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Китай Гонконг САР Специальный административный район Китайской Народной Республики

Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики


31.01.2022 «Билайн» расширил свое присутствие в Гонконге и сократил задержки в сети «Москва-Гонконг»
28.04.2020 G-Core Labs открыла новую точку присутствия хостинга и CDN в Гонконге
04.02.2020 Eset: хакерская группировка Winnti Group атаковала университеты Гонконга
26.08.2019 Telegram выдает силовикам участников митингов и протестов
16.07.2019 Abbyy открыла офис в Гонконге
16.02.2017 «Почта России» запустила новый сервис доставки отправлений Simplified Registered Mail с «Почтой Гонконга»
01.08.2016 «ТрансТелеКом» расширяет присутствие в Гонконге
03.03.2016 Qrator Labs открыла центр обработки трафика в Гонконге
06.10.2014 Новый Android-троян шпионит за протестующими в Гонконге
28.08.2014 Германия и Гонконг заключили соглашение о быстрой проверке е-паспортов
18.04.2013 «1С:Первый БИТ» открыл представительство в Гонконге
17.10.2012 Рынок мобильного шоппинга ожидает кратный рост
06.06.2012 Возвращение птичьего гриппа: снова Гонконг
18.04.2012 ТТК подключился к точке обмена трафиком в Гонконге
16.03.2012 ТТК создал компанию в Гонконге
14.10.2011 R2-D2: Android 4.0 Ice Cream Sandwich будет представлен 19 октября в Гонконге
26.07.2010 Официальный запуск iPad в Гонконге усилил «серый» рынок в Китае и Вьетнаме
23.03.2010 Google сбежал от китайской цензуры в Гонконг
04.03.2009 МТТ открыл собственный международный узел в Гонконге
13.03.2008 Через 20 лет в Гонконге наступит вечное лето
12.03.2008 В Гонконге выявлена вспышка загадочной болезни
25.09.2007 «ТрансТелеКом» соединяет свои узлы связи в Гонконге и Токио
11.09.2007 Черви очистят Гонконг от мусорных отходов
13.07.2007 Метро Гонконга оборудуют точками доступа
31.05.2007 Диски из Гонконга нелегально перепродавали в Британии: штраф $82 млн
09.03.2007 Cyberport и Cisco строят в Гонконге образцовую сеть Wi-Fi
15.02.2007 В Гонконг вернулся интернет
06.12.2006 Рейман открыл "Национальный День России" в Гонконге
02.06.2006 i-mode идет в Гонконг
10.05.2006 В аэропорту Гонконга создана крупнейшая в мире беспроводная локальная сеть
20.05.2005 Студентку из Гонконга приговорили к исправительным работам за пиратство
