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Китай Гонконг САР Специальный административный район Китайской Народной Республики
СОБЫТИЯ
|09.04.2026
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Метавселенные, цифровые двойники, VR-технологии: ДИТ Москвы представил результаты исследования цифровых туристических сервисов в городах мира
осистему. В новом исследовании специалисты рассмотрели практики 11 мегаполисов, в том числе Москвы, Гонконга, Пекина и других. Крупнейшие города мира активно внедряют искусственный интеллект, т
|05.03.2025
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Системные интеграторы могут выиграть поездку в Гонконг
Кто поедет? Партнеры, чей объем закупок оборудования RakTek через Netwell в период с 1 марта по 31 августа 2025 года превысит $100,000, получат возможность отправиться в пятидневное путешествие Гонконг – Макао с посещением самых ярких достопримечательностей: пик Виктория, залив Репалс, казино «Венеция». Программа нацелена на системных интеграторов и корпоративных реселлеров, а победит
|18.02.2025
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Исследование АФТ: 60% всех транзакций в Китае совершается бигтехами или небанковскими игроками, львиную долю рынка занимают Tensent и Alibaba
вертый выпуск авторского цикла «ФинТех ФинЭтих». Новое исследование посвящено финтех-рынкам Китая и Гонконга. Китай — один из самых главных и важных рынков для глобальных финансовых и технологи
|23.07.2024
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У России новый мощный союзник в борьбе с санкциями Запада
ерческого фонда «Комитет за свободу в Гонконге» (Committee for Freedom in Hong Kong), правительство Гонконга не возражает против этого, чем «саботирует санкции, намеренно способствуя передаче з
|05.06.2024
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Сервис Colife начал работать в Гонконге
жилой недвижимости Colife запустился в 2022 г. в Дубае и Стамбуле, а сейчас компания вышла на рынок Гонконга. В Гонконге компания сдает в аренду коливинги — это полностью меблированные комнаты
|31.01.2022
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«Билайн» расширил свое присутствие в Гонконге и сократил задержки в сети «Москва-Гонконг»
Блок по операторскому бизнесу «Билайн» организовал модернизацию международного узла «Билайн» в Гонконге в целях минимизации задержек и улучшения качества сервиса для российских клиентов. У
|25.01.2021
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Гонконгцы массово бегут с WhatsApp на знаменитый российский мессенджер. И это не Telegram
гцы увидели альтернативу WhatsApp в мессенджере российской Mail.ru Group Опрошенные изданием жители Гонконга объясняют свой переход на ICQ ностальгией. Многие из них пользовались мессенджером б
|28.04.2020
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G-Core Labs открыла новую точку присутствия хостинга и CDN в Гонконге
етевой инфраструктуры и открывает первую в Китае точку своего присутствия. Локация расположена в г. Гонконге, предлагая заказчикам защищённые выделенные и виртуальные серверы, а также услуги по
|04.02.2020
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Eset: хакерская группировка Winnti Group атаковала университеты Гонконга
Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщил об атаке киберпреступников Winnti Group на университеты Гонконга. Благодаря применяемым методам машинного обучения решения Eset обнаружили образец вредоноса на нескольких компьютерах в двух университетах. Winnti Group знаменита благодаря ее резонанс
|26.08.2019
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Telegram выдает силовикам участников митингов и протестов
з их на то согласия. Брешь в системе безопасности популярного сервиса обнаружили разработчики ПО из Гонконга. По словам специалистов, обнаруженная ими лазейка может использоваться властями и сп
|16.07.2019
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Abbyy открыла офис в Гонконге
Abbyy, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики, объявил о расширении присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания открыла новый офис в Гонконге – уже третье региональное представительство Abbyy в Азии после Тайваня и Японии. По данным IDC, в 2019 г. в Азиатско-Тихоокеанском регионе инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) дос
|09.07.2018
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Xiaomi провела провальное IPO, акции рухнули в первый день торгов
стие» Сегодня китайская технологическая компания Xiaomi провела первичное размещение акций (IPO) на Гонконгской бирже. Акции Xiaomi Corp., оцененные при размещении на Гонконгской бирже (
|16.02.2017
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«Почта России» запустила новый сервис доставки отправлений Simplified Registered Mail с «Почтой Гонконга»
«Почта России» совместно с «Почтой Гонконга» (Hongkong Post) в партнерстве с логистической компанией Cainiao (входит в холдинг Alibaba) внедрили новый продукт SRM («Simplified Registered Mail» — «простой регистрируемый пакет»).
