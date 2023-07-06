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Азия Азиатско-Тихоокеанский регион APAC Asia-Pacific

Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific


06.07.2023 Всеволод Воробьев -

Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: На отечественном рынке ЦОД стали появляться новые вендоры из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока

еским консервативным решениям. Они надежны в работе, но требуют больше места, расходуют больше электроэнергии и немного дороже в эксплуатации. На отечественном рынке стали появляться новые вендоры из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока. Многие из них предлагают вполне достойные решения, которые российские компании уже используют в своей инфраструктуре. У отечественных произ
14.02.2023 В группе «Рексофт» назначен директор по организационному развитию

йский People management (управление персоналом), а также Talent Acquisition EPAM в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC). В группе «Рексофт» Фаина Лернер будет отвечать за инт
10.12.2021 Партнерство Case Studio и Softline в Азиатско-тихоокеанском регионе

сандр Микоян, вице-президент по стратегии, развитию и маркетингу; Илья Анжиганов, вице-президент по Азиатско-Тихоокеанскому региону», – сказала Анна Любогощева, руководителя направления развити
23.11.2021 Ribbon расширяет рамки соглашения с Westcon-Comstor в Азиатско-Тихоокеанском регионе

тоящее время распространяется на Австралию и Новую Зеландию (АНЗ). Цель — охватить еще десять стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Расширение дистрибьюторских возможностей позволит комп
23.06.2021 Synology анонсирует DSM 7.0, расширяя возможности безопасности и управления системой

аботки данных уже работает на Тайване — территории, которая находится в центре всех ключевых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. Расширение позволяет всему портфолио C2 больше соответствова
09.04.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую кампанию кибершпионажа в Азиатско-Тихоокеанском регионе

умышленниками способ защиты вредоносного кода от анализа демонстрирует, что техники APT-группировок Азиатско-Тихоокеанского региона совершенствуются. Заголовки исполняемых файлов финальных троя
04.03.2021 Количество атак шифровальщиков выросло за год более чем на 150%

в хакеров стали корпоративные сети крупных компаний из Северной Америки, Европы, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона. Первые атаки эксперты фиксировали и в России: прогнозируется
27.01.2021 Исследование Accenture: бизнес выбирает гибридные облака

для исследования “Navigating the barriers to maximizing cloud value. Cloud Outcomes Research 2.0 – APAC” были получены в ходе опроса 150 руководителей высшего звена бизнес- и ИТ-подразделений

07.10.2020 Один из крупнейших ИТ-поставщиков Сингапура Pericom Singapore вошел в состав ГК Abbyy

Abbyy объявила о покупке компании Pericom Singapore – одного из крупнейших ИТ-поставщиков в Сингапуре. Приобретение усилит позиции Abbyy в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где уже расположены два офиса компании (в Японии и Гонконге) и успешно функционирует обширная сеть партнеров. Условия сделки не разглашаются. Сингапур занимает п
13.08.2020 Trend Micro выводит платформу XDR на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки

Компания Trend Micro Incorporated сообщает, что платформа XDR официально вышла на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки (AMEA). Trend Micro XDR — первое решение в отрасли, которое предлагает клиентам комплексную систему обнаружения угроз, выходящую за ра
27.01.2020 В Индонезии при участии Group-IB задержаны киберпреступники, заразившие сотни онлайн-магазинов по всему миру

ения в краже электронных данных с помощью снифферов GetBilling. Операция еще в пяти других регионах Азиатско-Тихоокеанского региона продолжается. Впервые семейство снифферов GetBilling было опи
15.08.2019 «Лаборатория Касперского» открывает центр прозрачности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

от визит — приятный повод приехать в Куала-Лумпур, прекрасный город и один из важнейших мегаполисов Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы открываем здесь новый центр прозрачности, чтобы наши клие
16.07.2019 Abbyy открыла офис в Гонконге