03.02.2005 Philips перебрасывает силы в Гонконг
06.12.2004 Гонконг создает свою Силиконовую Долину
06.12.2004 Гонконг создает свою Силиконовую Долину
24.08.2004 Nokia поставит в Гонконг оборудование на $30 млн.
18.02.2004 FLAG Telecom проложит подводный кабель от Египта до Гонконга
28.01.2004 3G шагает по планете: Гонконг, Греция, частично Малайзия
14.03.2003 Motorola получила контракт от полиции Гонконга
28.01.2003 В Гонконге и Японии появляется новая модель Sony Clie SJ33
20.01.2003 China Motion получила лицензию на проводную связь в Гонконге

Публикаций - 1253, упоминаний - 1443

Китай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10500 83
Microsoft Corporation 22233 83
Google LLC 10020 53
Samsung Electronics 9204 45
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5392 37
Intel Corporation 11130 36
Huawei 3125 36
IBM - International Business Machines Corp 8856 35
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 80 34
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8215 33
Lenovo Motorola 3445 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8690 32
Ericsson 2698 32
China Mobile 367 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7635 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6413 29
Hutchison Holdings 164 28
Meta - Facebook 4200 28
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 265 27
NTT DoCoMo 1107 24
NEC 1736 24
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1864 24
Yahoo! 3596 24
Singapore Telecommunications - Singtel 135 24
China Telecom 241 23
Vodafone Group 1317 23
Cisco Systems 4697 23
Cable & Wireless - C&W 229 23
Yandex - Яндекс 4896 22
Qualcomm Technologies 1613 21
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1484 20
VK - Mail.ru Group 2988 18
LG Electronics 3271 17
Oracle Corporation 5950 17
Новый диск 899 17
Twitter 2381 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3852 16
Orange S.A. 965 16
Alibaba Group 347 16
AT&T Inc 1557 15
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 144 35
Открытие ФК 2285 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5100 16
Империя-Фарма 90 16
eBay Inc 1574 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2057 13
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1822 13
АТАК - сеть магазинов 1726 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1663 9
Почта России ПАО 1838 8
Visa International 1712 8
SoftBank Group 233 7
ИСК - Ижевская строительная компания 742 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 426 6
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 117 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 446 6
Qiwi 862 6
Газпром ПАО 917 6
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 73 5
Walmart - Wal-Mart Stores 359 5
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 18 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 505 5
AliExpress 317 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 760 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 899 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1622 5
ГПБ - Газпромбанк 831 5
Merrill Lynch 427 4
РЖД - Российские железные дороги 1425 4
Альфа-Банк 1444 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 821 4
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 279 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 478 4
LinkedIn 554 4
X5 Group 679 4
Связной ГК 1128 4
Bank of America - Банк Америки 216 4
Газпром нефть 417 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 973 4
Правительство РФ 7512 53
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9686 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7788 30
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1946 17
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1041 17
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 932 15
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2662 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3111 12
Президент Российской Федерации 3325 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 558 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2194 9
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 438 9
Правительство Москвы 1550 9
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1528 9
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 428 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2393 8
Верховный суд Российской Федерации 667 8
Администрация Президента РФ 884 7
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 339 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2309 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1561 7
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 570 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2433 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 501 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1558 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2117 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1292 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 183 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1433 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 531 5
World Bank Group - Всемирный банк 277 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1879 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1191 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2114 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 702 4
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 567 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 814 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 614 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 61 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 26
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2500 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2070 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 231 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 241 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 587 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 3
Руссофт - Russoft 366 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 55 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 193 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
WiMAX Forum 66 2
АФТ - Ассоциация Финтех 157 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 210 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 266 2
OLPC - One Laptop per Child 80 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 62 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
OpenChain 1 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 12 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 9 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 52 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 159 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 37 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
Единая Россия - Политическая партия 243 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 35957 194
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20173 57
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3939 16
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Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2473 14
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8271 14
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Microsoft Windows 2000 1677 8
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Microsoft Office 3203 8
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Apple iPhone 3 401 7
Apple iPod 1344 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 237 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2876 7
Microsoft Windows 2005 6
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Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 282 6
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 105 6
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 820 6
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 190 6
Исанин Антон 4804 20
Путин Владимир 2507 14
Trump Donald J. - Трамп Дональд 340 13
Jobs Steve - Джобс Стив 996 10
Рейман Леонид 1009 9
Медведев Дмитрий 1599 9
Никифоров Николай 1151 8
Дуров Павел 228 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 360 6
Котов Виталий 40 5
Мартынов Владислав 111 5
Cohen Bram - Коэн Брэм 16 5
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Gates William Henry - Гейтс Билл 893 5
