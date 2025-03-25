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Азия Азиатско-Тихоокеанский регион APAC Asia-Pacific

Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific

СОБЫТИЯ


25.03.2025 LogistiX вышла на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона

Компания LogistiX, российский разработчик ИТ-решений для управления логистикой, объявила о выходе на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через эксклюзивное партнерство с индийской компанией-интегратором LogNRG. Это решение укрепляет позиции компании на международной арене и открывает доступ

20.10.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила APT-кампанию, нацеленную на государственные организации Азиатско-Тихоокеанского региона

е 2023 г. Злоумышленники тайно шпионили и собирали конфиденциальные данные государственных структур Азиатско-Тихоокеанского региона. Атакуемые защищенные USB-накопители используются в государст
06.07.2023 Всеволод Воробьев -

Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: На отечественном рынке ЦОД стали появляться новые вендоры из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока

еским консервативным решениям. Они надежны в работе, но требуют больше места, расходуют больше электроэнергии и немного дороже в эксплуатации. На отечественном рынке стали появляться новые вендоры из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока. Многие из них предлагают вполне достойные решения, которые российские компании уже используют в своей инфраструктуре. У отечественных произ
10.12.2021 Партнерство Case Studio и Softline в Азиатско-тихоокеанском регионе

енеджеры Softline: Эндрю Моррисон, вице-президент по глобальным сервисам, решениям и продуктам; Александр Микоян, вице-президент по стратегии, развитию и маркетингу; Илья Анжиганов, вице-президент по Азиатско-Тихоокеанскому региону», – сказала Анна Любогощева, руководителя направления развития бизнеса подразделения Глобальных Альянсов компании Softline. Ранее в 2021 г. Case Studio открыла с
23.11.2021 Ribbon расширяет рамки соглашения с Westcon-Comstor в Азиатско-Тихоокеанском регионе

тоящее время распространяется на Австралию и Новую Зеландию (АНЗ). Цель — охватить еще десять стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Расширение дистрибьюторских возможностей позволит комп
09.04.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую кампанию кибершпионажа в Азиатско-Тихоокеанском регионе

умышленниками способ защиты вредоносного кода от анализа демонстрирует, что техники APT-группировок Азиатско-Тихоокеанского региона совершенствуются. Заголовки исполняемых файлов финальных троя
07.10.2020 Один из крупнейших ИТ-поставщиков Сингапура Pericom Singapore вошел в состав ГК Abbyy

Abbyy объявила о покупке компании Pericom Singapore – одного из крупнейших ИТ-поставщиков в Сингапуре. Приобретение усилит позиции Abbyy в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где уже расположены два офиса компании (в Японии и Гонконге) и успешно функционирует обширная сеть партнеров. Условия сделки не разглашаются. Сингапур занимает п
13.08.2020 Trend Micro выводит платформу XDR на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки

Компания Trend Micro Incorporated сообщает, что платформа XDR официально вышла на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки (AMEA). Trend Micro XDR — первое решение в отрасли, которое предлагает клиентам комплексную систему обнаружения угроз, выходящую за ра
27.01.2020 В Индонезии при участии Group-IB задержаны киберпреступники, заразившие сотни онлайн-магазинов по всему миру

ения в краже электронных данных с помощью снифферов GetBilling. Операция еще в пяти других регионах Азиатско-Тихоокеанского региона продолжается. Впервые семейство снифферов GetBilling было опи
15.08.2019 «Лаборатория Касперского» открывает центр прозрачности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

от визит — приятный повод приехать в Куала-Лумпур, прекрасный город и один из важнейших мегаполисов Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы открываем здесь новый центр прозрачности, чтобы наши клие
16.07.2019 Abbyy открыла офис в Гонконге

Abbyy, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики, объявил о расширении присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания открыла новый офис в Гонконге – уже третье региональное представительство Abbyy в Азии после Тайваня и Японии. По данным IDC, в 2019 г. в Азиатско-Ти
06.06.2019 Group-IB открыла глобальную штаб-квартиру в Сингапуре

объявила об официальном открытии глобальной штаб-квартиры в Сингапуре. Кроме продвижения в регионе APAC передовых технологий, помогающих предотвращать кибератаки и расследовать киберпреступлен
31.07.2017 Половина мировых производителей внедрят носимые технологии к 2022 г.

и состояние. Более половины (51%) опрошенных производителей из Латинской Америки и 48% предприятий Азиатско-Тихоокеанского региона намерены в пятилетней перспективе внедрить технологию RFID дл
05.06.2017 Марина Левина стала директором по коммуникациям Microsoft в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ответственности Microsoft в России Марина Левина назначена директором по коммерческим коммуникациям Азиатско-Тихоокеанского региона, о чем CNews сообщили в российском представительстве Microsof
29.06.2016 PROMT расширяет присутствие в Азии: партнерство с Chuanhow Technologies

ranslation Server 11 для корпоративных клиентов и PROMT Professional 11 для частных пользователей. «Азиатско-Тихоокеанский регион показывает активный рост, наращивая международные связи и глоба
27.01.2016 Клиенты «Азиатско-Тихоокеанского банка» теперь могут пополнять счета и карты с помощью системы «Лидер»

p15 тыс., в пунктах системы «Лидер» — p590 тыс. Также с помощью системы «Лидер» во всех отделениях «Азиатско-Тихоокеанского банка» можно отправлять и получать денежные переводы по России, СНГ и
30.09.2015 Услуги «Лидера» доступны во всех отделениях «Азиатско-Тихоокеанского банка»

«Азиатско-Тихоокеанский банк» и международная платежная система «Лидер» заключили прямой догов
09.09.2015 «Инфосистемы Джет» внедрили процесс управления конфигурациями для «Азиатско-Тихоокеанского Банка»

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) и компания «Инфосистемы Джет» внедрили процесс управления

17.08.2015 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» оптимизировал «АТБ-Онлайн» и «АТБ-Мобайл»

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) продолжает оптимизировать сервисы для своих клиентов. Как сообщили CNews в АТБ, с учетом клиентских предпочтений и текущих тенденций были разработаны качестве
09.07.2015 Платформа Orange Flexible Computing Advanced стала доступна компаниям Азиатско-Тихоокеанском региона

Advanced — облачного сервиса нового поколения, предоставляемого по модели IaaS — и ее доступности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как сообщили CNews в Orange, сервис ориентирован на крупные т
02.07.2015 Sabre завершила приобретение глобальной дистрибутивной системы Abacus International

й местного рынка позволит предложить авиакомпаниям, гостиничному бизнесу и туристическим агентствам Азиатско-Тихоокеанского региона широкий выбор инновационных решений и сервисов. Эта сделка та
24.11.2014 Новый ЦОД «Азиатско-Тихоокеанского банка» оснащен оборудованием Schneider Electric

Компания Schneider Electric объявила об открытии первой очереди резервного центра обработки данных «Азиатско-Тихоокеанского банка» (АТБ). Вся инженерная инфраструктура ЦОДа построена на базе мо
03.10.2014 MasterCard запустит систему платежей по контрактам для Азиатско-Тихоокеанского региона

и по банковским операциям, позволяя вести ее в электронном виде в соответствии со стандартами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. «Компании по всему мире сталкиваются с проблемой управления

26.06.2014 «Космическая связь» и NewSat начинают сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Контракт стоимостью более $13 млн заключен на 3 года и обеспечивает потребности заказчика NewSat в Азиатско-тихоокеанском регионе. Спутник «Экспресс-АМ3» переведен из позиции 140˚ в.д. в точку
12.02.2014 Лишь 21% компаний применяет шифрование данных в виртуализированных окружениях

MEA), 73% в Северной Америке (NORAM) и 63% руководителей в странах азиатско-тихоокеанского региона (APAC)). При этом более половины опрошенных (51%) не строят каких-либо планов по консолидации

16.07.2013 Fortinet расширила возможности для партнёров в Азиатско-тихоокеанском регионе и EMEA

Компания Fortinet сообщила о расширении возможностей для партнёров в Азиатско-тихоокеанском регионе и в EMEA. Основная цель новой партнёрской программы Fortinet (
17.05.2013 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» получил лицензию на торговый эквайринг в системе MasterCard

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» сообщил о получении лицензии на торговый эквайринг в системе Mas
16.01.2013 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» запустил мобильный банк для Windows Phone

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» сообщил о том, что владельцы телефонов с операционной системой W
19.12.2012 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» запустил услугу онлайн-заказа дебетовой карты

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» объявил о запуске нового сервиса для своих клиентов — онлайн-заказ дебетовой карты. Как рассказали CNews в банке, теперь клиенты АТБ могут подать заявление на откры
27.11.2012 Спутниковое ТВ: Азия - много и дешево

в Китае и 82 млн - в Индии. Китай и Индия являются главными игроками на рынке платного телевидения Азиатско-Тихоокеанского региона прежде всего за счет численности населения – более 2 млрд чел
20.11.2012 Денежные переводы между картами Visa теперь доступны во всех банкоматах «Азиатско-Тихоокеанского Банка

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» сообщил о том, что перевод средств в рублях между картами Visa (
18.10.2012 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» оптимизировал систему SMS-информирования клиентов

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» сообщил о внедрении оптимизированной системы SMS-информирования

18.09.2012 Клиенты «Азиатско-Тихоокеанского Банка» теперь могут переводить деньги в системе «Контакт» с мобильного телефона

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) сообщил о расширении функционала своей системы дистанционного банковского обслуживания. В частности, клиенты системы ДБО банка получили возможность осуществля
31.08.2012 «Азиатско-Тихоокеанский банк» установит 50 новых банкоматов в супермаркетах «Азбука Вкуса» в Москве

т международных платежных систем, а также всем покупателям супермаркетов», — говорится в сообщении «Азиатско-Тихоокеанского банка». В течение ближайшего месяца будет установлено и подключено до
18.07.2012 EMC сообщила о новых назначениях в Америке, Европе, Ближнем Востоке, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии

, сообщили в компании. На пост руководителя по продажам в Америке, Европе, Ближнем Востоке, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии назначен 49-летний Джон Ханлон (John Hanlon), ранее г
28.05.2012 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» и «МобиПлаС» запустили онлайн-сервис по оплате налогов

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» и компания «Мобильные платежные сервисы» («МобиПлаС») предложили новый сервис, позволяющий владельцам банковских карт АТБ осуществлять платежи по налогам и сборам н
03.04.2012 Leta Group расширяет присутствие в Тихоокеанском регионе

Компания Leta Group — управляющая и инвестиционная компания в сфере информационных технологий — объявила об открытии очередной структуры в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. С марта 2012 г. в Сингапуре приступила к активной работе с правоохранительными органами и провайдерами группа реагирования CERT Group-IB, созданная осенью 2011 г. CERT-GI
20.03.2012 Call-центры Индии и Филиппин заработают на российских решениях

влено о выходе российского разработчика программных решений, компании Naumen, на рынок call-центров Азиатско-Тихоокеанского региона. До настоящего времени ни один из российских разработчиков ИТ
07.07.2009 Parallels усилит присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе

оматизации и виртуализации, объявит о планах по укреплению своих позиций на рынке cloud computing в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению Parallels, в недалеком будущем рынок APAC будет зан
01.04.2008 Объем рынка виртуализации Азии и Тихоокеанского региона вырастет до $1,35 млрд. к 2010 г.

