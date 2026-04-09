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Китай Гонконг САР Специальный административный район Китайской Народной Республики

Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики

СОБЫТИЯ


09.04.2026 Метавселенные, цифровые двойники, VR-технологии: ДИТ Москвы представил результаты исследования цифровых туристических сервисов в городах мира

осистему. В новом исследовании специалисты рассмотрели практики 11 мегаполисов, в том числе Москвы, Гонконга, Пекина и других. Крупнейшие города мира активно внедряют искусственный интеллект, т
05.03.2025 Системные интеграторы могут выиграть поездку в Гонконг

Кто поедет? Партнеры, чей объем закупок оборудования RakTek через Netwell в период с 1 марта по 31 августа 2025 года превысит $100,000, получат возможность отправиться в пятидневное путешествие Гонконг – Макао с посещением самых ярких достопримечательностей: пик Виктория, залив Репалс, казино «Венеция». Программа нацелена на системных интеграторов и корпоративных реселлеров, а победит
18.02.2025 Исследование АФТ: 60% всех транзакций в Китае совершается бигтехами или небанковскими игроками, львиную долю рынка занимают Tensent и Alibaba

вертый выпуск авторского цикла «ФинТех ФинЭтих». Новое исследование посвящено финтех-рынкам Китая и Гонконга. Китай — один из самых главных и важных рынков для глобальных финансовых и технологи
23.07.2024 У России новый мощный союзник в борьбе с санкциями Запада

ерческого фонда «Комитет за свободу в Гонконге» (Committee for Freedom in Hong Kong), правительство Гонконга не возражает против этого, чем «саботирует санкции, намеренно способствуя передаче з
05.06.2024 Сервис Colife начал работать в Гонконге

жилой недвижимости Colife запустился в 2022 г. в Дубае и Стамбуле, а сейчас компания вышла на рынок Гонконга. В Гонконге компания сдает в аренду коливинги — это полностью меблированные комнаты

31.01.2022 «Билайн» расширил свое присутствие в Гонконге и сократил задержки в сети «Москва-Гонконг»

Блок по операторскому бизнесу «Билайн» организовал модернизацию международного узла «Билайн» в Гонконге в целях минимизации задержек и улучшения качества сервиса для российских клиентов. У
25.01.2021 Гонконгцы массово бегут с WhatsApp на знаменитый российский мессенджер. И это не Telegram

гцы увидели альтернативу WhatsApp в мессенджере российской Mail.ru Group Опрошенные изданием жители Гонконга объясняют свой переход на ICQ ностальгией. Многие из них пользовались мессенджером б
28.04.2020 G-Core Labs открыла новую точку присутствия хостинга и CDN в Гонконге

етевой инфраструктуры и открывает первую в Китае точку своего присутствия. Локация расположена в г. Гонконге, предлагая заказчикам защищённые выделенные и виртуальные серверы, а также услуги по
04.02.2020 Eset: хакерская группировка Winnti Group атаковала университеты Гонконга

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщил об атаке киберпреступников Winnti Group на университеты Гонконга. Благодаря применяемым методам машинного обучения решения Eset обнаружили образец вредоноса на нескольких компьютерах в двух университетах. Winnti Group знаменита благодаря ее резонанс
26.08.2019 Telegram выдает силовикам участников митингов и протестов

з их на то согласия. Брешь в системе безопасности популярного сервиса обнаружили разработчики ПО из Гонконга. По словам специалистов, обнаруженная ими лазейка может использоваться властями и сп
16.07.2019 Abbyy открыла офис в Гонконге

Abbyy, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики, объявил о расширении присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания открыла новый офис в Гонконге – уже третье региональное представительство Abbyy в Азии после Тайваня и Японии. По данным IDC, в 2019 г. в Азиатско-Тихоокеанском регионе инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) дос
09.07.2018 Xiaomi провела провальное IPO, акции рухнули в первый день торгов

стие» Сегодня китайская технологическая компания Xiaomi провела первичное размещение акций (IPO) на Гонконгской бирже. Акции Xiaomi Corp., оцененные при размещении на Гонконгской бирже (
16.02.2017 «Почта России» запустила новый сервис доставки отправлений Simplified Registered Mail с «Почтой Гонконга»

«Почта России» совместно с «Почтой Гонконга» (Hongkong Post) в партнерстве с логистической компанией Cainiao (входит в холдинг Alibaba) внедрили новый продукт SRM («Simplified Registered Mail» — «простой регистрируемый пакет»).