Abbyy, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики, объявил о расширении присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания открыла новый офис в Гонконге – уже третье региональное представительство Abbyy в Азии после Тайваня и Японии. По данным IDC, в 2019 г. в Азиатско-Ти
06.06.2019 Group-IB открыла глобальную штаб-квартиру в Сингапуре

объявила об официальном открытии глобальной штаб-квартиры в Сингапуре. Кроме продвижения в регионе APAC передовых технологий, помогающих предотвращать кибератаки и расследовать киберпреступлен
07.12.2018 HP провела оценку безопасности систем печати

0 или более сотрудников, в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Китае. Исследование показало, что в сравнении с 2016 годом

27.11.2018 Сфера данных США будет расти самыми медленными в мире темпами

DC и Seagate, сфера данных США будет расти наиболее низкими темпами по сравнению с Китаем, странами Азиатско-Тихоокеанского Региона и EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), а доля США на рынке
31.07.2017 Половина мировых производителей внедрят носимые технологии к 2022 г.

и состояние. Более половины (51%) опрошенных производителей из Латинской Америки и 48% предприятий Азиатско-Тихоокеанского региона намерены в пятилетней перспективе внедрить технологию RFID дл
05.06.2017 Марина Левина стала директором по коммуникациям Microsoft в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ответственности Microsoft в России Марина Левина назначена директором по коммерческим коммуникациям Азиатско-Тихоокеанского региона, о чем CNews сообщили в российском представительстве Microsof
01.08.2016 «ТрансТелеКом» расширяет присутствие в Гонконге

ом» стал первой российской телекоммуникационной компанией, которая открыла свое представительство в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Пекине. «Компания ТТК ежегодно наращивает свое присутствие

25.05.2016 MasterCard представила свое первое коммерческое приложение для робота-гуманоида Pepper

лектронные платежи по различным каналам с помощью целого ряда устройств. Рестораны сети Pizza Hut в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут первыми партнерами запуска, работая вместе с MasterCard

27.01.2016 Клиенты «Азиатско-Тихоокеанского банка» теперь могут пополнять счета и карты с помощью системы «Лидер»

p15 тыс., в пунктах системы «Лидер» — p590 тыс. Также с помощью системы «Лидер» во всех отделениях «Азиатско-Тихоокеанского банка» можно отправлять и получать денежные переводы по России, СНГ и
30.09.2015 Услуги «Лидера» доступны во всех отделениях «Азиатско-Тихоокеанского банка»

«Азиатско-Тихоокеанский банк» и международная платежная система «Лидер» заключили прямой догов
09.09.2015 «Инфосистемы Джет» внедрили процесс управления конфигурациями для «Азиатско-Тихоокеанского Банка»

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) и компания «Инфосистемы Джет» внедрили процесс управления

17.08.2015 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» оптимизировал «АТБ-Онлайн» и «АТБ-Мобайл»

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) продолжает оптимизировать сервисы для своих клиентов. Как сообщили CNews в АТБ, с учетом клиентских предпочтений и текущих тенденций были разработаны качестве
09.07.2015 Платформа Orange Flexible Computing Advanced стала доступна компаниям Азиатско-Тихоокеанском региона

Advanced — облачного сервиса нового поколения, предоставляемого по модели IaaS — и ее доступности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как сообщили CNews в Orange, сервис ориентирован на крупные т
02.07.2015 Sabre завершила приобретение глобальной дистрибутивной системы Abacus International

й местного рынка позволит предложить авиакомпаниям, гостиничному бизнесу и туристическим агентствам Азиатско-Тихоокеанского региона широкий выбор инновационных решений и сервисов. Эта сделка та
31.03.2015 Замглавы Минкомсвязи Рашид Исмаилов призвал отдельные страны воздержаться от использования интернета в политических целях

зит в Куала-Лумпур, где принял участие в Десятой встрече министров в области связи и информатизации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Замглавы Минкомсвязи России осо
19.01.2015 «Теневые» облака угрожают безопасности

