CATR BUPT Beijing University of Posts and Telecommunications Пекинский университет почты и телекоммуникаций

CATR - BUPT - Beijing University of Posts and Telecommunications - Пекинский университет почты и телекоммуникаций

СОБЫТИЯ


26.02.2026 Китай в разы поднял цены на оптоволокно для заказчиков из России 1
19.06.2020 Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики 1
27.07.2005 В Китае создали сферического робота 1
30.10.2000 Siemens инвестирует $1.5 млрд. в решения мобильной коммерции для азиатского рынка 1
15.05.2000 По словам главы Ericsson, Китай станет самым крупным рынком мобильного Интернет 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

CATR и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10451 1
Huawei 4304 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14710 1
Intel Corporation 12593 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 1
AT&T Inc 1699 1
China Mobile 424 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 289 1
ОВС - Оптиковолоконные системы АО 19 1
HP 3Com 680 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 232 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
SoftBank Group 273 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22069 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6958 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28995 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10545 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 962 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3932 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3946 1
Эффект бабочки 9 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13084 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9419 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10171 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3750 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4987 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9493 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1142 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2391 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1591 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12128 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25778 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1484 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7484 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3116 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 698 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1158 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2052 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 375 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9621 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13078 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 219 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2572 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1428 1
Apple iPhone 6 4862 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 1
Xiaochu Wang - Сяочу Ван 2 1
Акимов Максим 192 1
Metcalfe Robert - Меткалф Роберт 7 1
Songlin Sun - Сунлинь Сунь 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 3
Россия - РФ - Российская федерация 158923 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 2
Япония 13580 2
Южная Корея - Республика 6890 1
Азия - Азиатский регион 5777 1
Китай - Пекин - Beijing 1059 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 195 1
Китай - Чжэцзян 32 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1625 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2025 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1176 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1937 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 867 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 434 1
Национальный проект 376 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4274 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 1
Экономический эффект 1218 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1216 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 936 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 47 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
CAICT - China Academy of Information and Communications Technology - Китайская академия информационных и коммуникационных технологий 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