01.08.2016 «ТрансТелеКом» расширяет присутствие в Гонконге

Компания «ТрансТелеКом» организовала второй узел связи в Гонконге, разместив IP-оборудование в одном из самых современных дата-центров Азиатско-Тихоокеанского региона Equinix HK1. Теперь технические средства ТТК в Гонконге сосредоточены в двух
03.03.2016 Qrator Labs открыла центр обработки трафика в Гонконге

ическую инфраструктуру для выхода на рынок Юго-Восточной Азии. Об этом CNews сообщили в Qrator Labs. Компания открыла центр обработки трафика для предоставления услуг по противодействию DDoS-атакам в Гонконге. Новая точка присутствия дополнила облачное решение Qrator, увеличив географическую распределённость собственной сети компании. На сегодняшний день сеть Qrator включает: три узла в США
06.10.2014 Новый Android-троян шпионит за протестующими в Гонконге

тем, что атака с его использованием рассчитана на конкретную группу лиц, интересующую злоумышленников, сообщили CNews в «Доктор Веб». Новая Android-угроза распространялась среди протестующих жителей Гонконга, выступающих за более демократичную избирательную систему. Троян устанавливался на мобильные устройства активистов под видом приложения для координации их действий, поэтому не должен б
04.09.2014 Высокая стоимость iPhone 6 подтверждена

Стоимость Apple iPhone 6 в Гонконге составит от 6663 до 9687 гонконгских долларов, сообщает ресурс TK Tech News. Издание
28.08.2014 Германия и Гонконг заключили соглашение о быстрой проверке е-паспортов

года Германия станет первой европейской страной (и второй страной в мире), которая позволит жителям Гонконга использовать свою автоматизированную систему проверки е-паспортов в аэропортах. В св
18.04.2013 «1С:Первый БИТ» открыл представительство в Гонконге

овых представителей, утверждают в компании. По мнению представителей «1С:Первого БИТа», предприятия Гонконга оценят возможности автоматизации учета и управления на базе 1С. «Решения 1С обеспечи
17.10.2012 Рынок мобильного шоппинга ожидает кратный рост

бильные устройства. Еще в 2011 г. покупки с мобильных делали всего 10% гонконгцев. Внимание жителей Гонконга к мобильным технологиям позволяет оценивать будущее развитие мобильных технологий в

09.06.2012 Гонконгский спутниковый канал впервые начинает вещание для аудитории Европы

ла основана в 1996 г. В настоящее время она транслирует 3 местных канала, направленных на аудиторию Гонконга, КНР, Сингапура и Тайваня: общий Phoenix Chinese Channel, киноканал Phoenix Movies C
06.06.2012 Возвращение птичьего гриппа: снова Гонконг

чика при этом остались здоровы, а значит - данный вирус не передался от человека к человеку. Жители Гонконга особенно остро реагируют на угрозу распространения смертельных инфекций, поскольку о
18.04.2012 ТТК подключился к точке обмена трафиком в Гонконге

Компания ТТК сообщила о подключении своей сети к международной точке обмена трафиком в Гонконге – Hong Kong Internet Exchange (HKIX). Подключение организовано в рамках программы по расширению международного сегмента сети ТТК и осуществлено через собственный IP-узел компании в

16.03.2012 ТТК создал компанию в Гонконге

страль». – Эти услуги в частности широко востребованы сегодня на телекоммуникационном рынке Китая и Гонконга».
14.10.2011 R2-D2: Android 4.0 Ice Cream Sandwich будет представлен 19 октября в Гонконге

Определилась новая дата мероприятия от Samsung и Google - 19 октября в Гонконге будет представлен Android Ice Cream Sandwich - в 6 утра по московскому времени. Что ж, теперь когда дата и место мероприятия определились окончательно, остаётся только дождаться и посм
26.07.2010 Официальный запуск iPad в Гонконге усилил «серый» рынок в Китае и Вьетнаме

арта. «Серые» поставки iPad начались одновременно с выходом планшета в США, в начале апреля. Помимо Гонконга, где за планшетом выстроились длинные очереди, в минувшую пятницу устройство поступи
23.03.2010 Google сбежал от китайской цензуры в Гонконг

