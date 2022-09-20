Недорогой Tecno Pova Neo 2 с аккумулятором 7000 мАч анонсирован в России

Tecno анонсировал новый смартфон с большой батареей, стереодинамиками и экраном с частотой обновления 90 Гц. Pova Neo 2 подходит для решения повседневных задач: почти двое суток без подзарядки при стандартном сценарии использования, быстрая зарядка 18 Вт, плавная работа экрана с частотой обновления 90 Гц. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Смартфон оснащен 6,82-дюймовым HD+ дисплеем с разрешением 1640x720 пикселей и фронтальной камерой на 8 МП с поддержкой режима бьютификации. За производительность новинки отвечает процессор MediaTek Helio G85, который позиционируется как игровое решение базового уровня. Модуль основной камеры состоит из 16-мегапиксельного сенсора, датчика глубины и светодиодной вспышки.

В зависимости от конфигурации устройство оснащено 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, а за счет технологии Memory Fusion эти значения могут увеличиваться до 7 ГБ и 11 ГБ соответственно. Объем встроенного накопителя представлен в двух конфигурациях: 64 ГБ и 128 ГБ. Дополнительно можно установить карту памяти microSD (до 512 ГБ). Работает новинка под управлением операционной системы Android 12. Смартфон будет доступен в России в трех версиях: 4+64 ГБ, 4+128 ГБ и 6+128 ГБ.

Tecno Pova Neo 2

Емкость аккумулятора Pova Neo 2 — 7000 мАч. Один заряд обеспечивает до двух суток работы при умеренном использовании, или до 31 часа непрерывного разговора по телефону. Для обеспечения безопасности данных пользователей смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев и возможностью разблокировки с помощью сканера лица.

В числе других особенностей гаджета в глаза бросается яркий дизайн вдохновленный идеями футуризма и посткиберпанка. Устройство также поддерживает алгоритмы оптимизации звука DTS и возможность настройки звучания благодаря встроенному эквалайзеру.

Смартфон Pova Neo 2 будет доступен в России с 3 октября 2022 г. по рекомендованной розничной цене 11990 руб. за версию 4+64 ГБ и 13990 руб. за версию 6+128 ГБ.

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Также бренд Tecno объявил о скором старте продаж наушников Tecno Hipods-H3 с активным шумоподавлением. Наушники отличаются изменяющейся подсветкой и сенсорным управлением.

Hipods-H3 поддерживают воспроизведение музыки на протяжении более четырех часов, а с использованием зарядного кейса — более 12 часов. Они оснащены технологией Bluetooth 5.0 и представлены в белом и черном цвете.

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет-устройства), принадлежащий Transsion Holdings со штаб-квартирой в Гонконге. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.