организаций и перестает быть зоной ответственности исключительно ИТ-департаментов. 61% респондентов признает, что безопасность размещения данных в облаке стала заботой высшего руководства компаний. В азиатско-тихоокеанском регионе возросшую важность облачной безопасности для руководства констатирует 82% участников исследования, в то время как в американском регионе этот показатель составляе
24.11.2014 Новый ЦОД «Азиатско-Тихоокеанского банка» оснащен оборудованием Schneider Electric

Компания Schneider Electric объявила об открытии первой очереди резервного центра обработки данных «Азиатско-Тихоокеанского банка» (АТБ). Вся инженерная инфраструктура ЦОДа построена на базе мо
03.10.2014 MasterCard запустит систему платежей по контрактам для Азиатско-Тихоокеанского региона

и по банковским операциям, позволяя вести ее в электронном виде в соответствии со стандартами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. «Компании по всему мире сталкиваются с проблемой управления

26.06.2014 «Космическая связь» и NewSat начинают сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Контракт стоимостью более $13 млн заключен на 3 года и обеспечивает потребности заказчика NewSat в Азиатско-тихоокеанском регионе. Спутник «Экспресс-АМ3» переведен из позиции 140˚ в.д. в точку
12.02.2014 Лишь 21% компаний применяет шифрование данных в виртуализированных окружениях

MEA), 73% в Северной Америке (NORAM) и 63% руководителей в странах азиатско-тихоокеанского региона (APAC)). При этом более половины опрошенных (51%) не строят каких-либо планов по консолидации

09.10.2013 ООН призвала страны Азии внедрять электронные визы

ые, то же самое может быть сделано и с визами”. По данным UNWTO, использование электронной визы для Азиатско-Тихоокеанского региона не является новым концептом. Так, азиатские предприниматели,

16.07.2013 Fortinet расширила возможности для партнёров в Азиатско-тихоокеанском регионе и EMEA

Компания Fortinet сообщила о расширении возможностей для партнёров в Азиатско-тихоокеанском регионе и в EMEA. Основная цель новой партнёрской программы Fortinet (
28.05.2013 Рынок серверов падает, прогноз безрадостный

льную динамику в количественном и денежном выражении продемонстрировали все регионы, за исключением Азиатско-Тихоокеанского региона и США. В Азиатско-Тихоокеанском регионе поставки возросли на

17.05.2013 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» получил лицензию на торговый эквайринг в системе MasterCard

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» сообщил о получении лицензии на торговый эквайринг в системе Mas
07.03.2013 Уральское ПО начало экспансию в Юго-Восточную Азию

российский продукт для автоматизации работы контакт-центров назывался Naumen Contact Center, но для Азиатско-Тихоокеанского региона было решено создать отдельную торговую марку Noda. Разработчи
22.02.2013 Visa продвигает использование чиповой технологии стандарта EMV

логии стандарта EMV. Программа предусматривает модернизацию банками-эквайерами банкоматов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и США с целью обеспечить обслуживание платежных чиповых карт

25.01.2013 «Ростелеком» подготовил инфраструктуру связи для парламентского форума стран АТР

имут участие руководители Совета Федерации и Государственной думы РФ, а также делегации из 28 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ранее «Ростелеком» был ответственным за создание инфокоммуни
16.01.2013 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» запустил мобильный банк для Windows Phone

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» сообщил о том, что владельцы телефонов с операционной системой W

Публикаций - 1757, упоминаний - 3208

Азия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9280 128
Dell EMC 4961 125
Microsoft Corporation 23859 115
HP Inc. 5595 102
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 77
Intel Corporation 11796 75
Samsung Electronics 9873 69
Apple Inc 11449 63
Lenovo Group 2209 62
Cisco Systems 4952 62
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 57
Lenovo Motorola 3506 56
Oracle Corporation 6422 55
Huawei 3612 53
SAP SE 5016 52
HP - Hewlett-Packard 3622 51
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2983 50
Google LLC 11206 48
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2456 46
Siemens AG - Siemens Group 2557 41
Citrix Systems 793 35
HP Compaq Computer Corp 1918 35
Прогноз 1689 34
Цифра ГК 2209 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4361 33
VMware 2206 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10406 31
Sony 6500 30
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 30
LG Electronics 3562 30
Dell Technologies - Dell Computer 2026 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8234 29
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7364 28
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10071 26
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1680 25
Singapore Telecommunications - Singtel 139 25
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1510 25
Adobe Systems 1521 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6361 135
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 50 43
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6194 39
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 31
Россети Ленэнерго 2414 26
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1796 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2533 19
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6750 17
Visa International 1897 16
ПСБ - Промсвязьбанк 761 14
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2565 13
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 12
ВТБ - ВТБ24 661 12
Альфа-Банк 1641 12
ГПБ - Газпромбанк 979 12
Газпром ПАО 1194 12
Boeing 990 11
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 11
Societe Generale - Росбанк АКБ 548 10
РЖД - Российские железные дороги 1695 9
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 9
Qiwi 954 9
Май - Майский чай - российская торговая компания 1070 9
QIWI Банк - Киви Банк 117 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 862 9
СБ Банк - Судостроительный банк 58 8
ПСКБ - Петербургский социальный коммерческий банк 32 8
ТКБ - ТрансКапиталБанк 84 8
eBay Inc 1605 7
Почта России ПАО 2060 7
Lockheed Martin 752 7
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 219 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 6
Walt Disney Company 575 6
Империя-Фарма 90 6
Nike 175 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1046 6
Открытие ФК - Бинбанк 193 6
BMW Group 418 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 640 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9828 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4716 17
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1126 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5423 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4764 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2564 13
Президент Российской Федерации 3874 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3961 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2585 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2006 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1766 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2076 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1717 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1365 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2459 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3108 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 994 6
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 365 6
Федеральное казначейство России 1620 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2890 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 867 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1089 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1660 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2832 5
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 164 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 4
World Bank Group - Всемирный банк 300 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2497 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 320 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1087 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1588 4
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 29 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 596 4
Судебная власть - Judicial power 2162 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 439 3
Правительство Москвы 2144 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 223 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 409 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1086 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 61
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 192 36
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2619 19
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 260 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1817 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 989 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 597 4
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 2
BPAP - Business Processing Association of the Philippines 3 2
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 484 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 2
IPv6 Forum 6 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 2
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 3 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 103 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
ATU - African Telecommunications Union - Африканский союз электросвязи 1 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 25 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 172 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 236 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 5 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
ADA - American Dental Association - Американская стоматологическая ассоциация 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56260 377
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41810 236
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26064 225
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18385 215
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18582 177
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26802 171
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22923 165
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13917 150
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17948 149
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13828 140
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22136 137
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21377 119
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15366 106
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13524 106
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27139 102
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13042 101
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5082 101
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12953 100
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9570 93
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9885 86
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22830 79
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10421 75
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19641 74
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8866 70
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11540 69
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9010 69
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11956 66
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1387 65
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3735 64
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10466 63
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8446 62
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9208 62
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8064 62
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8702 61
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6662 61
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5978 60
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6241 59
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11330 58
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9337 58
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7665 58
Microsoft Windows 2000 12893 113
Microsoft Windows 14794 65
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4841 53
Google Android 13034 46
Apple iPhone 6 6331 40
Linux OS 8673 40
Age of Kings 3460 36
Apple iPhone - серия смартфонов 6762 28
Intel x86 - архитектура процессора 1670 28
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4409 23
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1464 22
Apple iOS 7109 17
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 16
Microsoft Windows XP 2378 16
Apple iPad 3777 16
Oracle Java - язык программирования 2828 16
Microsoft Azure 1344 15
Apple Mac - Apple Macintosh 2898 14
Microsoft Office 3539 12
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1149 12
Microsoft Windows BitLocker 1296 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2559 11
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3590 11
Nokia Symbian OS 1400 11
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1889 10
Apple iPod 1532 10
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 634 10
Adobe Photoshop 700 10
Космодром Байконур 1056 10
Microsoft Exchange 1362 9
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 9
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 570 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2995 9
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1564 9
Google YouTube - Видеохостинг 2518 9
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 541 8
Google Cloud Platform - GCP 278 8
Google Play - Google Store - Android Market 3074 8
БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - SmartVista - СмартВиста 79 8
Softline CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 92 8
Loverde Loren - Ловерд Лорен 25 15
Касперский Евгений 310 15
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 12
Казарцев Алексей 27 11
Путин Владимир 2840 8
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 7
Серова Елена 319 7
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 32 6
Волков Дмитрий 59 6
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 6
Бочарникова Татьяна 83 6
Сачков Илья 117 5
Фомичев Андрей 69 5
Нараян Раджан 5 5
Goulden David - Гульден Дэвид 12 5
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 5
Добкин Аркадий 75 5
Боровиков Сергей 28 5
Сотин Денис 179 5
Chambers John - Чемберс Джон 118 4
Михайлов Алексей 60 4
Milanesi Carolina - Миланези Каролина 19 4
Жуков Олег 24 4
Трухан Александр 8 4
Висящев Андрей 64 4
Mucic Luka - Мучич Лука 14 4
Шеин Валерий 18 4
Зайцев Андрей 44 4
Пегасов Сергей 55 4
Стятюгин Роман 32 4
Сытин Дмитрий 56 4
Баулин Валерий 26 4
Потапенко Дмитрий 18 4
Адмиральский Сергей 39 4
Родионов Михаил 46 4
Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 4
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 4
Кирюшин Сергей 70 4
Широких Алексей 71 4
Европа 21562 776
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50866 763
Россия - РФ - Российская федерация 128218 619
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13874 513
Япония 13057 504
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15610 482
Африка - Африканский регион 3334 432
Ближний Восток 2710 416
Америка Северная 3132 380
Америка Латинская 1727 343
Азия - Азиатский регион 5198 296
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 281
Индия - Bharat 5180 224
Америка 2167 210
Южная Корея - Республика 6380 178
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3456 171
Европа Западная 1420 159
Сингапур - Республика 1794 156
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13477 148
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13127 147
Америка Южная 730 145
Германия - Федеративная Республика 12303 143
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40572 130
Канада 4753 128
Европа Восточная 3022 121
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1666 120
Китай - Тайвань 3842 96
Франция - Французская Республика 7642 89
Бразилия - Федеративная Республика 2262 85
Малайзия 831 83
Индонезия - Республика 900 67
Таиланд - Королевство 737 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15744 53
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 698 52
Италия - Итальянская Республика 4260 51
Филиппины - Республика 545 49
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1021 49
Украина 7413 48
Земля - планета Солнечной системы 10039 46
Нидерланды 3357 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43591 381
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46282 252
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11385 160
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7030 144
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21552 144
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14592 140
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25363 138
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9091 100
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5448 91
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9688 82
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7247 80
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11361 79
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15849 77
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4416 71
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5701 66
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4393 63
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5151 58
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4175 55
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3358 53
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7242 50