гается поисковый сервис на упрощенном китайском, работающий на серверах в Гонконге. Пользователи из Гонконга по-прежнему имеют доступ к обычному поисковику Google, созданному специально для них
28.01.2010 Гонконгский аэропорт развлечений

В международном аэропорту Гонконга появились новые терминалы для игры в PS3. Они бесплатны для посетителей, а всего их 14 штук. В каждое устройство установлены одни из самых последних тайтлов - Final Fantasy XIII, Avata
02.06.2009 Медиаплеер из Гонконга
04.03.2009 МТТ открыл собственный международный узел в Гонконге

городной и международной связи МТТ реализовал проект по организации собственной точки присутствия в Гонконге. Ранее МТТ использовал услуги подключения в Гонконге у международного операто
17.07.2008 Гонконгская больница потеряла флоппи-дискеты с приватными данными

ельной) сфере крутится огромный объем конфиденциальных данных, который сопровождается сравнительно слабой информатизацией и использованием устаревших технологий. Инцидент, который недавно произошел в гонконгской больнице Yan Chai, только подтверждает эту тенденцию. Как сообщает сайт News.gov.hk, в этой больнице исчезли несколько флоппи-дискет, которые использовались в качестве резервных нос
28.03.2008 Гонконгский миллиардер вложил в Facebook еще $40 млн.

Социальная сеть Facebook получила еще $40 млн. инвестиций от гонконгского миллиардера Ли Ка-Шинга (Li Ka-Shing). Напомним, что ранее, в ноябре 2007 г., Ли Ка-Шинг инвестировал в Facebook $60 млн. Таким образом, общая сумма его вложений в социальную сеть

13.03.2008 Через 20 лет в Гонконге наступит вечное лето

атории, по мере динамичной урбанизации в прошлом веке темпы повышения средней температуры воздуха в Гонконге почти в 2 раза опережали среднемировой показатель. Линь Чаоин прогнозирует, что в 20
12.03.2008 В Гонконге выявлена вспышка загадочной болезни

Как сообщает Би-би-си, в Гонконге из-за вспышки странного заболевания была закрыта школа. У более чем 30 учащихся были выявлены симптомы заболевания, напоминающего грипп. Один из заболевших детей скончался во вторник.

30.11.2007 Facebook получил $60 млн. от гонконгского инвестора

Социальная сеть Facebook получила $60 млн. инвестиций от гонконгского миллиардера Ли Ка-Шинга (Li Ka-Shing). Как сообщает издание Wall Street Journal, миллиардер Ли Ка-Шинг является председателем сетевого оператора Hutchison Whampoa Limited, а также

22.11.2007 Гонконгский стартап предлагает ПО для защиты USB-портов
25.09.2007 «ТрансТелеКом» соединяет свои узлы связи в Гонконге и Токио

«Компания ТрансТелеКом», российский оператор связи, заключила договор с компанией Asia Netcom о предоставлении канала связи, который напрямую соединит узлы связи ТТК в Токио и Гонконге. Договор был заключен во время официального открытия представительства «Компании ТрансТелеКом» в Пекине. По условиям контракта Asia Netcom предоставила ТТК полностью резервированный ка
11.09.2007 Черви очистят Гонконг от мусорных отходов

80 млн. дождевых червей будут перерабатывать огромное количество мусора, засоряющего Гонконг, и превращать отходы в экологически чистое удобрение. Каждый день на свалки города вы
13.07.2007 Метро Гонконга оборудуют точками доступа

Власти Гонконга решили установить в городском метро беспроводные точки доступа в интернет, благодаря
31.05.2007 Диски из Гонконга нелегально перепродавали в Британии: штраф $82 млн

о возмещении ущерба от продажи британцам легальных компакт-дисков по сниженной цене, закупленных в Гонконге. Как сообщает служба BBC, в марте суд постановил, что Music Trading Online, владелец

