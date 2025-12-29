Разделы

Росатом ВНИИАЭС Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций

Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций

СОБЫТИЯ


29.12.2025 Чиновники поспорили, нужно ли энергетикам самим заниматься импортозамещением ПО 2
09.12.2024 Олег Маковельский, «Росатом»: Чтобы стать лидером, нужно идти не параллельно с конкурентами, а перпендикулярно им 2
06.09.2022 Знаменитый российский подрядчик «Росатома» победил в суде сбежавшую из России HPE 2
30.03.2021 «Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю 2
10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом 2
10.02.2015 В России повторили эксперимент Андреа Росси 1
20.09.2013 ИТ-инфраструктура движется к облакам и мобильности 2
16.09.2013 ИТ-инфраструктура: чем помогут "облака" и управление изменениями 1
09.09.2013 Конференция CNews: «ИТ-инфраструктура: курс на повышение эффективности» 1
25.11.2010 Французский PLM-вендор готов делить доходы с российскими программистами 2
27.07.2009 Курская АЭС: введено в эксплуатацию противоразгонное устройство защиты турбин 2
03.09.2008 Игорь Никифоров: Иногда СДО ничем нельзя заменить 1
18.03.2008 Обучающую систему «SA-TraX» внедрили в строящейся АЭС «Бушер-1» 4
14.12.2007 IT Team Energy: итоги 1
27.07.2007 В проект новой атомной станции АЭС-2006 войдут лучшие инновационные решения 2
08.06.2007 Мода на электронное обучение возвращается 1
05.03.2007 Программный комплекс «АСМ СЗМА» прошёл аттестацию в Ростехнадзоре 1
10.10.2006 «Росэнергоатом» и французская EDF обсудили вопросы эксплуатации АЭС 1
10.10.2006 «Росэнергоатом» и французская EDF обсудили вопросы эксплуатации АЭС 1
04.11.2003 Завершилась конференция "Ситуационные центры: технологии, проекты, варианты решений" 1
03.07.2003 Атомная энергетика выбирает ИТ 2