|01.08.2016
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«ТрансТелеКом» расширяет присутствие в Гонконге
Компания «ТрансТелеКом» организовала второй узел связи в Гонконге, разместив IP-оборудование в одном из самых современных дата-центров Азиатско-Тихоокеанского региона Equinix HK1. Теперь технические средства ТТК в Гонконге сосредоточены в двух
|03.03.2016
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Qrator Labs открыла центр обработки трафика в Гонконге
ическую инфраструктуру для выхода на рынок Юго-Восточной Азии. Об этом CNews сообщили в Qrator Labs. Компания открыла центр обработки трафика для предоставления услуг по противодействию DDoS-атакам в Гонконге. Новая точка присутствия дополнила облачное решение Qrator, увеличив географическую распределённость собственной сети компании. На сегодняшний день сеть Qrator включает: три узла в США
|06.10.2014
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Новый Android-троян шпионит за протестующими в Гонконге
тем, что атака с его использованием рассчитана на конкретную группу лиц, интересующую злоумышленников, сообщили CNews в «Доктор Веб». Новая Android-угроза распространялась среди протестующих жителей Гонконга, выступающих за более демократичную избирательную систему. Троян устанавливался на мобильные устройства активистов под видом приложения для координации их действий, поэтому не должен б
|04.09.2014
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Высокая стоимость iPhone 6 подтверждена
Стоимость Apple iPhone 6 в Гонконге составит от 6663 до 9687 гонконгских долларов, сообщает ресурс TK Tech News. Издание
|28.08.2014
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Германия и Гонконг заключили соглашение о быстрой проверке е-паспортов
года Германия станет первой европейской страной (и второй страной в мире), которая позволит жителям Гонконга использовать свою автоматизированную систему проверки е-паспортов в аэропортах. В св
|18.04.2013
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«1С:Первый БИТ» открыл представительство в Гонконге
овых представителей, утверждают в компании. По мнению представителей «1С:Первого БИТа», предприятия Гонконга оценят возможности автоматизации учета и управления на базе 1С. «Решения 1С обеспечи
|17.10.2012
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Рынок мобильного шоппинга ожидает кратный рост
бильные устройства. Еще в 2011 г. покупки с мобильных делали всего 10% гонконгцев. Внимание жителей Гонконга к мобильным технологиям позволяет оценивать будущее развитие мобильных технологий в
|09.06.2012
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Гонконгский спутниковый канал впервые начинает вещание для аудитории Европы
ла основана в 1996 г. В настоящее время она транслирует 3 местных канала, направленных на аудиторию Гонконга, КНР, Сингапура и Тайваня: общий Phoenix Chinese Channel, киноканал Phoenix Movies C
|06.06.2012
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Возвращение птичьего гриппа: снова Гонконг
чика при этом остались здоровы, а значит - данный вирус не передался от человека к человеку. Жители Гонконга особенно остро реагируют на угрозу распространения смертельных инфекций, поскольку о
|18.04.2012
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ТТК подключился к точке обмена трафиком в Гонконге
Компания ТТК сообщила о подключении своей сети к международной точке обмена трафиком в Гонконге – Hong Kong Internet Exchange (HKIX). Подключение организовано в рамках программы по расширению международного сегмента сети ТТК и осуществлено через собственный IP-узел компании в
|16.03.2012
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ТТК создал компанию в Гонконге
страль». – Эти услуги в частности широко востребованы сегодня на телекоммуникационном рынке Китая и Гонконга».
