Азия Азиатско-Тихоокеанский регион APAC Asia-Pacific
|06.07.2023
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Всеволод Воробьев -
Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: На отечественном рынке ЦОД стали появляться новые вендоры из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока
еским консервативным решениям. Они надежны в работе, но требуют больше места, расходуют больше электроэнергии и немного дороже в эксплуатации. На отечественном рынке стали появляться новые вендоры из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока. Многие из них предлагают вполне достойные решения, которые российские компании уже используют в своей инфраструктуре. У отечественных произ
|14.02.2023
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В группе «Рексофт» назначен директор по организационному развитию
йский People management (управление персоналом), а также Talent Acquisition EPAM в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC). В группе «Рексофт» Фаина Лернер будет отвечать за инт
|10.12.2021
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Партнерство Case Studio и Softline в Азиатско-тихоокеанском регионе
сандр Микоян, вице-президент по стратегии, развитию и маркетингу; Илья Анжиганов, вице-президент по Азиатско-Тихоокеанскому региону», – сказала Анна Любогощева, руководителя направления развити
|23.11.2021
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Ribbon расширяет рамки соглашения с Westcon-Comstor в Азиатско-Тихоокеанском регионе
тоящее время распространяется на Австралию и Новую Зеландию (АНЗ). Цель — охватить еще десять стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Расширение дистрибьюторских возможностей позволит комп
|23.06.2021
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Synology анонсирует DSM 7.0, расширяя возможности безопасности и управления системой
аботки данных уже работает на Тайване — территории, которая находится в центре всех ключевых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. Расширение позволяет всему портфолио C2 больше соответствова
|09.04.2021
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«Лаборатория Касперского» обнаружила новую кампанию кибершпионажа в Азиатско-Тихоокеанском регионе
умышленниками способ защиты вредоносного кода от анализа демонстрирует, что техники APT-группировок Азиатско-Тихоокеанского региона совершенствуются. Заголовки исполняемых файлов финальных троя
|04.03.2021
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Количество атак шифровальщиков выросло за год более чем на 150%
в хакеров стали корпоративные сети крупных компаний из Северной Америки, Европы, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона. Первые атаки эксперты фиксировали и в России: прогнозируется
|27.01.2021
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Исследование Accenture: бизнес выбирает гибридные облака
для исследования “Navigating the barriers to maximizing cloud value. Cloud Outcomes Research 2.0 – APAC” были получены в ходе опроса 150 руководителей высшего звена бизнес- и ИТ-подразделений
|07.10.2020
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Один из крупнейших ИТ-поставщиков Сингапура Pericom Singapore вошел в состав ГК Abbyy
Abbyy объявила о покупке компании Pericom Singapore – одного из крупнейших ИТ-поставщиков в Сингапуре. Приобретение усилит позиции Abbyy в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где уже расположены два офиса компании (в Японии и Гонконге) и успешно функционирует обширная сеть партнеров. Условия сделки не разглашаются. Сингапур занимает п
|13.08.2020
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Trend Micro выводит платформу XDR на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки
Компания Trend Micro Incorporated сообщает, что платформа XDR официально вышла на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки (AMEA). Trend Micro XDR — первое решение в отрасли, которое предлагает клиентам комплексную систему обнаружения угроз, выходящую за ра
|27.01.2020
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В Индонезии при участии Group-IB задержаны киберпреступники, заразившие сотни онлайн-магазинов по всему миру
ения в краже электронных данных с помощью снифферов GetBilling. Операция еще в пяти других регионах Азиатско-Тихоокеанского региона продолжается. Впервые семейство снифферов GetBilling было опи
|15.08.2019
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«Лаборатория Касперского» открывает центр прозрачности в Азиатско-Тихоокеанском регионе
от визит — приятный повод приехать в Куала-Лумпур, прекрасный город и один из важнейших мегаполисов Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы открываем здесь новый центр прозрачности, чтобы наши клие
|16.07.2019
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Abbyy открыла офис в Гонконге
Abbyy, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики, объявил о расширении присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания открыла новый офис в Гонконге – уже третье региональное представительство Abbyy в Азии после Тайваня и Японии. По данным IDC, в 2019 г. в Азиатско-Ти
|06.06.2019
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Group-IB открыла глобальную штаб-квартиру в Сингапуре
объявила об официальном открытии глобальной штаб-квартиры в Сингапуре. Кроме продвижения в регионе APAC передовых технологий, помогающих предотвращать кибератаки и расследовать киберпреступлен
|07.12.2018
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HP провела оценку безопасности систем печати
0 или более сотрудников, в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Китае. Исследование показало, что в сравнении с 2016 годом
|27.11.2018
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Сфера данных США будет расти самыми медленными в мире темпами
DC и Seagate, сфера данных США будет расти наиболее низкими темпами по сравнению с Китаем, странами Азиатско-Тихоокеанского Региона и EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), а доля США на рынке
|31.07.2017
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Половина мировых производителей внедрят носимые технологии к 2022 г.
