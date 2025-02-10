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AIoT AI + IoT искусственный интеллект и интернет вещей



10.02.2025 МТС внедрила умные технологии для 25 застройщиков в 30 жилых комплексах России 1
06.11.2024 «СберМобайл» вышел на рынок цифровой трансформации АПК 1
10.09.2024 Татарстан занял второе место в топе регионов по цифровизации бизнеса 1
16.08.2024 «СберМобайл» представил AIoT-платформу для цифровизации городов 1
06.06.2024 Вышла спецверсия Ubuntu Core для интернета вещей 1
28.03.2024 В МТС стартовал предзаказ флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra 1
29.01.2024 Ученые СПбГУ научили нейросеть распознавать речь жертв Холокоста 1
09.11.2023 Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: хиты продаж 1
18.10.2023 Tecno объявляет о старте продаж Phantom V Flip 5G 1
22.09.2023 Tecno представил вертикальный складной смартфон Phantom V Flip 5G в Сингапуре 1
15.09.2023 Наушники Tecno True 1 с активным шумоподавлением уже в России 1
13.09.2023 Tecno представил новинки серии Pova 5 1
05.09.2023 Tecno представил смартфон с раздвижным экраном и функцию Dynamic Port 1
17.08.2023 Megabook S1 — новая флагманская линейка ноутбуков Tecno 1
20.07.2023 Большинство заказчиков еще обдумывают миграцию на отечественный BI 1
29.06.2023 Анонсирован старт продаж новой серии производительных камерофонов Tecno Camon 20 1
15.06.2023 Tecno анонсирует новую серию смартфонов Camon 20 1
20.04.2023 Смартфоны Tecno Spark 10 Pro уже в России 1
19.04.2023 Первый складной смартфон Tecno Phantom V Fold представлен в России 1
10.04.2023 Tecno запускает программу Tecno Upgrade 1
15.02.2023 Tecno объявляет старт продаж флагманского смартфона Phantom X2 Pro 1
19.01.2023 Tecno дебютирует с технологией складного смартфона 1
19.12.2022 Tecno анонсировал старт продаж флагманского смартфона Phantom X2, Ноутбука Megabook T1 и наушников Sonic 1 1
23.11.2022 Treolan и Uniview стали партнерами 1
26.10.2022 Tecno выпустила лимитированный смартфон Spark 9 Pro Sport Edition 1
12.10.2022 Новый смартфон Tecno POVA 4 Pro: Helio G99, AMOLED 6,7 дюйма, быстрая зарядка 45 Вт 1
20.09.2022 Недорогой Tecno Pova Neo 2 с аккумулятором 7000 мАч анонсирован в России 1
02.09.2022 Tecno презентовал первый ноутбук Megabook T1 на IFA 2022 1
24.08.2022 Представлен лимитированный смартфон Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition 1
15.08.2022 В России вышел новый смартфон POVA 3 от Tecno 1
05.08.2022 Tecno представил смартфон SPARK 9 PRO 1
13.07.2022 Tecno объявляет о старте продаж новой линейки смартфонов Camon 19 с RGBW-сенсором 1
17.06.2021 Transcend представила новые SSD без буфера DRAM 1
05.04.2021 Винсент Чанг, Advantech: Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации 1
02.02.2021 realme объявила результаты четвертого квартала в России и мире, планы на 2021 год 2
25.11.2020 Гений или двоечник? Почему ИИ справляется с закономерностями и теряется в связях 1
12.11.2020 AMD представила встраиваемые процессоры AMD Ryzen V2000 1
19.06.2020 Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики 1
19.02.2020 Apacer с партнерами анонсировала создание промышленных облачных сервисов 1
30.01.2020 Что нужно для развития промышленного интернета вещей в России? 1

Публикаций - 45, упоминаний - 46

AIoT и организации, системы, технологии, персоны:

