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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Китай Гонконг САР Специальный административный район Китайской Народной Республики
Публикаций - 1253, упоминаний - 1443
Китай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 4804 20
|Путин Владимир 2507 14
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 340 13
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 10
|Рейман Леонид 1009 9
|Медведев Дмитрий 1599 9
|Никифоров Николай 1151 8
|Дуров Павел 228 8
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 360 6
|Котов Виталий 40 5
|Мартынов Владислав 111 5
|Cohen Bram - Коэн Брэм 16 5
|Авдолян Альберт 28 5
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 5
|Schiller Phil - Шиллер Филип 81 4
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 284 4
|Тихомиров Владимир 11 4
|Иванов Сергей 359 4
|Brin Sergey - Сергей Брин 182 4
|Антонюк Борис 65 4
|Чемезов Сергей 134 4
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 4
|Сачков Илья 107 3
|Бородин Владимир 18 3
|Лысенко Эдуард 230 3
|Фурсин Алексей 127 3
|Белов Василий 20 3
|Кокорич Михаил 7 3
|Лямин Александр 61 3
|Синчуков Алексей 11 3
|Щебетов Сергей 30 3
|Липич Григорий 65 3
|Катчан Илья 6 3
|Barra Hugo - Барра Хьюго 22 3
|Щеголев Игорь 685 3
|Larry Page - Ларри Пейдж 179 2
|Sie Winston - Си Уинстон 7 2
|Горелкин Антон 35 2
|Галушкин Олег 172 2
|Киселёв Алексей 37 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177568, в очереди разбора - 983207.
Создано именных указателей - 71720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177568, в очереди разбора - 983207.
Создано именных указателей - 71720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru