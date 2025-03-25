Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific

LogistiX вышла на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона Компания LogistiX, российский разработчик ИТ-решений для управления логистикой, объявила о выходе на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через эксклюзивное партнерство с индийской компанией-интегратором LogNRG. Это решение укрепляет позиции компании на международной арене и открывает доступ

«Лаборатория Касперского» обнаружила APT-кампанию, нацеленную на государственные организации Азиатско-Тихоокеанского региона е 2023 г. Злоумышленники тайно шпионили и собирали конфиденциальные данные государственных структур Азиатско-Тихоокеанского региона. Атакуемые защищенные USB-накопители используются в государст

Всеволод Воробьев - Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: На отечественном рынке ЦОД стали появляться новые вендоры из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока еским консервативным решениям. Они надежны в работе, но требуют больше места, расходуют больше электроэнергии и немного дороже в эксплуатации. На отечественном рынке стали появляться новые вендоры из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока. Многие из них предлагают вполне достойные решения, которые российские компании уже используют в своей инфраструктуре. У отечественных произ

Партнерство Case Studio и Softline в Азиатско-тихоокеанском регионе енеджеры Softline: Эндрю Моррисон, вице-президент по глобальным сервисам, решениям и продуктам; Александр Микоян, вице-президент по стратегии, развитию и маркетингу; Илья Анжиганов, вице-президент по Азиатско-Тихоокеанскому региону», – сказала Анна Любогощева, руководителя направления развития бизнеса подразделения Глобальных Альянсов компании Softline. Ранее в 2021 г. Case Studio открыла с

Ribbon расширяет рамки соглашения с Westcon-Comstor в Азиатско-Тихоокеанском регионе тоящее время распространяется на Австралию и Новую Зеландию (АНЗ). Цель — охватить еще десять стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Расширение дистрибьюторских возможностей позволит комп

«Лаборатория Касперского» обнаружила новую кампанию кибершпионажа в Азиатско-Тихоокеанском регионе умышленниками способ защиты вредоносного кода от анализа демонстрирует, что техники APT-группировок Азиатско-Тихоокеанского региона совершенствуются. Заголовки исполняемых файлов финальных троя

Один из крупнейших ИТ-поставщиков Сингапура Pericom Singapore вошел в состав ГК Abbyy Abbyy объявила о покупке компании Pericom Singapore – одного из крупнейших ИТ-поставщиков в Сингапуре. Приобретение усилит позиции Abbyy в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где уже расположены два офиса компании (в Японии и Гонконге) и успешно функционирует обширная сеть партнеров. Условия сделки не разглашаются. Сингапур занимает п

Trend Micro выводит платформу XDR на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки Компания Trend Micro Incorporated сообщает, что платформа XDR официально вышла на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки (AMEA). Trend Micro XDR — первое решение в отрасли, которое предлагает клиентам комплексную систему обнаружения угроз, выходящую за ра

В Индонезии при участии Group-IB задержаны киберпреступники, заразившие сотни онлайн-магазинов по всему миру ения в краже электронных данных с помощью снифферов GetBilling. Операция еще в пяти других регионах Азиатско-Тихоокеанского региона продолжается. Впервые семейство снифферов GetBilling было опи

«Лаборатория Касперского» открывает центр прозрачности в Азиатско-Тихоокеанском регионе от визит — приятный повод приехать в Куала-Лумпур, прекрасный город и один из важнейших мегаполисов Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы открываем здесь новый центр прозрачности, чтобы наши клие

Abbyy открыла офис в Гонконге Abbyy, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики, объявил о расширении присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания открыла новый офис в Гонконге – уже третье региональное представительство Abbyy в Азии после Тайваня и Японии. По данным IDC, в 2019 г. в Азиатско-Ти

Group-IB открыла глобальную штаб-квартиру в Сингапуре объявила об официальном открытии глобальной штаб-квартиры в Сингапуре. Кроме продвижения в регионе APAC передовых технологий, помогающих предотвращать кибератаки и расследовать киберпреступлен

Половина мировых производителей внедрят носимые технологии к 2022 г. и состояние. Более половины (51%) опрошенных производителей из Латинской Америки и 48% предприятий Азиатско-Тихоокеанского региона намерены в пятилетней перспективе внедрить технологию RFID дл

Марина Левина стала директором по коммуникациям Microsoft в Азиатско-Тихоокеанском регионе ответственности Microsoft в России Марина Левина назначена директором по коммерческим коммуникациям Азиатско-Тихоокеанского региона, о чем CNews сообщили в российском представительстве Microsof

PROMT расширяет присутствие в Азии: партнерство с Chuanhow Technologies ranslation Server 11 для корпоративных клиентов и PROMT Professional 11 для частных пользователей. «Азиатско-Тихоокеанский регион показывает активный рост, наращивая международные связи и глоба

Клиенты «Азиатско-Тихоокеанского банка» теперь могут пополнять счета и карты с помощью системы «Лидер» p15 тыс., в пунктах системы «Лидер» — p590 тыс. Также с помощью системы «Лидер» во всех отделениях «Азиатско-Тихоокеанского банка» можно отправлять и получать денежные переводы по России, СНГ и

Услуги «Лидера» доступны во всех отделениях «Азиатско-Тихоокеанского банка» «Азиатско-Тихоокеанский банк» и международная платежная система «Лидер» заключили прямой догов

