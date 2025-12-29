Разделы

Эффект бабочки


Эффект бабочки — термин в естественных науках, обозначающий свойство некоторых хаотичных систем: незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия, в том числе в совершенно другом месте.

29.12.2025 Тысячи образов в Docker Hub «протекают» секретными данными 1
23.07.2025 Security Vision открыла центр кибербезопасности в «КидБурге» Магнитогорска 1
01.11.2022 Белые хакеры на защите страны: десятая кибербитва Standoff пройдет в Москве 22–24 ноября 1
19.06.2020 Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики 2
16.09.2013 Самые ожидаемые смартфоны осени 2013 по версии ZOOM.CNews 1
12.04.2011 Software AG & IDS Scheer сравнила зрелость процессного управления в московских и питерских компаниях 1
17.04.2008 Скончался автор теории хаоса 2
25.01.2006 Микроскопы подвержены влиянию хаоса? 1
25.01.2006 Микроскопы подвержены влиянию хаоса? 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14349 1
Intel Corporation 12550 1
Acer Group - Acer Inc 2664 1
Apple Inc 12659 1
InnoSTage - Инностейдж 197 1
Huawei 4236 1
Samsung Electronics 10644 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 232 1
Питерская группа связистов 437 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 1
AT&T Inc 1697 1
China Mobile 421 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 289 1
HP 3Com 680 1
Software AG 198 1
Software AG & IDS Scheer 207 1
LG Electronics 3679 1
Sony 6637 1
HTC Corporation 1505 1
Sharp Corporation 1049 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 262 1
SoftBank Group 272 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12911 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2177 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4843 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 3
Микроскоп - Атомно-силовой микроскоп - Atomic force microscopy 39 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31850 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18358 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13006 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9380 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1475 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3718 2
Микроскоп - Microscope 337 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2376 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 638 2
Обратная совместимость - Backward compatibility 73 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 871 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1130 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5169 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2011 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13367 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 871 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8136 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28946 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 1
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - EGPRS - Enhanced Data rates for GSM Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 177 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1263 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2372 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 1
Khronos Group - OpenGL WS 7 1
Google Android 14740 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7384 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 79 1
Apple iOS 8277 1
Samsung Galaxy Gear 153 1
Apple Touch ID 288 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 458 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple iPhone 5 777 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Microsoft Office 3970 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 123 1
Samsung Galaxy Note 697 1
Samsung Galaxy 996 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 1
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 41 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 334 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 231 1
LG G - серия смартфонов 140 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 1
Apple iSight 70 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Sony Xperia Z - серия смартфонов 107 1
Acer Liquid - серия смартфонов 53 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 834 1
LG QuickRemote 3 1
Sony - 4K X-Reality PRO - 8K X-Reality PRO. 28 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 1
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center 14 1
Hu Shuiqing - Ху Шуйцин 2 2
Xiaochu Wang - Сяочу Ван 2 1
Шадаев Максут 1153 1
Акимов Максим 192 1
Metcalfe Robert - Меткалф Роберт 7 1
Songlin Sun - Сунлинь Сунь 1 1
Солнцева Екатерина 60 1
Бенгин Владимир 37 1
Бабин Ярослав 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18275 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 2
Япония 13553 2
Южная Корея - Республика 6864 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18671 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8152 1
Бразилия - Федеративная Республика 2454 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 189 1
Китай - Чжэцзян 32 1
США - Техас 1013 1
Великобритания - Кембридж 261 1
США - Калифорния - Купертино 276 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3192 1
Россия - УФО - Челябинская область 1401 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 317 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 4
Физика - Силы Ван-дер-Ваальса - Вандерваальсовы силы - силы межмолекулярного (и межатомного) взаимодействия с энергией 10—20 кДж/моль 18 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1933 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 2
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Киберучения 118 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26009 1
Экономический эффект 1218 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1211 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2018 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 1
Национальный проект 374 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Энергетика - Energy - Energetically 5529 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2500 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
SpaceDaily - Space Daily 187 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 140 2
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 18 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
CAICT - China Academy of Information and Communications Technology - Китайская академия информационных и коммуникационных технологий 3 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 47 1
CATR - BUPT - Beijing University of Posts and Telecommunications - Пекинский университет почты и телекоммуникаций 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