К 2010 г. темпы роста рынка виртуализации Азии и Тихоокеанского региона составят 42%, обеспечив общий объем рынка на уровне $1,35 млрд., благодаря возрастающему интересу со стороны потенциальных потребителей, сообщает Springboard Research по


Публикаций - 1832, упоминаний - 2955

Азия и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 130
Dell EMC 5180 126
Microsoft Corporation 25774 117
HP Inc. 5883 103
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 78
Intel Corporation 12811 77
Samsung Electronics 11064 70
Apple Inc 13154 65
Cisco Systems 5372 64
Lenovo Group 2446 64
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 59
Huawei 4675 59
Lenovo Motorola 3566 57
SAP SE 5601 53
Oracle Corporation 7074 53
HP - Hewlett-Packard 3662 51
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 50
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 48
Google LLC 12687 47
Acer Group - Acer Inc 2776 46
Siemens AG - Siemens Group 2673 39
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 37
Citrix Systems 868 35
Broadcom - VMware 2610 35
Dell Technologies - Dell Computer 2219 33
МегаФон 10742 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 31
Ростелеком 10948 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 31
Sony 6739 30
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 30
LG Electronics 3735 30
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 28
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 28
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 27
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 27
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 25
Fujitsu 2105 25
Adobe Systems 1597 25
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 72
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 39
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 37
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 25
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 22
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
Visa International 1993 16
Россети Ленэнерго 1699 13
Газпром ПАО 1493 13
Альфа-Банк 1979 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 12
ВТБ - ВТБ24 671 12
Boeing 1031 11
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 9
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Walt Disney Company 647 7
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 7
Lockheed Martin 777 7
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 7
Империя-Фарма 91 7
eBay Inc 1640 7
BMW Group 482 6
NanduQ - Qiwi 1013 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 6
Nike 195 6
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 6
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 6
Почта России ПАО 2370 6
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 11
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 6
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 6
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
Федеральное казначейство России 1949 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 64
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 38
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 19
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 2
BPAP - Business Processing Association of the Philippines 3 2
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
IPv6 Forum 6 2
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
AVAR - Association of Anti Virus Asia Researchers - Азиатская ассоциация исследователей антивирусных технологий 4 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
World Wide Web Foundation 6 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 232
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 232
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 227
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 187
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 173
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 171
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 167
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 160
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 147
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 116
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 112
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 111
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 110
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 107
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 106
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 103
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 102
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 99
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 97
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 93
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 85
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 78
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 77
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 76
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 72
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 69
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 68
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 67
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 67
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 66
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 66
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 65
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 63
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 63
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 63
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 63
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 63
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 61
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 61
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 61
Microsoft Windows 16882 66
Google Android 15243 47
Microsoft Windows 2000 8678 45
Linux OS 11533 42
Intel x86 - архитектура процессора 2151 30
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 29
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 24
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 23
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 23
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 21
Apple iOS 8583 18
Apple iPhone 6 4861 17
Microsoft Azure 1526 16
Oracle Java - язык программирования 3469 16
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 16
Apple iPad 4011 15
Microsoft Windows XP 2431 14
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 14
Microsoft Office 4170 12
Nokia Symbian OS 1411 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 11
Google YouTube - Видеохостинг 3002 11
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 10
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 10
Apple iPod 1553 10
Adobe Photoshop 804 10
Космодром Байконур 1072 10
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 9
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 9
Statista 263 9
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 9
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 9
Google Cloud Platform - GCP 383 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 8
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative - Глобальная инициатива по информационной открытости 27 8
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 8
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 8
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 21
Касперский Евгений 337 17
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 12
Scalise George - Скелайз Джордж 29 11
Путин Владимир 3454 11
Templeton Mark - Темплтон Марк 19 10
Kay Roger - Кэй Роджер 38 10
Казарцев Алексей 27 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 9
Tucci Joe - Туччи Джо 26 8
Волков Дмитрий 69 7
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 7
Серова Елена 320 7
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 7
Бочарникова Татьяна 83 6
Сачков Илья 126 6
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 6
Goulden David - Гульден Дэвид 15 6
Сотин Денис 216 5
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 5
Добкин Аркадий 82 5
Фомичев Андрей 74 5
Боровиков Сергей 34 5
Нараян Раджан 5 5
Amelio William - Амелио Уильям 7 5
Родионов Михаил 47 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Жуков Олег 25 4
Зайцев Андрей 50 4
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 4
Mucic Luka - Мучич Лука 15 4
Dell Michael - Делл Майкл 193 4
Баулин Валерий 55 4
Михайлов Алексей 115 4
Chambers John - Чемберс Джон 123 4
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 4
Стятюгин Роман 44 4
Шеин Валерий 18 4
Milanesi Carolina - Миланези Каролина 21 4
Европа 24962 923
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 778
Россия - РФ - Российская федерация 166163 661
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 521
Япония 13807 516
Африка - Африканский регион 3640 451
Ближний Восток 3154 441
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 391
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 358
Азия - Азиатский регион 5920 315
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 280
Индия - Bharat 5869 243
Америка - Американский регион 2205 217
Южная Корея - Республика 7051 185
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 178
Сингапур - Республика 1953 165
Европа Западная 1496 163
Америка Южная 884 161
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 153
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 153
Германия - Федеративная Республика 13220 148
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 134
Канада 5081 132
Европа Восточная 3138 125
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 122
Китай - Тайвань 4245 98
Франция - Французская Республика 8176 92
Бразилия - Федеративная Республика 2520 92
Малайзия 922 87
Индонезия - Республика 1058 73
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 62
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 61
Таиланд - Королевство 926 59
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 57
Италия - Итальянская Республика 4508 54
Филиппины - Республика 599 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 50
Земля - планета Солнечной системы 10865 49
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 48
Нидерланды 3745 47
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 394
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 275
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 157
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 153
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 148
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 147
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 103
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 90
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 84
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 83
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 81
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 72
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 70
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 67
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 61
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 61
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 55
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 55
Логистика сбытовая - Сбыт 2565 51
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 48
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 46
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 46
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 44
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 44
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 44
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2390 44
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 43
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 43
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 42
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 42
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 40
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 40
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 37
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 37
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 37
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 34
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 37
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 20
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 15
The Register - The Register Hardware 1783 14
Bloomberg 1627 13
DigiTimes - Издание 1331 11
AP - Associated Press 2007 11
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 9
NE Asia Online 313 9
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 8
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 7
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Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 7
CNET Networks - CNET News 1643 7
Ведомости 1466 6
CNews - ZOOM.CNews 1866 6
Total Telecom 613 6
NYT - The New York Times 1099 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 5
Newsbytes News Network 379 5
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 5
FT - Financial Times 1295 5
IDG - International Data Group 117 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
ComputerWire 51 4
Forbes - Форбс 1002 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
ZDnet 663 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
The Washington Post 350 3
Мобильные системы 118 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
Silicon 494 3
Silicon.com 364 3
Computer Weekly 376 3
Telecom.paper 194 3
InterNetNews - InternetNews.com 218 3
Cellular News 234 3
IDC - International Data Corporation 4975 207
Gartner - Гартнер 3658 169
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 59
Gartner - Dataquest 353 25
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 21
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 20
Forrester Research 834 19
comScore 379 17
Markets&Markets Research 113 16
eMarketer 206 15
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 15
Strategy Analytics 285 13
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 12
NPD DisplaySearch 285 12
In-Stat 115 12
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 11
Fortune Global 500 295 10
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 10
Frost & Sullivan 207 9
CNews Рынок ИТ-услуг 171 9
ABI Research 236 8
Informa - Ovum - Omdia 155 8
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 8
Juniper Research 131 8
Thomson Financial - Thomson First Call 386 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
Vanson Bourne 49 6
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 6
Technavio 29 5
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 5
Internet Stock Report 994 5
BCG - Boston Consulting Group 117 4
Research and Markets 26 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
Mordor Intelligence 35 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
Dell'Oro Group 66 4
Datamonitor 83 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
Fudan University - Фуданьский университет 12 2
BU - Boston University - Бостонский университет 63 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Oracle Academy 8 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
НИПИ ТРТИ - Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры 3 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 109
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 28
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 8
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
Oracle OpenWorld 65 5
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
CeBIT 614 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
Oracle Modern Cloud Day 10 3
Intel Developer Forum - IDF 317 3
Связь-Экспокомм 276 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Oracle Systems Advantage Forum 2 2
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Amazon Prime Day 7 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Turing Award - Премия Тьюринга 15 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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