Transsion Holdings - Tecno Mobile 226 22
Transsion Holdings 62 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12690 7
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 6
Intel Corporation 12209 4
Xiaomi 1744 3
SAS Institute 974 3
Google LLC 11811 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8759 3
МегаФон 8897 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 598 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2055 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2554 2
ASRock 47 2
Nvidia Corp 3502 2
AMD - Advanced Micro Devices 4239 2
MediaTek - Ralink 528 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3934 2
Yandex - Яндекс 7387 2
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 2
Dell EMC 5035 1
Western Digital Corporation - WDC 550 1
Lenovo Group 2296 1
Apple Inc 12129 1
HP Inc. 5689 1
ZTE Corporation 749 1
Razer Inc 75 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
HTC Corporation 1499 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
Apacer Technology Inc 65 1
Intel Americas 3 1
Ericsson Advanced Industries 1 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 398 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4898 1
Transcend Information 73 1
Huawei 3945 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1346 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2368 6
TÜV Rheinland Group 140 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Volvo Trucks 13 1
Mack Trucks 2 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 61 1
SoftBank Group 259 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Связной ГК 1371 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 659 1
BMW Group 447 1
BMW Designworks Group 13 1
Верный - торговая сеть 291 1
Volvo Group 14 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1859 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 106 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13559 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24222 27
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8583 24
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20842 21
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 779 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5793 19
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9633 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6053 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9306 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 11
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2086 11
5G - пятое поколение мобильной связи 2192 10
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1205 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21214 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17105 8
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1013 8
RGBW - red, green, blue, white - красный, зелёный, синий, белый - разновидность массивов цветных фильтров, применяемых в светочувствительных матрицах 29 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4879 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12503 7
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2136 7
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 400 7
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1084 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5044 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3479 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20691 6
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 272 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3220 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15776 5
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1442 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14418 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29801 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25447 5
Микрофон - Microphone 2509 5
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2353 5
Наушники - Headphones 4020 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10151 5
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2804 5
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 118 9
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 43 6
Transsion Holdings - Tecno Phantom - серия смартфонов 19 6
Google Android 14034 5
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 5
Transsion Holdings - Tecno POVA - серия смартфонов 21 5
Advantech WISE-PaaS Marketplace 5 4
Transsion Holdings - Tecno Megabook 17 4
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile Spark - серия смартфонов 28 3
Microsoft Azure 1410 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1558 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4978 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 493 2
Depositphotos - фотобанк 422 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile HiOS Android 25 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1341 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 2
BBK Realme X и XT - Серия смартфонов 28 2
Advantech AIoT Developer Innoworks 3 2
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 106 2
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 53 2
MediaTek Imagiq - Image Signal Processor, ISP 8 2
Сбер - СберМобайл - SberMobile AIoT - SberMobile Artificial Intelligence of Things 2 2
Transsion Holdings - Tecno VOC 8 2
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 55 1
ASUS ROG Phone - Игровой смартфон 18 1
ASUS Zenfone - серия смартфонов 80 1
Asus ROG - Republic of Gamers 31 1
Asus ROG Strix - серия ноутбуков 23 1
SAS Analytics for IoT 2 1
Apacer CoreGlacier 1 1
AOI - Automated optical inspection - Автоматизированный оптический контроль 4 1
BBK Realme - серия смартфонов 54 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 472 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 150 1
Chang Vincent - Чанг Винсент 6 3
Shen Jerry - Шен Джерри 30 1
Ефимов Александр 13 1
Yang Allan - Янг Аллан 1 1
Tsai Linda - Tцай Линда 2 1
Josefsson Erik - Джозефссон Эрик 2 1
Hu Samson - Ху Самсон 1 1
Talla Deepu - Талла Дипу 2 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
Акимов Максим 187 1
Metcalfe Robert - Меткалф Роберт 6 1
Базюкин Дмитрий 3 1
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Songlin Sun - Сунлинь Сунь 1 1
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Алешина Ольга 1 1
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Данилов Александр 20 1
Гольдберг Юлий 25 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 4
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Китай - Тайвань 3993 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 995 3
Польша - Республика 1964 2
Сингапур - Республика 1852 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1735 2
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Индия - Bharat 5458 1
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Индонезия - Республика 959 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
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Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 159 1
США - Невада 209 1
Китай - Чжэцзян 30 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1231 1
Нидерланды 3524 1
Швеция - Королевство 3622 1
Азия - Азиатский регион 5547 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 1
Индийский океан 158 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1298 1
Израиль 2736 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2914 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1775 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1524 1
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Видеокамера - Видеосъёмка 694 2
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2171 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3666 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 917 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1907 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4836 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9848 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6127 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2261 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7528 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 566 1
Fortune 206 2
Engadget - Блог о технологиях 422 1
DigiTimes - Издание 1311 1
FT - Financial Times 1224 1
GSM Arena 72 1
Bloomberg Businessweek 122 1
Gartner - Гартнер 3560 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
Counterpoint Research 89 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 224 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3215 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 250 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 222 1
CAICT - China Academy of Information and Communications Technology - Китайская академия информационных и коммуникационных технологий 3 1
CATR - BUPT - Beijing University of Posts and Telecommunications - Пекинский университет почты и телекоммуникаций 5 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 55 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 42 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 542 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 202 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Red Dot Design Award 55 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
Advantech IoT Co-Creation 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339803, в очереди разбора - 769438.
Создано именных указателей - 168302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

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Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
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