Schiller Phil - Шиллер Филип 81 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 284 4
Тихомиров Владимир 11 4
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 10581 15
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1932 13
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2200 12
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1593 11
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 2561 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2953 9
Мошенничество - Махинации 1239 9
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 596 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2386 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1605 8
Образование в России 312 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3043 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1346 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1502 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 971 6
Аутсорсинг 946 5
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 561 5
H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп») - серотип вируса гриппа A 82 5
Информационное общество - Государственная программа 1186 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2505 5
Абонентская база 911 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 8588 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 1016 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1600 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 704 4
Денежные переводы 716 4
Спам - Spam 461 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 766 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 546 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 548 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 997 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 3949 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 728 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1704 3
Страхование - Страховое дело 1117 3
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 150 3
Thomson Reuters - Рейтер 5722 49
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10425 36
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 824 17
Bloomberg 1001 17
FT - Financial Times 1110 16
Associated Press 1972 12
NYT - The New York Times 955 10
Newsbytes News Network 318 10
South China Morning Post 26 8
DigiTimes - Издание 1283 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2250 8
CNBC - Consumer News and Business Channel 147 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 722 7
TechCrunch - TechCrunch Awards 1147 6
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 603 6
CNews - ZOOM.CNews 1388 6
AppleInsider 384 6
Total Telecom 260 6
WSJ - The Wall Street Journal 1220 6
New Scientist 1447 5
Forbes - Форбс 582 5
The Verge - Издание 468 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 5
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 5
The Register 1277 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 569 5
CoinMarKetCap 17 4
All Things Digital 166 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 394 4
The Information 45 4
Mercury Center 309 4
CNET - Издание 1577 4
Dow Jones Business News 88 4
NE Asia Online 313 3
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 3
BleepingComputer - Издание 147 3
China Daily 64 3
Ananova 249 3
Business Insider 187 3
Wikipedia - Википедия 410 3
IDC - International Data Corporation 4604 35
Gartner 3284 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3106 17
Nielsen Holdings - NetRatings 384 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 6
IHS iSuppli 389 6
Forrester Research 802 6
Fortune Global 500 276 5
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 20 4
Gartner Dataquest 340 4
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 14 4
eMarketer 199 4
500 Startups 1989 4
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 13 3
Frost & Sullivan 199 3
GfK Rus - ГФК-Русь 189 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 3
Yankee Group 166 3
In-Stat/MDR 63 3
Vanson Bourne 47 3
GSMA Intelligence 8 2
Juniper Research 465 2
comScore 349 2
NPD DisplaySearch 282 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 11 2
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 2
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 2
TeleGeography Research 39 2
Research and Markets 22 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 96 1
In-Stat 81 1
Yankee Group - Broadband Subscriber Forecast 2 1
Current Analysis 24 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
OpenSignal 5 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
Ookla Рейтинг скорости мобильного интернета 2 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 3129 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1141 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 5
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 53 4
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 4
Cornell University - Корнеллский университет 134 3
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 219 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 560 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 600 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 93 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 91 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 98 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 435 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 351 2
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 19 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 6 1
CAST - China Academy of Space Technology - Китайская Академия космических технологий 5 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 97 1
SNU - Seoul National University - СНУ - Национальный университет Сеула 12 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 25 1
НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая 15 1
Варшавский университет - University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski 11 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
ФГБУ НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи 11 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
Duke University - Дьюкский университет 45 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 20 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 58 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 56 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 31 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 1
McGill University - Университет Макгилла 24 1
РАН - Российская академия наук 1326 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 156 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 33 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 13
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 548 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 753 9
100+ Forum Russia 4424 8
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 18 7
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 64 4
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 574 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 3
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 2298 3
GITEX Technology Week - Выставка 20 2
Индустрия 4.5G Саммит 2 2
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 21 2
CeBIT 454 2
Startup Village - международная стартап-конференция 46 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 1569 2
Web Summit 3 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 28 1
MEDICA 3 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
Qualcomm 4G/5G Summit 1 1
Indiasoft ИТ-конференция 1 1
Связь-Экспокомм 40 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 301 1
WRO - World Robotics Olympiad - Всемирная олимпиада роботов Википедия 8 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 1
GFCE - Global Forum on Cyber Expertise - Глобальный форум по киберэкспертизе 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 764 1
Global Mobile Broadband Forum 2 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 53 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
Global mobileGov Awards 5 1
Международный женский день - 8 марта 73 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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Создано именных указателей - 71720.
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