standoff 365 для киберучений 1
05.04.2019 Positive Technologies: преступники могут получить доступ к информации клиентов в каждом онлайн-банке 1
19.11.2018 Positive Technologies: все банкоматы уязвимы к перехвату данных платежных карт 1
14.11.2018 Positive Technologies: большинство банкоматов можно взломать за минуты 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Бабин Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1212 12
HackerOne 32 3
InnoSTage - Инностейдж 149 2
Ростелеком 9766 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 303 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 2
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 155 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 939 1
Apple Inc 12156 1
Microsoft Corporation 24682 1
Meta Platforms - Facebook 4446 1
Google LLC 11836 1
Код Безопасности 624 1
VK - Mail.ru Group 3459 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 853 1
8275 1
GRG Banking 6 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 674 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4796 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 141 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6205 7
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 658 6
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 220 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2002 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11137 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12729 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2204 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12119 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3134 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2977 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 660 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5082 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1505 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27974 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2315 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7926 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10587 1
Cardreader - Кардридер - Картридер 709 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1258 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1639 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2909 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2340 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 206 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 515 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10170 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5319 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1084 1
Application Control - Контроль доступа к приложениям 166 1
Эффект бабочки 7 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 210 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4521 8
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 85 4
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 67 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 774 1
Google Play - Google Store - Android Market 3309 1
WhatsApp Messenger 1091 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 51 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
Microsoft Windows 15738 1
VK Bug Bounty 5 1
Positive Technologies - PT Knockin 12 1
Positive Technologies - PT Sandbox 74 1
Positive Technologies - PT Dephaze 6 1
Михайлова Анна 10 2
Авезова Яна 16 1
Килюшева Екатерина 10 1
Дмитриев Владимир 37 1
Помзов Михаил 5 1
Ветколь Александр 1 1
Шадаев Максут 1018 1
Бенгин Владимир 34 1
Гилев Сергей 14 1
Солнцева Екатерина 58 1
Волков Алексей 50 1
Дбар Федор 36 1
Бершадский Андрей 4 1
Сафонов Лука 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 2
Европа 21812 2
Беларусь - Белоруссия 5722 1
Германия - Федеративная Республика 12711 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Азия - Азиатский регион 5559 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1414 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Ближний Восток 2954 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 5
Киберучения 94 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7049 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3505 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3972 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 472 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2398 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7008 1
Энергетика - Energy - Energetically 5132 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2449 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2749 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1249 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 544 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6002 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1899 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 47 1
Capture the Flag - CTF 41 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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