Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики

Метавселенные, цифровые двойники, VR-технологии: ДИТ Москвы представил результаты исследования цифровых туристических сервисов в городах мира осистему. В новом исследовании специалисты рассмотрели практики 11 мегаполисов, в том числе Москвы, Гонконга, Пекина и других. Крупнейшие города мира активно внедряют искусственный интеллект, т

Системные интеграторы могут выиграть поездку в Гонконг Кто поедет? Партнеры, чей объем закупок оборудования RakTek через Netwell в период с 1 марта по 31 августа 2025 года превысит $100,000, получат возможность отправиться в пятидневное путешествие Гонконг – Макао с посещением самых ярких достопримечательностей: пик Виктория, залив Репалс, казино «Венеция». Программа нацелена на системных интеграторов и корпоративных реселлеров, а победит

Исследование АФТ: 60% всех транзакций в Китае совершается бигтехами или небанковскими игроками, львиную долю рынка занимают Tensent и Alibaba вертый выпуск авторского цикла «ФинТех ФинЭтих». Новое исследование посвящено финтех-рынкам Китая и Гонконга. Китай — один из самых главных и важных рынков для глобальных финансовых и технологи

У России новый мощный союзник в борьбе с санкциями Запада ерческого фонда «Комитет за свободу в Гонконге» (Committee for Freedom in Hong Kong), правительство Гонконга не возражает против этого, чем «саботирует санкции, намеренно способствуя передаче з

Сервис Colife начал работать в Гонконге жилой недвижимости Colife запустился в 2022 г. в Дубае и Стамбуле, а сейчас компания вышла на рынок Гонконга. В Гонконге компания сдает в аренду коливинги — это полностью меблированные комнаты

«Билайн» расширил свое присутствие в Гонконге и сократил задержки в сети «Москва-Гонконг» Блок по операторскому бизнесу «Билайн» организовал модернизацию международного узла «Билайн» в Гонконге в целях минимизации задержек и улучшения качества сервиса для российских клиентов. У

Гонконгцы массово бегут с WhatsApp на знаменитый российский мессенджер. И это не Telegram гцы увидели альтернативу WhatsApp в мессенджере российской Mail.ru Group Опрошенные изданием жители Гонконга объясняют свой переход на ICQ ностальгией. Многие из них пользовались мессенджером б

G-Core Labs открыла новую точку присутствия хостинга и CDN в Гонконге етевой инфраструктуры и открывает первую в Китае точку своего присутствия. Локация расположена в г. Гонконге, предлагая заказчикам защищённые выделенные и виртуальные серверы, а также услуги по

Eset: хакерская группировка Winnti Group атаковала университеты Гонконга Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщил об атаке киберпреступников Winnti Group на университеты Гонконга. Благодаря применяемым методам машинного обучения решения Eset обнаружили образец вредоноса на нескольких компьютерах в двух университетах. Winnti Group знаменита благодаря ее резонанс

Telegram выдает силовикам участников митингов и протестов з их на то согласия. Брешь в системе безопасности популярного сервиса обнаружили разработчики ПО из Гонконга. По словам специалистов, обнаруженная ими лазейка может использоваться властями и сп

Abbyy открыла офис в Гонконге Abbyy, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики, объявил о расширении присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания открыла новый офис в Гонконге – уже третье региональное представительство Abbyy в Азии после Тайваня и Японии. По данным IDC, в 2019 г. в Азиатско-Тихоокеанском регионе инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) дос

Xiaomi провела провальное IPO, акции рухнули в первый день торгов стие» Сегодня китайская технологическая компания Xiaomi провела первичное размещение акций (IPO) на Гонконгской бирже. Акции Xiaomi Corp., оцененные при размещении на Гонконгской бирже (

«Почта России» запустила новый сервис доставки отправлений Simplified Registered Mail с «Почтой Гонконга» «Почта России» совместно с «Почтой Гонконга» (Hongkong Post) в партнерстве с логистической компанией Cainiao (входит в холдинг Alibaba) внедрили новый продукт SRM («Simplified Registered Mail» — «простой регистрируемый пакет»).

«ТрансТелеКом» расширяет присутствие в Гонконге Компания «ТрансТелеКом» организовала второй узел связи в Гонконге, разместив IP-оборудование в одном из самых современных дата-центров Азиатско-Тихоокеанского региона Equinix HK1. Теперь технические средства ТТК в Гонконге сосредоточены в двух

Qrator Labs открыла центр обработки трафика в Гонконге ическую инфраструктуру для выхода на рынок Юго-Восточной Азии. Об этом CNews сообщили в Qrator Labs. Компания открыла центр обработки трафика для предоставления услуг по противодействию DDoS-атакам в Гонконге. Новая точка присутствия дополнила облачное решение Qrator, увеличив географическую распределённость собственной сети компании. На сегодняшний день сеть Qrator включает: три узла в США

Новый Android-троян шпионит за протестующими в Гонконге тем, что атака с его использованием рассчитана на конкретную группу лиц, интересующую злоумышленников, сообщили CNews в «Доктор Веб». Новая Android-угроза распространялась среди протестующих жителей Гонконга, выступающих за более демократичную избирательную систему. Троян устанавливался на мобильные устройства активистов под видом приложения для координации их действий, поэтому не должен б

Высокая стоимость iPhone 6 подтверждена Стоимость Apple iPhone 6 в Гонконге составит от 6663 до 9687 гонконгских долларов, сообщает ресурс TK Tech News. Издание

Германия и Гонконг заключили соглашение о быстрой проверке е-паспортов года Германия станет первой европейской страной (и второй страной в мире), которая позволит жителям Гонконга использовать свою автоматизированную систему проверки е-паспортов в аэропортах. В св

«1С:Первый БИТ» открыл представительство в Гонконге овых представителей, утверждают в компании. По мнению представителей «1С:Первого БИТа», предприятия Гонконга оценят возможности автоматизации учета и управления на базе 1С. «Решения 1С обеспечи

Рынок мобильного шоппинга ожидает кратный рост бильные устройства. Еще в 2011 г. покупки с мобильных делали всего 10% гонконгцев. Внимание жителей Гонконга к мобильным технологиям позволяет оценивать будущее развитие мобильных технологий в

Гонконгский спутниковый канал впервые начинает вещание для аудитории Европы ла основана в 1996 г. В настоящее время она транслирует 3 местных канала, направленных на аудиторию Гонконга, КНР, Сингапура и Тайваня: общий Phoenix Chinese Channel, киноканал Phoenix Movies C

Возвращение птичьего гриппа: снова Гонконг чика при этом остались здоровы, а значит - данный вирус не передался от человека к человеку. Жители Гонконга особенно остро реагируют на угрозу распространения смертельных инфекций, поскольку о

ТТК подключился к точке обмена трафиком в Гонконге Компания ТТК сообщила о подключении своей сети к международной точке обмена трафиком в Гонконге – Hong Kong Internet Exchange (HKIX). Подключение организовано в рамках программы по расширению международного сегмента сети ТТК и осуществлено через собственный IP-узел компании в

ТТК создал компанию в Гонконге страль». – Эти услуги в частности широко востребованы сегодня на телекоммуникационном рынке Китая и Гонконга».

R2-D2: Android 4.0 Ice Cream Sandwich будет представлен 19 октября в Гонконге Определилась новая дата мероприятия от Samsung и Google - 19 октября в Гонконге будет представлен Android Ice Cream Sandwich - в 6 утра по московскому времени. Что ж, теперь когда дата и место мероприятия определились окончательно, остаётся только дождаться и посм

Официальный запуск iPad в Гонконге усилил «серый» рынок в Китае и Вьетнаме арта. «Серые» поставки iPad начались одновременно с выходом планшета в США, в начале апреля. Помимо Гонконга, где за планшетом выстроились длинные очереди, в минувшую пятницу устройство поступи

Google сбежал от китайской цензуры в Гонконг гается поисковый сервис на упрощенном китайском, работающий на серверах в Гонконге. Пользователи из Гонконга по-прежнему имеют доступ к обычному поисковику Google, созданному специально для них

Гонконгский аэропорт развлечений В международном аэропорту Гонконга появились новые терминалы для игры в PS3. Они бесплатны для посетителей, а всего их 14 штук. В каждое устройство установлены одни из самых последних тайтлов - Final Fantasy XIII, Avata

МТТ открыл собственный международный узел в Гонконге городной и международной связи МТТ реализовал проект по организации собственной точки присутствия в Гонконге. Ранее МТТ использовал услуги подключения в Гонконге у международного операто

Гонконгская больница потеряла флоппи-дискеты с приватными данными ельной) сфере крутится огромный объем конфиденциальных данных, который сопровождается сравнительно слабой информатизацией и использованием устаревших технологий. Инцидент, который недавно произошел в гонконгской больнице Yan Chai, только подтверждает эту тенденцию. Как сообщает сайт News.gov.hk, в этой больнице исчезли несколько флоппи-дискет, которые использовались в качестве резервных нос

Гонконгский миллиардер вложил в Facebook еще $40 млн. Социальная сеть Facebook получила еще $40 млн. инвестиций от гонконгского миллиардера Ли Ка-Шинга (Li Ka-Shing). Напомним, что ранее, в ноябре 2007 г., Ли Ка-Шинг инвестировал в Facebook $60 млн. Таким образом, общая сумма его вложений в социальную сеть

Через 20 лет в Гонконге наступит вечное лето атории, по мере динамичной урбанизации в прошлом веке темпы повышения средней температуры воздуха в Гонконге почти в 2 раза опережали среднемировой показатель. Линь Чаоин прогнозирует, что в 20

В Гонконге выявлена вспышка загадочной болезни Как сообщает Би-би-си, в Гонконге из-за вспышки странного заболевания была закрыта школа. У более чем 30 учащихся были выявлены симптомы заболевания, напоминающего грипп. Один из заболевших детей скончался во вторник.

Facebook получил $60 млн. от гонконгского инвестора Социальная сеть Facebook получила $60 млн. инвестиций от гонконгского миллиардера Ли Ка-Шинга (Li Ka-Shing). Как сообщает издание Wall Street Journal, миллиардер Ли Ка-Шинг является председателем сетевого оператора Hutchison Whampoa Limited, а также

«ТрансТелеКом» соединяет свои узлы связи в Гонконге и Токио «Компания ТрансТелеКом», российский оператор связи, заключила договор с компанией Asia Netcom о предоставлении канала связи, который напрямую соединит узлы связи ТТК в Токио и Гонконге. Договор был заключен во время официального открытия представительства «Компании ТрансТелеКом» в Пекине. По условиям контракта Asia Netcom предоставила ТТК полностью резервированный ка

Черви очистят Гонконг от мусорных отходов 80 млн. дождевых червей будут перерабатывать огромное количество мусора, засоряющего Гонконг, и превращать отходы в экологически чистое удобрение. Каждый день на свалки города вы

Метро Гонконга оборудуют точками доступа Власти Гонконга решили установить в городском метро беспроводные точки доступа в интернет, благодаря