|14.10.2011
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R2-D2: Android 4.0 Ice Cream Sandwich будет представлен 19 октября в Гонконге
Определилась новая дата мероприятия от Samsung и Google - 19 октября в Гонконге будет представлен Android Ice Cream Sandwich - в 6 утра по московскому времени. Что ж, теперь когда дата и место мероприятия определились окончательно, остаётся только дождаться и посм
|26.07.2010
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Официальный запуск iPad в Гонконге усилил «серый» рынок в Китае и Вьетнаме
арта. «Серые» поставки iPad начались одновременно с выходом планшета в США, в начале апреля. Помимо Гонконга, где за планшетом выстроились длинные очереди, в минувшую пятницу устройство поступи
|23.03.2010
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Google сбежал от китайской цензуры в Гонконг
гается поисковый сервис на упрощенном китайском, работающий на серверах в Гонконге. Пользователи из Гонконга по-прежнему имеют доступ к обычному поисковику Google, созданному специально для них
|28.01.2010
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Гонконгский аэропорт развлечений
В международном аэропорту Гонконга появились новые терминалы для игры в PS3. Они бесплатны для посетителей, а всего их 14 штук. В каждое устройство установлены одни из самых последних тайтлов - Final Fantasy XIII, Avata
|02.06.2009
|Медиаплеер из Гонконга
|04.03.2009
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МТТ открыл собственный международный узел в Гонконге
городной и международной связи МТТ реализовал проект по организации собственной точки присутствия в Гонконге. Ранее МТТ использовал услуги подключения в Гонконге у международного операто
|17.07.2008
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Гонконгская больница потеряла флоппи-дискеты с приватными данными
ельной) сфере крутится огромный объем конфиденциальных данных, который сопровождается сравнительно слабой информатизацией и использованием устаревших технологий. Инцидент, который недавно произошел в гонконгской больнице Yan Chai, только подтверждает эту тенденцию. Как сообщает сайт News.gov.hk, в этой больнице исчезли несколько флоппи-дискет, которые использовались в качестве резервных нос
|28.03.2008
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Гонконгский миллиардер вложил в Facebook еще $40 млн.
Социальная сеть Facebook получила еще $40 млн. инвестиций от гонконгского миллиардера Ли Ка-Шинга (Li Ka-Shing). Напомним, что ранее, в ноябре 2007 г., Ли Ка-Шинг инвестировал в Facebook $60 млн. Таким образом, общая сумма его вложений в социальную сеть
|13.03.2008
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Через 20 лет в Гонконге наступит вечное лето
атории, по мере динамичной урбанизации в прошлом веке темпы повышения средней температуры воздуха в Гонконге почти в 2 раза опережали среднемировой показатель. Линь Чаоин прогнозирует, что в 20
|12.03.2008
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В Гонконге выявлена вспышка загадочной болезни
Как сообщает Би-би-си, в Гонконге из-за вспышки странного заболевания была закрыта школа. У более чем 30 учащихся были выявлены симптомы заболевания, напоминающего грипп. Один из заболевших детей скончался во вторник.
|30.11.2007
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Facebook получил $60 млн. от гонконгского инвестора
Социальная сеть Facebook получила $60 млн. инвестиций от гонконгского миллиардера Ли Ка-Шинга (Li Ka-Shing). Как сообщает издание Wall Street Journal, миллиардер Ли Ка-Шинг является председателем сетевого оператора Hutchison Whampoa Limited, а также
|22.11.2007
|Гонконгский стартап предлагает ПО для защиты USB-портов
|25.09.2007
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«ТрансТелеКом» соединяет свои узлы связи в Гонконге и Токио
«Компания ТрансТелеКом», российский оператор связи, заключила договор с компанией Asia Netcom о предоставлении канала связи, который напрямую соединит узлы связи ТТК в Токио и Гонконге. Договор был заключен во время официального открытия представительства «Компании ТрансТелеКом» в Пекине. По условиям контракта Asia Netcom предоставила ТТК полностью резервированный ка
|11.09.2007
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Черви очистят Гонконг от мусорных отходов
80 млн. дождевых червей будут перерабатывать огромное количество мусора, засоряющего Гонконг, и превращать отходы в экологически чистое удобрение. Каждый день на свалки города вы
|13.07.2007
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Метро Гонконга оборудуют точками доступа
Власти Гонконга решили установить в городском метро беспроводные точки доступа в интернет, благодаря
|31.05.2007
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Диски из Гонконга нелегально перепродавали в Британии: штраф $82 млн
о возмещении ущерба от продажи британцам легальных компакт-дисков по сниженной цене, закупленных в Гонконге. Как сообщает служба BBC, в марте суд постановил, что Music Trading Online, владелец
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