Публикаций - 21, упоминаний - 34

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25270 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 3
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 3
Ростелеком 10353 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 2
Huawei 4236 2
HP Inc. 5765 2
IBM - International Business Machines Corp 9557 2
Cisco Systems 5226 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
ПМСофт 60 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 1
СПИК СЗМА - Севзапмонтажавтоматика - Специализированная инжиниринговая компания 5 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 1
Ростехнадзор НТЦ ЯРБ ФБУ - Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности 8 1
IGA Technologies - Ай-Джи-Эй Технологии 1 1
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 28 1
Гетнет Консалтинг - HetNet Consulting 11 1
Ростех - Росэлектроника - НИИИТ ФГУП - Научно-исследовательский институт информационных технологий 9 1
BCC - Корпоративные Системы Обучения - КСО 21 1
Apple Inc 12659 1
SAP SE 5441 1
Oracle Corporation 6882 1
Dassault Systemes 223 1
Google LLC 12288 1
Polymedia - Полимедиа 156 1
Bee Pitron - Би Питрон - Тринитум 8 1
Крок - Croc 1815 1
Citrix Systems 841 1
Dell EMC 5098 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5294 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
9038 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 442 8
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 66 3
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 2
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 2
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1030 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 2
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 58 2
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 2
Резонанс НПП 388 1
ХПЗ - Харьковский приборостроительный завод имени Т. Г. Шевченко 1 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
ПромИнжиниринг 3 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 655 1
Украинские энергетические машины - Турбоатом АТ - Харьковский турбогенераторный завод - Харьковский турбинный завод 2 1
Росатом - ВНИИАЭС - Атом-Инновации Центр 14 1
Газпром ПАО 1422 1
Carrefour 23 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 179 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
Boeing 1018 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
BLF Partners 13 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 41 1
Почта России ПАО 2253 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 564 1
Протек - Центр внедрений 59 1
Роснефть НК - нефтяная компания 530 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 11 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2177 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5238 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6304 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
ФСТ РФ - ФЭК России - Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 8 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2087 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3430 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14900 3
Семантическая коммуникация - Semantic communication - Семантическая сеть - Semantic Network - Семантическая паутина - Semantic Web - Семантический интернет - Семантический веб 47 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1446 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 287 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4148 3
Стандартизация - Standardization 2243 2
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 696 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14990 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8803 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2038 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8184 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 668 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 817 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 2
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 209 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 756 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 368 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 331 1
Атомная энергетика - Реактор - ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением - iPWR, Integral Pressurized Water Reactor - Интегральный водо-водяной реактор 75 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 1
Giunti Interactive Labs - Learn eXact Learn 2 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 141 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1219 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 135 1
Microsoft Azure 1466 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1785 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1480 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 62 1
Филатов Дмитрий 11 3
Ковалев Виктор 40 3
Лужков Александр 7 3
Захаренко Максим 56 3
Долгов Василий 26 3
Шалагинов Алексей 13 3
Мочальников Алексей 13 2
Лосев Сергей 46 2
Рыстенко Михаил 62 2
Ковалев Алексей 17 1
Карпачев Александр 25 1
Шалманов Сергей 201 1
Толкачева Екатерина 43 1
Радаев Александр 44 1
Тихомирова Елена 5 1
Аксенов Евгений 20 1
Бандурин Гаральд 15 1
Белов Юрий 13 1
Шадрин Олег 5 1
Абраменко Михаил 3 1
Немченков Сергей 11 1
Спицын Леонид 5 1
Конев Юрий 1 1
Пархомов Александр 1 1
Бродский Олег 1 1
Прасолов Михаил 3 1
Асмолов Владимир 4 1
Кузовков Максим 3 1
Уринсон Яков 4 1
Вергунов Вячеслав 1 1
Charlès Bernard - Шарлеc Бернар 27 1
Тришанков Лев 1 1
Rossi Andrea - Росси Андреа 8 1
Минниханов Рустам 119 1
Иванов Сергей 398 1
Шаронов Андрей 59 1
Чернов Александр 15 1
Никифоров Игорь 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 6
Германия - Федеративная Республика 12945 4
Европа 24654 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18671 3
Франция - Французская Республика 7983 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3220 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 620 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 2
Украина 7801 2
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2678 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18275 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 1
Южная Корея - Республика 6864 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Бразилия - Федеративная Республика 2454 1
Турция - Турецкая республика 2496 1
Израиль 2785 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Бельгия - Королевство 1170 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 1
Австрия - Австрийская Республика 1336 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1053 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Армения - Республика 2375 1
Америка Южная 869 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1317 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 636 1
Россия - Заполярье 130 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2683 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8152 1
Россия - СФО - Новосибирск 4673 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3192 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1081 1
Россия - ЦФО - Курская область 701 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 15
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2018 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 4
Энергетика - Energy - Energetically 5529 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Аренда 2583 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 2
Евросоюз - TACIS - Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States - ТАСИС - Техническая помощь Содружеству Независимых Государств 40 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5877 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 2
Образование в России 2560 2
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 292 1
Английский язык 6881 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7296 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2500 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1722 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
Металлы - Никель - Nickel 347 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 2
Время новостей 31 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Мобильные системы 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8387 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Gartner - Гартнер 3614 1
РАН - Российская академия наук 2018 2
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 16 1
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 1
Минприроды РФ - Роснедра - ВНИИгеосистем - Всероссийский научно-исследовательский институт геологических, геофизических и геохимических систем - ВНИИЯГГ - Всесоюзный научно-исследовательский институт ядерной геофизики и геохимии 3 1
ВНИИЭ - Всесоюзный научно-исследовательский институт электроэнергетики 3 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 265 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 14 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