Публикаций - 1823, упоминаний - 2129

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 120
Microsoft Corporation 25775 108
Google LLC 12688 83
CK Hutchison Holdings 175 79
Samsung Electronics 11064 77
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 69
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 85 66
Intel Corporation 12811 63
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 60
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 60
Ростелеком 10948 59
Huawei 4675 58
Lenovo Motorola 3566 52
МегаФон 10742 51
Vodafone Group 1412 50
IBM - International Business Machines Corp 9699 50
China Mobile 436 47
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 46
Meta Platforms - Facebook 4621 41
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 40
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 39
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 37
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 36
Yandex - Яндекс 9215 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 33
Cisco Systems 5372 33
Lenovo Group 2446 33
Sony 6739 32
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 32
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 31
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 31
LG Electronics 3735 31
Yahoo! 3726 30
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 30
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 28
Qualcomm Technologies 1974 27
Xiaomi - Сяоми 2231 27
Nvidia Corp 4002 26
CK Hutchison Asia Telecom Group - Hutchison Telecom - Hutchison Telecommunications International Limited 54 26
Amazon Inc - Amazon.com 3277 26
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 85
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 36
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 36
eBay Inc 1640 26
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
Империя-Фарма 91 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 21
NanduQ - Qiwi 1013 19
Вотрон 21 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 17
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 16
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 16
Газпром ПАО 1493 16
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 12
Россети Ленэнерго 1699 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 12
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 12
Почта России ПАО 2370 12
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 11
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 10
Visa International 1993 10
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 10
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 10
SoftBank Group 284 10
Альфа-Банк 1979 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 9
Fusion Fintech Group - Fusion Factor Fintech - Fusion Fintech Factor 12 9
Альфа-Групп 745 8
Bank of America - Банк Америки 271 8
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 8
Walmart - Wal-Mart Stores 405 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 62
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 60
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 40
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 33
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 33
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 24
Судебная власть - Judicial power 2500 23
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 22
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 20
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 20
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
Администрация Гонконга 13 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 12
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 11
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 10
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 9
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 9
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 75
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 30
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 6
Коммунизм - Коммунистические партии 71 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
WiMAX Forum 69 2
Japan-China Economic Association - Японо-Китайская Экономическая Ассоциация 2 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 2
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 345
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 232
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 216
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 209
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 186
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 146
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 140
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 130
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 121
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 120
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 114
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 113
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 96
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 95
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 93
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 90
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 86
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 85
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 85
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 84
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 84
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 82
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 79
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 76
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 75
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 74
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 73
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 73
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 73
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 71
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 69
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 68
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 64
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 62
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 61
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 61
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 61
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 57
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 57
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 57
Google Android 15243 81
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 71
Microsoft Windows 16882 54
Microsoft Windows 2000 8678 48
Apple iPhone 6 4861 46
Apple iOS 8583 45
Linux OS 11533 45
Apple iPad 4011 35
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 32
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 26
Google YouTube - Видеохостинг 3002 26
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 26
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 25
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 24
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 22
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 22
Epic Games - Unreal Engine 337 20
Warner Bros. - Midway Games - Stranglehold - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 31 19
Apple iPhone 4 800 18
Apple - App Store 3109 18
Apple iPhone 5 783 17
Baidu 302 17
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 16
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 16
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 16
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 15
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 15
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 12
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 12
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 12
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 12
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 11
Tencent - WeChat - мессенджер 177 11
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 11
Apple macOS 2419 11
Microsoft Office 4170 11
Google - Gmail 1021 10
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 10
Путин Владимир 3454 28
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 25
Ka-Shing Li - Ка-Шинг Ли 18 16
Yun-Fat Chow - Юн-Фат Чоу 13 13
Woo John - Ву Джон 17 12
Медведев Дмитрий 1665 11
Никифоров Николай 1138 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 10
Дуров Павел 329 9
Мартынов Владислав 115 9
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 9
Рейман Леонид 1065 9
Солонин Сергей 110 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Березкин Григорий 42 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 7
Протопопов Андрей 38 7
Авдолян Альберт 32 7
Мельникова Анастасия 440 7