«Инфосистемы Джет» внедрили процесс управления конфигурациями для «Азиатско-Тихоокеанского Банка» «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) и компания «Инфосистемы Джет» внедрили процесс управления

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» оптимизировал «АТБ-Онлайн» и «АТБ-Мобайл» «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) продолжает оптимизировать сервисы для своих клиентов. Как сообщили CNews в АТБ, с учетом клиентских предпочтений и текущих тенденций были разработаны качестве

Платформа Orange Flexible Computing Advanced стала доступна компаниям Азиатско-Тихоокеанском региона Advanced — облачного сервиса нового поколения, предоставляемого по модели IaaS — и ее доступности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как сообщили CNews в Orange, сервис ориентирован на крупные т

Sabre завершила приобретение глобальной дистрибутивной системы Abacus International й местного рынка позволит предложить авиакомпаниям, гостиничному бизнесу и туристическим агентствам Азиатско-Тихоокеанского региона широкий выбор инновационных решений и сервисов. Эта сделка та

Новый ЦОД «Азиатско-Тихоокеанского банка» оснащен оборудованием Schneider Electric Компания Schneider Electric объявила об открытии первой очереди резервного центра обработки данных «Азиатско-Тихоокеанского банка» (АТБ). Вся инженерная инфраструктура ЦОДа построена на базе мо

MasterCard запустит систему платежей по контрактам для Азиатско-Тихоокеанского региона и по банковским операциям, позволяя вести ее в электронном виде в соответствии со стандартами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. «Компании по всему мире сталкиваются с проблемой управления

«Космическая связь» и NewSat начинают сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе Контракт стоимостью более $13 млн заключен на 3 года и обеспечивает потребности заказчика NewSat в Азиатско-тихоокеанском регионе. Спутник «Экспресс-АМ3» переведен из позиции 140˚ в.д. в точку

Лишь 21% компаний применяет шифрование данных в виртуализированных окружениях MEA), 73% в Северной Америке (NORAM) и 63% руководителей в странах азиатско-тихоокеанского региона (APAC)). При этом более половины опрошенных (51%) не строят каких-либо планов по консолидации

Fortinet расширила возможности для партнёров в Азиатско-тихоокеанском регионе и EMEA Компания Fortinet сообщила о расширении возможностей для партнёров в Азиатско-тихоокеанском регионе и в EMEA. Основная цель новой партнёрской программы Fortinet (

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» получил лицензию на торговый эквайринг в системе MasterCard «Азиатско-Тихоокеанский Банк» сообщил о получении лицензии на торговый эквайринг в системе Mas

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» запустил мобильный банк для Windows Phone «Азиатско-Тихоокеанский Банк» сообщил о том, что владельцы телефонов с операционной системой W

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» запустил услугу онлайн-заказа дебетовой карты «Азиатско-Тихоокеанский Банк» объявил о запуске нового сервиса для своих клиентов — онлайн-заказ дебетовой карты. Как рассказали CNews в банке, теперь клиенты АТБ могут подать заявление на откры

Спутниковое ТВ: Азия - много и дешево в Китае и 82 млн - в Индии. Китай и Индия являются главными игроками на рынке платного телевидения Азиатско-Тихоокеанского региона прежде всего за счет численности населения – более 2 млрд чел

Денежные переводы между картами Visa теперь доступны во всех банкоматах «Азиатско-Тихоокеанского Банка «Азиатско-Тихоокеанский Банк» сообщил о том, что перевод средств в рублях между картами Visa (

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» оптимизировал систему SMS-информирования клиентов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» сообщил о внедрении оптимизированной системы SMS-информирования

Клиенты «Азиатско-Тихоокеанского Банка» теперь могут переводить деньги в системе «Контакт» с мобильного телефона «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) сообщил о расширении функционала своей системы дистанционного банковского обслуживания. В частности, клиенты системы ДБО банка получили возможность осуществля

«Азиатско-Тихоокеанский банк» установит 50 новых банкоматов в супермаркетах «Азбука Вкуса» в Москве т международных платежных систем, а также всем покупателям супермаркетов», — говорится в сообщении «Азиатско-Тихоокеанского банка». В течение ближайшего месяца будет установлено и подключено до

EMC сообщила о новых назначениях в Америке, Европе, Ближнем Востоке, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии , сообщили в компании. На пост руководителя по продажам в Америке, Европе, Ближнем Востоке, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии назначен 49-летний Джон Ханлон (John Hanlon), ранее г

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» и «МобиПлаС» запустили онлайн-сервис по оплате налогов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» и компания «Мобильные платежные сервисы» («МобиПлаС») предложили новый сервис, позволяющий владельцам банковских карт АТБ осуществлять платежи по налогам и сборам н

Leta Group расширяет присутствие в Тихоокеанском регионе Компания Leta Group — управляющая и инвестиционная компания в сфере информационных технологий — объявила об открытии очередной структуры в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. С марта 2012 г. в Сингапуре приступила к активной работе с правоохранительными органами и провайдерами группа реагирования CERT Group-IB, созданная осенью 2011 г. CERT-GI

Call-центры Индии и Филиппин заработают на российских решениях влено о выходе российского разработчика программных решений, компании Naumen, на рынок call-центров Азиатско-Тихоокеанского региона. До настоящего времени ни один из российских разработчиков ИТ

Parallels усилит присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе оматизации и виртуализации, объявит о планах по укреплению своих позиций на рынке cloud computing в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению Parallels, в недалеком будущем рынок APAC будет зан