Логистика сбытовая - Сбыт 2254 49
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6369 44
Страхование - Страховое дело - Insurance 5344 43
Кредитование - Сrediting - Заём 6172 42
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5855 42
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9520 41
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2066 41
Английский язык 6275 41
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4833 40
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8716 38
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10243 38
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2809 38
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4673 36
Internet Economy - Интернет-экономика 5599 36
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4760 36
Абонентская база - Абонентская плата 5358 36
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8176 35
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5764 34
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4871 33
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2653 31
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5809 36
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11053 19
Прайм - Агентство экономической информации 863 14
The Register 1460 11
AP - Associated Press 1994 11
DigiTimes - Издание 1301 11
NE Asia Online 313 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 855 8
Bloomberg 1156 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 585 8
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 530 7
CNET Networks - CNET News 1642 7
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 7
Fortune 210 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 7
Total Telecom 613 6
FT - Financial Times 1183 6
CNews - ZOOM.CNews 1816 6
NYT - The New York Times 1009 5
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 5
Newsbytes News Network 379 5
Informa - Informa Telecoms & Media 65 5
Ведомости 665 5
Мобильные системы 115 4
ComputerWire 51 4
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
The Economist 44 3
Telecom.paper 197 3
Times 658 3
IDG - International Data Group 99 3
The Washington Post 313 3
USA Today 125 3
InterNetNews - InternetNews.com 218 3
ZDnet 597 3
Silicon.com 364 3
Cellular News 234 3
РС Рro 91 3
Silicon 511 3
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 3
IDC - International Data Corporation 4875 202
Gartner - Гартнер 3503 170
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7618 55
Gartner - Dataquest 348 25
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 22
Forrester Research 815 19
comScore 394 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2495 16
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 15
eMarketer 201 15
Markets&Markets Research 106 15
Juniper Research 510 14
IHS Infonetics Research 90 14
Strategy Analytics 283 13
NPD DisplaySearch 282 12
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 12
In-Stat 115 12
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 549 10
Fortune Global 500 284 9
Frost & Sullivan 202 8
ABI Research 233 8
Infonetics Research 50 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 6
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 6
Vanson Bourne 48 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 6
IHS iSuppli 397 5
Internet Stock Report 994 5
GfK Rus - ГФК-Русь 208 4
Datamonitor 83 4
Thomson Financial - Thomson First Call 206 4
Mordor Intelligence 20 4
Research and Markets 23 4
BCG - Boston Consulting Group 101 4
Technavio 25 4
S&P 500 554 3
Thales - Gemalto BLI - Breach Level Index 10 3
TMR - Transparency Market Research 14 3
Check Point Global Threat Index 44 3
The Economist Intelligence Unit 41 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 141 11
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 620 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1332 7
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 5
РАН - Российская академия наук 1826 4
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 89 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 760 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 389 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 230 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 472 2
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 32 2
University of California - Калифорнийский университет 80 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 86 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 60 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 194 1
TU Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет 11 1
НГИИ - Норильский государственный индустриальный институт 5 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 186 1
МЭИ - Московский энергетический институт 94 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 29 1
Auckland University of Technology - Te Wananga Aronui o Tāmaki Makau Rau - Оклендский технологический университет 2 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 185 1
Назарбаев интеллектуальные школы - Nazarbayev Intellectual Schools 1 1
Georgetown University - Джорджтаунский университет 25 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 137 1
University of Bradford - Брэдфордский университет - Университет Бредфорда 2 1
University of Koblenz and Landau - Universität Koblenz-Landau - Университет Кобленца-Ландау 2 1
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 17 1
University of Melbourne - Мельбурнский университет 27 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 23 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 106 1
Государственный Русский музей 42 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11967 204
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 21
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2168 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1112 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 689 7
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 66 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 942 5
Oracle OpenWorld 65 5
День молодёжи - 27 июня 710 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1844 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 3
Oracle Modern Cloud Day 10 3
CeBIT 461 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 3
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 2
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 19 2
Oracle Systems Advantage Forum 2 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 2
Project Kairos Asia 1 1
Связь-Экспокомм 94 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 31 1
Innovation of Things Awards 1 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 7 1
Turing Award - Премия Тьюринга 10 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 9 1
Amazon Prime Day 5 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 54 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 83 1
Dev Generation 8 1
Photokina 61 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
Asia Risk Technology Awards 1 1
РИФ - Российский Интернет Форум 57 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 238 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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