Осеевский Михаил 350 6
Адоньев Сергей 36 6
Белов Василий 82 6
Яковлев Антон 33 6
Носков Константин 241 5
Зайцев Михаил 345 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 5
Котов Виталий 41 5
Мильнер Юрий 137 5
Uzan Murat Hakan - Узан Мурат Хакан 10 5
Li Richard - Ли Ричард 16 5
Cohen Bram - Коэн Брэм 18 5
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 5
Щеголев Игорь 699 4
Мишустин Михаил 787 4
Чернышенко Дмитрий 580 4
Жаров Александр 183 4
Чемезов Сергей 147 4
Каримова Гульнара 95 4
Иванов Сергей 405 4
Каримов Ислам 97 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 802
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 760
Россия - РФ - Российская федерация 166164 737
Япония 13807 395
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 364
Сингапур - Республика 1953 356
Европа 24963 353
Азия - Азиатский регион 5920 317
Китай - Тайвань 4245 301
Южная Корея - Республика 7051 300
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 250
Германия - Федеративная Республика 13221 243
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 210
Индия - Bharat 5869 202
Канада 5081 192
Франция - Французская Республика 8177 179
Нидерланды 3745 147
Италия - Итальянская Республика 4508 146
Швеция - Королевство 3781 133
Малайзия 922 128
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 122
Испания - Королевство 3839 120
Финляндия - Финляндская Республика 3697 118
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 109
Бразилия - Федеративная Республика 2520 103
Таиланд - Королевство 926 101
Казахстан - Республика 6047 96
Великобритания - Лондон 2432 95
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 94
США - Нью-Йорк 3180 93
Новая Зеландия 737 89
Украина 7928 88
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 85
Турция - Турецкая республика 2620 85
Дания - Королевство 1336 84
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 79
Израиль 2856 78
Ближний Восток 3154 78
Индонезия - Республика 1058 76
Китай - Пекин - Beijing 1096 75
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 308
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 302
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 199
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 151
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 134
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 109
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 91
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 86
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 76
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 70
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 67
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 65
Английский язык 7030 62
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 58
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 57
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 57
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 56
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 55
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 54
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 54
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 51
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 50
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 49
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 49
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 47
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 45
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 45
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 44
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 44
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 43
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 43
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 43
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 39
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 39
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 38
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 38
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 38
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 38
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 37
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 80
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 50
FT - Financial Times 1295 39
Bloomberg 1627 33
Total Telecom 613 24
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 23
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 19
AP - Associated Press 2007 17
NYT - The New York Times 1100 15
South China Morning Post 93 15
The Register - The Register Hardware 1784 15
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 14
Newsbytes News Network 379 13
Times 661 13
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 13
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 12
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 11
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 11
Forbes - Форбс 1002 11
Ведомости 1466 10
DigiTimes - Издание 1331 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 10
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 9
NE Asia Online 313 9
CNews - ZOOM.CNews 1866 8
Известия ИД 770 8
New Scientist 1448 8
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 7
AppleInsider 400 7
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 7
Dow Jones Business News 88 7
The Verge - Издание 619 7
Tom’s Hardware 600 6
РИА Новости 1033 6
BleepingComputer - Издание 458 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 6
CNET Networks - CNET News 1643 6
Wikipedia - Википедия 650 6
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 46
IDC - International Data Corporation 4975 43
Gartner - Гартнер 3658 29
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 10
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 10
Forrester Research 834 9
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
Informa - Ovum - Omdia 155 6
NPD DisplaySearch 285 6
Fortune Global 500 295 6
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 5
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 5
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 5
Gartner - Dataquest 353 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
Frost & Sullivan 207 4
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 4
CNews Рынок ИТ-услуг 171 4
comScore 379 4
eMarketer 206 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Counterpoint Research 110 3
Vanson Bourne 49 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
In-Stat/MDR 74 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 3
Research and Markets 26 2
TrendForce 187 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
GSMA Intelligence 11 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 2
TeleGeography Research 40 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Moody's Investors Service 136 2
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 23
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 6
РАН - Российская академия наук 2122 5
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 5
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
PolyU, HKPU - Hong Kong Polytechnic University - Xianggang Ligong Daxue - Гонконгский политехнический университет 3 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 2
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 2
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 2
РАН ИВ - Институт востоковедения Российской академии наук - Общество востоковедов Российской Академии наук 9 2
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 49 2
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
McGill University - Университет Макгилла 27 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 53
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 20
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 17
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 16
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 16
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 13
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 11
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 7
День молодёжи - 27 июня 1087 6
Старт Хаб 21 5
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
GITEX Technology - международная выставка 48 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
Startup Village - международная стартап-конференция 62 3
Связь-Экспокомм 276 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
CeBIT 614 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 2
Индустрия 4.5G Саммит 3 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
Capture the Flag - CTF 56 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Global mobileGov Awards 5 1
iF Design Awards 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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