и состояние. Более половины (51%) опрошенных производителей из Латинской Америки и 48% предприятий Азиатско-Тихоокеанского региона намерены в пятилетней перспективе внедрить технологию RFID дл
|05.06.2017
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Марина Левина стала директором по коммуникациям Microsoft в Азиатско-Тихоокеанском регионе
ответственности Microsoft в России Марина Левина назначена директором по коммерческим коммуникациям Азиатско-Тихоокеанского региона, о чем CNews сообщили в российском представительстве Microsof
|01.08.2016
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«ТрансТелеКом» расширяет присутствие в Гонконге
ом» стал первой российской телекоммуникационной компанией, которая открыла свое представительство в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Пекине. «Компания ТТК ежегодно наращивает свое присутствие
|25.05.2016
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MasterCard представила свое первое коммерческое приложение для робота-гуманоида Pepper
лектронные платежи по различным каналам с помощью целого ряда устройств. Рестораны сети Pizza Hut в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут первыми партнерами запуска, работая вместе с MasterCard
|27.01.2016
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Клиенты «Азиатско-Тихоокеанского банка» теперь могут пополнять счета и карты с помощью системы «Лидер»
p15 тыс., в пунктах системы «Лидер» — p590 тыс. Также с помощью системы «Лидер» во всех отделениях «Азиатско-Тихоокеанского банка» можно отправлять и получать денежные переводы по России, СНГ и
|30.09.2015
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Услуги «Лидера» доступны во всех отделениях «Азиатско-Тихоокеанского банка»
«Азиатско-Тихоокеанский банк» и международная платежная система «Лидер» заключили прямой догов
|09.09.2015
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«Инфосистемы Джет» внедрили процесс управления конфигурациями для «Азиатско-Тихоокеанского Банка»
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) и компания «Инфосистемы Джет» внедрили процесс управления
|17.08.2015
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«Азиатско-Тихоокеанский Банк» оптимизировал «АТБ-Онлайн» и «АТБ-Мобайл»
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) продолжает оптимизировать сервисы для своих клиентов. Как сообщили CNews в АТБ, с учетом клиентских предпочтений и текущих тенденций были разработаны качестве
|09.07.2015
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Платформа Orange Flexible Computing Advanced стала доступна компаниям Азиатско-Тихоокеанском региона
Advanced — облачного сервиса нового поколения, предоставляемого по модели IaaS — и ее доступности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как сообщили CNews в Orange, сервис ориентирован на крупные т
|02.07.2015
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Sabre завершила приобретение глобальной дистрибутивной системы Abacus International
й местного рынка позволит предложить авиакомпаниям, гостиничному бизнесу и туристическим агентствам Азиатско-Тихоокеанского региона широкий выбор инновационных решений и сервисов. Эта сделка та
|31.03.2015
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Замглавы Минкомсвязи Рашид Исмаилов призвал отдельные страны воздержаться от использования интернета в политических целях
зит в Куала-Лумпур, где принял участие в Десятой встрече министров в области связи и информатизации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Замглавы Минкомсвязи России осо
|19.01.2015
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«Теневые» облака угрожают безопасности
организаций и перестает быть зоной ответственности исключительно ИТ-департаментов. 61% респондентов признает, что безопасность размещения данных в облаке стала заботой высшего руководства компаний. В азиатско-тихоокеанском регионе возросшую важность облачной безопасности для руководства констатирует 82% участников исследования, в то время как в американском регионе этот показатель составляе
|24.11.2014
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Новый ЦОД «Азиатско-Тихоокеанского банка» оснащен оборудованием Schneider Electric
Компания Schneider Electric объявила об открытии первой очереди резервного центра обработки данных «Азиатско-Тихоокеанского банка» (АТБ). Вся инженерная инфраструктура ЦОДа построена на базе мо
|03.10.2014
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MasterCard запустит систему платежей по контрактам для Азиатско-Тихоокеанского региона
и по банковским операциям, позволяя вести ее в электронном виде в соответствии со стандартами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. «Компании по всему мире сталкиваются с проблемой управления
|26.06.2014
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«Космическая связь» и NewSat начинают сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Контракт стоимостью более $13 млн заключен на 3 года и обеспечивает потребности заказчика NewSat в Азиатско-тихоокеанском регионе. Спутник «Экспресс-АМ3» переведен из позиции 140˚ в.д. в точку
|12.02.2014
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Лишь 21% компаний применяет шифрование данных в виртуализированных окружениях
MEA), 73% в Северной Америке (NORAM) и 63% руководителей в странах азиатско-тихоокеанского региона (APAC)). При этом более половины опрошенных (51%) не строят каких-либо планов по консолидации
|09.10.2013
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ООН призвала страны Азии внедрять электронные визы
ые, то же самое может быть сделано и с визами”. По данным UNWTO, использование электронной визы для Азиатско-Тихоокеанского региона не является новым концептом. Так, азиатские предприниматели,
|16.07.2013
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Fortinet расширила возможности для партнёров в Азиатско-тихоокеанском регионе и EMEA
Компания Fortinet сообщила о расширении возможностей для партнёров в Азиатско-тихоокеанском регионе и в EMEA. Основная цель новой партнёрской программы Fortinet (
|28.05.2013
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Рынок серверов падает, прогноз безрадостный
льную динамику в количественном и денежном выражении продемонстрировали все регионы, за исключением Азиатско-Тихоокеанского региона и США. В Азиатско-Тихоокеанском регионе поставки возросли на
|17.05.2013
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«Азиатско-Тихоокеанский Банк» получил лицензию на торговый эквайринг в системе MasterCard
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» сообщил о получении лицензии на торговый эквайринг в системе Mas
|07.03.2013
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Уральское ПО начало экспансию в Юго-Восточную Азию
российский продукт для автоматизации работы контакт-центров назывался Naumen Contact Center, но для Азиатско-Тихоокеанского региона было решено создать отдельную торговую марку Noda. Разработчи
|22.02.2013
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Visa продвигает использование чиповой технологии стандарта EMV
логии стандарта EMV. Программа предусматривает модернизацию банками-эквайерами банкоматов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и США с целью обеспечить обслуживание платежных чиповых карт
|25.01.2013
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«Ростелеком» подготовил инфраструктуру связи для парламентского форума стран АТР
имут участие руководители Совета Федерации и Государственной думы РФ, а также делегации из 28 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ранее «Ростелеком» был ответственным за создание инфокоммуни
|16.01.2013
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«Азиатско-Тихоокеанский Банк» запустил мобильный банк для Windows Phone
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» сообщил о том, что владельцы телефонов с операционной системой W
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